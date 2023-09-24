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Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени

Обзор сериалов >>
24 сентября 2023

На прошлой неделе Кино-Театр.Ру рассказал, какие новые сериалы выходят на телевизионнах каналах и онлайн-платформах в первой половине этого сезона. В этом материале собраны продолжения отечественных многосерийных проектов, в основном хорошо знакомые и любимые зрителями. Некоторые из них уже в эфире.

ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ 2
Канал вещания: НТВ
Серий: 20
Дата выхода: 4 сентября 2023

Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени
фото: "Заповедный спецназ 2"

Остросюжетный боевик с Максимом Дроздом в главной роли. Бойцам специального отряда «Рысь», в котором состоит его герой Юрий Тарханов, придется вступить в смертельную схватку с врагом не только на территории «Байкальского национального парка», но и далеко за его пределами, ведь Тарханов со своими ребятами не могут пройти мимо чужой беды. За это время бойцы окончательно возмужают, пройдут свои круги ада, но останутся верными выбранному делу жизни – защите природы. Во втором сезоне акцент делается на второстепенных героях, и каждому из них предстоит раскрыть свои характеры наиболее полно. Режиссер проекта Алексей Быстрицкий. В ролях Даниил Шперлинг, Иван Оганесян, Виктория Корлякова, Даниил Кользенов, Кристина Соболева, Николай Козак, Игорь Хрипунов, а также волкособы, кабан и медведь, которые стали полноценными участниками съемочной группы.

Смотреть онлайн Сериал «Заповедный спецназ 2»

КОНТЕЙНЕР 3
Смотреть онлайн: на START
Серий: 8
Дата выхода: 14 сентября

Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени
фото: "Контейнер 3"

В третьем сезоне Вадим (Филипп Янковский), вернувший себе власть и статус, лишает суррогатную мать Сашу (Оксана Акиньшина) возможности видеться с ребенком. Саша считает сына родным и решается на унизительный для себя шаг — вновь переехать в дом к заказчику, чтобы хотя бы так видеться с малышом. К ролям в сериале также вернутся Маруся Фомина, Дмитрий Чеботарев, Роман Васильев, Елизавета Шакира и Маша Лобанова. В новом сезоне к ним присоединятся Любовь Толкалина, Ангелина Пахомова, Анастасия Имамова, а также Игорь Бочкин вместе с супругой Анной Легчиловой, которые сыграют семейную пару. Режиссером выступил автор сценария и шоураннер «Контейнера» Алексей Ляпичев, работавший над вторым сезоном. Он отметил, что третий задумывался как финальный, так как поставит некую точку в судьбе всех героев.

Читать Рецензия на третий сезон «Контейнера»

ИВАНЬКО 2
Канал вещания: PREMIER
Серий: 21
Дата выхода: 18 сентября

Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени
фото: "Иванько 2"

В первом сезоне главные героини – учительница английского Валя (Лина Миримская), тамада и танцовщица Настя (Валентина Мазунина), учительница биологии Яся (Виктория Заболотная) — наделали много ошибок, и теперь вынуждены разбираться с последствиями. Настя пытается забыть Леху (Михаил Тройник), строя отношения с абсолютно непохожим на него человеком и стараясь «исправить» себя. Валя сталкивается с проблемами во взаимоотношениях, при этом на её плечи ложится забота о маме и беременной сестре. Яся увольняется из школы и старается найти новый смысл в жизни. Также к ролям вернутся Денис Шведов, Алексей Вертков, Анастасия Акатова и Антон Шаврин.

Читать Рецензия на второй сезон «Иванько»

ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 2
Канал вещания: Первый
Серий: 12
Дата выхода: осень 2023

Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени
фото: "Доктор Преображенский 2"

Сериал про звезду советской пластической хирургии сменил режиссера, вместо Львовой и Тарамаева, за постановку теперь отвечает Артем Насыбулин, в остальном – все по-прежнему, Денис Шведов в роли упрямого и принципиального хирурга, к которому желает попасть на стол все больше людей, но он многим отказывает. Из-за независимого характера и одной врачебной ошибки в Институт Красоты приходят следственные органы в лице одной из бывших любовниц Преображенского. В ролях Мария Андреева, Анна Чиповская, Софья Эрнст, Юрий Чурсин, Ростислав Бершауэр, Сергей Епишев и другие.
Читать рецензию на первый сезон

Смотреть онлайн Сериал «Доктор Преображенский»

ШИФР 4
Канал вещания: Первый
Серий: 16
Дата выхода: осень 2023

Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени
фото: "Шифр 4"

Секрет успеха и его долгой жизни в эфире этого ретро-детектива в очаровательных главных героинях. Связанные военным прошлым девушки работают в спецотделе ГРУ и продолжают вести расследования, помогая следственным органам в особо запутанных делах. Теперь, когда их начальник Проскурин перевелся в другой город (эту роль в предыдущих сезонах играл погибший Сергей Пускепалис), их переводят в особый отдел МВД. Им предстоит отправиться в Кисловодск, где погиб видный партийный работник, его загрызли собственные собаки, но осталась предсмертная записка. Проект от сезона к сезону снимает одна и та же команда, что добавляет ему зрительского доверия. Режиссер Вера Сторожева, она же руководит группой сценаристов. В ролях Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова, Яна Дюбуи, Елена Панова, Эвклид Кюрдзидис, Агриппина Стеклова, Наталья Суркова, Светлана Колпакова, Светлана Тома, Дмитрий Муляр и др.
Читать рецензии на первый, второй и третий сезоны сериала «Шифр».

Смотреть онлайн Сериал «Шифр»

ИЩЕЙКА 7
Канал вещания: Первый
Серий: 16
Дата выхода: осень 2023

Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени
фото: "Ищейка 7"

Продолжение детективного сериала с Анной Банщиковой в роли следовательницы Александры Кушнир. Два года спустя она начинает новую жизнь в новой команде — обычным опером в отделе расследований города Сочи. Хотя то, что она с блеском расследует самые сложные дела, не добавляет ей популярности у коллег, с ними у нее, как и с новым начальником, сложились непростые отношения. Поскольку новый сезон обнуляет все предыдущие, создатели планировали назвать сериал «Кушнир» - по фамилии главной героини. Но передумали. Компанию Банщиковой составят Максим Лагашкин, Владимир Николенко, Анатолий Гущин, Эдуард Чекмазов, Денис Бургазлиев, Анастасия Великородная, Василий Буткевич, Ирина Пулина, Елена Валюшкина, Полина Кутепова, Петр Рыков, Алексей Барабаш, Владислав Котлярский, Александр Обласов и Маша Банщикова. За режиссуру отвечает Андрей Головков.

Смотреть онлайн Сериал «Ищейка»

СЕСТРЫ 2
Канал вещания: START
Серий: 16
Дата выхода: осень 2023

Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени
фото: "Сестры 2"

Продолжение душевной комедии, в которой Ангелина Стречина, Анна Котова и Лина Миримская вернулись к ролям Иры, Маши и Ольги, управляющих автосервисом, доставшимся им в наследство от отца. Разруливая проблемы, которые бесконечно подбрасывает им коллектив автомехаников, девушки пытаются наладить личную жизнь. Ира поглощена романтическими отношениями с Ильей (Артем Ткаченко), когда в город внезапно возвращается его бывшая жена. Маша, расставшись с мужем, пытается найти себя и новую любовь, а Оле предстоит сделать выбор между Игорем (Антон Филипенко) и неожиданными чувствами к другому человеку. Режиссерское кресло вновь занял Илья Силаев.
Читать рецензию на первый сезон «Сестер»

Смотреть онлайн Сериал «Сестры»

ПРОТИВ ВСЕХ 2
Канал вещания: START, СТС
Серий: 13
Дата выхода: осень 2023

Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени
фото: "Против всех 2"

История про деда Захара (Николай Добрынин) – единственного из всей деревни, кто отказался продавать под застройку земельный участок. Когда старый лес вырубили, а пруд осушили, дом Захара оказался прямо во дворе нового ЖК. В то же время его внук Богдан (Тимофей Елецкий) влюбился в дочку застройщика Майю (Василина Юсковец). Но упрямый Захар решает идти до конца. Он вступает в неравную борьбу с застройщиком и недовольными жильцами построенных многоэтажек. Во втором сезоне Занозины продолжат бороться за свой дом с застройщиком, чей жилой комплекс окружил старый участок. Чтобы придать истории огласку, Занозины примут участие в популярном ток-шоу. В сериале также снимались Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Сергей Степин, Владимир Стержаков, Александра Ребенок и другие.

Смотреть онлайн Сериал «Против всех»

МЕДИУМ 2
Канал вещания: Россия, «Смотрим»
Серий: 12
Дата выхода: осень 2023

Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени
фото: "Медиум 2"

Продолжение детективной мелодрамы Елены Николаевой с Марией Порошиной и Павлом Трубинером в главных ролях. Это адаптация одного из самых успешных американских хитов NBC. Анна Островская продолжает работать в Следственном комитете. Она стала незаменимым сотрудником в команде, блестяще раскрывая преступление за преступлением. Подсказки она видит в своих снах и видениях. К тому же, иногда призраки сами могут вселяться в Анну и управлять ее поступками, таким образом, давая следствию ключ к разгадке. Но все чаще странные способности Анны становятся опасными для благополучия ее семьи. В ролях также Сергей Степанченко, Максим Дрозд, Максим Белбородов, Елена Великанова, Юрий Ицков, Анатолий Лобоцкий, Дмитрий Поднозов, Иван Рудаков, Евгения Симонова, Наталья Суркова и Сергей Сосновский.

Читать Рецензия на первый сезон «Медиума»

СКЛИФОСОВСКИЙ 11
Канал вещания: Россия
Серий: 16
Дата выхода: осень 2023

Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени
фото: "Склифософский 11"

Новый сезон многосерийной медицинской драмы с Максимом Авериным, Еленой Яковлевой и Марией Куликовой в главных ролях. В новом сезоне к актерскому составу присоединился Роман Мадянов, сыграющий нового главврача Полонского. В коллектив Склифа также вернутся супруги Пастуховы (Дмитрий Миллер и Ольга Павловец) и доктор Куликов (Константин Юшкевич). Гениальный хирург Олег Брагин (Аверин) в свойственной ему манере останется главным магнитом для чрезвычайных происшествий. Также в ролях Ирина Основина, Нина Усатова, Андрей Ильин) и другие.

Смотреть онлайн Сериал «Склифософский»

ДАМА С СОБАЧКОЙ 2
Канал вещания: Россия
Серий: 16
Дата выхода: осень 2023

Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени
фото: "Дама с собачкой"

Продолжение истории о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне (Елена Яковлева). Она по-прежнему помогает в расследованиях своему бывшему ученику по шахматной школе – следователю Эдику Свиридову (Сергей Перегудов). А вот в повседневной жизни героев произошло немало изменений. Агата Денисовна резко рвёт отношения с бывшим судьей Холодовым (Александр Балуев), узнав тайны его прошлого, у её дочери Тани (Ирина Таранник) начинается роман с Эдиком, однако муж Тани Виктор (Александр Дзюба) не намерен её отпускать и собирается вернуться в семью. Режиссер второго сезона Роман Просвирнин.


ЕКАТЕРИНА. ФАВОРИТЫ
Канал вещания: Россия
Серий: 16
Дата выхода: осень 2023

Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени
фото: "Екатерина. Фавориты"

Четвертый сезон сериала о царствовании и личной драме Екатерины Великой в исполнении, роль которой исполняет Марина Александрова. Время начала событий – 1779 год, когда императрицу все назвают Великой с подачи влиятельной княгини Дашковой (Анна Ковальчук). Верным соратником и фактически вторым лицом в государстве остается светлейший князь Потемкин (Владимир Яглыч), бывший фаворит, венчанный супруг Екатерины. Личная жизнь императрицы, как и прежде, полна страстей и любовных интриг. Однако не забывает она и о важных государственных делах. Среди них – манифест о престолонаследии. Государыня решает передать трон внуку Александру, минуя законного наследника – своего сына Павла (Павел Табаков). В проекте также снялись Станислав Тикунов, Дмитрий Гудочкин, Дмитрий Астрахан, Алексей Колган, Михаил Горевой, Игорь Балалаев, Диана Милютина, Софья Шуткина и Владимир Виноградов. Режиссером нового сезона многосерийной саги «Екатерина» стал Дмитрий Петрунь

Читать Рецензия на сериал «Екатерина. Самозванцы»

ОФФЛАЙН 2
Канал вещания: Okko
Серий: 10
Дата выхода: осень 2023

Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени
фото: "Оффлайн 2"

Продолжение детективного триллера Кирилла Плетнёва с Никитой Ефремовым, Денисом Шведовым, Полиной Максимовой, Никитой Кологривым и Риналем Мухаметовым в главных ролях. Речь в нем пойдет уже не о киберпреступности, а о шпионаже, и ставки значительно вырастут. Главному герою хакеру Расту предстоит сыграть в игру с кем-то, кто способен продумывать свой план на несколько шагов вперед. Придуманный им код секретного приложения, попав в плохие руки, становится страшным оружием, за которое некоторые люди готовы заплатить много денег и еще больше – жизней. Зрителей ждут погони и постоянная борьба за жизнь, в которой каждый неосторожный шаг может стать последним. Компанию вышеназванным исполнителям главных ролей составят Марина Ворожищева, Алексей Шевченков, Даниил Воробьёв, Илья Исаев, Яна Сексте, Сергей Векслер, Игорь Черневич, Алёна Константинова, Анна Каменкова, Наталья Ноздрина и другие актеры.
Читать рецензию на первый сезон «Оффлайна»

Смотреть онлайн Сериал «Оффлайн»

МАНЮНЯ 3
Канал вещания: Okko
Серий: 10
Дата выхода: 7 декабря

Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени
фото: "Манюня"

Продолжение полюбившейся зрителям истории о дружбе двух советских школьниц и их семьях. Экранизация повести армянской писательницы Наринэ Абгарян. В прошлом сезоне Манюня и Наринэ проводили время в захудалом пионерском лагере, детали новых серий пока не извесны. В главных ролях по-прежнему Екатерина Темнова и Карина Каграманян.

Смотреть онлайн Сериал «Манюня»

БАЛАБОЛ 7
Канал вещания: НТВ
Серий: 24
Дата выхода: осень 2023

Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени
фото: "Балабол 7"

Традиционно осенью зрители НТВ увидят продолжение истории провинциального опера Сани Балабина по прозвищу Балабол, роль которого бессменно исполняет Константин Юшкевич. В новом сезоне иронического детектива в отделе главного героя появится новичок – лейтенант Чекашин (Илья Роговин), и Саня найдёт себе новый объект для шуток и подколов. Сам же Балабин окажется внутри неожиданного любовного треугольника: в город вернутся Анжелика (Виктория Маслова) и Марьям (Юлия Такшина), а вместе с ними и новые приключения. Также в опасности окажется семья Сани, и просто так он это не оставит. Балабин выйдет на след опасной банды, перевозящей бриллианты за рубеж. В седьмом сезоне к команде «Балабола» присоединился режиссер Михаил Галин.


ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ 3
Канал вещания: НТВ
Серий: 24
Дата выхода: осень 2023

Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени
фото: "Первый отдел 3"

В третьем сезоне остросюжетного детектива давние друзья и коллеги Юрий Брагин в исполнении Ивана Колесникова и Михаил Шибанов, роль которого исполнил Сергей Жарков, продолжат распутывать сложные дела. Жена Брагина Вера (Елена Вожакина) решает сложить с себя полномочия судьи и сдаёт экзамен на адвоката. Это приводит к конфликту в семье. Юрий, большую часть своей жизни расследовавший преступления и отправлявший преступников за решётку, не понимает жену, которая теперь защищает мошенников и убийц. Резко изменится и жизнь Шибанова: он встречает «любовь всей своей жизни», успешную предпринимательницу Ольгу, начинает ценить семейный уют и даже подумывает об увольнении из полиции. Однако Шибанов ещё не знает, что расследование обстоятельств гибели криминального авторитета Сергея Радулова по прозвищу Радуга, приведёт к непредсказуемым последствиям.


СКОРАЯ ПОМОЩЬ 7
Канал вещания: НТВ
Серий: 24
Дата выхода: осень 2023

Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени
фото: "Скорая помощь 7"

Главный герой картины Константин Кулыгин (Гоша Куценко) — в прошлом водитель бригады скорой помощи, а ныне высококвалифицированный врач. Он и его коллеги продолжат спасать жизни больных от инфарктов, инсультов, ложного крупа и затянувшегося приступа астмы и так далее. Например, врачам и фельдшерам предстоит откачать дедушку, который по ошибке пожарил и съел галлюциногенные грибы своего внука, столкнуться с редкой формой кори у ребёнка и мамой-антипрививочницей, выезжать на помощь к девушке, которая из любви к йоге решила потренироваться в углехождении и сожгла себе стопы, к отвергнутой женщине, решившей приворожить возлюбленного ядом перуанской жабы. А еще главные герои спасут парня, который упал на декоративный рог барана, проткнувший ему голову насквозь. Врачам приходится спасать не только тело, но зачастую и душу пациента. Идея сериала принадлежит Михаилу Хлебородову, которого не стало в этом году. Это первый сезон без его участия. Режиссером выступает Богдан Дробязко.

Читать Рецензия на пятый сезон «Скорой помощи»

ЛИХАЧ 3
Канал вещания: НТВ
Серий: 24
Дата выхода: осень 2023

Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени
фото: "Лихач 3"

Никита Панфилов вернется к роли байкера и полковника Сергея Сотникова, начальника уголовного розыска города Сочи, который тайно мечтает о свободе. Гоняя на кроссовых мотоциклах по экстремальным горным трассам черноморского побережья вместе с красавицей Фатимой Акобия (Кристина Айвазовская), они решают открыть свою собственную мотошколу. А с помощью своих бессменных помощников Ивана Кубатко (Денис Пьянов) и Оксаны Григорьевой (Ольга Павлюкова) Сотников продолжает расследовать различные преступления, происходящие в курортном городе. Главной его целью становится поиск маньяка, убивающего молодых девушек. Помогает ему в этом живущий на яхте бизнесмен Полтавский (Игорь Ботвин). Еще одно дело – убийство режиссера, произошедшее на берегу моря прямо в разгар съемок очередного сериального хита с яркой российской звездой в главной роли. А в другом фильме Лихач снова встретится с героем приключенческого детектива «Дельфин», капитаном Кораблёвым (Сергей Жарков). Режиссер сезона Дмитрий Матов.


ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ 2
Канал вещания: ТВЦ
Серий: 16
Дата выхода: осень 2023

Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени
фото: "Провинциальный детектив 2"

В «Провинциальном детективе» произошла замена одной из главных героинь – Екатерину Дубакину заменит Екатерина Копанова. Она появится в роли старшей медсестры Ольги, которая вместе с заведующей библиотекой Татьяной (Мария Антонова), спасаясь от быта и однообразных будней маленького городка, расследует преступления. И помогают им в этом не только собственные интуиция, настойчивость и проницательность, но и известные детективные персонажи. На этот раз это будут Мисс Марпл, Шерлок Холмс в исполнении Ларисы Удовиченко и Александра Яцко. Во втором сезоне также можно будет увидеть Елену Аросьеву, Раису Рязанову, Мариэтту Цигаль-Полищук и Юлию Юрченко. Всего к показу готовится три эпизода – «Убийство с привкусом любви», «Игра в ложь» и «Пока смерть не соединит нас». В них сыщицам предстоит разгадать странные дела с французским экоактивистом, отравлением примы местного драмтеатра, покушением на вице-мэра городка. Непростые испытания ждут и самих девушек - Ольга оказывается обвиняемой в убийстве, а Татьяна захвачена в плен странным незнакомцем у себя же дома.

Смотреть онлайн Сериал «Провинциальный детектив»

ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 23
Канал вещания: Россия
Серий: 16
Дата выхода: осень 2023

Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени
фото: "Тайны следствия 23"

Если вы случайно забудете, какой сейчас год, включайте «Тайны следствия» - не ошибетесь, исчисление сезонов на нем ведется с 2001-ого. Старожил российского теледетектива Мария Сергеевна Швецова (Анна Ковальчук) как всегда способна пролить свет на самые зловещие тайны, вычислить и обезвредить всех опасных преступников. Правда, разобраться в собственных чувствах героиня не может, хотя жизни Марии Сергеевны появляется новый поклонник Васнецов (Сергей Перегудов). В ролях также Алексей Комашко, Екатерина Копанова, Александр Кононец, Ольга Павловец, Игорь Николаев и другие.
Режиссером снова выступает Максим Демченко, работавший на предыдущими двумя сезонами сериала.

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Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Yanina Sokolova   24.09.2023 - 19:54
Может Скорая помощь хоть как-то порадует. Все остальное НТВэшное пиршество. Я не люблю и не признаю этот канал. читать далее>>
№ 1
Ирина (Казань)   24.09.2023 - 19:04
И зачем этот мусор надо было продолжать? Кто-нибудь об этом просил? Лично я хотела бы увидеть только продолжение сериала "Что и требовалось доказать", но его, увы, не будет, поэтому смотрите... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени фотографии
Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени фотографии
Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени фотографии
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