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«Секс. До и после»: Ой, Мороз, Мороз

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14 сентября 2023
На завершившемся втором фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» Дарью Мороз наградили специальным призом с формулировкой «Открытие». Представители индустрии заново «открыли» для себя популярную актрису и шоураннера благодаря её режиссерскому дебюту – сериалу «Секс. До и после» с россыпью звезд отечественного кино. Рассказываем, что скрывается за провокационным названием проекта.

«Секс. До и после»: Ой, Мороз, Мороз
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Секс. До и после» — по сути, 14 отдельных короткометражных фильмов, объединенных местом действия в точке «до», а как следствие – сквозным сюжетом о жизни работников ресторана, где и происходят встречи разнообразных героев новелл. В конкурсе смотра представили четыре эпизода в случайном порядке, но это все равно позволяет сделать выводы о широте авторских взглядов — и попытках поговорить на все актуальные и вечные темы.

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За линию с сотрудниками ресторана отвечают бармен (Вячеслав Чепурченко), официанты (Виктория Агалакова, Кристина Александрова, Антон Рогачев) и, собственно, руководящая всеми в кадре и за кадром Дарья Мороз. Их судьбы сплетаются в любовные треугольники, выходящие за рамки рабочих отношений. Первыми в ресторан с символичной вывеской «Лед», висящей над барной стойкой, приходит с концертом известный стендапер Клим (неожиданный в амплуа бойкого и напористого мужчины Григорий Калинин). После выступления комик хочет познакомиться с Олесей (Анна Снаткина), которая спешит его отшить, чтобы избежать обоюдных и предсказуемых разочарований: пять лет назад она потеряла ногу в аварии и теперь ходит с протезом. А еще за всё это время, как ей кажется, слышала уже все шутки про одноногих людей. Клим воспринимает это как челлендж и пытается рассмешить Олесю в обмен на поцелуй. Легкая и светлая история, где сам секс остается за скобками — как и во всем проекте.

«Секс. До и после»: Ой, Мороз, Мороз
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Другие эпизоды также заставляют героев идти на сближение. Устав от правильных семейных жизней, робкий Ян Цапник и харизматичная Евгения Дмитриева знакомятся у барной стойки и хотят без обязательств продолжить вечер. Легкий комедийный сюжет-перевертыш о необходимости разнообразить рутину (и удивлять друг друга) для тех, кому слегка за 40. У более молодых героев в исполнении Олега Гааса и Даши Верещагиной путь к сексу лежит через достаточно серьезную разницу — или почти что пропасть — во взглядах на мир. Здесь, к сожалению, попытка умничать и язвительно подшутить над теми, кто считает себя веганом или вегетарианцем, проваливается. Откупаться за неуместную иронию приходится вечно улыбающемуся Гаасу.

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Самая драматичная, заряженная и цепляющая новелла рождается из болезненного разговора двух мужчин об измене. Муж (Даниил Воробьев) – разумеется, без приглашения – приходит знакомится с любовником (Александр Горбатов) жены. Итог — накал чувств, одна сломанная судьба, глаза на мокром месте и резкие необдуманные движения как метод осознания ошибок внутри семьи и попытка их исправить. Эпизод снят лаконично, без излишек, местами с необходимой дозой комедии — и держит в напряжении до самого конца. Авторы «Секса» предлагают великолепные актерские работы, а главное — любят поиграть со зрительскими ожиданиями и непременно оставить послевкусие от просмотра.

«Секс. До и после» скоро в онлайн-кинотеатре Okko.


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