«Асока»: Джедай Шрёдингера

На Disney+ вышел новый сериал во вселенной Star Wars — «Асока» с Росарио Доусон, посвященный воительнице, разочаровавшейся в пути Силы. На волне успеха «Мандалорца» идея, казалось бы, беспроигрышная: Асока Тано — одна из любимец фанатов, сильная, но сомневающаяся героиня, борющаяся с возможной реконструкцией Империи. Война закончилась, но мир не восторжествовал автоматически, большинство мелких функционеров и спецов осталось на своих местах, присягнув на верность Республике, а значит, новая угроза — не за горизонтом событий.
Империя повержена, и далекая-далекая галактика постепенно преобразуется в Новую Республику. Хватает, правда, скрытых угроз: например, курсируют слухи о возвращении гранд-адмирала Трауна (Ларс Миккельсен
), которому по силам собрать воедино палпатинских недобитков. Мастерица джедай Асока
(Росарио Доусон
), когда-то покинувшая Орден и скитающаяся по вселенной в гордом одиночестве (не считая дроида Хьюянга
с голосом Дэвида Теннанта
), захватила в плен Морган Элсбет
(Диана Ли Иносанто
) — подчиненную Трауна, которая должна знать, как разыскать бывшего начальника. События именного сериала начинаются с того, что Элсбет, рассказавшая Асоке, где искать карту с координатами гранд-адмирала, направляется в республиканскую тюрьму, а гордая воительница — на планету Датомир, где расположен подземный храм Сестер ночи.
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Рецензия на сериал «Мандалорец»
Координаты «Асоки
» во вселенной «Звездных войн» чуть сложнее, чем у последних сериалов франшизы, но не настолько, как у Трауна, оказавшегося в гиперпространстве благодаря самоотверженности Эзры Бриджера (Эман Эсфанди
) — мошенника, вставшего на путь сопротивления и даже обучавшегося мастерству джедая. Это спин-офф «Мандалорца
», где Асоку впервые сыграла Доусон, а еще — формальное продолжение мультсериала «Звездные войны: Повстанцы
», откуда в сюжет перекочевало большинство персонажей, незнакомых зрителям оригинальной трилогии. В общем, сюжет удобно заполняет лакуну между шестым
и седьмым
эпизодами, а создатель Дэйв Филони
, работавший над «Аватаром
», «Повстанцами
» и «Мандалорцем
», может спокойно повторить трюк последнего, объединив дух старых фильмов и истории уже крещенных фанатской любовью героев.
Локомотивом сюжета выступают поиски Трауна: с одной стороны — Асока и её боевые товарищи, с другой — вставший на темную сторону экс-джедай Бэйлан Сколл
(покойный Рэй Стивенсон
), зарабатывающий наемничеством с ученицей Шин Хати
(Иванна Сахно
). Вместе мрачная пара освобождает Морган, а Асока, чтобы противостоять стремительно кооперирующимся силам неприятеля, обращается за помощью не только к генеральше Гере Синдулле
(Мэри Элизабет Уинстэд
), но и бывшей воспитаннице Сабине Врен
(Наташа Лю Бордиццо
). Собственно, динамика учитель и ученик — между темной и светлой парой — составляет драматическое ядро сериала, в то время как политическая и приключенческая составляющие позволяют сюжеты не топтаться на месте. Впрочем, это не спасает «Асоку» от медитативных длиннот, где половина продиктована традицией инопланетных пейзажей, а вторая — самурайским духом титульной героини. Недаром её первое появление на экране — это пятиминутный немой визит в храм Сестер, проникнутый достоинством воительницы-одиночки.
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«Аватар: Легенда об Аанге»
За три эпизода, которые подозрительным образом становятся все короче, Дэйву Филони пока не удалось заявить весь потенциал шоу. Фактурные персонажи сменяют друг друга, многозначительно упоминая события, оставшиеся за кадром, а их яркие черты сводятся к характеристике «Ну ты её знаешь». Так же, в общем-то, начинался оригинальный фильм 1977-го
, но тем, кто не проделал домашнюю работу и ничего не смотрел, может быть трудновато. Подход «будет понятно всем, но тем, кто в теме, — вдвойне увлекательно» оказался в опасной близости от «интересно только фанатам». Учитывая самоуверенно нерасторопный старт — раньше события трех эпизодов уместили бы в одном, — это может быть фатально для широкого успеха «Асоки».
А попереживать есть от чего. Сабина Врен — неуживчивая мандалорка, героиня войны, художница граффити, возлюбленная Эзры Бриджера и обладательница эффектных фиолетово-оранжевых волос, предупреждающих, что в этой девушке клокочет настоящее пламя. Она врывается в повествование буквально на высокой скорости, бунтарски улепетывая с официозного мероприятия, которое устроил Райдер Азади (Клэнси Браун
), губернатор Лотала, в память о чудесном освобождении планеты. Сцена в духе начала джейджейабрамсовского
«Звездного пути
» (или «Планеты сокровищ
»), правда, удивляет больше не скоростями, а тем, что в космической столице бесконечные хайвэи до самой пустыни — при том, что ключевая угроза, вероятно, будет исходить с небес.
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«Принцессы Мононокэ»
Если кто и мог стать её наставницей, то Асока Тано — не менее своенравная тогрута
, пошедшая наперекор всем правилам народа и ордена: одиночка в обществе командных игроков и сомневающаяся в, по сути, религиозной общине, которая бросила падавана, не завершив обучение. Вдохновленная Сан из «Принцессы Мононокэ
» и сражающаяся на манер незрячего мечника Затойчи
из одноименной серии фильмов, Асока не просто вольная странница, но самурай, потерявший хозяина. Истинный ронин, чей учитель — Энакин Скайуокер (Хейден Кристенсен
) — на её глазах отдался Темной стороне Силы. Им с Врен есть, что предъявить друг другу, и только грозная тень Трауна из неисследованной части галактики заставляет заключить временный союз. Впрочем, для бывших повстанцев поиски гранд-адмирала — это еще и надежда увидеть Эзру Бриджера, который пока находится в статусе джедая Шрёдингера. То ли выжил, то ли нет.
Именно сквозной сюжет — о медленном строительстве Новой Республики и возможном реванше побежденных — создает в «Асоке» подобие интриги. Диснеевская трилогия уже заспойлерила, что диктатура в итоге снова возобладает, но как далекая-далекая галактика лечилась от имперского комплекса, а ветераны звездных войн — от ПТСР и груза ошибок, вопрос, мягко говоря, злободневный. Таких душевных кульбитов ни в одной трилогии не показывали: там будущее сводилось к героической гибели или посмертному осознанию ошибок. Есть ли третий путь?
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