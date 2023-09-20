«Лада Голд»: Продам «Жигули», не машина – золото!

21 сентября у онлайн-кинотеатра ИВИ премьера – авантюрный сериал «Лада Голд» от режиссера Никиты Власова («Мажор в Сочи», «В Бореньке чего-то нет») и сценариста Егора Чичканова («И снова здравствуйте»). Главные герои, потомки героического милиционера и видного в Тольятти криминального авторитета, бегут от бандитов в Казахстан на старых «Жигулях». Машина непростая: золотая в прямом смысле этого слова, от капота до выхлопной трубы, и хранит тайну некогда пропавшего общака местной ОПГ. Абсурдная история об авто, на котором пробу негде ставить, угрожает стать самым веселым стриминговым аттракционом сентября.
1999 год. В сказочном царстве-государстве Тольятти живут два пятилетних мальчика. Паша – внук известного на весь город милиционера, капитана Огурцова (Иван Фоминов
). Артур – тоже внук знакового для Тольятти человека, бандита по прозвищу Мидас (Павел Прилучный
). Кровавые разборки и дележка активов происходят прямо на проходной «АвтоВАЗа», и Огурцов намерен это бесчинство прекратить. Аккурат к концу ельцинской эпохи отважный капитан все-таки умудрился Мидаса «закрыть». Судьбы бандитов из разваленной банды сложились по-разному: кто-то отправился вслед за главарем на нары, другие спрятались от правосудия в земле или высоких кабинетах. Выживших мучил только один вопрос: куда подевалась вся воровская казна в виде нескольких центнеров золота?
Легенда о бандитском кладе со временем превращается в городской фольклор, особо чуткий к причудливым сюжетам в духе «Криминальной России»
. Но двадцать лет спустя история Мидаса и его закадычного врага Огурцова обрывается: оба умирают, как в сказке, в один день. Их внуки случайно сталкиваются на кладбище. У Паши (Эльдар Калимулин
) все плохо: денег нет, долгов море, меркантильная подруга Полина (Анна Богомолова
) пошла искать себе парня побогаче. Из имущества у парня только оставшиеся в наследство от деда служебные «Жигули».
У Артура (Роман Евдокимов
) в материальном плане все нормально, но «братва» Мидаса насильно притащила его в Россию из уютной Европы якобы на похороны деда, а на деле собирается выбивать из мажора сведения о пропавшем золоте. Причем «друзей» у Мидаса много, и каждый тянет одеяло на себя, действуя в меру собственной испорченности. Высокопоставленный чиновник из органов Буба (Марина Зудина
) вовсю использует свой административный ресурс, а когда погоны полковника не помогают — киллера Киру (Стася Милославская
). Безголосый злодей Гришка (Игорь Черневич)
предпочитает старые-добрые приемчики из своей бурной молодости, так что ждать от него можно и утюга, и паяльника.
Если выбирать меньшее из зол, то лучше попасться в лапы постаревшего авторитета по кличке Лысый (Кирилл Полухин
). Он отошел от дел в пользу педагогики и теперь строит пацанов, обучая их ремеслу гоп-стопа и азам литературы. «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?»
, — делится он мудростью, а потом злится, что никто не записывает, одноименный роман не прочитает и даже экранизацию
, скорее всего, не посмотрит. Но главная скрипка тут — конечно, самоназванный наследник воровской империи Шамрай в исполнении Даниила Воробьева
. Эксцентричный бандос на красной «Восьмерке» с характерным госномером «ХАМ» творит беспредел, походя красуясь и изображая героев старых боевиков. Где еще мог появиться «русский Джокер», как не в Тольятти? И кто бы мог сыграть его безумнее, чем Воробьев?
Из названия сериала ясно, что бандитское золото все это время мирно ждало своего часа в гаражном кооперативе, замаскированное под неказистый отечественный универсал. Паше это ведро с гайками совсем не нужно, и он решает «Жигули» продать, перед этим немного освежив их внешний вид. Поскреб бок наследного тарантаса, и благородный металл проявился из-под милицейской ливреи – настоящее «чудо из машины»! Когда судьба случайно сводит парней, чьи дедушки желали друг другу смерти, выбор у них невелик: либо оставаться и погибать, либо садиться в ушатанную «Ладу» и давать по газам в сторону Казахстана. В соседней республике живет еще один авторитет – Касым (Азиз Бейшеналиев
, в молодости – Евгений Сангаджиев
). Есть надежда, что он поможет обменять «Ладу» на наличность по выгодному курсу, но провернуть эту темку без накладок вряд ли получится. Мелькнувший на горизонте золотой телец мгновенно лишает всех разума, поэтому драка за отечественный автопром разворачивается не на жизнь, а на смерть.
Саундтрек «Лады Голд» – сплошь пацанский рэп, коллективы «Каспийский Груз» и «Циркониевый браслет». Суровый «мама ама криминал», поданый с львиной долей иронии. Рукастые казахи тюнингуют «Жигули» под песню «Лада-седан», флешбэки из девяностых терроризируют уши аутентичной беспощадной попсой. Как будто ничего за минувшие десятилетия не поменялось ни во нравах, ни в музыкальном вкусе, колесо российской сансары дало оборот. Сериал ИВИ играет на страхе, что лихое время вот-вот возьмет реванш: те, кто получили «двадцаточку» в 99-ом, уже вышли и вполне обжились в новом мире. «Достаются малиновые пиджаки, пропахшие нафталином. Заводится механизм золотых именных котлов. И улицы городов наполняют серьёзные мужчины со странно оттопыренными карманами штанов»
(Он Юн – «Девяностые вернутся»). В тольяттинском универсуме эта идея возвращения разбойников принимает радикально комичную форму: молодые братки пытаются поставить на счетчик хипстерскую кофейню, отмороженный Шамрай «коронуется» главой клана по скайпу. Праздно шатающиеся по промзоне детишки рассказывают историю Мидаса как героический эпос. Для них девяностые – какое-то запределье, отечественный Дикий Запад со своими Бучами Кэссиди и Сандэнсами Кидами
.
Это почти мифическое отношение к делам бандитским – топливо, на котором сериал въезжает на территорию Гая Ричи
, не просто так «народного» у нас режиссера. Как и именитый британец, автор «Большого куша»
и «Рок-н-ролльщика»
, тандем Власов-Чичканов превращает погоню за «Лада-Макгаффином» в калейдоскоп нелепых, но очень крутых ситуаций, в которых молодому поколению приходится сталкиваться с обаятельными психопатами. Куда не плюнь, а гарантированно попадешь в Бориса Бритву местного розлива. Спасаясь от фантомов другой эпохи, Паше и Артуру ничего не остается, кроме как подружиться – несмотря на очевидное различие в мировоззрении и материальном достатке. Ничто так не объединяет противоположности, как орда кровожадных убийц на хвосте.
Оригинальные проекты ИВИ не перестают удивлять жанровыми экспериментами. Вслед за алкоголическим мокьюментари «Тайна пропавшей деревни»
и провинциальной мистикой «Райцентр»
в библиотеке сервиса появилась высокооктановая криминальная комедия, не видящая ни берегов, ни тормозов. Чистое веселье с видом на степь, к счастью не стремящееся удивить ни остросоциальной чернухой, ни тем более реализмом. В том что «Лада Голд» – веселая сказка о золотой колеснице и человеческой жадности, сомневаться не приходится. Так мы и поверили, что простоявшие двадцать лет в гараже «Жигули» взяли да поехали.
Смотрите «Лада Голд» с 21 сентября в онлайн-кинотеатре ИВИ.
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