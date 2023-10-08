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«Галя, у нас отмена!»: Супермем спешит на помощь

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8 октября 2023
На телеканале СТС 9 октября состоится премьера комедии «Галя, у нас отмена!» производства Keystone Production. На протяжении 21 серии новый проект создателей «Кухни» и «Модного синдиката» будет рассказывать об энергичной жизни удивительного мира российского гипермаркета. Размышляем о том, станет ли сериал хитом телевещания.

«Галя, у нас отмена!»: Супермем спешит на помощь

Бойкий молодой бармен-авантюрист Филипп (Артtм Кошман) устраивается на работу в огромный гипермаркет. Не с целью получения честного заработка, а в поисках быстрой и крупной наживы: магазин объявил розыгрыш автомобиля, обладателем которого станет покупатель счастливой бутылки воды. Заглянуть под крышечку каждой из бутылок вряд ли удастся, но Филиппу уже фартануло, поскольку на днях в баре он выведал секрет о местонахождении выигрыша у директора гипермаркета Егора Александровича (Максим Лагашкин). Поиски бутылки приводят к хаосу и материальному ущербу, вызову полиции и клятвенным обещаниям Филиппа отработать долг.

В новом проекте создатели «Кухни» продолжают создавать и исследовать замкнутую на себе экосистему, являющуюся отчасти зеркалом реального мира. Теперь это не ресторан или отель, а гипермаркет с амбициозным названием «Мой Эверест», в котором жизнь бьет ключом. Всё, как в жизни: огромные пространства со своими улицами-секциями, по которым можно даже устраивать гонки, транспорт в виде тележек и автопогрузчиков, склады, кабинеты и подсобные помещения, пригодные как для переговоров, так и для тайных свиданий, туалеты, в которых все встречи – внезапны и случайны. Жители этого «города» тоже очень разные, подчиненные привычной социальной иерархии – есть элита и рабочий класс, красавицы и простушки, хитрецы и простофили. Знакомый мир не безупречен, все в нем подчинено идеям потребления и корпоративности, но люди все-таки остаются людьми и проживают полноценные жизни.

«Галя, у нас отмена!»: Супермем спешит на помощь

Первая серия нового сериала – классическая экспозиция, знакомство с героями, во время которого мы в общих чертах узнаем их характеры и отношения друг ко другу. Среди сотрудников на первом плане взыскательная заместитель директора Марго (Настасья Самбурская), влюбленный в нее грузчик Роман (Алексей Кривеня), заведующая складом Надежда (Ксения Корнева) и ее муж, невысокий ростом, но очень темпераментный охранник (Тимофей Зайцев). Кассирши, включая и ту, что зовет на титрах Галю, чтобы сделать отмену, ходят всегда кучно и громко переживают разные житейские неприятности. Каждый из персонажей – собирательный образ людей, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в жизни, но не задумываемся о их внутреннем мире и чувствах.

Будущая романтическая пара для Фила также заявляется с самого начала – это очень ответственный работник торгового зала Ася (Дарья Петриченко), которая, по собственному признанию «влюбляется только в козлов», и Филипп тут, кажется – не станет исключением. Ведет себя парень дерзко, привносит в повседневную рутинную жизнь магазина много шума и неразберихи. В самом начале он, к примеру, путает китайский клей-карандаш с гигиенической помадой, что влечет за собой несколько безобразий, а потом ломает робота-консультанта, и безобразий становится еще больше.

«Галя, у нас отмена!»: Супермем спешит на помощь

В целом «Галя, у нас отмена!» — отличная ситуативная комедия, в каждой серии запланированы новые обстоятельства, наблюдения и смешные шутки. Юмор не самый взыскательный, можно сказать, народный, но вполне добродушный, в духе телеканала СТС. Главный комический герой – директор магазина в исполнении Максима Лагашкина. Егор Александрович пытается управлять непростым бизнесом и обуздать разношерстный коллектив, но его претенциозность постоянно ставит его в нелепые положения. Как и любой наделенный властью управленец, директор определяет субординацию и те законы, по которым живет его нестандартное «государство». А «народ» временами безмолвствует, а временами стихийно выходит из берегов.

На протяжении первого сезона надеемся полюбить всех героев этого проекта. Большое количество локаций и персонажей оставляет большое пространство для фантазии сценаристов и, в случае хорошего зрительского отклика, нас ждет еще не один сезон «Гали», как было с «Кухней» и другими успешными проектами телеканала. Кстати, персонажа по имени Галя в первых сериях не показывают. Вероятнее всего, такой героини и вовсе нет в сериале. Ведь на самом деле Галя – это мифический образ человека, практически божество, которое является на зов из ниоткуда и спасает ситуацию. Сверхчеловек Галя может исправить все косяки, отменить непоправимое, повернуть время вспять.

Сериал «Галя, у нас отмена!» смотрите на СТС с 9 октября в 19:00


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