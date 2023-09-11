Сексуальное просвещение титанов на краю света: 15 главных иностранных сериалов осени

Обычно осень — урожайное время для сериалов, но, как известно, сейчас Голливуд пожирает сам себя через забастовку сценаристов и артистов, а век дешевых подписок на стриминги подходит к закату. В индустри всё непросто — и это уже сказывается на количестве потенциально хитовых шоу. Правда, пока есть надежда на анимацию, которая занимает все большее пространство на поле визуальных развлечений. Мы отобрали 15 (мульт)сериалов, с которыми вы можете провести эту осень.
«Утреннее шоу», третий сезон (Apple TV)
С первым сезоном «Утреннее шоу» собрало овации за качественную рефлексию на тему движения #MeToo, призывавшего к ответу авторов домогательств и сексуализированного насилия. Во втором сезоне сериал менее ловко выступил на тему эпидемии коронавируса. Что теперь ждет блистательных телеведущих в исполнении не менее блистательных Дженнифер Энистон
и Риз Уизерспун
, пока загадка — известно лишь, что проблем им подкинут хакеры. Недружелюбные компьютерщики взламывают систему телеканала и получают доступ к скандалам, интригам и расследованиям.
Премьера
: 13 сентября
Читать
Обзор второго сезона «Утреннего шоу»
«Сексуальное просвещение», 4 сезон (Netflix)
Знакомые герои возвращаются, но не в прежнюю школу (её закрыли), а по новым адресам. Теперь Отис (Эйса Баттерфилд
) идет в колледж и должен заново завоевывать репутацию гуру секс-просвещения. Он впервые сталкивается с конкуренцией на этом поприще, а также тоскует по Мейв (Эмма Маккей
), которая теперь учится в США. Предположительно, радикальная смена места действия даст сериалу новую искру. Как оно будет на самом деле — увидим. В любом случае, этих персонажей уже трудно разлюбить.
Премьера
: 21 сентября
Читать
Рецензия на третий сезон «Секусального просвещения»
«Континенталь» (Amazon Prime)
Криминальный мини-сериал во вселенной Джона Уика
с Мэлом Гибсоном
в одной из главных ролей. События разворачиваются в Нью-Йорке 1970-х, где молодой еще Уинстон Скотт (Колин Вуделл
) придумывает сделать отель «Континенталь» нейтральной территорией для киллеров со всего мира. Стоит ожидать драки, перестрелки, погони, мрачные цвета и приглушенный свет.
Премьера
: 22 сентября
Читать
Рецензия на «Джона Уика 4»
«Крапополис» (Hulu)
Долгожданная комедия о дисфункциональной семье из людей, богов и монстров на просторах Древней Греции от легендарного Дэна Хармона
(создатель «Сообщества
» и «Рика и Морти
»). Режиссером шоу выступил Пит Мишелс
, работавший над культовыми анимационными ситкомами «Симпсоны
» и «Гриффины
». «Крапополис» обещали показать еще в 2022-ом, зато теперь уже точно известно, что после первого сезона будет еще два. Интерес подогревает и тот факт, что двух главных персонажей озвучивают легенды британской комедии — Мэтт Берри
(«Компьютерщики
», «Чем мы заняты в тени
») и Ричард Айоади
(«Компьютерщики»).
Премьера
: 24 сентября
Читать
Сериалы, которые помогут укрепить командный дух
«Поколение Ви» (Amazon Prime)
Спин-офф «Пацанов
» — сатирического сериала о сверхлюдях сомнительных моральных качеств. Обещают, что «Поколение Ви» будет таким же язвительным и остроумным, как и оригинал, высмеивающий не только избитые тропы супергероики, но и современное общество. В общем, всё как в тех кинокомиксах, к которым прикладывает руку дуэт Сета Рогена
и Эвана Голдберга
(«Проповедник
», «Пацаны» и «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
»). Место действия в лучших традициях жанра — академия супергероев, действующие лица — юнцы со сверхспособностями и бурлящими гормонами.
Премьера
: 29 сентября
Читать
«Американский огурчик» — комедия с Сетом Рогеном
«Локи», второй сезон (Disney+)
Disney продолжает перестраивать киновселенную Marvel, параллельно выжимая все соки из персонажей, подтвердивших свою популярность. Локи в исполнении Тома Хиддлстона
стал любимчиком аудитории с первого появления в «Торе
» (2011), так что никто не удивился, когда его наградили именным сериалом. Комедия о харизматичном трикстере всегда найдет аудиторию, а тут ещё и шоураннером выступил Майкл Уолдрон
, работавший над «Риком и Морти». Другая вишенка на торте — Оуэн Уилсон
в роли агента «Управления временными изменениями» Мобиуса М. Мобиуса, с которым Локи будет расхлебывать последствия недавних изменений в таймлайне.
Премьера
: 6 октября
Читать
Салат Асгард: обзор первого сезона «Локи»
«Падение дома Ашеров» (Netflix)
«Падение дома Ашеров» — классический рассказ Эдгара Аллана По
о причудливых вещах, творящихся в странном поместье. Считается одновременно примером «целостности» авторского стиля и одновременно сборником слишком явных самоповторов, однако создатель мини-сериала Майк Флэнеган
(«Призраки дома на холме
», «Доктор Сон
») решил использовать несколько произведений писателя, так что ситуация может измениться в любую из сторон. По для Америки — что Гоголь
для постсоветского пространства, и можно надеяться, что авторы смогли извлечь из него всё самое лучшее. В ролях — Карла Гуджино
, Марк Хэмилл
, Кейт Сигел
и другие любимчики режиссера.
Премьера
: 12 октября
Читать
Рецензия на «Полуночную мессу» Флэнегана
«Уроки химии» (Apple TV)
Экранизация популярного одноименного романа Бонни Гармус
— одного из самых продаваемых дебютов прошлого года. США, 1950-е, ученую-химика Элизабет Зотт (Бри Ларсон
) увольняют из лаборатории, ссылаясь на то, что место женщины на кухне. Следом героине предлагают место ведущей кулинарного телешоу, которое она использует, чтобы учить химии домохозяек (и готовых слушать мужчин). Первоисточник критики описывали как «остроумный и смешной» — хочется верить, что экранизация по сценарию Сюзанны Грант
(«Покахонтас
», «Эрин Брокович
») не подкачает.
Премьера
: 13 октября
Смотреть онлайн
«Эрин Брокович» Стивена Содерберга
«Рик и Морти», седьмой сезон (Adult Swim, Netflix)
Рик Санчез продолжает искать семью (точнее — Рика Прайма) в безумном антураже из обломков других научно-фантастических произведений. Уже ставшее современной классикой шоу отмечает десятилетие новым сезоном, в котором, правда, не будет Джастина Ройланда
— одного из создателей сериала и голоса обоих титульных персонажей, подозреваемого в сексуальных домогательствах. Беспокоиться как будто рано: в деле второй демиург Дэн Хармон
, а замену актера наверняка обыграют в фирменном стиле. Ведь «Рик и Морти» не теряет в популярности и качестве все эти годы — удивительное свойство в нашем крайне дестабилизированном мире.
Премьера
: 15 октября
Читать
Лучшие серии «Рика и Морти»
«Весь невидимый нам свет» (Netflix)
Ещё одна экранизация, но теперь романа с «Пулитцером», а не просто книги из списка бестселлеров. События разворачиваются во время Второй мировой войны. Главные герои – слепая французская девушка и молодой немец. Мария-Лаура (Ария Миа Лоберти
) переживает оккупацию Франции, потеряв отца. Вернер (Луис Хофман
из «Тьмы
») – подающий надежды инженер, которого насильно сдают в армию. Отца девушки играет Марк Руффало
, а её дядю — Хью Лори
. Снял сериал Шон Леви
(«Очень странные дела
») по сценарию Стивена Найта
(«Острые козырьки
», «Лок
»).
Премьера
: 2 ноября
Читать
Чем закончился прошлый сезон «Очень странных дел»
«Непобедимый», второй сезон (Amazon Prime)
Amazon продолжает жестокую критику супергероики в формате мультсериала по популярному комиксу Роберта Киркмана
(«Ходячие мертвецы
»), и первый сезон активно нахваливали критики и зрители. 17-летний пацан Марк Грэйсон (Стивен Ян
) вырос в семье одного из самых влиятельных супрегероев мира Омнимэна (Дж. К. Симмонс
) и, получив собственные сверхсилы, учится ими управлять под надзором могущественного отца. При этом юноше нужно совмещать супергеройскую жизнь с более традиционными проблемами взросления, а во втором сезоне и вовсе занять его место в качестве чемпиона Земли, так как батя разбушевался и хочет присоединить планету к своей галактической империи.
Премьера
: 3 ноября
Читать
«Нет» Джордана Пила — мозголомный хоррор со Стивеном Яном
«Атака титанов», четвертая часть четвертого сезона (Кинопоиск, Crunchyroll)
▶️ Смотреть онлайн
Одно из самых захватывающих произведений поп-культуры 2010-х уже не первый год предпринимает попытки закончиться, выдавая отрывки четвертого сезона по чайной ложке. Сага об Эрене Йегере, родившемся в городе, окруженном плотоядными титанами, далеко ушагала от стартовой точки, и теперь мы ждем битву за судьбу мира. Надежд на альтернативный финал, в которой верили читатели манги Хадзимэ Исаямы
, не осталось, так что скоро многочисленные зрители смогут присоединиться к спорам о том, что всё это было. Производством по-прежнему занимается студия MAPPA
(«Человек-бензопила
», «Адский рай
», «Магическая битва
»).
Премьера
: возможно, 4 ноября
Читать
Что происходило в прошлых сериях «Атаки титанов»
«Убийство на краю света» (Hulu)
Детективный сериал о детективе-любительнице Дарби Харт, которая попадает в гости к скрытному миллиардеру вместе с ещё 11 гостями (среди них — Харрис Дикинсон
, Клайв Оуэн
, Алиса Брага
, Брит Марлинг
). Они приезжают на роскошный остров, и там одного из них убивают. В общем, типичный сюжет из мира Агаты Кристи
(и Райана Джонсона
). В главной роли Эмма Коррин
, ставшая любимицей прессы после роли юной принцессы Дианы в «Короне
», создатели — Брит Марлинг
и Зал Батманглидж
, чьи верные поклонники всё ещё ждут третий сезон «OA
».
Премьера
: 14 ноября
Читать
Рецензия на «Достать ножи»
«Скотт Пилигрим: Аниме» (Netflix)
Новая экранизация комикса Брайана Ли О’Мэлли
о канадском полунеудачнике-полумузыканте с трудной романтической жизнью (а кому легко?). Скотт влюбляется в загадочную Рамону Флауэрс, но, чтобы начать с ней встречаться, он должен одолеть семерых злых бывших. В 2010 году Эдгар Райт
снял культовый фильм «Скотт Пилигрим против всех
» с Майклом Серой
, Обри Плазой
, Анной Кендрик
, Бри Ларсон
, Кираном Калкином
и другими артистами, без которых сложно представить современную индустрию. Тогда британский режиссер придумал оригинальную концовку (комикс продолжал выходить), а теперь у команды есть возможность экранизировать О’Мэлли полностью. Рисует сериал самобытная японская студия Science SARU
(«Ину-о: Рождение легенды
», «Руки прочь от кинокружка!
»), а все эти чудесные люди будут озвучивать персонажей 13-летней давности.
Премьера
: 17 ноября
Читать
Гид по творчеству Эдгара Райта
«Эхо» (Disney+)
Еще один мини-сериал из вселенной Marvel. Слабослышащая супергероиня Эхо (Алаква Кокс
), в миру — Майя Лопез, возвращается в родной город, чтобы встретиться и примириться с прошлым. Родившаяся в семье коренных американцев, Эхо связывается с мафией Кингпина (Винсент Д’Онофрио
), но теперь хочет восстановить связь с общиной. Впервые героиня появилась в «Соколином глазе
», теперь же к ней в гости заглянет Сорвиголова
(Чарли Кокс
), а роль покойного отца сыграл Зан Маккларнон
.
Премьера
: 29 ноября
обсуждение >>