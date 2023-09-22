«Иванько-2»: Подруга подкинула проблемы

Спустя почти три года один из самых ярких сериалов 2020-го, «Иванько», наконец получил продолжение, которое с начала этой недели идет на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Между событиями первого и второго сезонов прошло, впрочем, всего четыре месяца, за которые дружба между Валей (Лина Миримская), Настей (Валентина Мазунина) и Ясей (Виктория Заболотная) дала брешь, так что каждая теперь вынуждена выстраивать жизнь чуть ли не с чистого листа.
Финал первого сезона оказался счастливым разве что для нерадивой скромницы Вали, которая неожиданно начала встречаться брутальным бизнесменом Макаром (Денис Шведов
), а вовсе не с бардом-сексоголиком Бурылевым (Алексей Вертков
), в которого когда-то было романтично влюблена. Правда, пока они – больше по ее инициативе – скрывают отношения: и от сына Макара Елисея (Антон Шаврин
), и от чувствительной Валиной семьи в лице резко пытающейся измениться мамы Аллы Сергеевны (Елена Шевченко
) и сестры Даши (Анастасия Акатова
), которая, несмотря на беременность, по-прежнему настроена на поиск выгодной партии. Бурылев же вместе с новым другом Лехой (Михаил Тройник
), бывшим Насти, проходят все стадии депрессии: от запоя до обретения себя в клубе анонимных сексоголиков.
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Что было в первом сезоне?
Ясе бы тоже не мешало пройти программу каких-нибудь 12 шагов – хотя бы по собственной квартире. Она почти не встает с дивана, а стресс (от романов с Макаром и Елисеем, а также потери работы и мужа, хотя с разводом она смирилась еще в первом сезоне) заедает чипсами с пиццей и запивает вином. В школе Яся после увольнения появляться не хочет – тем более сына готов возить на уроки бывший муж Сапрыкин (Алексей Ведерников
). Его сопровождает новая — уже порядком беременная и всегда просветленная — жена Наташа (Софья Лебедева
), готовая к тому же порадовать пасынка необходимыми для школы поделками, на которые времени у его родной матери не хватало.
Настя всё еще преподает восточные танцы в местном ДК, но с Валей совсем не общается – все-таки не стоит забывать, что сестра второй беременна от бывшего парня первой. Даша не отчаялась, а уже будто бы и нашла новую любовь – хозяйственного рубаху (или футболку с пошлой надписью)-парня Сеню (Дмитрий Журавлев
), для которого стала покладистой «кошечкой», а не решительной пантерой, какой была когда-то. Только вот Валя в минуты сомнений и тягостных раздумий всё-таки решается на встречу с Настей — некогда сильной подругой, которая всегда рубанет правду-матку. Но вместо нее видит совсем уже незнакомую женщину, которая громко и совсем не искренне смеется над тупыми шутками Сени и по ночам делает с ним закрутки из перцев, переданных его мамой. «Зато надежный! Я впервые не думаю, как завтра буду платить за квартиру. И вообще устала всё тащить на себе
», – выпаливает Настя удивленной таким мезальянсом Вале, которая только собралась стать наконец сильной и решительной женщиной по примеру теперь уже сошедшей с этого пути подруги.
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Продолжение «Секса в большом городе» становится еще лучше во втором сезоне
Первый сезон «Иванько» можно было назвать российским ответом «Сексу в большом городе
» или «Девочкам
», хотя именно народная непохожесть главных героинь на известных персонажей американского кино делала проект особенно обаятельными, иронизирующим над известной русской мифологемой про бабу в горящей избе. Подгорало у Вали, Насти и Яси знатно — и именно вместе они могли любую ситуацию и конфликт сгладить: как благодаря разным характерам и отношениям к проблемным ситуациям, так и дружбой — настоящей, далекой от гендерных стереотипов.
Второй сезон «Иванько», заставивший себя ждать три года, за которые существенно изменился окружающий мир, начинается буквально с разобщенности. Героини теперь по большей части одиночки (несмотря на изменения в личной жизни) и только пытаются нащупать, пусть и довольно неловко, связывающие их когда-то мосты. «Иванько-2» концентрируется на героине Лины Миримской – связующем звене и первого сезона, – которая единственная в силу мягкого и в какой-то степени наивного характера снова может объединить и мужчин, которые от проблем уходят либо в бизнес, либо в запой, и женщин, обманывающих не только близких, но и, главным образом, себя.
Смотрите сериал «Иванько-2» на канале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier.
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