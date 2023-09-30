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Любовь как приговор: Продолжение «Зимородка», «Правосудия» и новые турецкие сериалы

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30 сентября 2023
Турецкие сериалы в России пользуются в последнее время не меньшей популярностью, чем на Родине – за обязательными для каждого шоу злоключениями влюбленных пар, на пути которых встают то упрямые родственники, то коварные злодеи, то обстоятельства непреодолимый силы, всячески отдаляющие неизбежный хэппи-энд, следят миллионы, а некоторые хиты уже обзавелись или наверняка еще обзаведутся ремейками. Жанры и форматы становятся все разнообразнее – можно найти истории с детективными, криминальными и остросоциальными темами и с вкраплениями экшена или комедии. Сюжеты, к радости зрителей, растягиваются на несколько сезонов и держат в напряжении на протяжении десятков серий. Кино-Театр.Ру не остался в стороне от тренда и продолжает рассказывать о самых интересных турецких проектах – на этот раз о новых сериалах и новых сезонах, которые уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Иви, и о новинках, которых стоит ждать там в самое ближайшее время.

Любовь как приговор: Продолжение «Зимородка», «Правосудия» и новые турецкие сериалы
фото: "Зимородок" (2 сезон)/пресс-служба Иви

«Зимородок» (2 сезон)

Первый сезон хита под названием «Зимородок», в котором богатый и избалованный Ферит, утомивший своими загулами влиятельную семью и заключивший по требованию старших родственников фиктивный брак с провинциалкой Сейран – и, конечно, влюбившийся в нее без памяти (и взаимно) – оканчивается не свойственным турецкими мыльным операм клиффхэнгером. Герой в исполнении Мерта Рамазана Демира, до этого известного лишь второстепенными ролями, но зато аж в «Великолепном веке: Империя Кесем» и в «Основании: Осман», вынужден противостоять отцу – тот уверен, что Сейран является причиной всех бед и раздоров. К тому же и сама девушка обижена на возлюбленного, который продолжает общаться с любовницей – но чувства оказываются сильнее. В попытке вновь завоевать сердце Сейран, Ферит теряет близкого человека – и чуть было сам не лишается жизни.

Читать: Рецензия на сериал «Зимородок»

Но раз уж есть второй сезон, значит и герой все-таки выживает – впрочем, с тяжелым ранением и вероятностью остаться частично парализованным. Все это еще больше настраивает родных юноши против его любимой, ведь не будь ее – не было бы всех бед. Но у Сейрин есть в рукаве свой козырь – она знает о тайной связи отца Ферита со вдовой его брата по имени Ифакат, чуть ли не главной злодейкой сериала. И знание это в одночасье делает Ифакат союзницей, теперь больше всех ратующей за повторную свадьбу молодых. И все вновь движется к хэппи-энду – однако в кадре появятся новые родственники жениха, а с ними, наверняка, и новые проблемы.

Что смотреть после «Зимородка»: «Кровавые цветы»

Сюжет готовящей к премьере на Иви мелодрамы «Кровавые цветы» также строится вокруг брака по принуждению. Родители из могущественных и противоборствующих кланов (вариации на тему Монтекки и Капулетти весьма популярны в турецких сериалах – взять хоть бы «Черную любовь») ищут примирения – свадьба их детей, Бурака и Дилан, спасет брата Бурака, попавшего в нехорошую ситуацию. Сами герои, конечно, не в восторге от того, что их, чужих людей, внезапно женят. Впрочем, не было бы счастья, да несчастье, как всегда у турков, помогло. Не испытывая никакой взаимной симпатии, Бурак и Дилан тем не менее заключают союз, так как вместе легче справляться со всеми навалившимися проблемами – еще бы они не навалились, с такой-то родней. И постепенно рождается любовь.

Любовь как приговор: Продолжение «Зимородка», «Правосудия» и новые турецкие сериалы
фото: "Кровавые цветы"

***

«Правосудие» (3 сезон)

Абсолютный хит национального телевизионного проката, который его создатели собирались закончить на одном сезоне, но были вынуждены продлить еще на два по требованию фанатов. Примечательно, что «Правосудие» (также известное, как «Приговор») – не совсем обычное для Турции жанровое шоу, в котором фоном для привычной мелодрамы становится детективная и криминальная история с элементами юридической драмы. В контейнере на улице нашли тело девушки. При ней была обнаружена чужая банковская карта, которую накануне потерял младший сын начальника полиции. Алиби на момент убийства у него нет. Старший сын полицейского, педантичный и принципиальный прокурор Ильгаз не верит в виновность брата. Он решает обратиться за помощью к одному из лучших адвокатов – смелой и проворной Джейлин, с которой у него сложились натянутые отношения. Совместное дело перевернет их жизнь и прольет свет на многие тайны людей вокруг.

Читать: Рецензия на сериал «Правосудие»

Что смотреть после «Правосудия»: «Меня зовут Фарах»

Героиней нового сериала, также с элементами криминальной драмы, станет молодая женщина Фарах – мать-одиночка живет в Иране, работает хирургом и воспитывает 6-летнего сына, до поры до времени не зная бед. Все меняется, когда мальчику ставят страшный диагноз – спасти может только дорогостоящая операция за границей. Фарах, не видя иного выхода, незаконно пересекает границу Турции и добирается до Стамбула, где устраивается уборщицей, чтобы хоть как-то сводить концы с концами и откладывать деньги на лечение ребенка. Однажды, убираясь в одном заведении, героиня становится свидетельницей разборок между главарями преступных группировок и убийства одного из них. Незамеченной уйти не получается – женщину видит член одной из банд Тахир. Он заставляет ее убрать следы преступления, а затем сажает в машину. Опасаясь за собственную жизнь, Фарах выпрыгивает на ходу из автомобиля и сбегает. И теперь не знает, как ей поступить: промолчать либо рассказать обо всем полиции. Тахир, в свою очередь, также не готов забыть улизнувшую свидетельницу – теперь ему предстоит решать дальнейшую судьбу молодой женщины и ее маленького сына.

Любовь как приговор: Продолжение «Зимородка», «Правосудия» и новые турецкие сериалы
фото: "Меня зовут Фарах"/пресс-служба Иви

Тем, кому понравится история Фарах, наверняка придется по душе и «Игра моей судьбы» – еще одна новинка, еще одна история сильной женщины трудной судьбы. Асие одна растит двоих детей и все время посвящает только им. Ее жизнь переворачивается, когда с дочерью случается несчастье. Вскоре после этого Асие встречает Махира — незнакомца, который приходит им на помощь.

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«Гюльджемаль»

Уже полюбившаяся российским зрителям семейная драма о любви и мести начинается с воспоминаний о детстве заглавного героя Гюльджемаля – много лет назад мать оставила мальчика и его сестру Гюлендам, сбежав с любимым мужчиной. Дети росли в трудных условиях и пережили множество лишений. Повзрослев, Гюльджемаль сумел разбогатеть и прийти к успеху, но выпавшие на его долю испытания не только закалили его характер, но и сделали мужчину безжалостным в работе и жизни. Он жаждет отыскать бросившую его мать и отмстить ей за потерянное детство, и для этого, спустя много лет, они с сестрой возвращаются в родной город. Где в его планы вмешивается любовь к случайной знакомой по имени Дева. Однако, не научившись быть нежным и открывать свое сердце, Гюльджемаль по привычке разрушает все на своем пути, даже жизнь и счастье понравившейся ему девушки. Но шанс еще есть – тем более, что Дева оказывается неожиданным образом связана с матерью героя.

Любовь как приговор: Продолжение «Зимородка», «Правосудия» и новые турецкие сериалы
фото: "Гюльджемаль"/пресс-служба Иви

Что смотреть после «Гюльджемаль»: «Полнолуние»

Похожая на «Гюльджемаля» история – но с женской стороны. Назлы делит съемную квартиру с сестрой Асуман и лучшей подругой Фатош. Чтобы поправить свое студенческое, а значит нестабильное финансовое положение, девушка ищет подработку. И неожиданно ей улыбается настоящая удача – Назлы становится личным шеф-поваром богатого бизнесмена. Отстраненный и даже холодный Ферит не привык доверять людям – совсем как Гюльджемаль, и поначалу ему непросто найти общий язык со свободолюбивой и творческой Назлы. Но постепенно преграды между героями рушатся, они не могут противиться вспыхнувшим чувствам. Кроме того, Назлы проникается симпатией к малышу Булуту – любимому племяннику Ферита. Однако на пути к счастью их ждет множество испытаний, интриг и обмана.

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Любовь как приговор: Продолжение «Зимородка», «Правосудия» и новые турецкие сериалы фотографии
Любовь как приговор: Продолжение «Зимородка», «Правосудия» и новые турецкие сериалы фотографии
Любовь как приговор: Продолжение «Зимородка», «Правосудия» и новые турецкие сериалы фотографии
Любовь как приговор: Продолжение «Зимородка», «Правосудия» и новые турецкие сериалы фотографии
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