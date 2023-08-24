«Школа» из TikTok: «Новенькие» – сериал о буллинге, превращенный в мелодраму

24 августа в онлайн-кинотеатре START премьера – заключительный сезон сериала «Новенькие» с Глебом Калюжным в главной роли. Остросоциальный проект о проблемах старшеклассников за три года прошел экзотичный путь от нравоучений о школьном буллинге до взрослых трагедий: вот и Макс в исполнении Калюжного из затравленного «новенького» перерос в главу распадающегося на глазах семейства. Проект, который некогда завирусился в социальных сетях благодаря жизненности сюжетов, повернулся в сторону семейной драмы для «поколения TikTok»: со скандалами, круговертью персонажей и идейными отсылками к жанру реалити-шоу.
Свадьба «провинциальный шик»: кремовые занавески, сердечки из плюша, рекой льется дешевое шампанское. Браком сочетаются недавние подростки Максим Плетнев (Калюжный) и его бывшая одноклассница Соня Рябова (Анна Демидова
). Приглашены родители с двух сторон (друг друга недолюбливают), школьные друзья и даже учителя. В общем, всё как у людей – и даже обязательная драка на празднестве будет. Кулаками машут скорее формально: свадебное мероприятие – чистой воды спектакль без особого смысла. Макс и Соня уже два года живут вместе, у них есть ребенок (которого Макс поначалу не хотел), а обмен кольцами организован скорее для гостей, нежели для самих молодоженов. Им и без этого было нормально.
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«Новенькие»
Хотя обстановка на свадьбе несколько натянутая: невеста держится от суженого подальше и не отлипает от телефона, стараясь до кого-то дозвониться. Макс тоже хорош: буквально только что вернулся из армии, куда сбежал от младенческого плача и истерик благоверной. Любовная лодка еще от пирса не отчалила, а в ней уже дыра, грозящая всему предприятию затоплением. Как следствие, свадьба заканчивается не запуском белых голубей, а побегом Сони: заявив, что ей испортили самый важный день в жизни, девушка в белом исчезает. Гости отправляются в полицию вызволять дебоширов и допивать на квартире, Макс движется в сторону бара, где заливается спиртным в компании бармена Влады (Кира Медведева
). Соня же в скором времени появляется под окнами «больше чем друга» Димы (Анар
). С ним и проводит брачную ночь, к утру понимая, что жить с законным супругом уже не хочет и не может.
Что делать с ребенком – неясно: молодые родители начинают перетягивать его, как в притче о царе Соломоне. Максим при деньгах, у него богатые родители, и вроде бы малышу стоит остаться на попечении у них (еще бы, при такой импульсивной маме), но впроброс замечено, что надо понимать, «в какой стране мы живем». Пока относительно взрослые ругаются о разделе сына, малыш пропадает: кто-то похищает его вместе с коляской прямо на детской площадке. Теперь уже не до споров: провинциальный городок Юровск (не зря герои характеризуют его как «Загадку дыры»
) на ушах, ищут все. Главным героям тоже стоит притушить запал и серьезно взяться за поиски. Начинается провинциальный диалоговый детектив, в ходе которого всем персонажам придется в очередной раз заглянуть в шкафы, где, по традиции, спрятаны скелеты.
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«Новенький»
Сериал «Новенькие», второй сезон которого выходит с подзаголовком «Бунт против взрослых», должен наконец-то поставить точку в непростой сюжетной линии Плетнева, начатой еще в веб-проекте «Новенький»
. Запущенный в 2020 году при поддержке Института развития интернета, он публиковался в свободном доступе и приобрел популярность в Рунете. На текущий момент YouTube-канал проекта набрал более 80 миллионов просмотров, в TikTok сериал и вовсе зажил своей жизнью, разобранный на цитаты и фрагменты. В основе «Новенького», по словам постановщицы Оксаны Барковской
, лежат реальные истории подросткового буллинга. Фабула строилась на трагическом исчезновении старшеклассника Влада Бахова, пропавшего после школьной вечеринки в лесу Смоленской области. Реальные обстоятельства его гибели всё еще не раскрыты, но в медиафоне циркулирует информации, что одноклассники Бахова что-то знают – но не говорят. Так и Максим Плетнев, переехавший в Юровск из Москвы умник непровинциального вида, пропал с тусовки в лесополосе. Параллельное расследование полиции и педагогического состава школы – в лице учительницы литературы Ирины Львовны (Дарья Щербакова
) и психолога Кирилла Алексеевича (Василий Симонов
) – приводило к тому, что причинами ухода Плетнева в лес оказались буллинг со стороны новых одноклассников и разлад в семье: родители героя как раз находились в острой фазе развода.
В 2020 году заводилой травли была все та же Соня Рябова, ныне назначенная Плетневу любовным интересом. Активно участвовали в коллективной травле и одноклассники: высокомерный «альфа» Егор (Виталий Щербина
), подружка королевы бала Лера (Елизавета Запорожец
), будущий «темщик» Василевский (Иван Рысин
) и прочие-прочие-прочие, тьма их. В изначальном виде «Новенький» был, пожалуй, не столько сериалом, сколько исследованием школьного социума и последствий буллинга. Грязный реализм города областного значения очень много позаимствовал от «Школы» Валерии Гай Германики
и испанского сериала «Элита»
, где проблемы подростковых сообществ были раскрыты весьма полно. В то же время «Новенький» добавлял от себя четкую педагогическую линию: неслучайно именно преподавателям в этом детективе последствий ставилась задача проговорить наиболее важные темы прямо в камеру, дабы закрепить воспитательный эффект.
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«Новенький» фактически был образовательным пособием по борьбе с подростковой жестокостью – и этим можно было объяснить его художественную простоту, роднящую проект с реалити-шоу
: молодые артисты (включая бесспорно талантливого Глеба Калюжного) разыгрывали очень эмоциональный, но вряд ли претендующий на реалистичность телеспектакль гипертрофированных эмоций. Это не казалось проблемой, ведь при простецкой реализации сериал был чуть ли не единственным заметным проектом о школьной травле, произведенным российской индустрией в последние годы. Народная популярность в «тиктоке» тоже была вполне обоснована, так как сработал эффект узнавания: в кадре представлены все основные архетипы из старшей школы, так что нетрудно подобрать себе «краша» или воскликнуть «У нас было точно также!». Будет совсем неудивительно, если «Новенького» по-настоящему начнут показывать в школах: к примеру, на внеурочных «Разговорах о важном». Если и не всего, то, по крайней мере, выходящие в дополнение к нему документальные фильмы, где съемочная группа и приглашенные звезды делятся травмирующим опытом на фоне кафельной стены – текстуры, которая подсознательно вызывает у большинства жителей СНГ чувство дискомфорта.
Продолжение этому веб-проекту технически было и не нужно – все самое важное герои проговорили в первом сезоне. Однако популярность «Новенького» все в том же TikTok привела к интересной эволюции: сиквел сериала поддержал онлайн-кинотеатр START. Максим Плетнев вернулся к людям и теперь расследовал вместе с бывшими мучителями буллинг из прошлого: в заброшенном здании спортшколы обнаружился дневник подростка, которого насмерть затравили в восьмидесятых. Участники этого злодеяния все еще ходят по улицам Юровска, и теперь их нужно отыскать, чтобы раскрыть правду. Вторым сезоном истории расширялась и углублялась проблематика насилия, которое – вот уж новость – не является эксклюзивным проклятием современной молодежи. Схожие сюжеты можно найти и в светлом советском прошлом, во времена развитого социализма и колбасы за 2 руб. 20 коп. Как следствие популярности сериала в блогосфере, второй сезон «Новенького» предложил не только продолжение истории и знакомые лица, но и парочку камео TikTok-звезд, а заодно наметил вектор, по которому проект движется по сей день: от изначальной воспитательной беседы на грани морализаторства в нем мало что осталось.
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С одной стороны, это подчеркнули еще и сменой названия: «Новенький» стал «Новенькими», потому что герои выпустились из школы и теперь пробуют себя в не до конца понятном взрослом мире. Ставки выросли, проблемы стали не просто устрашающими, а по-настоящему одиозными, прямо-таки софткорная версия сюжетов Ирвина Уэлша
. Разрушенные мечты приводят хорошую девочку Леру в эскорт-услуги, а забитую родителями и парнем Алину (Анка Бессонова
) в монастырь. Соня не может выбрать, оставить ли ей ребенка, Максим мечется между девушками, не до конца понимая, с кем на самом деле намерен построить отношения. Темы абьюза, порномести и создания семьи, неуловимо теряются на фоне нового тренда: сериал движется от «Простых истин»
школьной скамьи в стан многоэтажных «мыльных опер» в эстетике шоу «Беременна в 16» и «Пацанки». Последнее реалити, кстати, подарило «Новеньким» еще и новую героиню: девушку трудной судьбы Владу играет победительница шоу Кира Медведева, на удивление органично вписавшаяся в мир замученных психотравмами подростков.
Быть может, такое заигрывание с эстетикой телешоу о социальном неблагополучии – хитрый маневр «Новеньких», в которых под монструозной мелодрамой всё еще скрывается психологический посыл? Барковская в беседе со СМИ анонсировала: финал сериала будет посвящен детским травмам, которые живут в каждом из нас, мешая строить полноценные отношения с окружающими. «Сейчас мы все очень зациклены на том, как нас в детстве обижали или не обижали, долюбленные мы дети или недолюбленные, какие у нас были мамы, папы, бабушки»
… Хочется верить, что эта изначальная миссия проекта — говорить с молодыми на понятном им языке — все-таки проявится в дальнейшем, прорвавшись через сюжетные перипетии, которым позавидовала бы даже приснопамятная «Бухта Доусона»
.
Финальный сезон «Новеньких» с 24 августа в онлайн-кинотеатре START
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