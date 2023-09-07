«Яркое пламя»: И повсюду тлеют пожары

На телеканале «Dомашний» с 9 сентября – по выходным – будут показывать турецкий сериал «Яркое пламя», где вспыхнувший огонь связывает три женские судьбы. Джемре была замужем за влиятельным политиком, но никто даже не подозревал, что за внешним благородством скрывался настоящий монстр, который издевался над женой. Богатая наследница Руя была счастлива, влюблена и собиралась замуж, трудности обходили ее стороной. Горничная и ее близкая подруга Чичек тоже готовилась к свадьбе и собиралась переехать с любимым в большой дом на море. Для каждой из них трагедия стала возможностью начать жизнь с чистого листа и переосмыслить свою жизнь, добиться справедливости и найти настоящую любовь. Рассказываем, почему стоит посмотреть этот сериал.
Пепел прошлого
«Яркое пламя» – совершенно не типичный для турецких сериалов проект. На фоне стандартных историй о запретных чувствах, устаревших традициях и череде препятствий для несчастных влюбленных вдруг появляется сериал-катастрофа, причем это адаптация французского мини-сериала 2019 года «Костер судьбы
», в основу которого легли события XIX века.
Благотворительный базар в Париже в 1897 году Франция помнит до сих пор. На легендарном Пер-Лаше́з туристы могут увидеть мемориал, установленный многочисленным жертвам пламени, всего за час уничтожившего деревянное здание ярмарки. Из-за скорости распространения огня, безумной давки и недоступности выходов люди не успели спастись. Но самая жестокая деталь этого происшествия в том, что погибшими были в основном женщины.
Интересно, что турецкие героини формально близки французским прототипам. Джемре — жена бывшего мэра и влиятельного человека, в семье являющегося настоящим тираном. Ее двоюродная сестра Руя — наивная девушка из обеспеченной семьи. Чичек — горничная в доме родителей Руи и ее близкая подруга, собирающаяся замуж за любимого. Все эти женщины выжили, но трагедия заставит их увидеть жизнь совсем иначе.
Современный Стамбул с пустой обувной фабрикой
Главное, что решили изменить в турецкой адаптации — это время. Действие сценаристы перенесли в современную Турцию, хотя их французские коллеги оставляли героев в XIX веке. Еще до выхода турецкого сериала его начали громко обсуждать в прессе, а когда «Яркое пламя» стартовало, обсуждение разгорелось практически, как тот пожар. Кстати, сцену пожара готовили несколько месяцев и снимали в течение десяти дней. Для массовки было собрано четыре сотни статистов.
В ряду локаций сериала упоминается несколько районов Стамбула: кварталы одной из центральных частей города Едикуле, промышленные территории Бююкчекмедже (квартал Алкент 2000) и более удаленные от центра район Шиле с пляжем Алаянкая. Декорации сооружали и на исторической обувной фабрике в Бейкозе, а пожар на торжестве снимали в одном из помещений фабрики, которое для этого специально освободили.
Три судьбы
Руя (Дилан Чичек Дениз
) счастлива, вместе с любимым человеком они находятся в предвкушении большого праздника — вся будущая судьба кажется Руе наполненной сплошными приятными событиями и великолепными перспективами. Джемре (Демет Эвгар
) живет в золотой клетке, муж держит ее за сумасшедшую, кормит таблетками и избивает, а их дочь живет в страхе и постоянных тревогах. Горничная Чичек (Хазар Эргючлю
), кажется, влюблена в Али, который всячески старается угодить невесте, покупает дом и зовет девушку переехать с ним в Анталию. Чичек сомневается, но обещает дать ответ после торжества, которое должно состояться в тот самый трагический вечер, после которого жизни женщин пойдут по совершенно другому пути.
Каждая из актрис к моменту съемок в сериале уже достигла определенных успехов. Демет Эвгар много снималась в сериалах, но ее первый успех был связан с ролью в фильме «Я видел солнце
» — турецкой драме, которая в 2009 году была выдвинута Турцией на «Оскар». На кинопремии у себя в стране Демет стали номинировать еще раньше. С 2006 года почти за каждую свою работу и в кино, и в сериалах актриса получала награду. Демет одинаково удаются и драматические, и комедийные роли. Поклонники турецких сериалов знают ее по роли в проекте «Ты моя Родина
», где в том числе снимались звезды «Великолепного века
» Халит Эргенч
и Окан Ялабык
. В нем Эвгар сыграла героиню войны за независимость Турции во время Первой мировой, соратницу Ататюрка Кару Фатьму.
Дилан Чичек Дениз (Руя) — из тех, о ком говорят «талантлива во всем». Свою первую театральную премию Дилан Чичек получила еще в 15 лет на школьном конкурсе. А до того, как сняться в первом своем проекте, она успела немного поучиться туризму, окончить литературный факультет, выпустить книгу стихов, получить серебро на конкурсе «Мисс Турция» и стать участницей «Мисс Вселенная». Сейчас актрису знают по сериалу «Дочери Гюнеш
» и, конечно, нашумевшему проекту «Яма
», в котором Дениз сыграла в паре с кумиром девушек, актером «Великолепного века» Арасом Булутом Ийнемли
. Говорят, что Дилан Чичек пострадала от этой роли в личной жизни — слишком убедительные экранные отношения с успешным и харизматичным Арасом Булутом разрушила ее отношения с возлюбленным.
Актриса Хазар Эргючлю (Чичек), кажется, никогда не ошибалась с выбором проектов. Еще в начале своей карьеры она попала в блестящую команду успешного сериала «Кузей Гюней
» с Кыванчем Татлыту
, Мерве Болугур и Ойкю Караель
, где ей досталась роль девушки без гордости, которая вызывает, скорее, презрение. Однако это не помешало карьере актрисы. Так, например, в 2018-м – уже на Netflix – вышел первый турецкий сериал «Защитник
», где она сыграла одну из главных ролей.
Женщины против мужчин
Собрав такое трио, создатели проекта явно рассчитывали на профессионализм и харизму главных актрис, и их ожидания оправдались. Женская судьба почти всегда стоит в центре любого турецкого сериала, ведь турецким женщинам до сих пор приходится бороться за свои права и независимость. В этом проекте также поднимаются самые острые социальные вопросы — домашнее насилие, роль правосудия в защите женских прав, двойные стандарты в обществе по отношению к мужчинам и женщинам, их попытки добиться справедливости, а порой и просто выжить.
То, что события в сериале начинаются именно с пожара — не только интригующая и впечатляющая завязка, чтобы заинтересовать зрителя. Из 126 погибших в парижском пламени оказалось только семеро мужчин. При этом свидетельства очевидцев говорят о том, что в огне и дыму помогали спасать друг друга в основном женщины. Мужчины не проявили себя как сильная и благородная часть общества. Выжившие рассказывали о вопиющих фактах, когда, чтобы освободить себе дорогу, мужчины отталкивали женщин со своего пути, раздавая жертвам удары тростью. События 1897 года стимулировали рост движения за права женщин и против жутких примеров поведения мужчин, физического и психологического насилия.
И кто же – мужчины?
Как поведут себя мужчины, когда разгорится «Яркое пламя», – одна из главных интриг проекта. К тому же, когда в проекте такой сильный актерский состав. Беркай Атеш
из «Моей мамы
», Беркер Гювен, как и Демет Эвгар, стартовавший с турецкой «Родины
», звезда рейтинговой истории 2022 года «Три сестры
», и Джихангир Джейхан — дебютировавший в сериале «Яма» и звезда трех сезонов безумно популярной истории «Девушка за стеклом
», завершившегося этим летом.
Производством проекта занималась уже прославленная популярными сериалами студия Ay Yapım, подарившая фанатам легендарные истории «Запретная любовь
», «Прилив
», «Черная любовь
» и многих других. Продюсером этих историй был Керем Чатай
, который встал во главе и «Яркого пламени». Команда приступила к работе в ноябре 2020 года, а сам проект продлился не не на один десяток серий и выдержал суровую конкуренцию.
Сериал «Яркое пламя» на телеканале «Dомашний» с 9 сентября.
обсуждение >>