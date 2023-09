«Черное облако»: Кто убивает котиков

На очередном сеансе психотерапии студентка Оля (Мацель) жалуется доктору ( Филипп Янковский ) на одну из своих университетских учительниц — суровую старуху на инвалидной коляске по прозвищу «Красная шапочка», которая не снимает обозначенный головной убор, таскает с собой Библию и придирается к девушке. «Вот бы она умерла», — в порыве ярости заявляет Оля, и уже на следующий день становится свидетельницей того, как преподшу сбивает машина. Впрочем, смерть наступает вовсе не в результате аварии — вскоре после инцидента женщину находят мертвой в аудитории, ее якобы отравили. Не успевает Оля опомниться, как та же участь постигает и ее «лучшую» подругу Алину ( Ангелина Пахомова ), занимавшуюся эскортом и записывавшую всех любовников как «котиков». И вновь гибель связана с удушьем, и вновь Оля желала погибшей смерти. Происходящее начинает пугать девушку, а к делу тем временем подключаются напарники-полицейские, простоватый семьянин Юра ( Алексей Розин ) и одинокая трудоголичка с надрывом Оксана ( Марьяна Спивак ), которым кажется подозрительным связь всех трупов — а еще и некоторых «котиков» из телефона Алины — со студенткой.«Черное облако» перенасыщено не только убийствами, но и звездами российского кино, которые тут появляются как в главных, так и во второстепенных ролях. От Юрия Колокольникова в образе нерадивого папаши, решившего после двадцати лет отсутствия наладить отношения с дочерью, отведя ее к терапевту, до холодной матери в исполнении Виктории Толстогановой — она, по сюжету, еще и известный интервьюер, способная раскрутить любого собеседника на откровения. Всех, кроме родной дочери. Евгений Гришковец добавляет черного юмора в качестве циничного патологоанатома, а Светлана Камынина — утонченности, играя психотерапевта-супервизора, работающего с героем Янковского. Который, судя по всему, стремительно сходит с ума от общения с Олей. И не он один — есть у нее и парень Леша ( Павел Чернышев ), еще один не самый стабильный персонаж с зависимостями, в том числе, кажется, от экстремального секса в публичных местах, на который его то и дело раскручивает героиня.На сексе, впрочем, замешаны тут почти все отношения, и, как оказывается, связаны все действующие лица куда ближе, чем думается поначалу. Чем дальше, тем больше причин обнаруживается у вроде бы безосновательного гнева Оли на всех и вся. Раскрывая рот в терапевтическом беззвучном крике, она выпускает наружу то самое черное облако — то ли сверхъестественную субстанцию, то ли метафорически оформленный в темную материю энергетический сгусток ярости, проникающий под кожу и отравляющий, удушающий, лишающий воздуха всех, кто оказывается в радиусе поражения. И речь не о невинных людях и одной злодейке — или же наоборот. Проблема и впрямь лежит в плоскости психологии — конечно, касающейся детских травм и обид, но и некоторых вполне взрослых разочарований.Больше всего в «Черном облаке» цепляет его мозаичная форма — авторы не боятся избавляться от ключевых персонажей, ведь повествования все равно нелинейно. И умершие с легкостью возвращаются на экран в рамках длящегося расследования, оживают в воспоминаниях и умозрительных инсценировках. Каждый по очереди становится подозреваемым — даже если уже умер — и у каждого, как выясняется, находится и мотив, и возможность осуществить задуманное. Время то и дело отматывается назад, одни и те же сцены прокручиваются с новыми вводными и новыми действующими лицами. Покойники хранят молчание, живые сходят с ума — им мерещатся мертвые, с обезображенными черной паутиной лицами. В одной из сцен Виктория Толстоганова и вовсе разыгрывает неожиданный визуальный референс, обложку альбома Pink Floyd « Wish you were here » — ту самую, с рукопожатием горящего двойника. Как символ пронизывающего весь сериал испепеляющего молчания – страха говорить о чувствах, страха этих самых чувств, истинной близости, который в итоге сжигает изнутри и выжигает все вокруг.