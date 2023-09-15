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«Контейнер-3»: Всем крышка

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15 сентября 2023
14 сентября на видеосервисе START состоялась премьера третьего (и заключительного) сезона «Контейнера» — драматического триллера о суррогатном материнстве, классовом столкновении и серой морали. Рассказываем, чего ожидать от финала сериала, когда-то дерзнувшего говорить на острую тему и ломать стереотипы.

«Контейнер-3»: Всем крышка

Саша (Оксана Акиньшина), суррогатная мать со стажем, боровшаяся весь второй сезон за судьбу никому, кроме нее, не нужного ребенка, потерпела фиаско. Лишившись не только сына, но и любой возможности видеться с малышом, женщина всеми силами пытается справиться с отчаянием, забивая время работой и терапией. Сашу согревают только редкие встречи в СИЗО с Виталем (Дмитрий Чеботарев) и забота о дочери Ане (Маша Лобанова), впрочем, скрывающей от матери новость о нежелательной беременности. Чиновник Вадим Белозеров (Филипп Янковский) с трудом, но восстанавливает пошатнувшиеся здоровье и власть, попутно сталкиваясь с одиночеством и неоднозначными моральными выборами. Бывшая жена Марина (Маруся Фомина) не оставляет попыток отомстить мужу и подпадает под влияние демонической матери (Анна Легчилова), но вдруг начинает задумываться, все ли средства хороши в её борьбе. А дочь Ева (Елизавета Шакира) осваивается на месте главы компании, наживая врагов среди бывших подчиненных отца нежеланием следовать устоявшимся правилам и схемам.

Смотреть онлайн Новые серии «Контейнера»
Ключевым персонажам в начале сезона дается ровно столько времени, чтобы зрители вспомнили, за что их не любили. В этом плане «Контейнер» не изменяет себе: сочувствовать здесь можно только детям да печальному и вечно всеми гонимому персоналу чиновничьего особняка. Серая мораль, обеспечивавшая накал предыдущих сезонов, сгустилась практически до черноты. Перед нами сплошь озлобленные или надломленные люди, редко говорящие прямо и совершающие мелочные поступки, ведущие к глобальным и крайне неприятным последствиям.

«Контейнер-3»: Всем крышка

При просмотре «Контейнера» становится ощутимо холодно: настроение задают аскетичный видеоряд с обилием негативного пространства, рваные диалоги и отстраненность персонажей даже в самые эмоциональные моменты. Смотревшие сериал с самого начала знают, что подобным образом создатели формируют неуютный сетап для последующего взрыва. Учитывая, что не за горами финал всей истории, в этот раз, похоже, сдетонирует особенно сильно. Уже по первой серии становится ясно, что к завершению сериала у некоторых героев не выйдет сохранить не только статус кво, но и попросту жизнь.

Читать А что происходило в прошлых сериях?
От первоначальной темы суррогатного материнства «Контейнер» начал дрейфовать еще в прошлом сезоне, сосредоточившись на классовом разрыве и родительстве как таковом. Теперь — вообще оставляет за бортом острые вопросы, кроме, пожалуй, подростковой беременности, но эта проблема пока затронута впроброс. «Контейнер» превратился в более привычный драматический триллер о том, что богатые тоже плачут, а бедные — ничем не лучше, разве что из активов у них суровая реальность да жилищный вопрос. Контейнером теперь имеет смысл называть не героиню Акиньшиной, а обстоятельства, в которых оказались все без исключения герои сериала. И крышка практически захлопнулась.

Смотрите сериал «Контейнер-3» в онлайн-кинотеатре START с 14 сентября.


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