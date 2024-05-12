«Истребитель демонов» возвращается! Как изменился хит и спасает ли «графон» от вороха проблем?

Уже восемь лет «Истребитель демонов» пользуется популярностью публики: сначала выстрелила манга Коёхару Готогэ, а следом и аниме от студии ufotable («Пожиратель богов», «Судьба/Ночь схватки: Прикосновение небес»). И хотя к представителям так называемого сёнэна зачастую относятся с пренебрежением — как к супергеройским блокбастерам — именно историям с этой полки книжного магазина (и разделов стриминга) достается наибольшее внимание. Достаточно сказать, что полный метр «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"» — самое кассовое аниме в истории. Сегодня стартует четвертый сезон — с подзаголовком «Тренировка столпов», — а мы вместе с аниме-каналом «Покебол с предсказанием» разберемся, как меняется франшиза, на примере «Деревни кузнецов» — прошлогодних серий хита.
Пережив встречу в Квартале красных фонарей
с зеркальным брато-сестринским дуэтом, истребитель Тандзиро
и демоница Нэдзуко
продолжают борьбу с бесовщиной — в себе и вокруг. Пройдя ускоренный курс лечения, старший Камадо направляется в Деревню кузнецов, где хочет переговорить со вспыльчивым мастером Хотару, которого весть о сломанной катане довела совсем уж до белого каления. Квартет И[стребителей] ненадолго распадается — Дзеницу
и Иносукэ
получают сторонние задания, — а у Тандзиро появляется возможность сытно покушать и отмокнуть в целебных источниках (на самом деле нет).
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🏺 Краткий гид для погружения в мир «Истребителя демонов»
Демоны Мудзана
, разумеется, не спят: самовлюбленный гончар Гёкко
(пятая высшая луна) каким-то образом узнает, где расположено селение кузнецов, и отправляется туда в компании карикатурно трусливого Хантэнгу
(четвертая луна), намереваясь лишить истребителей оружейных поставок. Неизвестно, сколько истребителей обычно ошивается в деревне, но двух демонов ждет встреча аж с четырьмя: помимо Камадо на техобслуживание заглянули жестокий Гэнъя Синадзугава
, проявивший нрав еще на вступительном испытании, а также два столпа — заносчивый вундеркинд Муитиро
, полагающийся на туманный стиль, и жовиальная Мицури
, орудующая силой любви.
С такой кучностью персонажей — оставим за скобками еще пару лун и столпов из пролога, — «Деревня кузнецов» предстает квинтэссенцией франшизы на грани автопародии. Помимо стандартного цикла «больничная койка — тренировка, ковка — бой на пределе возможностей», третий сезон дублирует основных персонажей: вместо Иносукэ — яростный Гэнъя, орудующий обрезом и перенимающий способности того, что/кого ест; любвеобильного «жениха» Дзеницу заменяет Мицури, среди основополагающих характеристик которой — поиски мужа себе под стать; наконец, Муитиро, поначалу выступающий антиподом Камадо, оказывается таким же добряком (знал, но забыл). Добавить сюда дихотомию кузнечного (практичного) искусства и гончарного (в случае Гёкко с его вазами — декоративного), а также злодея-матрешку Хантэнгу, который распадается на демонов посмелее, и можно получить максимально кондовую формулу продолжения: всего в два раза больше, а новое — лишь отражение или копия старого.
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🏺 «Дороро» — классический сёнэн о мастерстве и мести
Внутри этой конструкции — череда однотипно эволюционирующих поединков, интересных не столько драматургическими, сколько техническими решениями: ufotable
удалось органично вплести 3D-анимацию, которая отвечает за порождения магии крови (дзюндзиитовских
рыб-убийц в такой же манере на студии уже рисовали
в 2011-м). Слезливые флэшбеки истребителей утомительно повторяют друг друга, а демоны, ранее воплощавшие у Коёхару Готогэ
разрушительные проявления ресентимента, порожденного, однако, социальной несправедливостью, лишены внятной предыстории. Учитывая, что вокруг шныряют кузнецы в почти неразличимых хёттоко
, вайб оперетты вперемешку с комедией дель арте неизбежен: вся драма сведена до маскарада.
На это же указывает и обилие комедийных сценок, идущих внахлест с выспренними разговорами и даже моментами для трагизма (sic!), когда в очередном рассветном поле случается слезовыжималка, которую тут же отыгрывают назад в сугубо прагматичных целях. Спокойно, бог из машины всех бережет. В связи с какой-то очевидной сюжетной небрежностью и отсутствием полетов мысли — ни локация, ни (анти)герои не добавляют деталей к истории, эпохе, галерее образов — интересно чуть сфокусироваться на этой гротескной идее двойничества, когда в кадре множатся доппельгангеры, проекции, а то и вообще близнецы (одного видим — другого, с 300-летней историей, держим в уме).
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🏺 «Адский рай» — «Деревня кузнецов» здорового человека (оба сюжета писались параллельно, совпадения случайны)
Эпоха Тайсё была выбрана Готогэ неслучайно: считается, что на заре XX века Япония «задвоилась», распадаясь на мало связанные сегменты — традиционные сельские и стремительно индустриализирующиеся городские. Как следствие — фрагментарные эволюция образа жизни и взглядов общества: снижение непогрешимости сюзерена, чуть больше индивидуализма и эмансипации — против патриархальной «хорошей жены» (ямато-надэсико). За последнее, по идее, отдувается как раз сэйлор-столп любви, но её принятие себя ограничивается невероятной мощью и подвешенным в воздухе тезисом, что не нужно ни под кого подстраиваться.
Перемены — путь небыстрый, и в третьем сезоне Тандзиро расширяет привычный набор кричалок идеей, что трудиться нужно не только ради собственного блага или добра, которое обязательно вернется, но и для непрерывности исторической цепочки. Прогресс, мол, может настичь и тебя через десять лет (возросшее мастерство), и последователей, которые сдвинут-таки с мертвой точки статус-кво — как удалось в прошлом сезоне истребителям наконец нарушать баланс столпов и лун в противостоянии Кагая и Мудзана (представителей, судя по оброненной реплике, «одного рода»).
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🏺 «Магическая битва» — сёнэн-хит, который пока не подводит
Так, базовый конфликт из области добра и зла в контексте общественного блага перерастает в логику исторического процесса: истребители стремятся к переменам, которые помогут стать лучше потомкам и превзойти их, а деспот Мудзан — выстраивает кровавую иерархию, чтобы самому пож(р)ать любой потенциально ценный плод. Иронично, что по пути формулирования этой нехитрой мысли создатели «Деревня кузнецов» чересчур фокусируются не на эволюции, но рекурсии — и задолго до финала кусают себя за хвост.
«Клинок, рассекающий демонов». 3 сезон. Тизер №3 на русском языке
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