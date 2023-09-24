Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени

На прошлой неделе Кино-Театр.Ру рассказал, какие новые сериалы выходят на телевизионнах каналах и онлайн-платформах в первой половине этого сезона. В этом материале собраны продолжения отечественных многосерийных проектов, в основном хорошо знакомые и любимые зрителями. Некоторые из них уже в эфире.
Остросюжетный боевик с Максимом Дроздом в главной роли. Бойцам специального отряда «Рысь», в котором состоит его герой Юрий Тарханов, придется вступить в смертельную схватку с врагом не только на территории «Байкальского национального парка», но и далеко за его пределами, ведь Тарханов со своими ребятами не могут пройти мимо чужой беды. За это время бойцы окончательно возмужают, пройдут свои круги ада, но останутся верными выбранному делу жизни – защите природы. Во втором сезоне акцент делается на второстепенных героях, и каждому из них предстоит раскрыть свои характеры наиболее полно. Режиссер проекта Алексей Быстрицкий. В ролях Даниил Шперлинг, Иван Оганесян, Виктория Корлякова, Даниил Кользенов, Кристина Соболева, Николай Козак, Игорь Хрипунов, а также волкособы, кабан и медведь, которые стали полноценными участниками съемочной группы.
ИВАНЬКО 2 Канал вещания: PREMIER Серий: 21 Дата выхода: 18 сентября
фото: "Иванько 2"
В первом сезоне главные героини – учительница английского Валя (Лина Миримская), тамада и танцовщица Настя (Валентина Мазунина), учительница биологии Яся (Виктория Заболотная) — наделали много ошибок, и теперь вынуждены разбираться с последствиями. Настя пытается забыть Леху (Михаил Тройник), строя отношения с абсолютно непохожим на него человеком и стараясь «исправить» себя. Валя сталкивается с проблемами во взаимоотношениях, при этом на её плечи ложится забота о маме и беременной сестре. Яся увольняется из школы и старается найти новый смысл в жизни. Также к ролям вернутся Денис Шведов, Алексей Вертков, Анастасия Акатова и Антон Шаврин.
СЕСТРЫ 2 Канал вещания: START Серий: 16 Дата выхода: осень 2023
фото: "Сестры 2"
Продолжение душевной комедии, в которой Ангелина Стречина, Анна Котова и Лина Миримская вернулись к ролям Иры, Маши и Ольги, управляющих автосервисом, доставшимся им в наследство от отца. Разруливая проблемы, которые бесконечно подбрасывает им коллектив автомехаников, девушки пытаются наладить личную жизнь. Ира поглощена романтическими отношениями с Ильей (Артем Ткаченко), когда в город внезапно возвращается его бывшая жена. Маша, расставшись с мужем, пытается найти себя и новую любовь, а Оле предстоит сделать выбор между Игорем (Антон Филипенко) и неожиданными чувствами к другому человеку. Режиссерское кресло вновь занял Илья Силаев. Читать рецензию на первый сезон «Сестер»
ПРОТИВ ВСЕХ 2 Канал вещания: START, СТС Серий: 13 Дата выхода: осень 2023
фото: "Против всех 2"
История про деда Захара (Николай Добрынин) – единственного из всей деревни, кто отказался продавать под застройку земельный участок. Когда старый лес вырубили, а пруд осушили, дом Захара оказался прямо во дворе нового ЖК. В то же время его внук Богдан (Тимофей Елецкий) влюбился в дочку застройщика Майю (Василина Юсковец). Но упрямый Захар решает идти до конца. Он вступает в неравную борьбу с застройщиком и недовольными жильцами построенных многоэтажек. Во втором сезоне Занозины продолжат бороться за свой дом с застройщиком, чей жилой комплекс окружил старый участок. Чтобы придать истории огласку, Занозины примут участие в популярном ток-шоу. В сериале также снимались Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Сергей Степин, Владимир Стержаков, Александра Ребенок и другие.
Продолжение истории о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне (Елена Яковлева). Она по-прежнему помогает в расследованиях своему бывшему ученику по шахматной школе – следователю Эдику Свиридову (Сергей Перегудов). А вот в повседневной жизни героев произошло немало изменений. Агата Денисовна резко рвёт отношения с бывшим судьей Холодовым (Александр Балуев), узнав тайны его прошлого, у её дочери Тани (Ирина Таранник) начинается роман с Эдиком, однако муж Тани Виктор (Александр Дзюба) не намерен её отпускать и собирается вернуться в семью. Режиссер второго сезона Роман Просвирнин.
МАНЮНЯ 3 Канал вещания: Okko Серий: 10 Дата выхода: 7 декабря
фото: "Манюня"
Продолжение полюбившейся зрителям истории о дружбе двух советских школьниц и их семьях. Экранизация повести армянской писательницы Наринэ Абгарян. В прошлом сезоне Манюня и Наринэ проводили время в захудалом пионерском лагере, детали новых серий пока не извесны. В главных ролях по-прежнему Екатерина Темнова и Карина Каграманян.
БАЛАБОЛ 7 Канал вещания: НТВ Серий: 24 Дата выхода: осень 2023
фото: "Балабол 7"
Традиционно осенью зрители НТВ увидят продолжение истории провинциального опера Сани Балабина по прозвищу Балабол, роль которого бессменно исполняет Константин Юшкевич. В новом сезоне иронического детектива в отделе главного героя появится новичок – лейтенант Чекашин (Илья Роговин), и Саня найдёт себе новый объект для шуток и подколов. Сам же Балабин окажется внутри неожиданного любовного треугольника: в город вернутся Анжелика (Виктория Маслова) и Марьям (Юлия Такшина), а вместе с ними и новые приключения. Также в опасности окажется семья Сани, и просто так он это не оставит. Балабин выйдет на след опасной банды, перевозящей бриллианты за рубеж. В седьмом сезоне к команде «Балабола» присоединился режиссер Михаил Галин.
В третьем сезоне остросюжетного детектива давние друзья и коллеги Юрий Брагин в исполнении Ивана Колесникова и Михаил Шибанов, роль которого исполнил Сергей Жарков, продолжат распутывать сложные дела. Жена Брагина Вера (Елена Вожакина) решает сложить с себя полномочия судьи и сдаёт экзамен на адвоката. Это приводит к конфликту в семье. Юрий, большую часть своей жизни расследовавший преступления и отправлявший преступников за решётку, не понимает жену, которая теперь защищает мошенников и убийц. Резко изменится и жизнь Шибанова: он встречает «любовь всей своей жизни», успешную предпринимательницу Ольгу, начинает ценить семейный уют и даже подумывает об увольнении из полиции. Однако Шибанов ещё не знает, что расследование обстоятельств гибели криминального авторитета Сергея Радулова по прозвищу Радуга, приведёт к непредсказуемым последствиям.
Главный герой картины Константин Кулыгин (Гоша Куценко) — в прошлом водитель бригады скорой помощи, а ныне высококвалифицированный врач. Он и его коллеги продолжат спасать жизни больных от инфарктов, инсультов, ложного крупа и затянувшегося приступа астмы и так далее. Например, врачам и фельдшерам предстоит откачать дедушку, который по ошибке пожарил и съел галлюциногенные грибы своего внука, столкнуться с редкой формой кори у ребёнка и мамой-антипрививочницей, выезжать на помощь к девушке, которая из любви к йоге решила потренироваться в углехождении и сожгла себе стопы, к отвергнутой женщине, решившей приворожить возлюбленного ядом перуанской жабы. А еще главные герои спасут парня, который упал на декоративный рог барана, проткнувший ему голову насквозь. Врачам приходится спасать не только тело, но зачастую и душу пациента. Идея сериала принадлежит Михаилу Хлебородову, которого не стало в этом году. Это первый сезон без его участия. Режиссером выступает Богдан Дробязко.
ЛИХАЧ 3 Канал вещания: НТВ Серий: 24 Дата выхода: осень 2023
фото: "Лихач 3"
Никита Панфилов вернется к роли байкера и полковника Сергея Сотникова, начальника уголовного розыска города Сочи, который тайно мечтает о свободе. Гоняя на кроссовых мотоциклах по экстремальным горным трассам черноморского побережья вместе с красавицей Фатимой Акобия (Кристина Айвазовская), они решают открыть свою собственную мотошколу. А с помощью своих бессменных помощников Ивана Кубатко (Денис Пьянов) и Оксаны Григорьевой (Ольга Павлюкова) Сотников продолжает расследовать различные преступления, происходящие в курортном городе. Главной его целью становится поиск маньяка, убивающего молодых девушек. Помогает ему в этом живущий на яхте бизнесмен Полтавский (Игорь Ботвин). Еще одно дело – убийство режиссера, произошедшее на берегу моря прямо в разгар съемок очередного сериального хита с яркой российской звездой в главной роли. А в другом фильме Лихач снова встретится с героем приключенческого детектива «Дельфин», капитаном Кораблёвым (Сергей Жарков). Режиссер сезона Дмитрий Матов.
В «Провинциальном детективе» произошла замена одной из главных героинь – Екатерину Дубакину заменит Екатерина Копанова. Она появится в роли старшей медсестры Ольги, которая вместе с заведующей библиотекой Татьяной (Мария Антонова), спасаясь от быта и однообразных будней маленького городка, расследует преступления. И помогают им в этом не только собственные интуиция, настойчивость и проницательность, но и известные детективные персонажи. На этот раз это будут Мисс Марпл, Шерлок Холмс в исполнении Ларисы Удовиченко и Александра Яцко. Во втором сезоне также можно будет увидеть Елену Аросьеву, Раису Рязанову, Мариэтту Цигаль-Полищук и Юлию Юрченко. Всего к показу готовится три эпизода – «Убийство с привкусом любви», «Игра в ложь» и «Пока смерть не соединит нас». В них сыщицам предстоит разгадать странные дела с французским экоактивистом, отравлением примы местного драмтеатра, покушением на вице-мэра городка. Непростые испытания ждут и самих девушек - Ольга оказывается обвиняемой в убийстве, а Татьяна захвачена в плен странным незнакомцем у себя же дома.
Если вы случайно забудете, какой сейчас год, включайте «Тайны следствия» - не ошибетесь, исчисление сезонов на нем ведется с 2001-ого. Старожил российского теледетектива Мария Сергеевна Швецова (Анна Ковальчук) как всегда способна пролить свет на самые зловещие тайны, вычислить и обезвредить всех опасных преступников. Правда, разобраться в собственных чувствах героиня не может, хотя жизни Марии Сергеевны появляется новый поклонник Васнецов (Сергей Перегудов). В ролях также Алексей Комашко, Екатерина Копанова, Александр Кононец, Ольга Павловец, Игорь Николаев и другие.
Режиссером снова выступает Максим Демченко, работавший на предыдущими двумя сезонами сериала.
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