Трепачи. Золотой век: 44 российских сериала осени, которые постучат в вашу дверь

Сентябрь — традиционный месяц начала телевизионного сезона. В этом материале мы собрали новые российские сериалы, премьеры первых сезонов которых состоятся на телеканалах и платформах до конца года. Все они готовы к выходу в эфир (а некоторые уже успели выйти), хотя даты релизов в нашей индустрии объявлять заранее не принято, всегда есть элемент непредсказуемости. О самых интересных продолжениях отечественных проектов читайте на следующей неделе.
ЧЕРНОЕ ОБЛАКО Канал вещания: Okko Серий: 8 Дата выхода: 7 сентября
фото: кадр из сериала "Черное облако"
Психологический триллер от Карена Оганесяна — с Машей Мацель в роли девушки Оли, которая в деталях представляет мучительную смерть каждого, кто ее бесит. Строгая преподавательница в университете, отец, пропавший на 20 лет, отстраненная лучшая подруга, мать, парень – о всех, кто изрядно достал девушку, она рассказывает в кресле у психолога (Филипп Янковский). На этих сеансах Оля пытается «выпустить свою злость», но внезапно один за другим близкие действительно погибают. Однако вместо облегчения девушка испытывает настоящий ужас, пытаясь понять, кто решил ей «помочь». Читать рецензию ▷ Смотреть онлайн
ЛИХОРАДКА Канал вещания: «Смотрим», Россия Серий: 16 Дата выхода: 7 сентября
фото: кадр из сериала "Лихорадка"
Вышедшая на платформе «Смотрим» шпионская история Александра Касаткина рассказывает об опасной эпидемии, вспыхивающей в одной из развивающихся стран Африки. На смену сбежавшей международной врачебной миссии в страну прилетает российская бригада добровольцев. К ней присоединяются местный врач-инфекционист и российский гениальный ученый в области вирусологии, которые работают над производством необходимой вакцины. Но международная фармкорпорация начинает настоящую шпионскую операцию против российских вирусологов. Героям придется не только бороться за свое дело, отчаянно спасая тысячи жизней, но еще и вычислять «крота», проникшего в их ряды. Роли сыграли Любовь Константинова, Евгений Воловенко, Тереза Диуро, Илья Малаков, Евгений Сидихин, Павел Южаков-Харланчук, Артур Ваха, Вадим Андреев и другие актеры.
ЛАДА ГОЛД Канал вещания: Иви Серий: 8 Дата выхода: 21 сентябрь
фото: кадр со съемок сериала "Лада Голд"
Внуки когда-то кровных врагов Артур (Роман Евдокимов) и Павел (Эльдар Калимулин) отправляются в приключение всей жизни на Lada 21043, полностью сделанной из бандитского золота. Артур — внук криминального авторитета Мидаса — вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел — внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова — увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. За золотой «Ладой» и за парнями охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок — Лысый, Буба и Гришка-певец. Однако значительно опаснее их протеже Мидаса — беспредельщик Шамрай (Даниил Воробьев), который пойдет на всё, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись, ответить за ошибки дедов и, возможно, найти любовь.
Документальный сериал об MMA (смешанных боевых искусствах). 3а последние 20 лет в России появился ещё один, ставший уже национальным, вид спорта - ММА. С конца 90-х годов российские спортсмены побеждают в международных турнирах и становятся лидерами топовых промоушенов. Хабиб, Пётр Ян, Фёдор Емельяненко, Олег Тактаров и Ислам Махачев — каждый из них внёс огромный вклад в развитие смешанных единоборств и навсегда вписал своё имя в зал славы. Режиссер проекта Михаил Дворжецкий. В минувшем году «Большая битва» стала участником фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc.
КИБЕРДЕРЕВНЯ Канал вещания: Кинопоиск Серий: 8 Дата выхода: 23 сентября 2023
фото: кадр из сериала "Кибердеревня"
Фантастический сериал по мотивам популярных веб-роликов Birchpunk. Действие разворачивается в 2100 году на Марсе. Фермер Николай (Сергей Чихачев) счастливо живет с семьей в кибердеревне и спокойно ведет роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации — Барагозин, который хочет построить прямо на месте домов новый завод. Николай отправляется в полное опасностей и приключений путешествие до Земли, чтобы спасти жилье.
Комедийный сериал Ильи Фарфеля про четыре поколения еврейской семьи, живущих под одной крышей в центре Москвы. Хотя живут Абрамовичи совсем рядом с синагогой, от еврейских традиций, религии и самосознания все они, кроме старой Муси Львовны (Ирина Чипиженко), очень далеки. Боря ( Гера Сандлер) продает и ест свинину, тщетно пытаясь преуспеть в бизнесе, его сын Давид (Денис Котов) скрывает свое происхождение, а жена Алла (Анна Банщикова) даже не подозревает, как сильно она похожа на настоящую аидише-маму. Но все меняется в один день, когда в Борю, убегающего от коллекторов, попадает молния. Придя в себя, он знакомится с духом предка — вредным стариком Хаимом (Семен Стругачев). Когда-то Хаим совершил страшный грех и навлек на весь их род проклятие.
ПЛАКСА Канал вещания: Wink Серий: 8 Дата выхода: 28 сентября
фото: кадр из сериала "Плакса"
Музыкальная драма, шоураннером которой стал лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. Школьница Маша (Ника Жукова) вместе с родителями вынуждена переехать из Москвы в небольшой Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто мириться с порядками провинциальной школы, где она становится жертвой преследования со стороны одноклассниц. Буллинг ужесточается, когда у Маши вспыхивают чувства к парню (Алексей Онежен) главной бунтарки и звезды школы Крис (Диана Енакаева). Справляться с проблемами героине помогают только музыка и группа, которую она собрала вместе с другими учениками (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев, Софья Николаева).
БОЛЬШОЙ ДОМ Канал вещания: Кинопоиск и Okko Серий: 8 Дата выхода: 28 сентября
ТРЕПАЧИ Канал вещания: PREMIER Серий: 8 Дата выхода: сентябрь 2023
фото: (с) Валентин Блох / Собака.ru
Возвращение на экраны обаятельного дуэта Юрия Стоянова и Глеба Калюжного, запомнившегося зрителям после «Вампиров средней полосы». На этот раз они предстанут в образе юмористов из разных поколений. Герой Калюжного — провинциальный парень Даня Марков, который мечтает переехать в столицу. По приезде молодой стендапер без гроша за душой снимает комнату у ворчливого старика Вячеслава Соколова и начинает попытки пробиться на сцену, а заодно и устроить личную жизнь. По счастливой случайности неприветливый Вячеслав оказывается известным в свое время советским сатириком и решает помочь Дане стать настоящим артистом.
НЕ ДОЖДЕТЕСЬ Канал вещания: PREMIER Серий: 6 Дата выхода: 1 октября
Мистический детектив компании Данилы Козловского DK Entertainment на фестивале «Новый сезон» внезапно пропал из расписания – очевидно был снят «по звоночку». Теперь трудно сказать, выйдет ли к зрителям вообще. Это история о баре, где любой желающий может позвонить умершему близкому, согласившись на смертельную игру в «русскую рулетку». Следователь Андрей Морозов ищет своего пропавшего сына. Все улики ведут к таинственному бару, который появляется в разных местах, оставляя за собой тела погибших посетителей. Режиссерское кресло занял Сергей Филатов, за сценарий отвечали Александр Фомин и Сергей Леватан. В касте — Данила Козловский, Александр Ильин, Кай Гетц, Полина Ауг, Оксана Акиньшина, Серафима Гощанская и Иван Макаревич.
ПРЕЛЕСТЬ Канал вещания: PREMIER Серий: 6 Дата выхода: ноябрь-декабрь 2023
фото: кадр из серила "Прелесть"
Криминальная драма Динара Гарипова, события которой развернуться в провинциальном городе, в котором находится аффинажный завод - — предприятие по очистке золота от примесей. Вся жизнь города зависела от благополучия завода, а его руководство считалось негласными хозяевами города. В 90-е здесь процветали воровство и криминал, чуть позднее — рейдерство, а в наше время завод остался под покровительством узкого круга людей. Беззакония вроде больше нет, рабочие вовремя получают зарплату, счета избранных пополняются, жизнь в глубинке идет своим чередом. Главный герой — 25-летний автоугонщик по кличке Цыган (Фёдор Федотов) — не считает новую систему работы завода честной. Он вершит свою справедливость и оказывается втянут в сложные интриги. Его заклятых врагов сыграли Олег Меньшиков, иФилипп Янковский.
ФК «РОДИНА» Канал вещания: more.tv и Wink Серий: — Дата выхода: осень 2023 года
фото: кадр из сериала "ФК Родина"
Криминальная спортивная комедия Ивана Плечева с Романом Евдокимовым в главной роли расскажет про провинциальную футбольную команду «Родина», которая в разгар сезона теряет финансирование и вылетает из чемпионата, потому что ее владелец, мэр города, решает продать клуб. Ради его спасения ребята идут на сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Но все идет не по плану, и футболисты становятся должниками авторитета, скрываются от китайской мафии, а капитан команды внезапно становится владельцем клуба. В ролях Валерия Репина, Максим Белбородов, Игорь Хрипунов, Мила Исаева, Александр Клюквин, Кристина Бабушкина и другие.
ДЕЛО ГЕРМАНА Канал вещания: more.tv и Wink Серий: 8 Дата выхода: осень 2023 года
ИРА Канал вещания: Оkko Серий: 10 Дата выхода: осень 2023 года
фото: кадр из сериала "Ира"
Драмеди с Ингрид Олеринской в роли своенравной 30-летней москвички, не признающей правил и устоев современного общества. На протяжении всего сезона она легко ломает четвертую стену и открыто обсуждает со зрителем всё, что ее волнует. Темы для размышлений и самокопания абсолютно разные: от ипотеки и ночного забега к холодильнику до уборки квартиры и влиянии женских прокладок на популяцию морских котиков. В личной жизни Иры тоже не всё в порядке. Она встречается с истеричным сценаристом Сергеем (Григорий Калинин) и крутит мимолетный роман с неким Феликсом (Иван Купреенко), что ставит ее перед важным жизненным выбором.
В сериале также заняты Максим Стоянов, Михаил Тройник и Александр Усердин. Автором сценария и креативным продюсером выступил Алим Бесчоков.
Режиссерский дебют Дарьи Мороз – коллекция новелл о людях и их отношениях – рассказывает о том, что приводит к сексу, и что происходит сразу после него, какими мы в него заходим и какими выходим. Все новеллы - это жизненные зарисовки, в которых много юмора, иронии, перевертышей и узнаваемых ситуаций: в одной из них парень соглашается завести ребенка со своей лучшей подругой, не подозревая о ее коварном плане. В другой – случайное знакомство заставляет веганку задуматься, не противоречит ли секс ее убеждениям. А спор двух незнакомцев о феминизме решается в постели, где женщина не собирается оставаться в долгу перед мужчиной. В ролях Ангелина Пахомова, Игорь Миркурбанов, Павел Чинарёв, Анна Снаткина, Григорий Калинин, Константин Юшкевич, Наталья Рогожкина, Яна Кошкина, Вячеслав Чепурченко, Ангелина Стречина и другие, и, конечно, сама Дарья Мороз.
ЛАСТ КВЕСТ Канал вещания: Okko Серий: — Дата выхода: осень 2023 года
фото: кадр из короткометражного фильма Last Quest
Петр Федоров занял режиссерское кресло и исполнил главную роль в сериале, основанном на его собственной короткометражной ленте. Проект был включен в презентацию платформы Okko на фестивале «Новый сезон», но его подробности пока не разглашаются. В короткометражном фильме Федорова речь шла о заурядном офисном работнике, который имеет тайную жизнь, связанную с наркотиками и поиском синтетических эмоций.
ОБЪЯСНЯЛКИНЫ Канал вещания: Кинопоиск Серий: 8 Дата выхода: осень 2023
фото: кадр из сериала "Объяснялкины"
Анимационый сериал для взрослых про семью, которая снимает любительское научно-популярное шоу. По сюжету Дед подписывает контракт с Продюсером стриминга, и теперь, согласно договору, Объяснялкины не могут стареть, умирать, обязаны жить в одной квартире и всегда отвечать на вопросы, которые задает им Сынуля. А вопросов у него очень много, поэтому шоу превращается для Батька, Мамули, Деда и Бабули в настоящий ад. Над сценарием «Объяснялкиных» работают Егор Лоскутов, Илья «Satyr» Шабельников и Илья Музыко. Автор идеи — Егор Лоскутов, главных героев озвучивают Дима Сыендук, Виктория Зайцева и Полина Авдеенко. Режиссер и художник-постановщик — Евгений Блинников.
СЛОВО ПАЦАНА Канал вещания: START, Wink Серий: 8 Дата выхода: осень 2023
фото: кадр из сериала "Слово пацана!"
Драматический сериал Жоры Крыжовникова о молодежных группировках конца 1980-х. Перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. На этом переломном историческом фоне сериал показывает взросление и превращение школьника Андрея (Леон Кемстач) из простого чушпана (так называли подростков, не «пришитых» ни к одной группировке) в жестокого пацана. Чтобы быть на стороне силы, фортепианные этюды и сольфеджио он меняет на хит Юры Шатунова «Седая ночь» и жестокие драки в компании нового друга, школьного хулигана Марата (Рузиль Минекаев). Ребят ждут первая кровь, первая любовь, первое предательство и первая смерть. А кого-то, как сводного брата Марата — вернувшегося из Афганистана Вову (Иван Янковский), ждет жестокое разочарование в идеалах и внутренняя перестройка.Также в проекте снялись Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Анна Пересильд, Никита Кологривый, Юлия Александрова, Антон Васильев, Сергей Бурунов, Иван Макаревич и другие.
КРАСНЫЙ 5 Канал вещания: PREMIER, ТВ-3 Серий: — Дата выхода: осень 2023
фото: кадр из сериала "Красный 5"
Комедийный экшен-сериал с Денисом Шведовым в роли спецагента максимального уровня секретности, которого из-за провала задания отправляют в отставку раньше срока. Теперь он страдает от безделья, не зная, как приспособиться к жизни на гражданке, а окружающие видят в нем нелюдимого дикаря со звенящей тарой в пакете. Когда опасные преступники со сверхспособностями сбегают из суперсекретной холодной тюрьмы, судьба вновь дает «Красному 5» шанс спасти мир от зла, но и готовит неприятный сюрприз в виде невыносимого напарника – молодого болтливого айти-гения с позывным «Бабуля» (Роман Курцын), который одной рукой взламывает суперсекретные шифры, а другой готовит самый вкусный борщ на свете. Зрители увидят в сериале множество впечатляющих трюков, фишек и эффектов, а дело будет происходить в летней Москве. Режиссер Евгений Шелякин.
ПАНЧЕР Канал вещания: PREMIER Серий: 10 Дата выхода: осень 2023
фото: кадр из сериала "Панчер"
Экшн-драма о чемпионе мира по боксу, который по стечению обстоятельств становится тренером в детском доме, однажды, попав в отчаянную финансовую ситуацию Виктор соглашается на участие в подпольных боях. Вовлеченный в грязные игры организаторов незаконных поединков, он должен выйти победителем из всех передряг, ведь на него теперь равняются его пацаны. Роль Виктора исполняет Евгений Шириков, который является одним из авторов сценария. Также в сериале снимаются Лиза Моряк, Ян Цапник, Владимир Поднозов, Кирилл Жандаров, Александр Тютин, Виктория Бычкова, Марина Денисова и другие. Режиссером сериала выступает Евгений Татаров, а производство осуществлялась «Кинокомпанией братьев Андреасян» и «8 студией».
САША ПРОТИВ! Канал вещания: PREMIER Серий: — Дата выхода: осень 2023
фото: кадр со съемок сериала "Саша против!"
Драмеди об отношениях подростков в многонациональной семье режиссера Анны Зайцевой. В центре сюжета 17-летние москвичка Саша (Анна Потебня) и казах Мамажан (Алихан Нуржауов). Ребята узнают, что их родители собираются пожениться, поэтому Саша и Жан станут сводными братом и сестрой и будут жить под одной крышей. Вскоре оба понимают, что мирное сосуществование невозможно: Жан мешает Саше делать спортивную карьеру, а Саша Жану – заниматься музыкой. Чтобы избавиться друг от друга, подростки вступают в противостояние, которое приводит к неожиданным для обоих последствиям. В кадре компанию исполнителям главных ролей составят Евгений Кунцевич, Денис Никитин, Полина Денисова, Кирилл Русин, Антон Соломатин и Даниил Киселев. Производством проекта занималась компания SoloFilm при поддержке Института развития интернета.
СНЫ АЛИСЫ Канал вещания: PREMIER Серий: — Дата выхода: осень 2023
фото: кадр из сериала "Сны Алисы"
Мистический триллер о 17-летней старшекласснице Алисе (Алина Гвасалия) из маленького северного городка, где действуют свои негласные правила. У нее проблемы дома и в школе, а ещё ей снятся страшные сны, которые предсказывают будущее. Алиса мечтает сбежать из дома, но можно ли выбраться из города, который никогда никого не отпускал? Проект попал в топ самых интересных сериалов с наибольшим маркетинговым потенциалом на кинорынке Berlinale Series Market в 2021 году, а после этого представил Россию международном фестивале сериалов Canneseries. В ролях также Екатерина Вилкова, Денис Шведов, Александра Ребенок, Дарья Екамасова, Виталий Коваленко, Полина Гухман и другие. Режиссерское кресло занял Андрей Джунковский («Лучше, чем люди»). Производством сериала занималась компания 1-2-3 Production.
ПЛЕВАКО Канал вещания: PREMIER, НТВ Серий: 10 Дата выхода: осень 2023
фото: кадр из сериала "Плевако"
Историческая судебная драма Анны Матисон с Сергеем Безруковым в роли легендарного российского адвоката и оратора Федора Плевако. В каждой серии зрители станут свидетелями не только одного серьезного дела, основанного на реальном случае из практики Плевако, но и небольших анекдотов – дел, в которых «московский златоуст» буквально одной-двумя фразами сумел повернуть симпатии присяжных в нужную для себя сторону. В ролях Даниил Воробьёв, Игорь Гордин, Мария Смольникова, Виталий Коваленко, Павел Ворожцов, Ксения Трейстер, Сергей Барковский, Александр Обласов и другие. Генеральный продюсер сериала Алексей Учитель.
УБИТЬ РИТУ Канал вещания: PREMIER Серий: 8 Дата выхода: осень 2023
ВНУТРИ УБИЙЦЫ Канал вещания: Кинопоиск Серий: 5 Дата выхода: осень 2023
Режиссер «Топей» и «Бориса Годунова» Владимир Мирзоев снял экранизацию англоязычного бестселлера Майка Омера. Из мрачного Чикаго действие перенесено в еще более мрачный Санкт-Петербург. Профайлер Зоя Волгина (Анастасия Евграфова) и специальный сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох (Тихон Жизневский) пытаются вычислить петербургского душителя. Он не просто убивает молодых женщин, а делает из каждого места преступления ритуальный арт-объект. Маньяк бальзамирует тела и оставляет их в общественных местах города, превращая в статуи.
ЦЕРБЕР Канал вещания: PREMIER, НТВ Серий: — Дата выхода: осень 2023
фото: кадр из сериала "Цербер"
Проект, получивший главный приз жюри на фестивале «Пилот», рассказывает о расследовании убийств, происходящих в Петербурге на фоне восстания декабристов. Жертвами становятся те, кто донесли на декабристов. Возле тел убитых неизменно остается листок со строками из стихотворения Пушкина. За расследование дела берутся московский сыщик (Тимофей Трибунцев) и освобожденный из-под ареста дворянин Александр Бошняк (Сергей Марин). В сериале снимаются также Александр Горбатов, Евгений Цыганов, Дмитрий Ульянов, Кирилл Кяро, Вера Колесникова и другие. Режиссером выступает Владимир Щегольков. Съемки проходили в Выборге.
Историческая драма с Елизаветой Боярской в роли императрицы Екатерины II. В отличие от сериала Великая (2015) с Юлией Снигирь, новый проект расскажет о молодой императрице уже после коронации. Власть в ее руках, но, заняв трон, его необходимо удержать. Молодой императрице предстоит убедиться в том, что второе намного сложнее, чем первое, и только через десять лет она сама по праву назовет себя Самодержицей Всероссийской. Ведущие роли исполнили Антон Хабаров (Григорий Орлов), Алексей Морозов (Григорий Потемкин), Павел Ворожцов (Никита Панин), Алексей Филимонов (Лев Нарышкин), Игорь Гордин (Алексей Бестужев) и Софья Синицына (Екатерина Дашкова). В главных ролях и эпизодах снялись 100 актеров, в массовых и групповых сценах – более 1500. Режиссерское кресло занял Сергей Гинзбург.
В ПАРКЕ ЧАИР Канал вещания: Первый Серий: 12 Дата выхода: осень 2023
фото: кадр из сериала "В парке Чаир"
Историческая мелодрама о поколении войны, в которой четыре выпускницы школы в приграничном регионе СССР строят планы на будущее: Люба (Любовь Константинова) планирует свадьбу, Алина (Александра Лупашко) решает любовные вопросы. Соня (Дарья Жовнер) мечтает об идеальном рыцаре, а Аня (Софья Синицына) думает о чем-то своем, не желая делиться мыслями с окружающими. Мелодраматический сюжет о последнем мирном годе разрушает только журналист Андрей (Антон Хабаров), уже понимающий, что грядет что-то страшное. «В парке Чаир» берет название у известного довоенного романса, в котором летние строчки о расцветающих в Ялте фиалках служат аккомпанементом для истории разлуки с дорогим другом. Разлука действительно грядет – война вскоре подбирается к героиням, ломая их судьбы: кто-то оказывается в оккупированном нацистами городе (здесь в роли немецкого офицера – вновь Вольфганг Черни), кто-то помогает партизанам и просто пытается выжить в новом страшном мире.
ОХОТА НА БИЗОНА Канал вещания: Первый Серий: — Дата выхода: осень-зима 2023
ЧЁРНОЕ СОЛНЦЕ Канал вещания: НТВ Серий: 12 Дата выхода: осень 2023
фото: кадр из сериала "Черное солнце"
Остросюжетный детектив Анны Носатовой, главные роли в котором исполнят Юрий Чурсин и Максим Стоянов. По сюжету, разворачивающемуся в Выборге, оперуполномоченный капитан Евгений Александрович Чагин (Стоянов) вместе с напарником едет на место преступления: ночью в пригороде фермер застрелил трех грабителей, ворвавшихся к нему в дом. Им оказывается бывший одноклассник Чагина. Понимая, что знакомому могут инкриминировать превышение самообороны, Чагин решает помочь и перенести убитого бандита в дом, пока не приехали следователь и группа. Вскоре в дом входят криминалисты и следователь — Игорь Андреевич Жук (Чурсин), в Выборге он человек новый и толком о нем никто ничего не знает. Интереснее всего в этой истории будет наблюдать за тем, как ведут расследование абсолютно разные герои, с абсолютно разным мировоззрением и характерами, которые друг друга на дух не переносят.
Исторический детектив с Антоном Хабаровым в роли майора КГБ Чубина. Действие происходит в Ленинграде в 1967 году. В районе Обводного канала в самом центре города происходит серия убийств. Маньяк действует исключительно ночью: он насилует и душит женщин, оставляя над телами своих жертв таинственные знаки – странные символы, нарисованные углем. К расследованию подключают Чубина, который несколько лет назад пытался разоблачить языческую секту, поклоняющуюся Чернобогу. Тогда майор совершил попытку внедриться в тайное общество, но был раскрыт, и сам стал жертвой жестокого психопата, возглавлявшего секту. В напарники Чубину достается капитан милиции Федоров (Андрей Фролов), пышущий энергией и силой здоровяк. Чубин и Федоров пытаются выследить убийцу, находясь под колоссальным давлением со стороны своего начальства, которое приказывает незамедлительно найти маньяка, чтобы не допустить паники среди населения. Режиссерское кресло занял Илья Максимов.
ГДР Канал вещания: НТВ, Wink Серий: 12 Дата выхода: осень, 2023
фото: кадр из сериала "ГДР"
Шпионский детектив, действие которого объединяет героев из самых разных слоев общества: среди действующих лиц представители высшей власти ГДР и СССР, агенты Штази, КГБ и ЦРУ, артисты и многие другие. Дело происходит на рубеже 1980-90-х годов во время схватки за архивы Министерства госбезопасности ГДР. Главный герой сериала — советский разведчик Александр Нечаев (Александр Горбатов) — оказывается в центре операции, организованной спецслужбами западных стран. Берлин бурлит — митинги и протесты, требования об объединении ФРГ и ГДР, совсем скоро падет Берлинская стена. Все это притягивает сотрудников спецслужб разных стран мира. В ролях Евгений Харитонов, Дарья Урсуляк, Александр Голубев, Татьяна Лютаева, Кирилл Зайцев, Снежана Самохина и другие. Режиссером «ГДР» выступает Сергей Попов, известный по проекту «Мосгаз».
В основу детективной драмы Кима Дружинина, созданной Гамма-продакшн» по заказу НТВ при поддержке АНО «ИРИ» и «Военкино», легли реальные события 2014 года, определившие будущее полуострова Крым и его жителей, ставшего частью Российской Федерации. События картины развернутся вокруг семьи Жилиных. Братья – замкомандира симферопольского «Беркута» Николай (Александр Голубев) и московский хирург Андрей (Пётр Рыков) – и их сестра, преподаватель симферопольской гимназии Наталья (Карина Андоленко) приезжают на похороны отца. Много лет назад, в 90-х, обстоятельства развели их по разным городам и даже странам. Между ними разгорается конфликт по поводу дома на берегу моря, «родового гнезда». Теперь главные герои попадают в водоворот событий «Крымской весны».
фото: кадр со съемок сериала "Кеша должен умереть"
Комедийная криминальная мелодрама Константина Богомолова с ним же в главной роли. Зрителей ожидает история харизматика и успешного архитектора Иннокентия Мельникова, или просто Кеши, за плечами которого три брака. Он остается, невзирая на разводы, главным человеком в жизни своих женщин — Лены (Александра Ребенок), Юли (Юлия Александрова) и Вари (Юлия Снигирь). Кеша не просто продолжает их активно поддерживать и плотно с ними общаться, но и тайно время от времени поддерживает сексуальную связь. Но этот, казалось бы, такой удобный для всех симбиоз начинает рушиться после того, как Кеша заводит еще одну любовницу — Аллу (Василиса Перелыгина). И женщин Кеши потрясает даже не столько то, что ни одна из них не является и никогда не будет для него единственной, сколько то, что его новая избранница совсем из другого «круга». Оскорбленные таким демаршем Кеши, они в шутку предлагают избавиться от него. Но в каждой шутке есть только доля шутки.
ДОКТОР КРАСНОВ Канал вещания: Россия Серий: 16 Дата выхода: осень 2023
фото: кадр из сериала "Доктор Краснов"
Уже показанный на платформе «Смотрим», сериал с Игорем Петренко в роли отечественного Доктора Хауса, страдающего не болями в бедре и пристрастием к викодину, а настоящей амнезией, все еще в ожидании телепремьеры. Проект продолжает ряд популярных отечественных медицинских сериалов: от «Теста на беременность», «Доктора Тырсы» и отчасти даже «Знахаря», но в то же время вдохновлен итальянским проектом «Док – Все в твоих руках», основанным на реальной истории врача, чьи воспоминания за 12 лет стерлись из-за несчастного случая. Режиссер Алена Райнер. Читать рецензию
Совместное производство России и Абхазии, комедийный сериал про абхазского сотрудника МЧС Теймураза (Теймураз Тания), который после гибели старшего брата в наследство он получил все его долги. Но беда не приходит одна. Местное правительство собирается завезти радиоактивные отходы на хранение в шахту, в которой трагически погиб и покоится тело дедушки Теймураза. Несколько попыток достучаться до власти и остановить приближающуюся катастрофу не приводят к успеху. Чтобы добиться справедливости, Теймураз решает выдвинуть свою кандидатуру на пост президента республики. В ролях Лев Малишава, Георгий Кобалия, Аманда Кварацхелия, Инал Инапха, Гунда Жиба и другие.
ПРЕСТИЖ
Режиссер: Канал вещания: START, СТС Серий: 8 Дата выхода: осень 2023
фото: кадр из сериала "Престиж"
Новый проект Сергея Сенцова, («1703») расскажет об интригах и тайнах элитного поселка. Повествование пойдет от лица сотрудницы полиции Елизаветы Егоровны (Ирина Розанова), появляющаяся под занавес пилотного эпизода, когда местные жители обнаруживают труп няни одной из семей. Поиск убийцы безусловно расшевелит интеллигентное болото и вскроет не один скелет в шкафу. Первыми зрителю открывают свои карты нянечки: Ольга (Анна Уколова) ищет укрытие за высокими заборами, сбежав из психбольницы, Таисия (Вера Кинчева) хочет занять место хозяйки дома, где работает, а филиппинка в исполнении Азата Жумадила и вовсе оказывается мужчиной, которому нужны деньги, чтобы содержать семью. Обеспеченные работодательницы (Юлия Снигирь, Любовь Толкалина, Настасья Самбурская), каждая из которых немного с придурью, вероятно, явят истинные лица позже.
Мелодрама с Владимиром Колгановым в главной роли. Он играет модного московского хирурга Андря Ермолова, блестящего диагноста, к которому записывались за год. Но внезапно у Ермолова начинаются проблемы – его обвиняют в смерти пациентки и увольняют. На фоне стресса Ермолов попадает в автомобильную аварию. Он переживает сильнейший кризис, который пытается глушить алкоголем - любимая девушка Кристина уходит, коллеги предают, дальнейшая карьера теперь под большим вопросом. Пытаясь прийти в себя, Андрей оказывается в провинциальном городке, но здесь его настигает новый дар — у него находят опухоль головного мозга. Самый большой страх Ермолова — умереть и остаться в памяти людей врачом-убийцей. И, чтобы этого не произошло, он пытается спасти себя и реабилитироваться. В ролях Станислав Беляев, Любовь Виролайнен, Анастасия Филиппова.
ОТМОРОЖЕННЫЕ Канал вещания: more.tv и Wink Серий: — Дата выхода: декабрь 2023
фото: кадр из сериала "Отмороженные"
Светлана Иванова, Ян Цапник и Влад Коноплев исполнят главные роли в комедийном сериале про бандитов из 90-х, которые случайно попадают в криокамеру, а затем просыпаются в 2022 году. Фил, Чак, Вжик и Масса не сразу понимают, что за это время Москва радикально изменилась, их стиль жизни сильно устарел, а у людей вокруг появилось много незнакомых устройств и странных привычек. Хуже всего то, что их близкие стали старше, и теперь кому-то придется заново строить отношения с сыном, ставшим его ровесником, а кому-то — завоевывать сердце уже сильно повзрослевшей подруги. В актерский состав также вошли Нонна Гришаева, Федор Лавров, Алексей Красненков, Даниил Спиваковский, Виктория Агалакова, Кирилл Полухин и другие.
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