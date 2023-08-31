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«Жизнь по вызову-2»: Девушки лейтенанта Шмидта

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31 августа 2023
Онлайн-кинотеатр Kion начинает показ второго сезона «Жизни по вызову» - сериала, якобы снятого по мотивам реальных историй работниц элитной секс-индустрии РФ. В продолжении возвращаются выжившие в прошлой части персонажи во главе с Александром «Мэджиком» Шмидтом в исполнении Павла Прилучного – владельцем агентства по подбору персонала для оказания эскорт-услуг. Жизнь потрепала некогда лучшего в своем деле вип-сутенера, вынудив покинуть страну на два года, однако прошлые успехи не дают покоя: пора возвращаться домой и в дело.

«Жизнь по вызову-2»: Девушки лейтенанта Шмидта

Появляется Мэджик, конечно, эффектно: вызывает одну из бывших сотрудниц Викторию (Ольга Смирнова) якобы для утех, а на деле — чтобы выяснить, что и как поменялось. С её слов – многое: ведь большинство девушек (в том числе она) отказались от услуг агентов и работают на себя. Шмидт уверен, что это не такой уж и устойчивый тренд, тем более некоторые ведут дела по-старому. Речь о вечном конкуренте Вадике (Алексей Кирсанов) — владельце борделя, которому Мэджик перед отъездом «завещал» свою базу, – а теперь хочет вернуть всё обратно. Тот не торопится с ней расставаться, а вот его сотрудники – мелькнувшие в первом сезоне провинциалы Настя (Елизавета Моряк) и ее брат Антон (Никита Кологривый), некогда отвергнутые Шмидтом и теперь работающие администраторами у Вадика, — готовы к сотрудничеству. Точнее у них не остается выхода, после того как Настя совершает преступление на рабочем месте, а Мэджик помогает замести следы. К остальным людям из прошлого, будь то сами эскортницы или богатые клиенты, он тоже находит подход. Главная же целью, конечно, месть – за безвинно убиенных безумными олигархами соратников. Офис найден, как и новый дом – спасибо выжившей в той бойне Ирен (Евгения Яр), переквалифицировавшейся в риелтора, – сотрудники наняты, а база наберется — на то он и Волшебник.

Смотреть онлайн Первый сезон «Жизни по вызову»
Несмотря на неизбежные сюжетные изменения, внешний вид «Жизни по вызову» концептуально остался почти прежним: от томной танцевальной заставки, где вместо коллектива полуобнаженных девушек теперь в одиночку извивается Ульяна Пылаева, до обязательных музыкально-хореографических оргий с красотками (в белье и без). Павел Прилучный всё так же серьезен: отпускает хлесткие комментарии, раздает деньги и указания, прихлебывая алкоголь из расставленных повсюду хрустальных графинов. Жизнь за прошедшие два года будто бы изменилась, но на деле, кажется, не очень: олигархи всё так же отмечают праздники в кругу друзей и эскортниц — и как далеко бы ни шагнул прогресс, кондовое жлобство и мужланство, подкрепленное властью и ощущением безнаказанности, никуда не делось. Такой портрет общества выглядит, как и раньше, слегка схематичным, хоть и, по сути, наверное, правдивым.

«Жизнь по вызову-2»: Девушки лейтенанта Шмидта

Уповать остается на некую интригу, оставшуюся после событий первого сезона. Пока непонятно, что стало с дочерью Мэджика, подавшейся в эскорт; а другого выхода у всех без исключения героинь сериала, по решению авторов, никогда не было. Как и с его некогда работницей, а потом адвокатом Еленой (Наталья Рудова), поплатившейся за предательство фактически рабством у Вадика, – жива ли? Зато Настя и Антон в этой части, очевидно, станут ключевыми персонажами с большим количеством экранного времени: ими, по идее, Шмидт заменит павших в секс-войнах охранника Рыбака (Олег Каменщиков) и ассистентку Галину (Виктория Богатырева). Опыта и стати новичкам не достает, зато хоть что-то новенькое.

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Очередное высказывание Сарика Андреасяна и его команды на тему состояния секс-индустрии – вновь не бог весть какое глубокомысленное. Правда, хотя бы какое-то продолжение разговора на одну из многочисленных табуированных тем, что, по нынешним меркам, – еще и с учетом местами откровенной демонстрации процесса на экране – дело смелое. Каждый эпизод вновь начинается с небольшой зарисовки, по большому счету, косвенно связанной с основным сюжетом, – этакий «анекдот» из жизни секс-работниц. Возможно, именно они и основаны на заявленных в каждом открывающем титре реальных историях. Остальное – фантазия, как обычно сильно уступающая действительности, дикой и непредсказуемой.


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«Жизнь по вызову-2»: Девушки лейтенанта Шмидта фотографии
«Жизнь по вызову-2»: Девушки лейтенанта Шмидта фотографии
«Жизнь по вызову-2»: Девушки лейтенанта Шмидта фотографии
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