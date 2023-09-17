Пятеро по лавкам: «Папины дочки» – ситком о семье из эпохи «сытых нулевых»

С 18 сентября на канале СТС (после эфира — сразу в онлайн-кинотеатре START) начинается показ комедийного сериала «Папины дочки. Новые» – «мягкого перезапуска» ситкома, ставшего одним из главных телесобытий конца нулевых. С финала «Папиных дочек» прошло десять лет, но известная зрителю формула не претерпела изменений: в новом поколении династия Васильевых-Васнецовых снова сталкивается с ситуацией, когда уставшая от обязанностей мать сбегает из семьи, оставляя дочерей на попечение непутевого отца. Разница только в том, что дочек на одну меньше, а в роли оставленного на хозяйстве папы оказывается знакомый зрителям по прошлому сериалу Веник (Филипп Бледный). В ожидании ребута Максим Гревцев решил «вернуть свой 2007-й» и сел за просмотр оригинального ситкома.
История, известная каждому, кто имел удовольствие залипнуть вечером в телевизор. Сергей Васнецов (Андрей Леонов
) – мужчина средних лет, зарабатывающий на жизнь частной практикой семейного психолога. Он помогает своим клиентам сохранить семью, хотя сам к моменту начала истории оказывается в этом вопросе «сбитым летчиком»: жена Васнецова сбежала с хоккеистом в далекую благополучную Канаду, оставив супругу на воспитание пятерых детей. Тем хуже, что все – дочки, причем разных возрастов и темпераментов. Маша (Мирослава Карпович
) и Даша (Анастасия Сиваева
) уже приближаются к выпуску из школы, но у одной в голове только мальчики и шмотки, а у другой – гробы и тусовки на кладбище. Дети среднего школьного возраста – пацанка Женя (Дарья Мельникова
) и вундеркинд Галина Сергеевна (Елизавета Арзамасова
) – отражают родительские чаяния о том, что ребенок должен быть либо умным и прилежным, либо хотя бы спортивным. Самая младшая дочь Полина («Пуговка» – Екатерина Старшова
) только собирается в первый класс и пока что совсем ребенок, умиляющий зрителя искренней дружбой с плюшевым медведем Бубликом. Внезапное исчезновение мамы вносит разлад в их быт: у отца все валится из рук, что не лучшим образом сказывается на доходах, а девочки – так себе хозяйки, не могут даже прибраться в квартире без гвалта и митинга, да и приготовление ужина превращают в локальную катастрофу. Приходится учиться жить заново, а также поддерживать друг друга, несмотря на явные возрастные и идейные противоречия.
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«Папины дочки»
«Папины дочки», как и любая ситуационная комедия – не про режиссуру и отчасти даже не про юмористическое наполнение, но про формат, который должен быть рассчитан с математической точностью. В 2008 году это подтвердила и премия ТЭФИ, на которой сериал взял двух бронзовых Орфеев: за лучших ситком и работу продюсеров. В последней номинации «Папины дочки» обскакали народно любимую «Ликвидацию»
. Она, конечно, быстро отыгралась в номинации «Лучший актер», но намек считывается точно: в ситкоме продюсер – и швец, и жнец успеха. Создатели сериала Вячеслав Муругов
и Александр Роднянский
(признан иноагентом) сформулировали идею для гарантированного зрительского хита. С одной стороны, беспроигрышный комедийный троп в корне истории, простое несоответствие социальным ролям. Главная шутка «Папиных дочек», казалось, всегда лежала на поверхности: что будет, если вывернуть наизнанку типичную поколенческую историю про «мужчин, взращенных женщинами»? Получится отец-одиночка и его семейство, не совсем понимающее, как сводить концы с концами и просто взаимодействовать между собой в нерезиновой московской «трешке».
С другой стороны – это был универсальный проект, заточенный на просмотр всей семьей, и его персонажи целились во все имевшиеся в распоряжении телеканала СТС целевые аудитории. Родители могли следить за Васнецовым и его взаимодействием со взрослым миром: тещей Антониной Семеновной (Ольга Волкова
), стоматологом-собутыльником Антоновым (Александр Самойленко
), секретаршей Тамарой (Татьяна Орлова
). Зрителям помладше предоставлялся выбор из пяти детей разного возраста, а через них – к типично возрастным проблемам от взаимоотношений с противоположным полом до учебы и дурачеств незабвенного «Ералаша»
. Очевидно, микс аудиторий был следствием опытов Муругова, придумавшего сериалы «Солдаты»
и «Студенты»
, а позднее закрепившего свой талант сериального строителя «Ранетками»
– воистину постмодернистским слиянием подросткового ТВ-сериала и большого шоу-бизнеса.
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Тем более, что в благословенном ностальгией 2007 году оригинальный российский ситком был редким зверем: попытки создать свою комедию с закадровым смехом («Клубничка»
, «Дружная семейка»
) не отвечали запросу телеканалов на долгоиграющий проект. Сама структура эфирного вещания – каждый день новая серия, а лучше две, – подталкивала продюсеров не придумывать свое, а лицензировать иностранные ситкомы, просто адаптируя под российские реалии готовые шутки. «Моя прекрасная няня»
(«Няня»
), «Люба, дети и завод»
(«Грейс в огне»
), феноменально выстрелившие «Счастливы вместе»
(«Женаты… с детьми»
) – продукты телесетей, еще не насытившихся контентом и жадно ишущих заглушки для прайм-тайма. «Папины дочки» в этом ряду выглядели вызовом, хотя оригинальность их идеи все же справедливо подвергнуть сомнению: уж слишком фабула проекта напоминает американский ситком Daddy's Girls
, продержавшийся на американском канале CBS всего три эпизода. В сравнении с нашим комедийным колоссом, это даже не капля в море, а потерявшийся в галактике фотон. Daddy's Girls закрыли, потому что они были «удручающе несмешными» – так, по крайней мере, их характеризовало издание Entertainment Weekly.
В противовес западному визави российские «Папины дочки» начиналась вполне удачно: с шуток про неустроенность многодетных семей в России нулевых. «Жена ушла, а теща осталась», «Мне не нравится мусор, но еще сильнее мне не нравится диктатура». «Предлагаю два варианта. Первый – идем в кино. Второй – всей семьей моем окна в квартире»: отдел сценаристов «Папиных дочек» использовал обширный спектр шуток от поклонов Фаине Раневской
до советских прибауток и софткор-политики. Впоследствии этот «юмор middle-class» (так писатель Алексей Иванов
в книге «Ёбург» охарактеризует «Уральских пельменей», а через них – заочно и весь СТС) станет для телеканала визитной карточкой, как и «безопасное смотрение»: в отличие от куда более жестких Букиных, с Васнецовыми можно было оставить своего ребенка, не боясь, что они научат чему-то действительно плохому.
В день сегодняшний «Папины дочки» посылают мощнейшие ностальгические флюиды, эстетику конца «тучных нулевых»: доживающие свой век мониторы с лучевыми трубками, евроремонт, субкультуры, доллар по 24 рубля. «Довольно миленькое ретро»
, сопровождаемое прилипчивой песней группы Uma2rmaH, собирало характерные приметы времени. В орбите планеты Васнецовых бабушка, грезящая о Нобелевской премии и все еще хранящая на полке томики Ленина, стереотипный уралец Полежайкин (Михаил Казаков
), стремные, но безобидные готы с кличками Паук и Череп. Джентльменский набор позитивных, но однострочных героев из столичного спального района дополнял обитатель Рублевки – олигарх Федотов (Александр Олешко
), запомнившийся не по имени, а по прозвищу «Аллигатор», данному ему Пуговкой. Устами ребенка глаголила народная память о хищниках «Семибанкирщины»: явления, которое к моменту выхода проекта в эфир уже было отголоском другой, будто бы окончательно ушедшей эпохи. А сами олигархи – всего лишь еще одним комичным архетипом телевидения («Универ»
, «Наша Russia»
), добродушно журившего вчерашних «коммерсов» за мутные делишки десятилетней давности.
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В самое аполитичное для российского ТВ время «Папины дочки» оказывались удивительно богатыми на комментарии к новостной повестке. За Аллигатором вели охоту киллеры, Тамара скрывалась от миграционной службы. Семейство Васнецовых отправлялось на отдых в Сочи, а оказывалось в аду строительства олимпийской столицы. Даша смывала черный грим гота, потому что ее субкультуру внезапно объявили государственной молодежной организацией (нормальное явление в эпоху расцвета «Селигера») и больше не соответствовала подростковому запросу на протест. Полежайкин скрывался от армии, а в итоге попадал в Академию МВД аккурат перед анонсом полицейской реформы. Случайности неслучайны: ситком существовал со зрителем в одном актуальном контексте и быстро реагировал на происходящие в стране события, будь то громкие судебные дела или попытки возрождения института пионерии. 31 декабря 2008 года «Папины дочки» настолько слились с реальностью, что с недоумением встретили новогоднее обращение нового президента: не все из Васнецовых оказались в курсе, что глава государства вообще менялся.
Из нового эфирного года «Папины дочки» с надеждой смотрели в будущее: оно для них уже не могло быть плохим. В 2008 году сериал СТС на пике популярности, имел колоссальную зрительскую долю и крепкие рекламные контракты: Пуговка появляется в рекламе детских витаминов, у всех героев один шампунь известной марки, навязчиво повернутый к зрителю этикеткой. В Германии готовится к выходу лицензированная адаптация проекта – неописуемый успех для индустрии, которая еще вчера сама существовала преимущественно на воспроизведении чужих идей. «Папины дочки», изначально запланированные сериалом серий на 60, начали расти вширь. За последующие десять лет история семьи Васнецовых разовьется в полотно из 410 эпизодов. Просто для сравнения – за десятилетие сериала «МЭШ»
, одной из самых значимых телекомедий США, выпустили 252 серии. Не из-за сценарной лени, но из-за простой возможности тратить больше времени на производство, делая историю врачей-хирургов на другом уровне качества. «Папины дочки» позволить себе такого не могли – новая серия каждый будний день, повторы по выходным. Русский ситком обязан быть быстрым, чтобы поспевать за духом времени. Не всегда такой темп оказывается под силу артистам. «Папины дочки» разогнались настолько, что из них начало выбрасывать ключевых героев. Ситуация доходила до абсурда: папу дочек, в связи с занятостью Леонова, пришлось отправить в Красноярск и заменить вернувшейся в Россию мамой (Нонна Гришаева
). Произошел не просто рекаст, но идеологический слом: смена родителя сделала так, что сериал перестал соответствовать своему названию…
Это, правда, уже вряд ли могло кого-то смутить. «Папины дочки», как впоследствии «Воронины»
, были уже не сериалом, а каналообразующим контентом, отказаться от которого не могли ни СТС, ни постоянные зрители. Появлялись новые герои, исчезали старые – в этом смысле сериал действительно напоминал обычную бытовую жизнь, помещенную в декорацию квартиры (нет-нет да и мелькнет на месте люстры студийный микрофон). Так могло продолжаться долго – фактически, годами, как у «Все мои дети»
или «Одна жизнь, чтобы жить»
. Но время на российском телевидении идет быстрее, чем где-либо еще: зритель еще мог простить консервативную жилку старого, бедного на разнообразие ситкома, но как быть с изменившимися приоритетами? Вместе с нулевыми закончился период «родственных» историй о взаимоотношениях поколений, любви, почвенной тяге к расширенной семье. Тропу с седативным эффектом приходила на смену предприимчивость: телекомедии все чаще смотрели в сторону коллективов героев-одиночек и их стремления к самореализации. «Кухня»
, «Интерны»
, «ИП Пирогова»
– недолгий век бизнесменов и мечтателей в эпоху пропаганды малого бизнеса, самозанятых, фрилансеров, надомных мастеров ноготочков.
Тут все как с пирамидой Маслоу в масштабах страны: потребности рождают интерес к формату. В то время, когда зритель грезил о банальной безопасности, в моду входили криминальные сериалы, внушающие надежду в героических правоохранителей. Миновав трудное время, зритель взбирался на ступеньку выше и уже хотел видеть историю о заботе и поддержке, которую лучше всего предоставляет семья. Судя по тому, с какой бодростью эта тема возвращается на экраны российских телевизоров, «Папины дочки» снова актуальны в качестве лекарства от тревог. Для удобства современного зрителя им требовалось только немного подрасти в качестве и нарастить четкость картинки. С последним, очевидно, проблем не будет, а вот в том, как перезапущенный сериал сыграет на потребностях современной аудитории, узнаем уже завтра.
Премьера сериала «Папины дочки. Новые» — 18 сентября на СТС. На START — сразу после эфира.
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