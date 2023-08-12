«Клюквенный щербет»: От мантов до тушеной капусты — один шаг

Онлайн-кинотеатр START начал показ сериала «Клюквенный щербет» — турецкого многосерийного проекта режиссера Кетджхе. Свое название (в оригинале, правда, щербет кизиловый) он получил, судя по всему, от поговорки «Даже если тебя тошнит кровью, скажи, что выпил кизиловый щербет», что означает умение держать лицо в любой ситуации. Несмотря на то, что история, как и полагается, о любви, в этот раз авторы уделили большое внимание не только романтике и сопутствующей драме, но и социальному контексту, столкнув на экране героев с диаметрально противоположными взглядами на религию, семью и быт. В центре — современные турецкие Ромео и Джульетта, страдающие от непримиримости родственников, которой позавидовали бы и Монтекки с Капулетти.
Кывылджим (Эврим Аласья
) — разведенная директриса школы, уже пять лет воспитывающая в одиночку двух дочерей. И работа, и семейное положение как будто закалили женщину, сделав её порой не в меру строгой. Вместе с тем Кывылджим, как и вся родня, придерживается прогрессивных взглядов, потому хочет дать девочкам хорошее образование и надеется, что они построят карьеру. Старшая Дога (Сыла Тюркоглу
) учится в университете на врача. Там же она знакомится с выпускником вуза Фатихом (Догукан Гюнгер
), и у них вспыхивает страстный тайный роман. Когда девушка узнает, что беременна, Фатих счастлив и тут же зовет замуж. Теперь уже не получится скрыть ни отношения, ни положение — и Дога рассказывает все маме. Но её праведный гнев от этого известия не сравним с тем, который возникает после знакомства с семьей жениха. Дело в том, что родители Фатиха — глубоко верующие и живущие по религиозным законам люди. Все женщины ходят с покрытой головой, не выходят из дома, не получив мужского благословения, и, конечно, не работают и не учатся. Кывылджим, несмотря на то, что видит, как тепло свекр Абдуллах (Сеттар Танрыоген
) и свекровь Пембе (Сибель Ташчиоглу
) принимают невестку, переживает, что Догу также вынудят покрыться и бросить университет.
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«Зимородок» — еще один турецкий хит о любви
И это лишь верхушка айсберга. Чем больше семьи узнают друг друга, тем больше растет напряжение — и тем сильнее их удивление нравами друг друга. Платки против коротких юбок, смирение и послушание против вечеринок с бразильскими танцами, свадебное платье с декольте против закрытого наряда. Беременность Доги, которая протекает не совсем спокойно (еще бы, в такой-то атмосфере) становится поводом для семьи жениха указывать девушке, что ей бы лучше поберечь себя и посидеть дома. И пока мать Кывылджим думает «Ну, началось!
», её не по годам мудрая дочь проявляет чудеса семейной дипломатии — в паре и впрямь царит любовь, что позволяет молодоженам искать компромиссы.
В отличие от наэлектризованных родственников, которые то плачут и причитают, то строят козни и устраивают провокации. За последние отвечают преимущественно дерзкая сестра Кывылджин — Алев (Мюжде Узман
), та самая любительница мини, и жена брата Фатиха — Нилай (Ферай Дариджи
), которая по умолчанию презирает новую невестку, забеременевшую вперед нее и якобы претендующую таким образом на всё наследство. Тема денег, к слову, которых в семье Фатиха очень много, играет не последнюю роль — конечно, Догу и её мать будут обвинять в расчетливости. И он будет — правда, не со стороны женщин: на свадьбу прибудет отец Доги и Чимен (Селин Тюркмен
), который по части ушлости, кажется, превзойдет всех. Что же до Нилай, то она поначалу пытается интриговать в компании сестры Фатиха, незамужней скромницы Нурсемы (Джерен Каракоч
), но у той появляется, кажется, свой любовный интерес — и все благодаря знакомствам в кругу новых родственников.
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Краткая история турецкого хоррора
Романтических линий в «Клюквенном щербете» не меньше, чем героев. С Догой и Фатихом вроде бы всё понятно — судьба будет испытывать их любовь на прочность, но, думается, вместе им всё по плечу. Что касается остальных, тут пока остается только гадать. Например, Нурсема нет-нет да и улыбается при виде одного парня — он принадлежит к светским персонажам, но сердцу разве прикажешь? Самыми же напряженными оказываются только намечающиеся отношения Кывылджин: она не устает повторять, что не ищет любви, но не может устоять перед томным взглядом дяди Фатиха – Омера (Барыш Кылыч
). Роковой красавец также в разводе и воспитывает сына-подростка — того еще хулигана, одноклассника младшей дочери Кывылджин. В общем, поводов для встреч с Омером у нее немало и помимо семейных застолий. Каждая сопровождается драматичными рапидами, фиксирующими взгляды, которыми они испепеляют друг на друга.
Неприступная Кывылджин наверняка не устоит, как и консервативная Нурсема. Очевидно, что основной посыл сериала — показать, что отличия не повод для расставания. Тем более если речь об обществе, где встречаются столь разные семьи и уклады. Дабы не превращать шоу совсем уж в назидательную драму, авторы не забывают про иронию и юмор — за это, по традиции, отвечает мудрая бабушка. Мать Кывылджин (Алие Узунатаган
) — любительница компьютерных игр и сплетничать с внучками. Да и мама Фатиха, Пембе, знает толк в сарказме: стоит мужу, перед которым она обычно уважительно склоняет голову, провиниться, как на ужин в его тарелке оказывается, вместо вкуснейших мантов, тушеная капуста. Какой бы традиционной и консервативной ни была семья, турецкие женщины не упустят случая подать к столу немного мести — она хороша и в горячем виде тоже.
Смотрите сериал «Клюквенный щербет» в онлайн-кинотеатре START.
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