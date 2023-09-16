Нет сил ждать: что посмотреть, если любите «Очень странные дела» (финальный сезон ждать еще год или два)

Этим летом зрители всего мира (опять) остались без «Очень странных дел»: братья Даффер и режиссер Шон Леви обещают всех удивить, сценарий, разумеется, держится в секрете, а премьера, робко намеченная на 2024-й наверняка съедет из-за забастовки сценаристов и артистов — и вот уже ходят слухи про 2025-й. С лета 2016-го выходил не один список фильмов и сериалов, близких по духу нетфликсовскому хиту, так что вы наверняка всё или почти всё успели посмотреть, а вот о японской мультипликации вряд ли задумывались. Хотя Дафферы обещают во вселенной «Очень странных дел» аниме о братьях-геймерах из Токио 80-х, так что — готовьтесь! И вот десять историй, которые длятся меньше пяти сезонов (и могут прийтись вам по душе). Расхожие советы, вроде «Акиры», «Евангелиона» или «Мадоки», оставляет на ваше усмотрение.
Лэйн Ивакура — самая обычная старшеклассница. Или, по крайне мере, была таковой, пока... Хотя, если начистоту, то никогда она не была самой обычной старшеклассницей. А если взглянуть на вещи шире, то никакой Лэйн Ивакуры никогда и не было. Впрочем, прямо здесь и сейчас она еще об этом не знает: ей только предстоит медленное погружение в самые недра пророческого киберпанка, куда её засасывает на фоне тревожных происшествий в школе.
Культовая классика от студии Triangle Staff
(«Макросс Плюс
», «Волна ярости
») совсем не похожа на нетфликсовскую фантастику, а вот титульная Лэйн наверняка нашла бы о чем поговорить с Одиннадцатой (Милли Бобби Браун)
. Кажется, что способности обеих девушек не имеют границ, и мир просто обязан им подчинится. Но реальность оказывается совсем другой. Впрочем, что такое реальность? Легендарный сценарист Тиаки Дж. Конака
(«Мононокэ
», «Фарс из убийства девушки-нежити
») умеет навести тень на плетень и напугать (не в этом шоу) зрителей похлеще Стивена Кинга
, так что ценители странных делишек точно не останутся ни с чем.
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«Хеллсинг: Война с нечистью» — вампирское аниме по сценарию Конаки
16-летний школьник Ю Оминаэ слывет лоботрясом и лодырем, но на самом деле спит на уроках, потому что занят делами поважнее. Он помогает секретной организации «Аркам» разыскивать инопланетные артефакты и уничтожать их прежде, чем те попадут в недобрые руки мировых правительств или военных корпораций. А риск подобных ситуаций возникает чаще, чем можно подумать.
Одноименная манга Рёдзи Минагавы
и Хироси Такасигэ
выходила с 1989-го по 1996-й — и через два года удостоилась экранизации от Studio 4°C
(«Игры разума
», «Жар-птица: Эдем17
») под руководством легендарного Кацухиро Отомо
, приложившего руку к сценарию. Сюжет о космическом ноевом ковчеге проникнут приключенческим духом «Индианы Джонса
», а Ю сражается не только с военными, но и смертоносными киборгами, а также детьми-телепатами, разрекламированными «Акирой
» (вернее, тут такой только один). Четверть века спустя Netflix и студия David Production
(«Невероятные приключения ДжоДжо
», «Клетки за работой
») достали с хранения конспирологию Холодной войны, инкрустированную мифологией разных стран, — и оказалось, что та выглядит почти как новая. Обе версии способны напомнить о мрачной фантазии Stranger things — и сегодняшнем дне.
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Подкаст о феномене «Акиры»
Люди давно и успешно охотятся на диклониусов — представителей побочной ветви эволюции homo sapiens, превосходящих собратьев благодаря телекинезу. Все пойманные образцы содержаться в специальной лаборатории, откуда удается ускользнуть лишь Люси — ценой потери памяти. Теперь она живет в приемной семье как обычная девочка, но видовые черты обязательно проявят себя.
«Эльфийская песнь» и творение братьев Даффер объединяет схожая завязка: девочка со сверхпособностями сбегает от ужасов научной лаборатории и пытается жить среди людей. Правда, последствия сосуществования с людьми в аниме студии Arms
(«Герой при заклятом враге
», «Кайт — девочка убийца
») раскрашены гораздо более темными красками.
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Что происходит в «Очень странных делах»
Сатору вот-вот пойдет четвертый десяток, а жизнь так и не устроена. Мужчина ютится в съемной квартире, подрабатывает в службе доставке, а все потому, что никак не может добиться успеха на поприще мангаки. Однако и обычным человеком Сатору назвать нельзя: не у каждого японца есть способность отматывать время на несколько секунд назад.
В отличие от «Очень странных дел», аниме A-1 Pictures
(«Магия и мускулы
», «Работа!!
») держится, с оговорками, в тени детективного жанра. Однако у сериалов есть очевидных точки пересечения: ностальгический сеттинг конца 1980-х, легкий оттенок меланхолии и протагонист, которому сверхъестественные способности никак не помогают справиться с тихой жизнью, неизменно притягивая к себе лишь трагедии.
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«Магия и мускулы» — комедийный «Гарри Поттер» от той же студии
14-летний Сигэо Кагэяма
с виду обычный подросток, настолько неприметный, что даже заработал кличку Моб (так геймеры называют неигровых персонажей). Юноша учится в школе, влюбляется в одноклассницу Цубоми и подрабатывает помощником «лучшего экстрасенса XXI века» Аратаки Рэйгана
, который помогает людям с их паранормальными проблемами. Фокус в том, что наставник Моба — шарлатан, а сам Кагэяма — могучий психокинетик, который и не подозревает о своих способностях. Со временем, впрочем, ему предстоит и овладеть силой в полной мере, и встретить других медиумов, и даже несколько раз спасти город.
«Моб Психо 100» придумал мангака с псевдонимом ONE
— автор небезызвестного «Ванпанчмена
». Поначалу «Моб» очень походил на историю Сайтамы — самый сильный герой на свете мучается бытовыми проблемами, — однако довольно быстро история свернула в сторону психологических сложностей пубертата, психокинетиков и простых смертных. Если вы хотели узнать, каково взрослеть, обладая невероятной силой, а надежд на сольный сериал про Одиннадцатую мало, то три сезона от студии Bones
(«Моя геройская академия
», «Проза бродячих псов
») — идеальный выбор. Образцовая подростковая драма с ёмкими образами, обилием комедийных моментов и отсылок к поп-культуре, ну и, конечно, сверхъестественными способностями.
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Что посмотреть, если нравится «Истребитель демонов»
14-летняя Ай Ото
перестала ходить в школу: сначала её травили одноклассники, а потом покончила с собой единственная подруга. Девочка вообще старается не выходить из комнаты — не считая одиноких ночных прогулок. Наслаждаясь сумеречными видами города, однажды она узнает о волшебных яйцах, которые открывают порталы в другие миры. Они похожи на наш, но негативные эмоции и явления там принимают форму монстров. Победив их, можно спасти тех девушек, что не справились с социальным давлением, абьюзом или другими формами насилия.
Амбициозный и полностью оригинальный сериал Cloverworks
(«Хоримия
», «Семья шпиона
») очень высоко задирает планку по части анимации и актуальногости высказывания — правда, художники едва успевали дорисовывать серии к моменту премьеры, а сама история, кажется, пока осталась без финала. Тем не менее сценарист Синдзи Надзима
и режиссер-дебютант Син Вакабаяси
предлагают яркую и эмоциональную историю о боли, запертой в гротескном параллельном мире, и группе героинь (тут аналог не «Странные дела», а «Сейлор Мун
»), которые отчаянно борются за душу каждой японской школьницы.
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Обзор аниме «Приоритет чудо-яйца»
На острове Тома Сойера располагается футуристический городок, где людям помогают проживать утопию будущего специальные девайсы дополненной реальности — «деко». Благодаря ним и валюте под названием «любовь» можно менять облик, выбирать дизайн окружающего мира и совершать всевозможные покупки. Есть такой и у непоседливой девочки Берри, которой предстоит узнать об «изнанке» цифрового парадиза, когда приспособление начнет сбоить. Тогда-то она и познакомится с искательницей приключений Хак
и целой командой детективов вне закона. Все они расследуют загадку Фантома Зеро, который обнуляет уровень любви у случайных заведений и граждан.
Оригинальное аниме Science Saru
(«Руки прочь от кинокружка!
», «Ину-о: Рождение легенды
») мало похоже на компиляцию тропов 80-х — ведь концентрированный приключенческий дух тут выведен из произведений Марка Твена
о Томе Сойере и Гекльберри Финне. Хотя хватает и отсылок к античной мифологии, измышлениям Мишеля Фуко
о паноптикуме, а также различным антиутопиям с вкраплениями виртуальной реальности. Ну и не будем забывать, что в «Очень странных делах» всё начинается с игры в D&D — настольную предтечу многих виртуальных забав современности. Правда, детище Масааки Юасы
и Дая Сато
— сценариста «Ковбоя Бибопа
», «Самурая Чамплу
» и, например, «Эрго Прокси
» — законченное произведение 12 серий, так что сильно растянуть странствия по метавселенной не удастся.
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Обзор аниме «Духи деко»
Подросток Симпэй полагал, что навсегда покинул богом забытый остров, на котором родился, но известия о гибели сводной сестры заставили юношу вернуться на малую родину. Там он сталкивается не только с фигуральными призраками прошлого, но и с вполне реальными демонами, а заодно попадает во временную петлю — последнюю соломинку, отделяющую его близких от гибели.
Как и Майк Уилер, Симпэй из сериала OLM
(«Покемон
», «Необычное такси
») — не обремененный опытом молодой человек, вынужденный одновременно противостоять превосходящему по силе мистическому сопернику, непомерной ответственности и всепожирающей любви. Кто из юношей справился лучше — вопрос открытый.
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Обзор аниме «Летнее время»
Старшеклассница Судзумэ
растет без родителей, в доме заботливой тети
. На горизонте взрослая жизнь и, вероятно, прощание с наскучившими родными местами, но пока девушка только воображает, что же ждет её впереди. Перемены случатся раньше, чем она ожидает: однажды встретив серьезного юношу Соту
, который странствует по Японии с таинственной миссией, она и сама отправляется в путешествие. Дело в том, что по стране раскиданы волшебные двери, сквозь которые в мир может проникнуть разрушительная потусторонняя сила. И Судзумэ случайно открывает одну из них, так что теперь портал в опасное измерение нужно срочно запечатать.
Новый хит Макото Синкая
забрался на четвертую строчку самым кассовых аниме в истории, так и побив, правда, рекорд «Твоего имени
». В «Судзумэ» режиссер не особенно-то заигрывает с библиотекой поп-культуры, предпочитая религиозные и мифологические образы — впрочем, ассоциации с «Унесенными призраками
» или «Ходячим замком
» неизбежны. Зато похождения девушки связаны с историческими травмами Японии, которые способны если не породить, то подпитать таинственные инциденты в настоящем. В «Очень странных делах» Изнанка так же воплощает Невыраженное, спрятанное за пасторальным задником американских 80-х.
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Обзор аниме «Судзумэ, закрывающая двери»
Подросток Мару
под охраной Кируко
бредет по постапокалиптической Японии, населенной монстрами, в поисках человека «с его лицом». Тем временем в скрытом от посторонних глаз высокотехнологичном «парадизе» живут, не зная горя и страха, мальчики и девочки, которые учатся, играют и иногда фантазируют, что же творится за высокими стенами. Среди них выделяется одухотворенная Токио
, которой нечто предлагает сбежать из рая. И она внешне похожа на Мару, — но разделяет их нечто большее, чем километры смертельно опасного пути.
Поклонники «Очень странных дел» найдут в «Иллюзии рая» немало того, что мило сердцу: эксперименты, нечеловеческие способности, контрастные миры и дебри эмоциональных связей между персонажами. Резонно, однако, отметить, что в исследовании гендерных отношений и поиске истинного «Я» манга Масакадзу Исигуро
и её экранизация от студии Production I.G
(«Призрак в доспехах
», «Волейбол!!
») выбирают более заковыристые маршруты.
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Обзор аниме «Иллюзия рая»
Какие анимационные или игровые фильмы и сериалы напоминают вам по сюжету или духу «Очень странные дела»? Делитесь в комментариях!
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