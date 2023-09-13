«Ван-Пис»: Это у вас пирата нормального не было

На Netflix вышел «Ван-Пис» — игровой сериал по культовой манге Эйитиро Оды, самого продаваемого (после «Супермена») комикса в мире. Уже вторую неделю ему удается держать первое место среди популярнейших премьер стриминга в англоязычном сегменте, впервые за последние месяцы вызвав интерес публики более чем на 100 миллионов часов (140 в первый уикенд и 145 во второй). Разбираемся, чем сериал так приглянулся как простым зрителям, так и фанатам оригинала — и действительно ли это хорошее шоу.
Существует мир, представляющий собой практически один сплошной океан, разделенный материком-поясом Ред Лайн на четыре моря — Ист Блю, Норт Блю, Вест Блю и Саут Блю. Перпендикулярно ему проходит особая зона — океаническое течение Гранд Лайн, где обитают самые невероятные существа, пираты и клады. В том числе легендарный Ван-Пис — загадочный клад Короля пиратов Голда Роджера
(Майкл Дорман
). Прежде чем его казнили морпехи из Морского дозора, борющегося с распоясавшимися корсарами, он призвал соратников искать бесценное нечто, чтобы заполучить его монархический титул. С тех пор никому еще не удалось разыскать Ван-Пис, однако мечта продолжает жить, а ей живет юный Манки Д. Луффи
(Иньяки Годой
), намеренный во что бы то ни стало отыскать клад и стать королем пиратов.
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Собственно, стартовая точка «Ван-Писа» максимально проста. Есть упавший (фигурально) в чан с оптимизмом юнец, способный менять форму тела самым невероятным образом (буквально — он съел дьявольский фрукт, дарующий непредскасказуемые способности). В начале одиссеи у него нет опыта (ни жизненного, ни морского), корабля и команды, но такая мелочь Луффи не останавливает: он в самом деле видит цель — не видит препятствий. Есть сонм харизматичных персонажей, которые будут встречаться ему на пути: пираты, морпехи, охотники за головами, повара, рыболюди, простые жители островных городков. Одних МДЛ постарается завербовать, другим отвесит резиновых тумаков, с третьими будет рад потусить. Главное, что его привлекает в людях, — особый талант и пылающая в сердце мечта. Причем Луффи верит в устремления друзей-сообщников даже тогда, когда те готовы сдаться или забыли, что когда-то желали большего, чем спокойная жизнь. И хотя за ним охотится сам вице-генерал Морского дозора Гарп
(Винсент Риган
), под началом оказывается первый приятель начинающего пирата Коби
(Морган Дейвис
), а другие опасные капитаны готовы нашинковать при встрече, юношу это ни капельки не смущает. Ведь впереди опасности Гранд Лайна, сокровище Ван-Писа и титул короля пиратов.
Сегодня консенсус таков, что «Ван-Пис
» от Netflix
— редкий удачный лайв-экшн по манге: как минимум в исполнении стриминга, который уже огорошил любителей японской поп-культуры, мягко говоря, спорными адаптациями «Тетради смерти
» и «Ковбоя Бибопа
» (режиссер культового аниме Синъитиро Ватанабэ
признался, что выключил после сцены в казино). Довольны критики, довольны фанаты, довольны зрители, которые про Луффи и его приключения на 1000+ глав и серий
не знакомы вовсе. Главное — доволен Ода, который заверял всех, что, если ему что-то не понравится, премьеры «Ван-Пису» не видать. Новостей о втором сезоне пока нет, но продюсеры говорят, что сценарий уже готов. В общем, идиллия. Разумеется, есть и те, кто обаянию сериала не поддался; даже лояльные зрительницы и зрители признают, что «Ван-Пис» не то чтобы покорил их кинематографией — скорее, симпатичные моменты перевешивают менее удачные. И тут есть пара существенных момента, из-за которых можно обсуждать две разные вещи — так сказать, One Piece и «Большой куш».
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Если пытаться нарисовать карту удач и промахов сериала, то в числе козырей почти наверняка окажутся приключенческий дух в традиции, условно, и Роберта Льюиса Стивенсона
, и «Пиратов Карибского моря
», пускай появившихся уже после старта манги (она выходит с 1997 года), но явно повлиявшей на шоу Netflix. Дух морских приключений не одно столетие будоражит юные и не очень умы тех, кто открыл для себя «Остров сокровищ» и эпопею Сабатини
о капитане Бладе
или недавние сериалы «Черные паруса
» и «Наш флаг означает смерть
». «Ван-Пис» не совсем привычный фрукт в этом райском саду, но после «Звездных войн
», «Планеты сокровищ
» и «Стражей Галактики
» диковинными созданиями и способностями вряд ли кого-то удивишь.
Вторая козырная колода эпоса Оды — именно богатейшая мифология, широкий ассортимент характеров, драм, навыков и локаций, чей контур можно оценить даже за восемь серий игровой адаптации: кто-то наверняка ловит себя на мысли, что познакомиться с мангой или аниме
довольно интригующе. Да, там по тысяче серий/глав, но ждать второй сезон придется порядка двух лет: пока закончится забастовка сценаристов и артистов, пока всё снимут, можно уплыть далеко вперед. Споры о каноничности образов и преобразовании локаций/сюжетов неизбежны, но не очень продуктивны: «подлинный дух» произведения у каждого свой — и даже демиург Ода тут не указ. Посмотрим, не отречется ли он со временем от сериала, как Владимир Набоков
от кубриковской
экранизации «Лолиты
», которую писатель поначалу хвалил из студийных договоренностей.
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Добавить сюда харизму непримелькавшегося еще мексиканского артиста Иньяки Годоя, который максимально удачно (для ненарисованного человека) передает вайб Манки Д. Луффи, и стартовый набор симпатичного шоу обеспечен (см. хитовую
«Уэнздей
»). И это не говоря об остальном ансамбле, где также хватает удачных если не «попаданий», то исполнений: вроде демонического дворецкого Курахадора
(Александр Маниатис
), просветленного пирата Шанкса
(Питер Гадиот
), подарившего маленькому Луффи
соломенную шляпу, а также почти всей команды молодого капитана, куда входят невозмутимый охотник за головами Ророноа Зоро
(Маккэнъю
), повар-боец Санджи
(Тэз Скайлар
), снайпер-краснобай Усопп
(Джейкоб Гибсон
) и воровка-картографиня Нами
(Эмили Радд
), назначенная штурманом разномастного коллектива. Последняя, пожалуй, меньше прочих ключевых персонажей вписывается в гротескный мир «Ван-Писа» — и это вымпел системной проблемы сериала.
На концептуальном уровне все и правда работает. Отдельно стоит отметить работу шоураннеров Мэтта Оуэнса
(«Агенты Щ.И.Т.
») и Стивена Маэды
(«Секретные материалы
», «Остаться в живых
»), которые сделали начало приключений более компактным и концентрированным. Луффи и Ко четко следуют между локациями, напоминающими парки аттракционов (все это построено вручную, а не нарисовано на компьютере), добывают новые знания, артефакты, знакомства и пояснительные флэшбеки, а также сражаются с «боссами уровня» (или острова). Там, где у Оды и студии Toei Animation
(«Драконий жемчуг
», «Коронный бросок
») образовывался избыток свободы, как в сюжете, так и в проработке задников, команда Netflix предлагает тематическую декорацию в стиле антагониста: например, встреча с клоуном Багги
(Джефф Уорд
) действительно хорошо смотрится в шапито, а не на крыше дома.
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Нюанс в том, что большинство этих локаций лучше выглядят снаружи, чем внутри (см. ресторан «Барати», выполненный в форме рыбы), чье убранство выполнено в стиле «что приготовить из найденного в холодильнике». Картины, будто нарисованные ИИ, лишенные индивидуальности бюсты и прочие дефолтные артефакты, совсем не обладают оригинальностью и какой-либо гротескностью. Вдобавок склонность авторов «Ван-Писа» постоянно загонять персонажей в помещения напоминает о славной традиции послевоенного телевидения, когда всё снимали на студии, и отважные пионеры «Звездного пути
» зачастую тусили по каютам. И тут мы подходим к чисто гиковскому аргументу: версия Netflix, какой бы пестрой она ни была, предлагает лишь 50% от полета фантазии Эйитиро Оды. Достаточно сказать, что Луффи долгое время обходится одной и той же атакой, лишь в наиболее драматические моменты используя что-то, помимо удлиняющихся рук. Компьютерная графика, конечно, позволяет реализовать даже такую гуттаперчивую фантазию — и стриминг не пожалел бюджет под стать «Игре престолов
», — это лишь малая толика настоящих приключений.
Куда ироничнее, что сюжет об удивительных приключениях оказывается перманентно заперт в четырех стенах, а раннее появление Гарпа и раскрытие прошлого Нами вносит разлад в картину мира «Ван-Пис». Сага, заряженная неиссекащей, как бывает у увлеченных детей, выдумкой, уже на ранней стадии оказывается в фокусе «взрослого взгляда», утяжеляется опытом реальных травм и социальных несправедливостей, отчего всепринимающая философия Луффи все чаще напоминает блажь и школьную самодеятельность. Похожие ассоциации местами вызывают поединки, полеты на тросах и монологи в духе фантастических сериалов 90-х, что, конечно, стилистически близко к первоисточнику, но спустя очередной так называемый золотой век телевидения вызывает смесь ностальгии с недоумением.
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Собственно, кинематографические возможности «Ван-Писа» остаются, скорее, нераскрытыми из-за специфической визуальной манеры Netflix, напоминающей дорогой телеспектакль (просто прислушайтесь к паузам между репликами и присмотритесь к мизансценам), куда врываются случайные находки вроде «рыбьего глаза» (съемка на широкоугольный объектив) или трагических убер-крупных планов, прячущих в расфокус большую часть экрана. Оуэнс и Маэда под присмотром Оды придумали хороший текст, способный раздразнить жажду приключений и исследования мира One Piece, но трудно поверить, что по-настоящему увлекшиеся зрительницы и зрители предпочтут её, а не более насыщенный оригинал (или хотя бы аниме). Для тех же, кто просто хочет семь с половиной часов поплавать в окружении фантазий и воспоминаний, такого «Ван-Писа» будет достаточно. Безопасного, в прививочной дозе, без настоящей свободы, за которую так ратует Луффи. Иными словами — ни демон, ни фрукт.
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