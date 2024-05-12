«Истребитель демонов» возвращается! Как изменился хит и спасает ли «графон» от вороха проблем?

анонс

Неудобные вопросы из народного сериала о разведчиках

«Диверсант»: Покой им только снится

Чем лечим, тем калечим: «Монолог фармацевта» — сериал, от которого невозможно оторваться

Триллер о мести Александра Яценко превращается в сказ о травмированных детях

«Я знаю, кто тебя убил»: Всё идет по кругу

29 апреля

«Мосгаз. Дело №10. Метроном»: Как на работе сгорел не только майор Черкасов

Продолжение самого долгоиграющего ретродетектива – теперь без Андрея Смолякова. Или нет?