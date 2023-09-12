«Очевидное невероятное»: Сказки нашего ТСЖ

В конкурсной программе Второго фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» состоялась премьера сериала «Очевидное невероятное» по мотивам рассказов Кира Булычева. Пожалуй, самая удачная вариация на популярную в российском кино тему «Максим Лагашкин в роли мэра». На этот раз его герою предстоит столкнуться с проблемами почти что инопланетного масштаба. Рассказываем, как довольно очевидный концепт получил достойное воплощение в формате доброй фэнтези-комедии с элементами ретро.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«К нам едет новый мэр!» – звучит для жителей провинциального городка Великий Гусляр как проклятие. Спокойствие их закрытого аномального мира оказывается под угрозой, ведь новый амбициозный управленец Эдуард Белинский (Максим Лагашкин), давно уехавший из Гусляра в Москву, намерен сделать тайну города достоянием общественности. Он отлично помнит, как 17 лет назад по улицам свободно разгуливали представители внеземных цивилизаций, однако старый приятель Белинского – Тимофей Молодцов (Артем Быстров), нынешний заместитель мэра и глава ТСЖ – уверяет, что связь с космосом давно прервалась, аккурат после отъезда Эдуарда. Вместе с другими работниками мэрии, учеными и жителями аномального субъекта страны Молодцову предстоит водить Белинского за нос, пытаясь скрыть все невероятное, что регулярно происходит в Гусляре.
Естественно, в череде встреч с пришельцами, говорящими золотыми рыбками и аномалиями в виде комических тел, позволяющих поменяться телами, герои сталкиваются с житейскими проблемами, налаживают быт, строят отношения. А еще в большинстве своем носят вычурно неестественные парики, идеально вписывающиеся в ретроэстетику сериала – обделяют париком разве что мэра как персонажа инородного. Инопланетяне, к слову, тоже выглядят по-простому, как выходцы из советского кино времен прошлых экранизаций Булычева. И саундтрек ностальгически соответствующий – «Трава у дома», «Всё, что в жизни есть у меня», «Не волнуйтесь, тетя».
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
За создание ретрофутуристического мира отвечал режиссер Александр Войтинский, работавший над проектами «Черная молния» и «Призрак» и как следствие – свободно чувствующий себя в жанре фэнтези. Сценаристом выступил Максим Кудымов, автор «Трудных подростков» и «Реальных пацанов», которому удалось вдохнуть жизнь в максимально оторванный от реальности сюжет «Очевидного невероятного». Создатели проекта сконструировали красочный аттракцион, мастерски расставляя ловушки для зрителей разных возрастов. Это одновременно и ностальгия, и признание в любви ко всему хорошо знакомому советскому, в соединении с фантастической историей об аномалиях, пусть и нарочито игровой, доведенной до абсурда.
«Очевидное невероятное» продолжает зародившийся в 2020-е тренд на возвращение экранизаций Булычева. Это так называемая киновселенная «Хронос», куда помимо одноименного фильма входит картина «Временная связь» и находящая в производстве «Другая поляна», а также грядущая премьера этого года – лента «Сто лет тому вперед», которой предстоит включиться в новогоднюю кинопрокатную гонку. Тем интереснее наблюдать, как современные авторы будут адаптировать советского фантаста на новый лад.
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