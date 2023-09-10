Не убивай больше, чем можешь съесть: чем закончился «Пищеблок 2» и нужно ли было продолжение

Не так давно на Кинопоиске закончился второй сезон «Пищеблока», снятый как продолжение романа Алексея Иванова, но созданный без участия писателя и компании «Среда», ответственной за экранизацию книги. Задача амбициозная и многообещающая — оригинальный концепт позволяет пофантазировать, что было дальше. Когда «Пищеблок 2» только стартовал, мы делились благожелательными впечатлениями от первых серий, теперь, когда можно не бояться спойлеров, расскажем, что получилось в итоге.
Сериал «Пищеблок» — лучшее доказательство, что мировой заговор невозможен. Изображая вампирскую природу советского коммунизма — концепт яркий и сочный как артериальная кровь, — даже создатели первого и второго сезона не смогли договориться о художественной «линии партии» внутри каждой части. В первых восьми сериях, когда Святослав Подгаевский
экранизировал одноименный роман, пионерский лагерь «Буревестник», летом 1980-го воплощавший инкубатор социалистической утопии, трясло от эклектики. Сказка о наивном пионерском пубертате наталкивалась в полутьме на традицию слэшера, следуя которой не самые изобретательные авторы могли ограничиться кровавыми фонтанами и обнаженной девичьей грудью, а дух страшилок у костра регулярно развеивали назидательные разговоры в духе романов воспитания. В этой стилистической разноголосице «Буревестник» как фабрика (пере)воспитания, где всё подчинено единому распорядку, попросту терял единую злую волю и погружался в хаос. Словно не честный взгляд Валерки Логунова (Петр Натаров
) вдруг прозревал тайные механизмы (советского) общества, а просто в этом странном месте само собой что-то происходило: то одно, то другое.
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Все сезоны сериала «Пищеблок»
Второй сезон поначалу совсем уж влобовую косплеит «Очень странные дела
» — контакт с потусторонним ровесником из США 80-х — особенно на титрах и в музыкальном сопровождении. Впрочем, довольно быстро карпентеровский минимализм уступает место Ретро.FM, а мистическая цветовая гамма — концептуальному решению всё красить в синий и красный. Если Подгаевский в любой непонятной ситуации включал малиновый неон, то сменивший его Эдуард Бордуков
удваивает ставки: даже в коридоре квартиры Игоря Корзухина (Даниил Вершинин
) без конца горит красная лампочка, будто он живет в проявочной комнате. Дихотомия багрового и синего смутно намекает на эпическое противостояние доброго стратилата Валерки и хтонического зла, пережившего не одну смену властителей, но дальше параллели с цветом вен и артерий особенно не продвигается. Даже если это намек на столкновение красного знамени коммунизма и синих маковок церквей, красочные акценты слишком навязчиво сопровождают героев, пока в их душах коллективная покорность сражается с принятием божьей воли. Каждый сам за себя, а пионер против всех.
Концептуальное направление сюжета понятно: сдерживающий в себе деспотический вампиризм Валерка встречает практически нулевого пациента, ловко мимикрирующего под местечковую элиту; при царе — офицер, на закате СССР — лекарь с замашками священника. Когда клубы одного идеологического опиума стали рассеиваться, «рынок» смыслов нуждался в мощном конкуренте. И вот он — отец Глеб (Сергей Епишев
), интересующийся не столько идеями, сколько властью которые они дают. И его аппетиты, разумеется, больше, чем у Серпа (Сергей Шакуров
), довольствовавшегося одним пионерлагерем (все-таки второй сезон, всего должно быть больше). Почему он дожидался явления Валерки, чтобы начать трансформацию города в «пищеблок» у него на глазах, отдельный вопрос. Впрочем, классическая приверженность фэнтезийных антагонистов строгому графику работы «один за другим» вряд ли заслуживает дурного слова. Без этой профессиональной солидарности большинство произведений заканчивалось бы на первой главе.
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А какие вообще были вампиры в российском кино?
Правда, «Пищеблоку» хоть какое-то ускорение было бы кстати: между первой серией, знакомящей с положением дел, и финальной, где непобедимый герой берет вверх просто потому, что человек хороший (еще и наследник древнейшего рода), банально не хватает увлекательного сюжета. Оба сезона, подобно Валерке, двигаются на морально-волевых принципах — ведь нельзя посреди повествования сказать: «Слушайте, мне надоело, короче, он победил
». Отсюда парадоксальное свойство второго «Пищеблока», когда при обилии телодвижений все равно ряд сцен как будто добавлен для хронометража. Вроде бесконечных встреч Игоря с Вероникой (Ангелина Стречина
), которые бегают друг к другу и днем, и ночью — причем сутки порой пролетают за одну монтажную склейку. Или смертей в рапиде, выигрывающих паре последних серий еще несколько минут.
Апофеозом непоследовательности высшего замысла служит арка новенькой и дерзкой Риты (Ксения Трейстер
), которая врывается во второй сезон агентессой перемен, но сначала становится удобным предлогом, чтобы убрать из сюжета Анастасийку (Мария Абрамова
), потом выступает приманкой модели «девушка в беде», а под конец совсем теряет агентность, последние серии волочась за Валеркой в качестве более взрослой пассии главного героя. Их финальный — без отчаяния, но снова в слоу-мо — взгляд друг на друга вряд ли сулит «долго и счастливо». В третьем сезоне ставки надо будет повышать, а, как известно, за городскими соревнованиями приходит время областных.
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