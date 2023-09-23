«Приговор»: Любовь и Фемида — не пара

что почитать?

Главная тема Горный лук с ароматным сердцем: 10 фильмов из Центральной Азии От поколенческих драм до комедий про коррупцию

Обзор сериалов «Лада Голд»: Продам «Жигули», не машина – золото! Девяностые вернулись (а отечественный автопром никуда и не уходил)

Спутник телезрителя «Китобой»: Любви охота 22 сентября, 22:40, ОТР

Лайфстайл «Мы мессианский народ»: Иван Охлобыстин о миссии России и о национальной «анти-идее» Актёр объяснил, почему мы не умеем жить для себя

Интервью Ольга Дибцева: «Я пошла в режиссуру не для того, чтобы снимать себя» Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты

Лайфстайл «Всех бросила и увильнула»: Марат Башаров об отъезде Чулпан Хаматовой А также об увольнении из Школы Современной Пьесы

Спутник телезрителя «Выживший»: Трижды тонул, дважды бывал распорот В ночь с 23 на 24 сентября, 01:50, Пятница!