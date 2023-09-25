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«Спроси Марту»: Женщин обижать не рекомендуется

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25 сентября 2023
Первый канал наконец начинает показывать сериал «Спроси Марту», который был готов еще несколько лет назад, а в прошлом году, не дождавшись ТВ-релиза, полностью вышел на онлайн-платформах. Как-то устареть в это непростое время сериал, впрочем, не успел. «Спроси Марту» – редкий для России адвокатский процедурал, в котором Ольга Сутулова пытается доказать, что работа для женщины не может быть помехой для материнства.

«Спроси Марту»: Женщин обижать не рекомендуется

Марта Матвеева (Сутулова) – глава собственной адвокатской конторы, которая защищает только женщин. Когда-то начав бизнес с нуля, Матвеева стала одним из главных профессионалов в этой области и берется за самые непростые дела. Например, пожар в торговом центре, в котором погибли несколько подростков. Формальным директором ТЦ является Алла Березина (Светлана Устинова), чей муж Глеб – главный владелец площадки – пропал или отправился в бега вместе с директором по безопасности. Марта уверена, что Алла невиновна, хотя это для адвоката не главное. Важнее – подойти к делу профессионально и доказать невиновность клиентки в суде.

Смотреть онлайн Сериал «Спроси Марту»
Для этого у Марты есть целая команда – ведущий юрист Соколова (Анастасия Немец), работающая строго с 9 до 18:00 и ненавидящая, когда ей звонят в неурочное время по совсем не срочным вопросам, молодая помощница Ника (Софья Озерова), прилежная ученица, которая без совета Марты и шага ступить не может, бывший следак Павел (Роман Агеев), умеющий найти нужную информацию не самыми стандартными способами, и стажер Кирилл (Дмитрий Ломакин), только познающий профессию, но уже успевший восхититься хваткой Матвеевой.

«Спроси Марту»: Женщин обижать не рекомендуется

В делах она и впрямь хороша, но вот в личной жизни все идет под откос. Марта уже развелась с мужем Димой (Кирилл Кяро), когда-то перетащившим жить семью в загородный дом, но вот их дочери Саше (София Грузенко) о своем поступке родители пока не сообщили. Потому Дима делает вид, что «мама просто много работает», а Марта после череды важных встреч и дел, где порой и впрямь решаются вопросы жизни и смерти, не всегда успевает по пробкам из Москвы добраться в «семейный очаг», так что все больше ночей проводит в гостинице. Там она однажды и встречает другого потерянного постояльца Максима (Максим Онищенко), оказывающегося судьей по делу о пожаре в ТЦ.

Читать Рецензию на сериал «Триггер»
«Спроси Марту» можно одновременно назвать и женской версией «Триггера», и российским ответом «Хорошей жене», ремейк которой, впрочем, особо у нас не зашел. Помимо фамилии, сходной с исполнителем главной роли в «Триггере» Максимом Матвеевым, Марту отчасти связывают и жесткие, порой провокационные методы работы. Кажется, она не останавливается ни перед чем, хотя, как и Артем Стрелецкий, действительно хочет помочь своим клиенткам – и тем, кто обратился осознанно и самостоятельно, и тем, которых еще нужно уговорить возбудить дело. Последние случаи чаще всего касаются абьюзивных отношений и прямого насилия, где жертвы, по старой русской традиции, считают себя «самой виноватой». Чего Марта в делах просто не терпит, хотя в собственной личной жизни и сталкивается с мужем-манипулятором.

«Спроси Марту»: Женщин обижать не рекомендуется

Режиссер сериала Флюза Фархшатова, кажется, всю свою карьеру пытается распознать отличия и тонкости гендерной психологии, недаром в ее фильмографии соседствуют «Чего хотят женщины» и «О чем говорят мужчины», а в последний год у нее вышли и мелодрама «Сын», и триллер «Комплекс Бога». «Спроси Марту» будто бы складывается в троицу – во имя сына, отца и, нет, не святого духа, а женщины, которая вдруг тоже умеет не только хотеть и думать, но и говорить, защищать таких же, как она. Чья свобода – во всех смыслах – может оказаться под угрозой из-за шаблонного мышления и общественных стереотипов. И в этом плане режиссер Флюза Фархшатова вместе со сценаристами Сергеем Калужановым и Ириной Накаряковой в каком-то смысле объединяются со своей героиней, объясняя, что женщина не только может быть самодостаточной, находить подходящий именно ей баланс профессиональной и семейной жизни, но и иметь право на ошибку, от которой не застрахован никто – вне зависимости от гендера или места на судебном процессе.

Смотрите сериал «Спроси Марту» на Первом с 25 сентября.


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