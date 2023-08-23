«Контакт. Второй сезон»: Мы с тобой одной «группы крови»

В онлайн-кинотеатре PREMIER начинается показ второго сезона сериала «Контакт», в котором Павел Майков играет опера-неудачника, отправленного служить в отдел по делам несовершеннолетних, но так и не способного найти общий язык с молодежью во главе с собственной дочерью в исполнении Ирины Паутовой. Во втором сезоне конфликты вновь обостряются, но теперь, кажется, главные герои пытаются найти контакт не друг с другом, а гармонию с самими собой.
Глеба Барнашова (Майков) можно было бы назвать рыцарем без страха и упрека, героем-одиночкой, всегда готовым прийти на помощь. Только вот беда: Барнашов по типичной русской традиции не умеет артикулировать собственную боль и слабости. Его не научил этому в детстве отец (Юрий Кузнецов
), тоже бывший оперуполномоченный (или не совсем), предъявлявший парню слишком жесткие требования. Русские пацаны не плачут, не страдают, не жалуются, в словах любви не нуждаются и четко следуют правилам.
С такими установками Барнашов и вырос в спивающегося мента с отягчающим обстоятельством в виде обостренного чувства справедливости. Которое, естественно, только мешает – и в профессии, и в личной жизни. Еще в первом сезоне мужчину понижают до работы в отделе по делам несовершеннолетних и лишают родительских прав – с дочерью Юлей (Паутова) он после развода с ее матерью, успешно уехавшей за границу, так и не может найти общий язык. Подростку Юле, переживающей расставание родителей, просто хочется немного любви и заботы, искреннего разговора, проговаривания семейных травм, но Барнашов, как и большинство представителей его поколения, словами изъяснить свои и, как следствие, семейные проблемы просто не способен. Мужики, выросшие из травмированных пацанов, ведь не плачут, не страдают, да и «попусту» не говорят.
Весь первый сезон «Контакта», ставшего режиссерским дебютом для актера Евгения Стычкина, был построен на поиске общего языка между поколениями отцов и детей. С неумелым пользованием социальными сетями от первых, и пока еще неспособностью выйти за рамки собственного, вполне здорового эгоизма вторых. Так и не складывающийся в полноценный диалог конфликт «бумеров» и «зумеров» опирался и на сценарное, и на художественное решение первого «Контакта», для которого, например, с помощью технологии deep fake омолодили Павла Майкова, взяв его образ из культового сериала «Бригада
».
Отсылок и к другим громким проектам разных времен достаточно и во втором «Контакте». Так, отдел по делам несовершеннолетних, где работают Барнашов и влюбленная в него инспектор Вяльбе (Вильма Кутавичюте
), переезжает в новый офис, напоминающий классический МФЦ, или, как шутит герой Майкова, интерьеры «Девушек с Макаровым
». Мать Кравцова (Равшана Куркова
), у которой с Барнашовым завязываются любовные отношения, при разводе с мужем (Максим Виторган
) идет по стопам «Беспринципных
». Сам Кравцов (Алексей Лукин
), оставшись наблюдать за дедом Барнашовым, предлагает ему включить телик с ментовскими сериалами, но он – напомним, в исполнении Юрия Кузнецова – отказывается, так как «начальников там выставляют идиотами», да еще и называют «мухоморами».
Такие поколенческие мостики встречаются на протяжении всего сериала, за второй сезон которого уже полностью отвечал режиссер Нурбек Эген, здесь вышедший не только за жанровые рамки энергично смонтированных триллеров и детективов, но и променявший так часто мелькающую в его сериалах историческую натуру Санкт-Петербурга на скромные панельки. И надо сказать, что эта драма внутри индустриального пейзажа, где окна домов направлены друг на друга, режиссеру очень даже удается. Второй «Контакт» не только о поиске общего языка столь разных – в особенности, для России – поколений, актуальных темах (в ход пойдут и майнинг криптовалют, и интернет-мошенничество, и школьный буллинг), но главное – о поиске самого себя. Неслучайно изменилась даже музыкальная тема «Контакта». Плейлист теперь состоит не из лирических девичьих композиций, а из вечного, как поиск духовных скреп, Виктора Цоя
, под песни которого Глеб Барнашов, ни на минуту не замирающий в статике, а постоянно находящийся в движении, ждет перемен. Даже если не в своей жизни, то хотя бы в жизни своих близких и будущих поколений.
Второй сезон сериала «Контакт» в онлайн-кинотеатре PREMIER с 24 августа.
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