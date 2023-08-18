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«АльфаРомео»: Моя прекрасная токсичность

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18 августа 2023
18 августа онлайн-кинотеатр Start начинает показ сериала «АльфаРомео» – комедийного романа воспитания, в котором фем-активистка Даша (Кристина Кучеренко) пытается научить токсичного «борцуху» Антона (Антон Артемьев) уму-разуму в соответствии с новыми прогрессивными веяниями. Хотя, кто кого еще перевоспитывает: пожив в одном коливинге, герои начинают понимать, что мир не черно-белый, а радикальные взгляды только мешают нормальному существованию в обществе. Если кто-то ожидал от «АльфаРомео» громкого социального высказывания, то очень зря. Проект Радика Рахимова и Дамира Мифтахова, несмотря на заявленную актуальную тему гендерных конфликтов, незатейливо гнет пацифистскую линию из мультфильмов про кота Леопольда.

Кадр со съемок АльфаРомео

Как деньги на новый ноутбук просить – так сразу к папе. А как нотации выслушивать – так «я уже взрослая» и «не лезь в чужие дела». Федор Лавров в роли отца Даши (Кучеренко), главной героини сериала «АльфаРомео», озвучивает вечную проблему воспитания подростков с точки зрения старшего поколения. Простой дядька из провинциального Жигулевска только что забрал дочку из отделения полиции, куда ее доставили после акции в швейном техникуме: оголившись и приковав себя наручниками к сцене, она протестовала против домогательств ректора к студенткам. Дело вроде бы и благое, но методы повергают родителя в ужас. А ведь когда-то хотела стать космонавтом...

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«Космонавткой», – поправляет Даша и удаляется. Папу она несомненно любит, но непонимание глобальной миссии фем-активизма со стороны предка очень раздражает. Даша решает доказать, что ее дело – не пустой звук, и срывается в Москву, где все по-другому, более прогрессивно. В плацкартном вагоне она сталкивается с еще одним покорителем столицы – иллюстрацией всего того, с чем фем-активизм должен бороться. Спортсмен Антон (Артемьев) сидит, широко раздвинув ноги (мэнспрединг), феминизм считает увлечением барышень недалеких (газлайтинг), да и просто сразу предлагает соседке по плацкарту уединиться где-нибудь в тамбуре. Место женщины, говорит – у плиты. А потом в постели (абьюзер, да еще и хам). В общем, полный «Домострой». С другой стороны, Антон, может, и дурак-австралопитек, но человек не пропащий, с принципами: отбивает Дашу от толпы пьяных гопников, которые тоже жаждут женского внимания.

Кадр со съемок АльфаРомео

А до Москвы, оказывается, нравы победившего феминизма тоже не добрались: Дашу сразу норовит потрогать за коленку куратор прогрессивного блогерского агентства. В ресторане, куда она устраивается работать, недвусмысленно советуют расстегнуть пару пуговиц на рубашке. В хостеле рвота и странные пятна, отчетливо видные в ультрафиолете. Мечта о столице оказалась далека от реальности, но Даша не унывает и быстро находит себе интересное занятие: в прямом эфире будет перевоспитывать Антона в обмен на спальное место в снятой квартире. Эдакий социальный эксперимент, явно оглядывающийся на классическую пьесу Бернарда Шоу «Пигмалион» и ее киноадаптацию «Моя прекрасную леди»: вроде бы история «АльфаРомео» только начинается, а уже ясно, что к финалу художник должен влюбиться в собственное творение.

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На фестивале «Пилот» в 2022 году сериал представляли под другим, более громким названием: «Цыцгендер». Как цисгендер, только «Цыц!». Хотя, судя по сюжету и истории создания сериала, ему бы больше пошла аллегория с шахматным цугцвангом – это когда каждый новый ход гарантировано ведет к ухудшению изначальной позиции. Три стартовых эпизода «АльфаРомео» – регулярный обоюдоострый цугцванг. Герои из непримиримых лагерей, стереотипный «альфач» и не менее стереотипная «фемка», проговаривают свои манифесты, а потом вдруг оказывается, что правда где-то посередине, и вообще надо на человека смотреть, а не на его абстрактные убеждения. Решение примирить непримиримых противников гендерного фронта появилось у Рахимова после чтения социальных сетей, где обезличенные аккаунты бесконечно ругаются по вопросам равноправия, в итоге доводя накал интернет-борьбы до тотального идиотизма. Вою на весь микроблог, а толку никакого, вот и пришлось поселить виртуальных противников под одну крышу, чтобы они по-человечески выяснили отношения. Для разбавления генеральной линии в тот же коливинг завозят еще двух стереотипных героев: сбежавшего от папы рохлю-художника Марка (Денис Власенко) и неофитку феминизма Катю (Валентина Ельшанская), путающуюся в сложной матчасти. Так что теперь придется и им помогать решать личные проблемы.

Кадр со съемок АльфаРомео

Попытка делать актуальные сериалы про реальные дилеммы поколения похвальна, но крупным продакшнам вечно что-то мешает правильно расставить акценты. Из-за этого эксклюзив Kion «Amore more» почему-то оказался не исследованием отношений в полиамории, а классическим «телемылом» с чуть более пикантными сценами, чем в «Санта Барбаре». Проект Start «Два холма» продавали как подлинно феминистический, а в итоге показали набор самых неприятных штампов об архетипе независимой женщины (да еще просто скалькировали «Новых амазонок» Юлиуша Махульского). «АльфаРомео» чуть-чуть не дотягивает до звания очередного сериала, построенного на оскорбительных стереотипах про хамоватых кавказцев, зажравшихся москвичей и не видящих дальше собственного носа блогеров. Его спасают комичные сюжеты, бросающие героев то на «малину» к бандитам, то в загородный дом модных богатеев, которые бесповоротно свихнулись на прогрессивном лайфстайле, правильном питании и ремонте в стиле шведского минимализма. Посмотрите, дескать, как вокруг много интересных психотравм — каждый несчастен по-своему. И надо бы с этим считаться.

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Воспринимать гендерный ситком в качестве методички для интернет-баталий, равно как и построения здоровых отношений, не стоит – это скорее утопичная карикатура на социальный дискурс и те самые войны в Интернете, вылившиеся в реальность. «Ребята, давайте жить дружно» — пока что движений дальше этого милого, но уже не единожды разжеванного призыва в сериале не наблюдается. Хотя одну несомненно объединительную скрепу, которой покорны как спортсмены, так и феминистки, сериал «АльфаРомео» находит: вне зависимости от убеждений, всех примиряет страсть к шаурме.

Сериал «АльфаРомео» в онлайн-кинотеатре START с 18 августа


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Кадр со съемок "АльфаРомео"
Кадр со съемок "АльфаРомео"
Кадр со съемок "АльфаРомео"
Кадр со съемок "АльфаРомео"
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