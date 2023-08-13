«СуперИвановы»: Магическая семья – без «Слепой» и «Гадалки»

На канале ТВ-3 начинается показ сериала «СуперИвановы», где популярный для отечественного телеэкрана формат семейной комедии приправили изрядной долей мистики, свойственной канальным хитам «Слепая» и «Гадалка». И по качеству своего исполнения «СуперИвановы» вполне могут встать в одну линейку с этими непритязательными псевдодокументальными шоу.
В большей степени состоящая из женщин семья Ивановых живет в большом загородном доме и особо на жизнь не жалуется. Школьный учитель физики Валера (Михаил Полицеймако
) – в семье единственный мужчина, а также, кажется, единственный из Ивановых, не обладающий какими-либо сверхъестественными способностями, а потому верит исключительно в науку. На колдовство же, очевидно, передающееся по женской линии, внимания особого и не обращает. Жена Валеры – Дарина (Екатерина Волкова
) – ясновидящая, понимающая всю правду о людях и их жизненных перипетиях буквально одним взглядом. Их дочь – школьница Катя (Мария Абрамова
) – тоже идет по стопам матери, но пока чувствует в людях не картину целиком, а лишь какие-то ее части, из которых взрослым представительницам Ивановых и приходится собирать мистический паззл. Мать Дарины, она же бабушка Кати и соответственно теща Валеры – Тамара Петровна (Ольга Науменко
) – меж тем, воспринимает свой дар уже, скорее, как хобби, а потому вместе с традиционными для отечественных семей сезонными закрутками готовит еще и различные зелья, естественно, подходящие на все случаи жизни. И от измен, и от депрессий, и от плохого поведения, да мало ли еще какие невзгоды могут быть.
Пока Валера работает или подхалтуривает репетиторством (с этим, кстати, связан отдельный сюжет первой серии «СуперИвановых»), женщины Ивановы пытаются оказать посильную мистическую помощь случайным клиентам. То ботаник, который не может уснуть, так как ему постоянно видится красивая женщина, придет на прием, то затюканная женщина, которая чувствует опасность вовсе не от мужа-абьюзера, а от наведывающегося в дом призрака. Причем если магии со стороны Ивановых достаточно, то в жизни их «клиентов» все оказывается до банального просто: волшебству со всеми его зельями, приворотами и неопознанными существами уступают место обиды и тайны прошлого. Свои или близких людей.
«СуперИвановы», конечно, полемизируют с некогда популярными семейными отечественными ситкомами в духе «Счастливы вместе
» и «Ворониных
». Неслучайно и на главную роль – ясновидящей Дарины – была выбрана Екатерина Волкова, бессменная Вера Воронина. Кстати, интересно, что ее экранный муж – Георгий Дронов
– недавно отснялся в «Сидоровых
», первом российском ситкоме, написанном нейросетью. У «СуперИвановых» больше десяти сценаристов, которые ушли не сильно дальше искусственного интеллекта, но сделали семейный проект в истинно мистическом духе канала ТВ-3. Кажется, даже некоторые кейсы, которые разбирает семья Ивановых, уже были опробованы и в «Слепой», и в «Гадалке», а до этого еще и в другом будто бы документальном проекте РЕН-ТВ «Не ври мне
».
Такой заход на территорию игровых сериалов, которые ТВ-3, впрочем, снимал и ранее, кажется вполне очевидным развитием канала и проектной линейки для постоянной аудитории. Которая, возможно, после выхода «СуперИвановых» все-таки поймет, что и во многих других популярных шоу сюжетные коллизии сформулированы заранее, а на сеансы к слепой ясновидящей или вездесущим гадалкам приходят вовсе не простые люди, а начинающие артисты. Верить в мистику, конечно, никто не запрещает, но, возможно, лучше довериться реальности и законам физики, как это сделал герой нового сериала Валера Иванов, даже несмотря на всю свою магическую семью.
Сериал «СуперИвановы» на ТВ-3 с 14 августа.
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