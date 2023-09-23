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«Приговор»: Любовь и Фемида — не пара

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23 сентября 2023
Абсолютным хитом в Турции стал сериал «Приговор» (он же — «Правосудие»), первый сезон которого вышел на экраны в 2021 году. Создатели хотели им и ограничиться, но пришлось пойти на поводу у высоких рейтингов и разгневанных зрителей, не желающих расставаться с полюбившимся героями, — и продлить историю на второй сезон (он вышел в 2022-м) и третий, запланированный на осень 2023 года.

«Приговор»: Любовь и Фемида — не пара

Детективный, местами лихо закрученный сюжет, для сериального производства Турции — нестандартное явление. Сценарист Сема ЭргенеконЧерно-белая любовь») постаралась запутать зрителя, подбрасывая героям ложные улики, чтобы не сразу можно было догадаться, к кому ведут следы преступлений, которые расследуют главные герои — прокурор Ильгаз Кая и адвокат Джейлин Эргуван. Прокурор — кристально честный, соблюдение законности в процессе расследований он возвел в абсолют. Никаких компромиссов, чего не скажешь о его напарнице — умнице и красавице Джейлин. Адвокат раздражает правильного прокурора своими методами при сборе улик и показаний. Джейлин законом может и поступиться, если речь идет о близких, но для Ильгаза это неприемлемо. Ильгаз и Джейлин влюбляются в друг друга, несмотря на их бесконечные споры. И практически сразу Ильгаз женится на своей избраннице для пользы дела.

Но это далеко не хэппи-энд, и даже без классического для турецкий сериалов «любовного треугольника» героям постоянно нет покоя. Однажды происходит страшное: полиция находит труп сестры Джейлин в мусорном баке. Подозрение падает на младшего брата прокурора Чинара. Ильгаз не верит в виновность брата, несмотря на улики. Он предлагает Джейлин стать адвокатом гипотетического убийцы своей сестры. Предложение неожиданное, но она соглашается к ужасу своей семьи. Пара выходит на охоту за настоящим убийцей.

«Приговор»: Любовь и Фемида — не пара

Роль прокурора Ильгаза сыграл популярный актер Каан Урганджиоглу. Каан проснулся знаменитым в Турции после выхода сериала «Черная любовь», где он сыграл главного злодея Эмира. В 2017 году драма получила премию «Эмми» в категории «Лучший зарубежный телесериал». Актера заметили в Голливуде, он снялся в небольших ролях в сериале «Джек Райан», в фильме Гая Ричи «Операция Фортуна: Искусство побеждать». Урганджиоглу одинаково убедителен в роли экспрессивного маньяка Эмира и скупого на мимику и эмоции, правильного до тошноты прокурора Ильгаза. Поклонники актера не устают спорить в сетях какой образ ему удался лучше, но фирменный «стальной» взгляд Каана присущ обоим героям.

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Адвоката Джейлин сыграла актриса Пынар Дениз. С Кааном Пынар однажды уже снималась вместе в молодежном сериале «Любовь 101». В «Приговоре» их дуэт вышел на новый уровень — «химия» между их героями заметна сразу, несмотря на то что они подходят друг другу как огонь и вода. Джейлин постоянно попадает в какие-то темные истории, пытается это скрывать от Ильгаза, но выручать ее все равно приходится прокурору и его друзьям.

«Приговор»: Любовь и Фемида — не пара

По мнению зрителей, сериал стал столь популярен не только благодаря главным героям, но и из-за второстепенных колоритных персонажей, чьи характеры хорошо прописаны. Сценарист постаралась, чтобы в истории не было схематичных «картонных» действующих лиц. Главный враг Джейлин — адвокат Екта, он стоит за всем, что с ней случается. Екта хочет уничтожить адвоката, считая ее наглой выскочкой. Но Екта не просто одержимый Злодей Злодеевич. Характер у него сложный, он может быть и сентиментальным, и отступить, где надо, и даже встать на сторону оппонентов, забыв на время про свои интриги. Роль Екты сыграл 62-летний Угур ПолатКоролева ночи») — известный в Турции актер театра и кино, на счету которого более 50 ролей в сериалах и фильмах.

«Приговор»: Любовь и Фемида — не пара

Еще одна «сладкая парочка», помогающая главным героям в расследованиях — прокурор Парс (Мехмет Иилмаз Ак) и комиссар Ерен (Угур Аслан). Парс соперничал с Кааном еще со времен учебы в университете, но ради общего дела им удается отодвинуть свои амбиции в сторону и впоследствии подружиться. Ерен — простой комиссар, который старается честно делать свое дело, но беспокойные друзья все время подкидывают ему проблемы. Возлюбленной у Ерена нет, в отличие от Парса, который крутит роман с коллегой, но жизнь преподносит ему внезапный подарок — взрослую дочь. И вместе с ней количество проблем увеличивается кратно.

Несмотря на 200 серий в двух сезонах, сюжет, к чести создателей, не провисает, как это часто бывает уже после 10 эпизода. Интриги не кончаются, убийства не прекращаются и загадок становиться все больше и больше. В 2022 году сериал «Приговор» признали лучшим по версии главной кинопремии Турции «Золотая бабочка». Каан Урганджиоглу и Пынар Дениз стали лучшими актерами. Также сериал получил премии в номинациях «Лучший сценарист» и «Лучший режиссер» (Али Бильгин).


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