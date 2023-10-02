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Прощание с «Атакой титанов» и новый Хаяо Миядзаки: главные аниме-премьеры осени, которые развеют тоску

Обзор сериалов >>
2 октября 2023

Световой день начинает укорачиваться, поводов для радости все меньше — и именно в этот период стартует осенний аниме-сезон, продолжающийся с октября по декабрь. Пока премьеры только берут разгон, вы можете ознакомиться с нашими рекомендациями за лето, весну и зиму, а также почитать подробные обзоры на шоу, которые уже вышли целиком. Из минимум полусотни новинок и продолжений мы выбрали 22, включая полный метр Хаяо Миядзаки и один сериал, стартовал 30 сентября.

Все трейлеры — с русскими субтитрами. В конце материала вы также найдете, какие шоу продолжаются с лета, и несколько премьер, вошедших только в лонглист редакционных вкусов. Своих фаворитов можете писать в комментариях!


«Провожающая в последний путь Фрирен» — с 30 сентября

Где смотреть: Crunchyroll


Фрирен — практически бессмертная эльфийка-волшебница, которая привыкает к мирной жизни после победы над Королем демонов. Годы спустя один из соратников-людей, умирающий от старости, просит Фрирен стать наставницей его дочери Ферн — и для эльфийки начинается долгое путешествие по хрупкой душе человеческих существ.

За экранизацию сёнэн-манги Канэхито Ямады и Цукасы Абэ отвечает студия MadhouseТриган», «Паприка»), а режиссером философского фэнтези стал Кэйитиро СайтоРок-тихоня!», «Сонни Бой»). Фрирен озвучила Ацуми Танэдзаки — Ариса Уотани из «Корзинки фруктов» и Аня Форджер из «Семьи шпиона».

Читать Обзор аниме «Сонни Бой»

«Семейная жизнь легкомысленной ведьмы» — с 1 октября

Где смотреть: Crunchyroll


Как-то раз 200-летняя ведьма Алисса нашла на лесной опушке бесхозное дитя, которая со временем выросла в эффектную 16-летнюю девушку Виолу. Беда в том, что Алисса, несмотря на почтенный возраст, выглядит как заправская лоли, и любое появление с дочуркой на людях чревато нескончаемыми курьезами.

Дирижировать ситуационной комедией A-RealКоролева хулиганов: Девчонка уделывает парней») взялся мастер на все руки Масахиро ТакатаПочувствуй ветер», «Небесное вторжение»), лоли-ведьму озвучила Аой Кога (титульная «Госпожа Кагуя» и титульная же Коми, у которой «…проблемы с общением»), а ее дочурку — Нана Мидзуки (влюбленная в Наруто Хината Хюго и жрица Сая Кисараги из сериала «Кровь-С»).

Читать «Полет ведьмы» — еще одно аниме о колдовстве

«Миги и Дали» — со 2 октября

Где смотреть: Crunchyroll


Чета Сонояма всю жизнь мечтала о ребенке — и вот, наконец, они усыновляют очаровательного подростка Хитори. Кажется, что в квартале Оригон города Кобе, построенном по образцу американской субурбии, восторжествовала семейная идиллия, однако Хитори не тот, кем кажется. Под этой личиной скрываются близнецы Миги и Дали, которые чередуются в роли одного человека, чтобы разыскать убийцу биологической матери.

Психологический триллер по манге покойной Нами Сано делают студии Geek ToysПолюбишь ли ты извращенку, если она милая?», «Грабитель») в сотрудничестве с CompTown. За режиссуру отвечает МанкюЛедяной парень и классная девушка-коллега»). Сэйю Миги — Сюн Хориэ (Кётару Итикава из «Опасности в моем сердце», Хакер из «Акудамы драйв»), а Дали — Аюму Мурасэ (Сёё Хината из «Волейбола!!», Рё Асука из сериала «Человек-Дьявол: Плакса»).

Читать Обзор ромкома «Опасность в моем сердце»

«Рон Камонохаси: Невменяемый детектив» — со 2 октября

Где смотреть: Crunchyroll



После доведения подозреваемого до самоубийства, детектив Камонохаси лишается лицензии и проводит досуг в тесных объятиях депрессии. Вызволить антигероя из этого состояния помогает молодой и дурной следователь Тотомару Иссики, которого тоже вот-вот ждет увольнение за нерадивость. Вместе сыскари-неудачники расследуют подозрительно однотипную гибель пяти человек.

Постановкой комедийного детектива от студии DiomedeaВторжение кальмарки», «Команда мечты»), основанного на манге Акиры АсаноПсихопаспорт»), заведует Сёта Ибата (ключевой аниматор «Гинтамы», «Кода Гиас» и «Стального алхимика: Братства»). У депрессивного Камонохаси-сана голос Ёхэя Адзаками (Тэттё Суэхиро из «Прозы бродячих псов», Гуэль Джетарк из «Ведьмы с Меркурия»), а у его молодого коллеги Иссики — Дзюнъи Эноки (Юдзи Итадори из «Магический битвы», Сэйсю Инуи из «Токийских мстителей»).

Читать «Летнее время» — еще одно аниме с запутанным сюжетом

«Стесняшка» — с 3 октября

Где смотреть: Crunchyroll



Преступность искоренена, войны прекратились: планета наконец-то вступила в фазу Утопии, и все благодаря Героям — людям, обладающим невероятными способностями. У каждой страны — локальный страж, помогающий жителям одолевать стихийные бедствие и прочие форс-мажоры. Японию в этом качестве представляет Тэру Момидзияма с говорящим псевдонимом Стесняшка.

Мангу Букими Мики о борьбе с супергеройскими ментальными трудностями экранизирует студии 8bitО моем перерождении в слизь», «Синяя тюрьма: Блю Лок»), доверив сей процесс режиссеру Масаоми АндоТуалетный мальчик Ханако», «Хакумэй и Микоти»). Закомплексованную спасительницу Момодзияму озвучила Сино Симодзи (Рам и Ширли из «Дома теней» и Лукиус Орифламм «Мемуаров Ванитаса»).

Читать «Человек-Паук: Паутина вселенных» — новый эталон анимации и супергероики

«Токийские мстители» (3-й сезон) — с 4 октября

Где смотреть: Disney+



На какие бы героические подвиги ни шел, проливая слезы, Такэмити Ханагаки, его миссия по спасению школьной любви остается бесконечно далекой от завершения. Даже путешествия во времени не помогают. На этот раз плаксивый юноша с золотым сердцем и его боевые товарищи сойдутся в смертельной схватке с группировкой «Поднебесье», на фоне которой даже головорезы из предыдущих стычек кажутся бойскаутами в розовых свитерах.

Сёнэн по манге Кэна Вакуи по-прежнему куется в стенах Liden FilmsБессонница после школы», «Песнь ночных сов») под руководством бессменного режиссера Коити ХацумиДороро», «Охотник х Охотник»). С сэйю тоже все по-старому: Такэмити всхлипывает голоском Юки Сина (Нацуо Тодороки из «Моей геройской академии», Крис Разерфорд из «Нулевого Эдема»), за главаря «Токийской свастики» Майки отдувается Ю Хаяси (Рюносукэ Танака из «Волейбола!!», Ольмар из «Саги о Винланде»), а главаря «Поднебесья» Идзану Курокаву озвучил Нобунага Симадзаки (молодой Шанкс из «Ван-Писа», Цукаса Фудзи из «Твоего имени»).

Читать Целебное аниме Liden Films «Бессонница после школы»

«Девушки-пони: Славное дерби» (3-й сезон) — с 4 октября

Где смотреть: —

Прощание с «Атакой титанов» и новый Хаяо Миядзаки: главные аниме-премьеры осени, которые развеют тоску

К третьему сезону концепция сериала изменений не претерпела: ушастые и хвостатые девушки-пони соревнуются друг с другом в забегах, пытаются стать лучше, а также познают основы превозмогания, дружбы и недолговечного успеха. На этот раз основное соперничество развернется между Китасан Блэк и Сатоно Даймонд, знакомыми ценителям кавайно-конного спорта по второму сезону.

Все забеги по-прежнему проходят на ипподроме Studio KaiСупер Каб», «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир») под присмотром неизменного Кэя Ойкавы — ключевого аниматора «Наруто» и «Бугипоп никогда не смеется». Китасан Блэк и Сатоно Даймонд озвучивают Хинаки Яно (Момоэ Саваки из «Приоритета чудо-яйца» и Сэм из «Приятелей с пушками») и Хина Татибана (Сиори Катасэ из «Маленькой сэмпай с моей работы» и Тигуса Сано из «Еще раз “иппон”»).

Читать «Лагерь на свежем воздухе» — аниме, похожее на прогулку по горам

«Избрание божества» — с 5 октября

Где смотреть: Crunchyroll

Прощание с «Атакой титанов» и новый Хаяо Миядзаки: главные аниме-премьеры осени, которые развеют тоску

Старшеклассник Горо фрустрирован, что не может делать, что и когда хочет. В день, когда он замечает сбитую кошку и безразличие окружающих, ему приходит загадочное приглашение на телефон, а следом является óни Лалл, рассказывающая о закулисной борьбе избранных подростков за право обладать поистине божественной силой.

Автор идеи — культовый геймдизайнер Ёко Таро, автор игры «Ниер: Автомата» и сценарист ее аниме-адаптации, а производством сериала занималась новехонькая студия Unend. Режиссер — Хироюки СэситаНелюдь»), а сценарист — музыкант и мангака JinАнгел кровопролития»). Горо Оно озвучил Кадзуки Ура (Ёити Исаги из «Синей тюрьмы: Блюк Лок» и Кобальт из «Технороида: Сверхразума»), а Лалл — Аянэ Сакура (Аянэ Ханадзава из «Дитя погоды» и Габи Браун из «Атаки титанов»).

Читать «Девушки-разрушительницы» — аниме про борьбу за права отаку

«Ненасытный берсерк» — с 5 октября

Где смотреть: Crunchyroll

Прощание с «Атакой титанов» и новый Хаяо Миядзаки: главные аниме-премьеры осени, которые развеют тоску

В мире, где навыки решают всё, сирота Фейт Графайт страдает еще и от постоянного чувства голода: его талант носит имя Обжорство. Однажды, убив вора, он не выясняет, что может пожирать души, а с ними — и умения оппонентов. Тут-то у него, как говорится, карта и пошла.

Аниме студии A.C.G.T.Путешествие Кино», «Заморозка») основано на ранобэ Итики Иссики с иллюстрациями fame. Режиссером нажористого фэнтези стал Тэцуя ЯнагисаваСтаршая школа DxD», «Ориент»). Фейта озвучивает Рёта Осака (Клифф Гримуар из «Реинкарнации безработного» и Кирио Ами из «Добро пожаловать в Ад, Ирума!»), а его Голод — Томокадзу Сэки (Итару Хасида из «Врат Штейна» и Энрико Пуччи из «Невероятных приключений ДжоДжо»).

Читать «Кулинарные скитания» — аниме для гурманов

«Нежить и неудача» — с 6 октября

Где смотреть: —



18-летняя Фуко Идзумо заряжена феноменальной неудачей: стоит её коснуться — и человек окажется вовлечен в смертельное происшествие (например, на голову может упасть самолет). Дочитав любимую сёдзё-мангу, девушка решает не портить жизнь себе и людям, но от фатальной ошибки её останавливает нежить Энди. Бессмертный балбес как раз ищет нечто, что может избавить его от вечного существования.

Конспирологическую фантастику Ёсифуми Тодзуки экранизирует Юки ЯсэДевочка-волшебница Мадока», «Дюрарара!!») на студия David ProductionНевероятные приключения ДжоДжо», «Клетки за работой»). Голосом Фуко выступила Моэ Кахара (Хасу из «В сердце куноити Цубаки» и Рин из «Вермейл в золотом»), а выкрики Джо озвучил Юити Накамура (Сатору Годзё из «Магической битвы» и Цукаса Сисио из «Доктора Стоуна»).

Читать Необычный дуэт в аниме «Богиня идола-мерзавца»

«Семья шпиона» (2-й сезон) — с 7 октября

Где смотреть: Crunchyroll



Долгожданное продолжение комедийного хита о супершпионе Лойде Форджере, вынужденном завести фиктивную семью для предотвращения войны между двумя государствами. Новые домочадцы под стать патриарху: роль супруги играет Йор — элитная наемная убийца с серьезными психологическими проблемами, а в дочках у шпиона — маленькая телепатка Анечка. Правда, сам Форджер обо всем этом даже не догадывается.

Постановкой предыдущих двух куров занимался целый тандем режиссеров, но теперь эту роль полностью подмял Кадзухиро Фурухаси, работавший над «Бродягой Кэнсином», «Ранма 1/2» и «Несносными пришельцами». Дуэт студий WitАтака титанов», «Хал») и CloverWorksОбещанный Неверленд», «Хоримия») остался нерушим, как не изменились и голоса ключевых героев. Лойд все так же говорит уверенным голосом Такуи Эгути (Сюдзи Хамма из «Токийских мстителей», Домас из «Рейтинга короля»), за Йор отдувается Саори Хаями (Адская метель в «Ванпанчмена» и Юмэко Джабами из «Безумного азарта»), а роль Ани феноменально отыгрывает Ацуми Танэдзаки (Виви из «Песни флюоритового глаза»).

Читать Всё, что нужно знать про «Семью шпиона»

«Не ешь сырую свинину» — с 7 октября

Где смотреть: Crunchyroll



Обычно японцы перевоплощаются в другом мире после плотного знакомства с грузовиком, но безымянный отаку отличился: неудачно поужинав сырой свининой, он отдал богу душу и реинкарнировал в фэнтезийном королевстве как упитанный порось. На счастье новоиспеченного свина ему повстречалась Джесса: как ни странно, девушка может общаться с попаданцем посредством телепатии.

Их приключениями руководит Масаюки Такахаси: для него исекай по ранобэ Такума Сакаи с иллюстрациями Асаги Тосака стал первой самостоятельной работой после трудов на должности раскадровщика («Черный клевер») и помощника режиссера («Я побрился. Затем привёл домой старшеклассницу»). Джесс озвучивает Томори Кусуноки (Макима из «Человека-бензопилы», Сидзука Микадзуки из «Предсмертного списка зомби»), а ее четвероногого друга — Ёсицугу Мацуока (Вэш Ураган из нового «Тригана», Иносукэ Хасибира из «Истребителя демонов»). За производство отвечает студия Project No.9Любовь после мирового господства», «Ангел по соседству»).

Читать «Перерождение дяди» — легкая насмешка над попаданцами

«Доктор Стоун» (2-й кур, 3-й сезон) — с 12 октября

Где смотреть: Crunchyroll



Сэнгу Исигами и его команде по спасению мира от окаменения удалось разыскать платину, необходимую для синтеза восстановительной жидкости. Параллельно гениальному ученому предстоит сражение в трехсторонней битве с коварными противниками — не говоря о глобальном вопросе: кто стоит за тотальным окаменением жизни на Земле.

Одноименная манга Риитиро Инагаки и южнокорейского художника Боити выходила с 2017-го по 2022-й. Творческая группа во главе с режиссером Сюхэем МацуситойРемейк нашей жизни») не изменилась, как и студия TMS EntertainmentДетектив Конан», «Мегалобокс»).

Читать Почему «Доктора Стоуна» нужно показывать школьникам

«Ханако, призрак с внекласными историями» — с 13 октября

Где смотреть: Crunchyroll



В академии Камомэ есть Семь школьных тайн — от кровавого пятна до призрака туалетов Ханако, которого и хочет призвать любительница мистики Нэнэ Ясиро. Вопреки легенде Ханако оказывается не девушкой, а юношей, которому школьница будет помогать, чтобы избавиться от (другого) проклятия.

«Внеклассные истории» — сборник зарисовок из жизни Ханако и Нэнэ, спин-офф одноименного сериала (и его перезапуска) по манге Иро Айды. Школьную тему развивают умельцы из студии LercheКласс убийц», «Добро пожаловать в класс превосходства»), а следит за порядком на мини-сериала режиссер Масаки КитамураТигр и кролик», «Эрго Прокси»). Голосом Ханако-куна остался Мэгуми Огата (Джулия Мураи из «Крутого учителя Онидзуки», Тир Харрибел из «Блича»), а Нэнэ Ясиро — Акари Кито (Нэдзуко Камадо из «Истребителя демонов», Лили Гавестон из «Принцессы-шпионки»).

Читать 10 аниме для тех, кто любит «Гарри Поттера»

«Монолог фармацевта» — с 21 октября

Где смотреть: Crunchyroll

Прощание с «Атакой титанов» и новый Хаяо Миядзаки: главные аниме-премьеры осени, которые развеют тоску

Эпоха Троецарствия. 17-летняя Маомао постигает искусство врачевания в Квартале красных фонарей, пока её не похищают для службы в императорском дворце. Там циркулируют слухи о загадочной хвори, одолевших детей правителя, и девушка решает тайком исследовать болезнь, применив обретенные навыки.

Сёдзё по ранобэ Токо Сино с иллюстрациями Нацу Хьюги, продолжающее выходить с 2011 года. Для адаптацией объединили силы анимационное подразделение студии TOHO и ветераны из OLMБерсерк», «Необычное такси»). Сдвоенную позицию режиссера и сценариста доверили Норихиро НаганумаНевеста чародея», «Достучаться до тебя»), а сэйю Мамао стала Аой Юки (Люсина Кусинада из «Киберпанка» и Бива из «Повести о доме Тайра»).


«Плутон» — с 26 октября

Где смотреть: Netflix

Прощание с «Атакой титанов» и новый Хаяо Миядзаки: главные аниме-премьеры осени, которые развеют тоску

Андроид Гезихт — гениальный детектив, агент Европола и ветеран 39-й Азиатской войны. Он расследует убийства швейцарского робота Монблана и немецкого активиста Линке, следивших за равноправием искусственного и биологического интеллектов. В преступлении подозревается тоже репликант — чего не случалось уже восемь лет, а следы ведут к загадочному андроиду Плутону.

Одноименная манга Наоки УрасавыМонстр») выросла из арки «Величайший робот на Земле» классического «Астробоя» Осаму Тэдзуки. Экранизация-долгострой в итоге поддалась студии M2 Масао Маруямы, а режиссером восьми часовых эпизодов стал Тосио Кавагути (постановщик «Жар-птицы: Главы об узах» и ключевой аниматор «Акиры», «Войны тануки» и «Будды Осаму Тэдзуки»). Cупердетектива-андроида Гезихта озвучил Синсю Фудзи (Ризотто Неро из «Невероятных приключений ДжоДжо»), гениального робота-подростка Атома — Ёко Хикаса (Вероника де Сад из «Мемуаров Ванитаса», Куруми из «Хала», Нанако из «Цветов зла»), а его младшую сестру Уран — Минори Судзуки (Розина из «Власти книжного червя» и Махо Тояма из ромкома «Моя возлюбленная забыла очки»).

Читать Дороро — экранизация классического сюжета Тэдзуки о ронине

«Онимуся» — со 2 ноября

Где смотреть: Netflix



Эпоха Эдо. Легендарный ронин и один из лучших мечей Японии Мусаси Миямото вместе с самурайским кланом противостоит демонической расе гэнму. Получив рукавицу óни, славный воин должен за 33 дня сразить призрачную нежить и защитить девочку, у которой больше никого не осталось.

Конвертированием культового видеоигры в аниме занимается неутомимый классик Такаси МиикэКинопроба», «Ичи-киллер») на студии SublimationЦветущая сакура», «Догма дракона»). Воплощение Масуси Миямото, портретно срисованного с Тосиро Мифунэ (звезда «Семи самураев» играл легендарного мечника в трилогии «Самурай»), возложено на Акио Оцуку (коварный дух Экубо из «Моб Психо 100» и отец «Баки» Юдзиро Ханма).

Читать «Киберпанк: Бегущие по краю» — едва ли не лучшая экранизация видеоигры

«Атака титанов» (финал) — с 4 ноября

Где смотреть: Кинопоиск, Crunchyroll



Реально заключительная часть франшизы, которую зрители со всего мира не отрываясь смотрят уже десять лет. История, начавшаяся за стенами последнего оплота человечества, где люди спряталась от плотоядных исполинов, закончится далеко от стартовой точки: и географически, и жанрово, и сюжетно. Эрен Йегер, когда-то мечтавший увидеть мир за Стеной, многое узнал о титанах и реальности вокруг, и финал сериала сулит масштабную битву между бывшими друзьями и соратниками.

Экранизация манги Хадзимэ Исаямы, закончившейся в 2021 году. За десятилетнюю историю аниме-адаптацией «Атаки титанов» занималась и студия Wit, и сменившая их на финальном сезоне MAPPAАдский рай», «Кулинарные скитания в параллельном мире»), но теперь настала пора поставить точку. Режиссер Юитиро ХаясиДорохедоро», «Юри на льду») и хорошо знакомая команда артистов уже готовы.

Смотреть онлайн Все (вышедшие) серии «Атаки титанов»

«Дьяволенок» — с 9 ноября

Где смотреть: Netflix

Прощание с «Атакой титанов» и новый Хаяо Миядзаки: главные аниме-премьеры осени, которые развеют тоску

Пятиклассник-оккультист Синго Уморэги хочет создать идеальный мир без раздоров, войн и прочих порождений человеческой природы. Правда, благая цель омрачается сомнительными методами: для достижения мечты юный чернокнижник собирается открыть портал в ад, чтобы заручиться поддержкой сильнейших демонов преисподней.

Новый эксклюзив Netflix по мотивам манги Сигэру Мидзуки, экранизированной в 1989 году. Постановкой вновь занялись Дзюнъити СатоКрасавица-воин Сейлор Мун Эс») и Фумитоси ОидзакиДэаймон»), а роль Синго Уморэги досталась Юки Кадзи (Эрен Йегер из «Атаки титанов», Мелиодас из «Семи смертных грехов»). В проекте Encourage FilmsМонополия моего героя», «История одной кошки») также прозвучат голоса оригинального Дьяволенка (Юко Мита) и Мефисто II (Тосио Фурукава).

Читать «Морская тьма, лунная тень» — классический хоррор про близняшек

«Скотт Пилигрим нажимает на газ» — с 17 ноября

Где смотреть: Netflix



Канадский паренек Скотт Пилигрим играет в рок-группе Sex Bob-Omb, угорает по гик-культуре и пытается залечить разбитое сердце свиданиями со школьницей. Неожиданно в его жизнь врывается Рамона Флауэрс — девушка с разноцветными волосами и загадочным прошлым, с которой не получится так просто завязать отношения: сначала надо победить семерку злых бывших.

Неожиданная аниме-адаптация культового комикса Брайана Ли О’Мэлли от студии Science SaruБлюз машины времени о четырех с половиной татами», «Ину-О»). Для одноименного знакового фильма Эдгар Райт дофантазировал альтернативный финал — «Скотт Пилигрим» продолжал выходить, — теперь та же команда перенесет сюжет на малый экран куда более скрупулезно (правда, Amazon, где работала Рамона, заменили на Netflix). Райт и О’Мэлли заняты продюсированием и сценарием, режиссер — Абель ГонгораЗвездные воины: Видения»), а студии Масааки Юасы мы доверяем как себе.

Читать «Ину-О» — феерическое аниме Юасы и Science SARU

«Мальчик и птица» — с 7 декабря

Где смотреть: в кинотеатрах

Прощание с «Атакой титанов» и новый Хаяо Миядзаки: главные аниме-премьеры осени, которые развеют тоску

1943 год, война в Тихом океане. Во время бомбардировки Токио погибает мама 12-летнего Махито — и он вместе с отцом переезжает в более спокойное место. Там, однако, юношу не отпускает горестные мысли, а еще — преследует загадочная цапля.

Уже точно не последний, но (пока) наиболее откровенный фильм Хаяо Миядзаки по мотивам одноименной книги Гэндзабуро Ёсино 1937 года. Новый проект студии Ghibli, в которой наметились большие перемены, неплохо показывает себя в японском прокате, потихоньку посещает мировые кинофестивали и готовится к выходу в российский прокат. Вряд ли нужны какие-то еще рекомендации.

Читать Гид по творчеству Хаяо Миядзаки

«Покемон: Консьерж» — в декабре

Где смотреть: Netflix

Прощание с «Атакой титанов» и новый Хаяо Миядзаки: главные аниме-премьеры осени, которые развеют тоску

Девушка Хару становится консьержем на тропическом курорте. Хоть она и старается изо всех сил, рабочие задачи ей даются далеко не всегда. К счастью, рядом всегда есть покемоны, на которых можно положиться: например, верный псайдак.

Новая кукольная коллаборация Netflix и студии dwarfРилаккума и Каору», «Левша»). Умилительный мультфильм поставил специалист по стоп-моушн Ику Огава, а голосом и моделью для выражений лица Хару стала Рэна Нонэн (Сузу Урано из «В этом уголке мира»).

Читать «Пиноккио» — кукольный шедевр Гильермо дель Торо

Что еще посмотреть:


Прощание с «Атакой титанов» и новый Хаяо Миядзаки: главные аниме-премьеры осени, которые развеют тоску

Продолжаются: второй сезон «Магической битвы», «Хельк», «Бродяга Кэнсин», многострадальный «Последний список зомби».

Стартовали в самом конце сентября: «Рагна Багровый», «Фури-кури: Шугейз», «Дайго из пожарной команды».

Другие новинки: «Обгон» (1 октября), «Капитан Цубаса: Подростки» (1 октября), «Парадокс в прямом эфире» (3 октября), «Буллбастер» (5 октября), 2-й сезон «Убийцы гоблинов» (6 октября), «Низкоквалифицированный ниндзя» (6 октября), 3-й сезон «Восхождения героя щита» (6 октября), 2-й сезон «Далекий паладин» (7 октября), 2-й сезон «Аркнайтс» (7 октября), «Мой новый босс глупый» (7 октября), «Семь смертных грехов: Четыре всадника Апокалипсиса» (8 октября), «Телепат звездной пыли» (9 октября), «Поющие мальчики из Кавагоэ» (9 октября), 2-й кур «Смертельной игры мертвой горы» (10 октября), «Спокойной ночи, мир» (12 октября).

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Прощание с «Атакой титанов» и новый Хаяо Миядзаки: главные аниме-премьеры осени, которые развеют тоску фотографии
Прощание с «Атакой титанов» и новый Хаяо Миядзаки: главные аниме-премьеры осени, которые развеют тоску фотографии
Прощание с «Атакой титанов» и новый Хаяо Миядзаки: главные аниме-премьеры осени, которые развеют тоску фотографии
Прощание с «Атакой титанов» и новый Хаяо Миядзаки: главные аниме-премьеры осени, которые развеют тоску фотографии
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анонс

Деконструкция «Основатель»

Скорбим

Сергей Зубенко
2 октября ушёл из жизни актёр Сергей Зубенко.
Олег Егоров
1 октября ушёл из жизни сценарист Олег Егоров.
Виталий Коняев
30 сентября ушёл из жизни актёр Виталий Коняев.

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Николай Волков (младший)
Армен Джигарханян
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Роман Жилкин
Кристина Казинская
Елена Коренева
Ирина Сидорова
Ева Шевченко-Головко
Алисия Викандер
Нив Кэмпбелл
Жан Лефевр
Шон Уильям Скотт
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