«Крутая перемена»: Снова в школу. Или в тюрьму

В онлайн-кинотеатре START 1 сентября начинается показ сериала Карена Оганесяна«Крутая перемена» про московского стартапера, который решил вернуться к истокам. В родную провинцию, где можно пойти по стопам матери и стать школьным учителем или по этапу отца – в колонию, где тоже прослеживается нехватка педагогов. Программа одна: «Преступление и наказание» актуально везде.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
С виду успешный москвич Андрей (Никита Ефремов) погряз в долгах: все его стартапы последних лет прогорели, а инвестор (Беник Аракелян), которому Андрей когда-то помог окончить вуз, уже потерял терпение. Выходом из сложившегося кризиса видится программа поддержки учителей – видимо, Андрей все-таки получил красный диплом педвуза, ну или филфака, так как может преподавать детям литературу и русский язык. По этой программе молодым кадрам, к которым Андрей, к счастью, все еще может себя отнести, выплачивают миллион рублей, если они едут со столичным дипломом в деревню, глушь, Саратов, или, как в данном случае, Арзамас – родной город Андрея. Именно там он сам окончил школу, где долгие годы директором и заслуженным учителем России была его погибшая мать Татьяна Михайловна (Евгения Дмитриева), а после ее смерти место, пусть формально пока как исполняющая обязанности, заняла одноклассница Андрея Оля (Ольга Медынич), с которой когда-то у него были жаркие отношения.
В новой должности Оля собрана, аккуратна и верна мужу (Александр Голубков) – естественно, тоже их бывшему однокласснику, – с которым она воспитывает дочь-отличницу Таню (Татьяна Меженцева). Но имя Андрея заставляет дрогнуть неприступную Ольгу – и дело даже не в былом романе, а в Татьяне Михайловне, к памяти которой еще весь педагогический городок на всякий случай относится с пиететом. Чего не скажешь об Андрее, который, получив на карту заветный миллион, собирается продать еще и семейный дом, где, по легендам, сам Пушкин писал «Евгения Онегина». Только для продажи нужно получить согласие второго собственника – отца (Игорь Черневич), отбывающего срок в колонии за причинение смерти по неосторожности. И кровные узы тут не помогают: герой Ефремова винит папу в смерти матери, герой Черневича винит сына примерно во всём.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Так что неслучайно в запутанную семейную историю отцов и детей вмешивается не только классическая русская литература, но и популярная для нынешних отечественных сериалов тема про суму и тюрьму. Под первой, очевидно, понимаются провинциальные бюджетники-учителя, на места которых можно загнать только фейковой федеральной программой с мифическим миллионом. Ну а под вторым – собственно, тюрьма, куда персонаж Ефремова тоже устраивается на работу в свободное от обычной школы время.
Тут, конечно, главному герою повезло – он все-таки учитель литературы, а не физики или химии. И уровень разбора литературных произведений, как показывает сериал «Крутая перемена», примерно одинаков – что для десятиклассников, что для сидящих в колонии. Особо тяжких, спасибо, там нет. И в школе откровенных хулиганов и двоечников – по крайней мере в двух сериях – не замечено (не зря дошли до 10-го класса, видимо). И в колонии – сидящие, в основном, за закладки, разбой, смерть по неосторожности и финансовые махинации. Осужденный за последнее, естественно, самый начитанный.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Каждая серия «Крутой перемены» отсылает к известным литературным произведениям. В первой, например, озаглавленной «Горе от ума», харизматичный учитель – прямиком из столицы – бойко пересказывает произведение Грибоедова и спешит пролить свет на истинные, романтические, мотивы Чацкого. Во второй, когда Никита Ефремов уже устраивается подрабатывать кроме школы в колонию речь идет о «Преступлении и наказании». Произведение Достоевского, впрочем, особо не нравится ни школьникам, ни осужденным.
Сама «Крутая перемена» при этом, скорее, роман воспитания. Не учеников – неважно каких – героя Никиты Ефремова, его Андрея, придумавшего, что он стал успешным столичным стартапером, а на деле не только погрязшего в долгах, но и забывшего о своей семье, малой родине и призвании. Звучит как тема для стихотворения Есенина, до которого, очевидно, дойдут если не в этом, то в последующих сезонах.
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