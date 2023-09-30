Любовь как приговор: Продолжение «Зимородка», «Правосудия» и новые турецкие сериалы

Турецкие сериалы в России пользуются в последнее время не меньшей популярностью, чем на Родине – за обязательными для каждого шоу злоключениями влюбленных пар, на пути которых встают то упрямые родственники, то коварные злодеи, то обстоятельства непреодолимый силы, всячески отдаляющие неизбежный хэппи-энд, следят миллионы, а некоторые хиты уже обзавелись или наверняка еще обзаведутся ремейками. Жанры и форматы становятся все разнообразнее – можно найти истории с детективными, криминальными и остросоциальными темами и с вкраплениями экшена или комедии. Сюжеты, к радости зрителей, растягиваются на несколько сезонов и держат в напряжении на протяжении десятков серий. Кино-Театр.Ру не остался в стороне от тренда и продолжает рассказывать о самых интересных турецких проектах – на этот раз о новых сериалах и новых сезонах, которые уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Иви, и о новинках, которых стоит ждать там в самое ближайшее время.
Первый сезон хита под названием «Зимородок», в котором богатый и избалованный Ферит, утомивший своими загулами влиятельную семью и заключивший по требованию старших родственников фиктивный брак с провинциалкой Сейран – и, конечно, влюбившийся в нее без памяти (и взаимно) – оканчивается не свойственным турецкими мыльным операм клиффхэнгером. Герой в исполнении Мерта Рамазана Демира, до этого известного лишь второстепенными ролями, но зато аж в «Великолепном веке: Империя Кесем» и в «Основании: Осман», вынужден противостоять отцу – тот уверен, что Сейран является причиной всех бед и раздоров. К тому же и сама девушка обижена на возлюбленного, который продолжает общаться с любовницей – но чувства оказываются сильнее. В попытке вновь завоевать сердце Сейран, Ферит теряет близкого человека – и чуть было сам не лишается жизни.
Но раз уж есть второй сезон, значит и герой все-таки выживает – впрочем, с тяжелым ранением и вероятностью остаться частично парализованным. Все это еще больше настраивает родных юноши против его любимой, ведь не будь ее – не было бы всех бед. Но у Сейрин есть в рукаве свой козырь – она знает о тайной связи отца Ферита со вдовой его брата по имени Ифакат, чуть ли не главной злодейкой сериала. И знание это в одночасье делает Ифакат союзницей, теперь больше всех ратующей за повторную свадьбу молодых. И все вновь движется к хэппи-энду – однако в кадре появятся новые родственники жениха, а с ними, наверняка, и новые проблемы.
Сюжет готовящей к премьере на Иви мелодрамы «Кровавые цветы» также строится вокруг брака по принуждению. Родители из могущественных и противоборствующих кланов (вариации на тему Монтекки и Капулетти весьма популярны в турецких сериалах – взять хоть бы «Черную любовь») ищут примирения – свадьба их детей, Бурака и Дилан, спасет брата Бурака, попавшего в нехорошую ситуацию. Сами герои, конечно, не в восторге от того, что их, чужих людей, внезапно женят. Впрочем, не было бы счастья, да несчастье, как всегда у турков, помогло. Не испытывая никакой взаимной симпатии, Бурак и Дилан тем не менее заключают союз, так как вместе легче справляться со всеми навалившимися проблемами – еще бы они не навалились, с такой-то родней. И постепенно рождается любовь.
Абсолютный хит национального телевизионного проката, который его создатели собирались закончить на одном сезоне, но были вынуждены продлить еще на два по требованию фанатов. Примечательно, что «Правосудие» (также известное, как «Приговор») – не совсем обычное для Турции жанровое шоу, в котором фоном для привычной мелодрамы становится детективная и криминальная история с элементами юридической драмы. В контейнере на улице нашли тело девушки. При ней была обнаружена чужая банковская карта, которую накануне потерял младший сын начальника полиции. Алиби на момент убийства у него нет. Старший сын полицейского, педантичный и принципиальный прокурор Ильгаз не верит в виновность брата. Он решает обратиться за помощью к одному из лучших адвокатов – смелой и проворной Джейлин, с которой у него сложились натянутые отношения. Совместное дело перевернет их жизнь и прольет свет на многие тайны людей вокруг.
Героиней нового сериала, также с элементами криминальной драмы, станет молодая женщина Фарах – мать-одиночка живет в Иране, работает хирургом и воспитывает 6-летнего сына, до поры до времени не зная бед. Все меняется, когда мальчику ставят страшный диагноз – спасти может только дорогостоящая операция за границей. Фарах, не видя иного выхода, незаконно пересекает границу Турции и добирается до Стамбула, где устраивается уборщицей, чтобы хоть как-то сводить концы с концами и откладывать деньги на лечение ребенка. Однажды, убираясь в одном заведении, героиня становится свидетельницей разборок между главарями преступных группировок и убийства одного из них. Незамеченной уйти не получается – женщину видит член одной из банд Тахир. Он заставляет ее убрать следы преступления, а затем сажает в машину. Опасаясь за собственную жизнь, Фарах выпрыгивает на ходу из автомобиля и сбегает. И теперь не знает, как ей поступить: промолчать либо рассказать обо всем полиции. Тахир, в свою очередь, также не готов забыть улизнувшую свидетельницу – теперь ему предстоит решать дальнейшую судьбу молодой женщины и ее маленького сына.
фото: "Меня зовут Фарах"/пресс-служба Иви
Тем, кому понравится история Фарах, наверняка придется по душе и «Игра моей судьбы» – еще одна новинка, еще одна история сильной женщины трудной судьбы. Асие одна растит двоих детей и все время посвящает только им. Ее жизнь переворачивается, когда с дочерью случается несчастье. Вскоре после этого Асие встречает Махира — незнакомца, который приходит им на помощь.
Уже полюбившаяся российским зрителям семейная драма о любви и мести начинается с воспоминаний о детстве заглавного героя Гюльджемаля – много лет назад мать оставила мальчика и его сестру Гюлендам, сбежав с любимым мужчиной. Дети росли в трудных условиях и пережили множество лишений. Повзрослев, Гюльджемаль сумел разбогатеть и прийти к успеху, но выпавшие на его долю испытания не только закалили его характер, но и сделали мужчину безжалостным в работе и жизни. Он жаждет отыскать бросившую его мать и отмстить ей за потерянное детство, и для этого, спустя много лет, они с сестрой возвращаются в родной город. Где в его планы вмешивается любовь к случайной знакомой по имени Дева. Однако, не научившись быть нежным и открывать свое сердце, Гюльджемаль по привычке разрушает все на своем пути, даже жизнь и счастье понравившейся ему девушки. Но шанс еще есть – тем более, что Дева оказывается неожиданным образом связана с матерью героя.
Похожая на «Гюльджемаля» история – но с женской стороны. Назлы делит съемную квартиру с сестрой Асуман и лучшей подругой Фатош. Чтобы поправить свое студенческое, а значит нестабильное финансовое положение, девушка ищет подработку. И неожиданно ей улыбается настоящая удача – Назлы становится личным шеф-поваром богатого бизнесмена. Отстраненный и даже холодный Ферит не привык доверять людям – совсем как Гюльджемаль, и поначалу ему непросто найти общий язык со свободолюбивой и творческой Назлы. Но постепенно преграды между героями рушатся, они не могут противиться вспыхнувшим чувствам. Кроме того, Назлы проникается симпатией к малышу Булуту – любимому племяннику Ферита. Однако на пути к счастью их ждет множество испытаний, интриг и обмана.
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