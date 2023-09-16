«Слово пацана»: Казанский феномен

Одной из самых ожидаемых премьер минувшего фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», безусловно, был сериал Жоры Крыжовникова«Слово пацана» о молодежных группировках Казани в конце 1980-х. Проект выбился в лидеры по результатам зрительского голосования, удостоившись звания «Лучший сериал». Рассказываем, как Крыжовников исследует так называемый «казанский феномен».
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
Школьник Андрей (Леон Кемстач) не пропускает занятия по сольфеджио, не расстраивает маму (Юлия Александрова) и на всякий случай снимает наручные часы при виде местного хулигана в троллейбусе. Он прилежный ученик, поэтому, по просьбе педагога, соглашается подтянуть по английскому одного хорошего парнишку, который оказывается тем самым гопником – Маратом (Рузиль Минекаев), привыкшим подтягиваться разве что на турниках. Так начинается их дружба и знакомство Андрея с пацанской культурой Казани, поделенной на зоны влияния бандитских группировок. Уроки уличной жизни оказываются куда интереснее, а пример Марата – заразителен: ведь он носит модный пуховик и краденую кепку с надписью USA, знает историю формирования местных ОПГ так, будто сдавал по ней экзамен, и никто в школе не смеет на него наехать. К группировке парень «пришился» потому, что надоело быть чушпаном и, видимо, захотелось стать взрослее, подтянуться к брату Вове (Иван Янковский), который служит в Афганистане.
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Борьбу с такими, как Марат, ведут инициативные группы и робкая полиция в лице Анастасии Красовской, которая перед одним из сеансов в кинотеатре пытается вразумить тех, кто встал на скользкую дорожку, показом документального фильма Марины Разбежкиной «А у вас во дворе?». Андрею нравится молодая представительница правоохранительных органов, неравнодушная к его судьбе, но дальше нести бремя чушпана не представляется возможным. Он решает смело – через синяки и ссадины – прокатиться на этом социальном лифте, обретя по пути новых друзей и пацанский статус.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
Название сериал заимствует у книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберта Гараева, который описал то, что видел своими глазами и слышал от других участников событий. Это 600-страничное исследование о том, как подростковые стайки превратились в опасные группировки, готовые идти стенка на стенку и истреблять чужаков. Гараев принимал участие в проекте как консультант, а оригинальный сценарий разрабатывали Андрей Золотарев и сам Жора Крыжовников. Рассказанная ими история воспринимается на каком-то инстинктивном уровне: совершенно первобытная энергия молодых ребят выплескивается на экран, оставляя на одежде капли крови. К слову, снимать в Татарстане группе не дали местные власти: изучать «казанский феномен» оказалось лучше на расстоянии, чем в ареале.
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Подростковый максимализм, растерянность молодых и мудрость старших с кулаками – вот из чего складывается перестроечный мир Крыжовникова, где всё фиксирует ручная камера. «Слово пацана» — в чем-то ностальгическое, но бескомпромиссное и местами страшное в своем упоении насилием произведение, где бандиты-рыцари без страха и упрека выгрызают себе место в криминальной иерархии.
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