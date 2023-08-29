«Доктор Краснов»: Игорь Петренко пытается стать Хаусом в мире хаоса

На платформе «Смотрим» вышел сериал «Доктор Краснов» с Игорем Петренко в роли отечественного Доктора Хауса, но страдающего не болями в бедре и пристрастием к викодину, а настоящей амнезией. «Доктор Краснов», с одной стороны, продолжает ряд популярных отечественных медицинских сериалов: от «Теста на беременность», «Доктора Тырсы» и отчасти даже «Знахаря»; с другой — ориентируется на зарубежные аналоги, как, например, почивший на том же ВГТРК, куда относится платформа «Смотрим», «Доктор Рихтер» — официальный ремейк зарубежного «Хауса». «Краснов», вроде как, списан с итальянского проекта «Док – Все в твоих руках», основанного на реальной истории врача, чьи воспоминания за 12 лет стерлись из-за несчастного случая, однако не является исключительно пересъемкой зарубежного проекта. Так же продюсеры «Доктора Краснова» уже делали на предыдущем проекте «Шифр», где только за основу взят британский «Код убийства».
Глава терапевтического отделения Андрей Краснов (Петренко) – кажется, лучший диагност страны, умеющий по внешнему виду, привычкам и разговору с пациентом определять диагноз, даже если дело касается редких болезней. Ошибки в его работе исключены. Чем восхищается его зам и бывшая студентка Даша Зорина (Александра Никифорова
), которая гордится не только работой с Красновым, но и тем, что у них наконец завязались отношения. Даша также ответственна за другие кадры отделения. Это не только врачи Дима (Наиль Абдрахманов
) и Яна (Анастасия Чепелюк
), но и новые ординаторы – впечатлительная отличница Маша (Полина Давыдова
) и талантливый раздолбай Роман (Филипп Ершов
). Со всей командой Краснов общается панибратски, лишь с налетом циничности: нет, он не шутит, как его зарубежный коллега Хаус, над начинающими медиками или пациентами, но заставляет всех соблюдать дистанцию. Имен и фамилий у пациентов для врачей этого отделения нет – лишь номера и диагнозы.
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Есть, правда, врачи и с корыстными целями. Один из пациентов по фамилии Семенов неожиданно умирает: он по ошибке оказался в списке испытуемых нового препарата, который в клинику продвигает однокурсник Краснова – Новицкий (Александр Ратников
), мечтающий о фармакологической славе. Банальная ошибка в ФИО пациентов оборачивается трагедией: настоящим испытуемым должен был стать другой Семенов, более возрастной и с совершенно другим анамнезом. Краснов это понимает и заставляет Новицкого, ответственного за исследование, написать заявление об увольнении, но для родственников погибшего Семенова именно глава отделения становится главным обвиняемым. И новой жертвой. Отец погибшего подкарауливает врача на парковке и стреляет ему в висок. Краснов, несмотря на обширную травму, жив, но после полугодовой комы, как выясняется, не помнит последние девять лет.
С известными медицинскими процедуралами – а несмотря на потерю памяти, герой Игоря Петренко по-прежнему ставит чуть не сходу верные диагнозы – «Доктор Краснов», конечно, соревнуется в мелодраматичности, завязанной на частичной амнезии. Она, конечно же, связана, в первую очередь, с личным: Краснов после комы очнулся 30 апреля 2022 года, не помня ничего с 2013-го — когда у него умер младший сын, после чего он бросил жену – ныне главврача клиники Анну Берг (Ольга Красько
). И если о трагическом прошлом Краснова, пускай без деталей, рассказывают буквально в первых сериях, то о происходившем в стране и мире предпочитают умалчивать. Все перемены укладываются исключительно в модели новых телефонов и новость о смерти Стива Джобса
.
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Рецензия на «Доктора Рихтера»
Конечно, обывателя — тем более вечно занятого врача — наверное, мир вокруг должен мало волновать. Однако примечательно, что заглавную роль играет Игорь Петренко – тоже, в общем-то, лицо происходивших за эти годы перемен в нашей стране. Его герою с так удачно случившейся амнезией, конечно, можно только позавидовать. Тем более, что и для самого Петренко роль Краснова едва ли не лучшая со времен «Звезды
» и «Водителя для Веры
». Здесь он наконец не играет шаблонного «(под)полковника» или даже потерянного литературного героя, как было в интерпретациях «Героя нашего времени
» или «Шерлока
», который как раз вышел в 2013-м. А вот про «Спящих
», как и все последующие сериалы, Петренко, будто бы и забыл. Как и «Доктор Краснов» про столь интенсивные последние девять лет.
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