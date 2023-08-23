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«Контакт. Второй сезон»: Мы с тобой одной «группы крови»

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23 августа 2023

В онлайн-кинотеатре PREMIER начинается показ второго сезона сериала «Контакт», в котором Павел Майков играет опера-неудачника, отправленного служить в отдел по делам несовершеннолетних, но так и не способного найти общий язык с молодежью во главе с собственной дочерью в исполнении Ирины Паутовой. Во втором сезоне конфликты вновь обостряются, но теперь, кажется, главные герои пытаются найти контакт не друг с другом, а гармонию с самими собой.

«Контакт. Второй сезон»: Мы с тобой одной «группы крови»

Глеба Барнашова (Майков) можно было бы назвать рыцарем без страха и упрека, героем-одиночкой, всегда готовым прийти на помощь. Только вот беда: Барнашов по типичной русской традиции не умеет артикулировать собственную боль и слабости. Его не научил этому в детстве отец (Юрий Кузнецов), тоже бывший оперуполномоченный (или не совсем), предъявлявший парню слишком жесткие требования. Русские пацаны не плачут, не страдают, не жалуются, в словах любви не нуждаются и четко следуют правилам.

С такими установками Барнашов и вырос в спивающегося мента с отягчающим обстоятельством в виде обостренного чувства справедливости. Которое, естественно, только мешает – и в профессии, и в личной жизни. Еще в первом сезоне мужчину понижают до работы в отделе по делам несовершеннолетних и лишают родительских прав – с дочерью Юлей (Паутова) он после развода с ее матерью, успешно уехавшей за границу, так и не может найти общий язык. Подростку Юле, переживающей расставание родителей, просто хочется немного любви и заботы, искреннего разговора, проговаривания семейных травм, но Барнашов, как и большинство представителей его поколения, словами изъяснить свои и, как следствие, семейные проблемы просто не способен. Мужики, выросшие из травмированных пацанов, ведь не плачут, не страдают, да и «попусту» не говорят.

«Контакт. Второй сезон»: Мы с тобой одной «группы крови»

Весь первый сезон «Контакта», ставшего режиссерским дебютом для актера Евгения Стычкина, был построен на поиске общего языка между поколениями отцов и детей. С неумелым пользованием социальными сетями от первых, и пока еще неспособностью выйти за рамки собственного, вполне здорового эгоизма вторых. Так и не складывающийся в полноценный диалог конфликт «бумеров» и «зумеров» опирался и на сценарное, и на художественное решение первого «Контакта», для которого, например, с помощью технологии deep fake омолодили Павла Майкова, взяв его образ из культового сериала «Бригада».

Отсылок и к другим громким проектам разных времен достаточно и во втором «Контакте». Так, отдел по делам несовершеннолетних, где работают Барнашов и влюбленная в него инспектор Вяльбе (Вильма Кутавичюте), переезжает в новый офис, напоминающий классический МФЦ, или, как шутит герой Майкова, интерьеры «Девушек с Макаровым». Мать Кравцова (Равшана Куркова), у которой с Барнашовым завязываются любовные отношения, при разводе с мужем (Максим Виторган) идет по стопам «Беспринципных». Сам Кравцов (Алексей Лукин), оставшись наблюдать за дедом Барнашовым, предлагает ему включить телик с ментовскими сериалами, но он – напомним, в исполнении Юрия Кузнецова – отказывается, так как «начальников там выставляют идиотами», да еще и называют «мухоморами».

«Контакт. Второй сезон»: Мы с тобой одной «группы крови»

Такие поколенческие мостики встречаются на протяжении всего сериала, за второй сезон которого уже полностью отвечал режиссер Нурбек Эген, здесь вышедший не только за жанровые рамки энергично смонтированных триллеров и детективов, но и променявший так часто мелькающую в его сериалах историческую натуру Санкт-Петербурга на скромные панельки. И надо сказать, что эта драма внутри индустриального пейзажа, где окна домов направлены друг на друга, режиссеру очень даже удается. Второй «Контакт» не только о поиске общего языка столь разных – в особенности, для России – поколений, актуальных темах (в ход пойдут и майнинг криптовалют, и интернет-мошенничество, и школьный буллинг), но главное – о поиске самого себя. Неслучайно изменилась даже музыкальная тема «Контакта». Плейлист теперь состоит не из лирических девичьих композиций, а из вечного, как поиск духовных скреп, Виктора Цоя, под песни которого Глеб Барнашов, ни на минуту не замирающий в статике, а постоянно находящийся в движении, ждет перемен. Даже если не в своей жизни, то хотя бы в жизни своих близких и будущих поколений.

Второй сезон сериала «Контакт» в онлайн-кинотеатре PREMIER с 24 августа.


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«Контакт. Второй сезон»: Мы с тобой одной «группы крови» фотографии
«Контакт. Второй сезон»: Мы с тобой одной «группы крови» фотографии
«Контакт. Второй сезон»: Мы с тобой одной «группы крови» фотографии
«Контакт. Второй сезон»: Мы с тобой одной «группы крови» фотографии
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