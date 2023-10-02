Прощание с «Атакой титанов» и новый Хаяо Миядзаки: главные аниме-премьеры осени, которые развеют тоску

Световой день начинает укорачиваться, поводов для радости все меньше — и именно в этот период стартует осенний аниме-сезон, продолжающийся с октября по декабрь. Пока премьеры только берут разгон, вы можете ознакомиться с нашими рекомендациями за лето, весну и зиму, а также почитать подробные обзоры на шоу, которые уже вышли целиком. Из минимум полусотни новинок и продолжений мы выбрали 22, включая полный метр Хаяо Миядзаки и один сериал, стартовал 30 сентября.
Все трейлеры — с русскими субтитрами. В конце материала вы также найдете, какие шоу продолжаются с лета, и несколько премьер, вошедших только в лонглист редакционных вкусов. Своих фаворитов можете писать в комментариях!
Где смотреть: Crunchyroll
Фрирен
— практически бессмертная эльфийка-волшебница, которая привыкает к мирной жизни после победы над Королем демонов. Годы спустя один из соратников-людей, умирающий от старости, просит Фрирен стать наставницей его дочери Ферн
— и для эльфийки начинается долгое путешествие по хрупкой душе человеческих существ.
За экранизацию сёнэн-манги Канэхито Ямады
и Цукасы Абэ
отвечает студия Madhouse
(«Триган
», «Паприка
»), а режиссером философского фэнтези стал Кэйитиро Сайто
(«Рок-тихоня!
», «Сонни Бой
»). Фрирен озвучила Ацуми Танэдзаки
— Ариса Уотани из «Корзинки фруктов
» и Аня Форджер из «Семьи шпиона
».
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Обзор аниме «Сонни Бой»
Где смотреть: Crunchyroll
Как-то раз 200-летняя ведьма Алисса нашла на лесной опушке бесхозное дитя, которая со временем выросла в эффектную 16-летнюю девушку Виолу. Беда в том, что Алисса, несмотря на почтенный возраст, выглядит как заправская лоли, и любое появление с дочуркой на людях чревато нескончаемыми курьезами.
Дирижировать ситуационной комедией A-Real
(«Королева хулиганов: Девчонка уделывает парней
») взялся мастер на все руки Масахиро Таката
(«Почувствуй ветер
», «Небесное вторжение
»), лоли-ведьму озвучила Аой Кога
(титульная «Госпожа Кагуя
» и титульная же Коми, у которой «…проблемы с общением
»), а ее дочурку — Нана Мидзуки
(влюбленная в Наруто
Хината Хюго и жрица Сая Кисараги из сериала «Кровь-С
»).
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«Полет ведьмы» — еще одно аниме о колдовстве
Где смотреть: Crunchyroll
Чета Сонояма всю жизнь мечтала о ребенке — и вот, наконец, они усыновляют очаровательного подростка Хитори. Кажется, что в квартале Оригон города Кобе, построенном по образцу американской субурбии, восторжествовала семейная идиллия, однако Хитори не тот, кем кажется. Под этой личиной скрываются близнецы Миги и Дали, которые чередуются в роли одного человека, чтобы разыскать убийцу биологической матери.
Психологический триллер по манге покойной Нами Сано
делают студии Geek Toys
(«Полюбишь ли ты извращенку, если она милая?
», «Грабитель
») в сотрудничестве с CompTown
. За режиссуру отвечает Манкю
(«Ледяной парень и классная девушка-коллега
»). Сэйю Миги — Сюн Хориэ
(Кётару Итикава из «Опасности в моем сердце
», Хакер из «Акудамы драйв
»), а Дали — Аюму Мурасэ
(Сёё Хината из «Волейбола!!
», Рё Асука из сериала «Человек-Дьявол: Плакса
»).
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Обзор ромкома «Опасность в моем сердце»
Где смотреть: Crunchyroll
После доведения подозреваемого до самоубийства, детектив Камонохаси лишается лицензии и проводит досуг в тесных объятиях депрессии. Вызволить антигероя из этого состояния помогает молодой и дурной следователь Тотомару Иссики, которого тоже вот-вот ждет увольнение за нерадивость. Вместе сыскари-неудачники расследуют подозрительно однотипную гибель пяти человек.
Постановкой комедийного детектива от студии Diomedea
(«Вторжение кальмарки
», «Команда мечты
»), основанного на манге Акиры Асано
(«Психопаспорт
»), заведует Сёта Ибата (ключевой аниматор «Гинтамы
», «Кода Гиас
» и «Стального алхимика: Братства
»). У депрессивного Камонохаси-сана голос Ёхэя Адзаками
(Тэттё Суэхиро из «Прозы бродячих псов
», Гуэль Джетарк из «Ведьмы с Меркурия
»), а у его молодого коллеги Иссики — Дзюнъи Эноки
(Юдзи Итадори из «Магический битвы
», Сэйсю Инуи из «Токийских мстителей
»).
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«Летнее время» — еще одно аниме с запутанным сюжетом
Где смотреть: Crunchyroll
Преступность искоренена, войны прекратились: планета наконец-то вступила в фазу Утопии, и все благодаря Героям — людям, обладающим невероятными способностями. У каждой страны — локальный страж, помогающий жителям одолевать стихийные бедствие и прочие форс-мажоры. Японию в этом качестве представляет Тэру Момидзияма с говорящим псевдонимом Стесняшка.
Мангу Букими Мики
о борьбе с супергеройскими ментальными трудностями экранизирует студии 8bit
(«О моем перерождении в слизь
», «Синяя тюрьма: Блю Лок
»), доверив сей процесс режиссеру Масаоми Андо
(«Туалетный мальчик Ханако
», «Хакумэй и Микоти
»). Закомплексованную спасительницу Момодзияму озвучила Сино Симодзи
(Рам и Ширли из «Дома теней
» и Лукиус Орифламм «Мемуаров Ванитаса
»).
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«Человек-Паук: Паутина вселенных» — новый эталон анимации и супергероики
Где смотреть: Disney+
На какие бы героические подвиги ни шел, проливая слезы, Такэмити Ханагаки
, его миссия по спасению школьной любви остается бесконечно далекой от завершения
. Даже путешествия во времени не помогают. На этот раз плаксивый юноша с золотым сердцем и его боевые товарищи сойдутся в смертельной схватке с группировкой «Поднебесье», на фоне которой даже головорезы из предыдущих стычек кажутся бойскаутами в розовых свитерах.
Сёнэн
по манге Кэна Вакуи
по-прежнему куется в стенах Liden Films
(«Бессонница после школы
», «Песнь ночных сов
») под руководством бессменного режиссера Коити Хацуми
(«Дороро
», «Охотник х Охотник
»). С сэйю тоже все по-старому: Такэмити всхлипывает голоском Юки Сина
(Нацуо Тодороки из «Моей геройской академии
», Крис Разерфорд из «Нулевого Эдема
»), за главаря «Токийской свастики» Майки
отдувается Ю Хаяси
(Рюносукэ Танака из «Волейбола!!
», Ольмар из «Саги о Винланде
»), а главаря «Поднебесья» Идзану Курокаву озвучил Нобунага Симадзаки
(молодой Шанкс из «Ван-Писа
», Цукаса Фудзи из «Твоего имени
»).
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Целебное аниме Liden Films «Бессонница после школы»
Где смотреть: —
К третьему сезону концепция сериала изменений не претерпела: ушастые и хвостатые девушки-пони соревнуются друг с другом в забегах, пытаются стать лучше, а также познают основы превозмогания, дружбы и недолговечного успеха. На этот раз основное соперничество развернется между Китасан Блэк и Сатоно Даймонд, знакомыми ценителям кавайно-конного спорта по второму сезону.
Все забеги по-прежнему проходят на ипподроме Studio Kai
(«Супер Каб
», «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир
») под присмотром неизменного Кэя Ойкавы
— ключевого аниматора «Наруто
» и «Бугипоп никогда не смеется
». Китасан Блэк и Сатоно Даймонд озвучивают Хинаки Яно
(Момоэ Саваки из «Приоритета чудо-яйца
» и Сэм из «Приятелей с пушками
») и Хина Татибана (Сиори Катасэ из «Маленькой сэмпай с моей работы
» и Тигуса Сано из «Еще раз “иппон”
»).
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«Лагерь на свежем воздухе» — аниме, похожее на прогулку по горам
Где смотреть: Crunchyroll
Старшеклассник Горо фрустрирован, что не может делать, что и когда хочет. В день, когда он замечает сбитую кошку и безразличие окружающих, ему приходит загадочное приглашение на телефон, а следом является óни Лалл, рассказывающая о закулисной борьбе избранных подростков за право обладать поистине божественной силой.
Автор идеи — культовый геймдизайнер Ёко Таро
, автор игры «Ниер: Автомата
» и сценарист ее аниме-адаптации, а производством сериала занималась новехонькая студия Unend
. Режиссер — Хироюки Сэсита
(«Нелюдь
»), а сценарист — музыкант и мангака Jin
(«Ангел кровопролития
»). Горо Оно озвучил Кадзуки Ура
(Ёити Исаги из «Синей тюрьмы: Блюк Лок
» и Кобальт из «Технороида: Сверхразума
»), а Лалл — Аянэ Сакура
(Аянэ Ханадзава из «Дитя погоды
» и Габи Браун из «Атаки титанов
»).
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«Девушки-разрушительницы» — аниме про борьбу за права отаку
Где смотреть: Crunchyroll
В мире, где навыки решают всё, сирота Фейт Графайт страдает еще и от постоянного чувства голода: его талант носит имя Обжорство. Однажды, убив вора, он не выясняет, что может пожирать души, а с ними — и умения оппонентов. Тут-то у него, как говорится, карта и пошла.
Аниме студии A.C.G.T.
(«Путешествие Кино
», «Заморозка
») основано на ранобэ Итики Иссики
с иллюстрациями fame
. Режиссером нажористого фэнтези стал Тэцуя Янагисава
(«Старшая школа DxD
», «Ориент
»). Фейта озвучивает Рёта Осака
(Клифф Гримуар из «Реинкарнации безработного
» и Кирио Ами из «Добро пожаловать в Ад, Ирума!
»), а его Голод — Томокадзу Сэки
(Итару Хасида из «Врат Штейна
» и Энрико Пуччи из «Невероятных приключений ДжоДжо
»).
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«Кулинарные скитания» — аниме для гурманов
Где смотреть: —
18-летняя Фуко Идзумо заряжена феноменальной неудачей: стоит её коснуться — и человек окажется вовлечен в смертельное происшествие (например, на голову может упасть самолет). Дочитав любимую сёдзё-мангу, девушка решает не портить жизнь себе и людям, но от фатальной ошибки её останавливает нежить Энди. Бессмертный балбес как раз ищет нечто, что может избавить его от вечного существования.
Конспирологическую фантастику Ёсифуми Тодзуки
экранизирует Юки Ясэ
(«Девочка-волшебница Мадока
», «Дюрарара!!
») на студия David Production
(«Невероятные приключения ДжоДжо
», «Клетки за работой
»). Голосом Фуко выступила Моэ Кахара
(Хасу из «В сердце куноити Цубаки
» и Рин из «Вермейл в золотом
»), а выкрики Джо озвучил Юити Накамура
(Сатору Годзё из «Магической битвы
» и Цукаса Сисио из «Доктора Стоуна
»).
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Необычный дуэт в аниме «Богиня идола-мерзавца»
«Семья шпиона» (2-й сезон) — с 7 октября
Где смотреть: Crunchyroll
Долгожданное продолжение комедийного хита о супершпионе Лойде Форджере, вынужденном завести фиктивную семью для предотвращения войны между двумя государствами. Новые домочадцы под стать патриарху: роль супруги играет Йор — элитная наемная убийца с серьезными психологическими проблемами, а в дочках у шпиона — маленькая телепатка Анечка. Правда, сам Форджер обо всем этом даже не догадывается.
Постановкой предыдущих двух куров занимался целый тандем режиссеров, но теперь эту роль полностью подмял Кадзухиро Фурухаси
, работавший над «Бродягой Кэнсином
», «Ранма 1/2
» и «Несносными пришельцами
». Дуэт студий Wit
(«Атака титанов
», «Хал
») и CloverWorks
(«Обещанный Неверленд
», «Хоримия
») остался нерушим, как не изменились и голоса ключевых героев. Лойд все так же говорит уверенным голосом Такуи Эгути
(Сюдзи Хамма из «Токийских мстителей
», Домас из «Рейтинга короля
»), за Йор отдувается Саори Хаями
(Адская метель в «Ванпанчмена
» и Юмэко Джабами из «Безумного азарта
»), а роль Ани феноменально отыгрывает Ацуми Танэдзаки
(Виви из «Песни флюоритового глаза
»).
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Всё, что нужно знать про «Семью шпиона»
Где смотреть: Crunchyroll
Обычно японцы перевоплощаются в другом мире после плотного знакомства с грузовиком, но безымянный отаку отличился: неудачно поужинав сырой свининой, он отдал богу душу и реинкарнировал в фэнтезийном королевстве как упитанный порось. На счастье новоиспеченного свина ему повстречалась Джесса: как ни странно, девушка может общаться с попаданцем посредством телепатии.
Их приключениями руководит Масаюки Такахаси
: для него исекай
по ранобэ Такума Сакаи
с иллюстрациями Асаги Тосака
стал первой самостоятельной работой после трудов на должности раскадровщика («Черный клевер
») и помощника режиссера («Я побрился. Затем привёл домой старшеклассницу
»). Джесс озвучивает Томори Кусуноки
(Макима из «Человека-бензопилы
», Сидзука Микадзуки из «Предсмертного списка зомби
»), а ее четвероногого друга — Ёсицугу Мацуока
(Вэш Ураган из нового «Тригана
», Иносукэ Хасибира из «Истребителя демонов
»). За производство отвечает студия Project No.9
(«Любовь после мирового господства
», «Ангел по соседству
»).
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«Перерождение дяди» — легкая насмешка над попаданцами
«Доктор Стоун» (2-й кур, 3-й сезон) — с 12 октября
Где смотреть: Crunchyroll
Сэнгу Исигами и его команде по спасению мира от окаменения удалось разыскать платину, необходимую для синтеза восстановительной жидкости. Параллельно гениальному ученому предстоит сражение в трехсторонней битве с коварными противниками — не говоря о глобальном вопросе: кто стоит за тотальным окаменением жизни на Земле.
Одноименная манга Риитиро Инагаки
и южнокорейского художника Боити
выходила с 2017-го по 2022-й. Творческая группа во главе с режиссером Сюхэем Мацуситой
(«Ремейк нашей жизни
») не изменилась, как и студия TMS Entertainment
(«Детектив Конан
», «Мегалобокс
»).
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Почему «Доктора Стоуна» нужно показывать школьникам
Где смотреть: Crunchyroll
В академии Камомэ есть Семь школьных тайн — от кровавого пятна до призрака туалетов Ханако, которого и хочет призвать любительница мистики Нэнэ Ясиро. Вопреки легенде Ханако оказывается не девушкой, а юношей, которому школьница будет помогать, чтобы избавиться от (другого) проклятия.
«Внеклассные истории» — сборник зарисовок из жизни Ханако и Нэнэ, спин-офф одноименного сериала
(и его перезапуска
) по манге Иро Айды
. Школьную тему развивают умельцы из студии Lerche
(«Класс убийц
», «Добро пожаловать в класс превосходства
»), а следит за порядком на мини-сериала режиссер Масаки Китамура
(«Тигр и кролик
», «Эрго Прокси
»). Голосом Ханако-куна остался Мэгуми Огата
(Джулия Мураи из «Крутого учителя Онидзуки
», Тир Харрибел из «Блича
»), а Нэнэ Ясиро — Акари Кито
(Нэдзуко Камадо из «Истребителя демонов
», Лили Гавестон из «Принцессы-шпионки
»).
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10 аниме для тех, кто любит «Гарри Поттера»
Где смотреть: Crunchyroll
Эпоха Троецарствия. 17-летняя Маомао постигает искусство врачевания в Квартале красных фонарей, пока её не похищают для службы в императорском дворце. Там циркулируют слухи о загадочной хвори, одолевших детей правителя, и девушка решает тайком исследовать болезнь, применив обретенные навыки.
Сёдзё
по ранобэ Токо Сино
с иллюстрациями Нацу Хьюги
, продолжающее выходить с 2011 года. Для адаптацией объединили силы анимационное подразделение студии TOHO
и ветераны из OLM
(«Берсерк
», «Необычное такси
»). Сдвоенную позицию режиссера и сценариста доверили Норихиро Наганума
(«Невеста чародея
», «Достучаться до тебя
»), а сэйю Мамао стала Аой Юки
(Люсина Кусинада из «Киберпанка
» и Бива из «Повести о доме Тайра
»).
«Плутон» — с 26 октября
Где смотреть: Netflix
Андроид Гезихт — гениальный детектив, агент Европола и ветеран 39-й Азиатской войны. Он расследует убийства швейцарского робота Монблана и немецкого активиста Линке, следивших за равноправием искусственного и биологического интеллектов. В преступлении подозревается тоже репликант — чего не случалось уже восемь лет, а следы ведут к загадочному андроиду Плутону.
Одноименная манга Наоки Урасавы
(«Монстр
») выросла из арки «Величайший робот на Земле» классического «Астробоя
» Осаму Тэдзуки
. Экранизация-долгострой в итоге поддалась студии M2 Масао Маруямы
, а режиссером восьми часовых эпизодов стал Тосио Кавагути
(постановщик «Жар-птицы: Главы об узах
» и ключевой аниматор «Акиры
», «Войны тануки
» и «Будды Осаму Тэдзуки
»). Cупердетектива-андроида Гезихта озвучил Синсю Фудзи
(Ризотто Неро из «Невероятных приключений ДжоДжо
»), гениального робота-подростка Атома — Ёко Хикаса
(Вероника де Сад из «Мемуаров Ванитаса
», Куруми из «Хала
», Нанако из «Цветов зла
»), а его младшую сестру Уран — Минори Судзуки
(Розина из «Власти книжного червя
» и Махо Тояма из ромкома «Моя возлюбленная забыла очки
»).
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Дороро — экранизация классического сюжета Тэдзуки о ронине
«Онимуся» — со 2 ноября
Где смотреть: Netflix
Эпоха Эдо. Легендарный ронин и один из лучших мечей Японии Мусаси Миямото вместе с самурайским кланом противостоит демонической расе гэнму. Получив рукавицу óни, славный воин должен за 33 дня сразить призрачную нежить и защитить девочку, у которой больше никого не осталось.
Конвертированием культового видеоигры в аниме занимается неутомимый классик Такаси Миикэ
(«Кинопроба
», «Ичи-киллер
») на студии Sublimation
(«Цветущая сакура
», «Догма дракона
»). Воплощение Масуси Миямото, портретно срисованного с Тосиро Мифунэ
(звезда «Семи самураев
» играл легендарного мечника в трилогии «Самурай
»), возложено на Акио Оцуку
(коварный дух Экубо из «Моб Психо 100
» и отец «Баки
» Юдзиро Ханма).
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«Киберпанк: Бегущие по краю» — едва ли не лучшая экранизация видеоигры
Где смотреть: Кинопоиск, Crunchyroll
Реально заключительная часть франшизы, которую зрители со всего мира не отрываясь смотрят уже десять лет. История, начавшаяся за стенами последнего оплота человечества, где люди спряталась от плотоядных исполинов, закончится далеко от стартовой точки: и географически, и жанрово, и сюжетно. Эрен Йегер, когда-то мечтавший увидеть мир за Стеной, многое узнал о титанах и реальности вокруг, и финал сериала сулит
масштабную битву между бывшими друзьями и соратниками.
Экранизация манги Хадзимэ Исаямы
, закончившейся в 2021 году. За десятилетнюю историю
аниме-адаптацией «Атаки титанов» занималась и студия Wit
, и сменившая их на финальном сезоне MAPPA
(«Адский рай
», «Кулинарные скитания в параллельном мире
»), но теперь настала пора поставить точку. Режиссер Юитиро Хаяси
(«Дорохедоро
», «Юри на льду
») и хорошо знакомая команда артистов уже готовы.
Смотреть онлайн
Все (вышедшие) серии «Атаки титанов»
Где смотреть: Netflix
Пятиклассник-оккультист Синго Уморэги хочет создать идеальный мир без раздоров, войн и прочих порождений человеческой природы. Правда, благая цель омрачается сомнительными методами: для достижения мечты юный чернокнижник собирается открыть портал в ад, чтобы заручиться поддержкой сильнейших демонов преисподней.
Новый эксклюзив Netflix
по мотивам манги Сигэру Мидзуки, экранизированной
в 1989 году. Постановкой вновь занялись Дзюнъити Сато
(«Красавица-воин Сейлор Мун Эс
») и Фумитоси Оидзаки
(«Дэаймон
»), а роль Синго Уморэги досталась Юки Кадзи
(Эрен Йегер из «Атаки титанов
», Мелиодас из «Семи смертных грехов
»). В проекте Encourage Films
(«Монополия моего героя
», «История одной кошки
») также прозвучат голоса оригинального Дьяволенка (Юко Мита
) и Мефисто II (Тосио Фурукава
).
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«Морская тьма, лунная тень» — классический хоррор про близняшек
Где смотреть: Netflix
Канадский паренек Скотт Пилигрим играет в рок-группе Sex Bob-Omb, угорает по гик-культуре и пытается залечить разбитое сердце свиданиями со школьницей. Неожиданно в его жизнь врывается Рамона Флауэрс — девушка с разноцветными волосами и загадочным прошлым, с которой не получится так просто завязать отношения: сначала надо победить семерку злых бывших.
Неожиданная аниме-адаптация культового комикса Брайана Ли О’Мэлли
от студии Science Saru
(«Блюз машины времени о четырех с половиной татами
», «Ину-О
»). Для одноименного
знакового фильма Эдгар Райт
дофантазировал альтернативный финал — «Скотт Пилигрим» продолжал выходить, — теперь та же команда перенесет сюжет на малый экран куда более скрупулезно (правда, Amazon, где работала Рамона, заменили на Netflix). Райт и О’Мэлли заняты продюсированием и сценарием, режиссер — Абель Гонгора
(«Звездные воины: Видения
»), а студии Масааки Юасы
мы доверяем как себе.
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«Ину-О» — феерическое аниме Юасы и Science SARU
Где смотреть: в кинотеатрах
1943 год, война в Тихом океане. Во время бомбардировки Токио погибает мама 12-летнего Махито — и он вместе с отцом переезжает в более спокойное место. Там, однако, юношу не отпускает горестные мысли, а еще — преследует загадочная цапля.
Уже точно не последний, но (пока) наиболее откровенный
фильм Хаяо Миядзаки
по мотивам одноименной книги Гэндзабуро Ёсино
1937 года. Новый проект студии Ghibli
, в которой наметились большие перемены, неплохо показывает себя в японском прокате, потихоньку посещает мировые кинофестивали и готовится к выходу в российский прокат. Вряд ли нужны какие-то еще рекомендации.
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Гид по творчеству Хаяо Миядзаки
Где смотреть: Netflix
Девушка Хару становится консьержем на тропическом курорте. Хоть она и старается изо всех сил, рабочие задачи ей даются далеко не всегда. К счастью, рядом всегда есть покемоны, на которых можно положиться: например, верный псайдак.
Новая кукольная коллаборация Netflix и студии dwarf
(«Рилаккума и Каору
», «Левша
»). Умилительный мультфильм поставил специалист по стоп-моушн Ику Огава
, а голосом и моделью для выражений лица Хару стала Рэна Нонэн
(Сузу Урано из «В этом уголке мира
»).
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«Пиноккио» — кукольный шедевр Гильермо дель Торо
Что еще посмотреть:
Продолжаются
: второй сезон «Магической битвы
», «Хельк
», «Бродяга Кэнсин
», многострадальный «Последний список зомби
».
Стартовали в самом конце сентября
: «Рагна Багровый
», «Фури-кури: Шугейз
», «Дайго из пожарной команды
».
Другие новинки
: «Обгон
» (1 октября), «Капитан Цубаса: Подростки
» (1 октября), «Парадокс в прямом эфире
» (3 октября), «Буллбастер
» (5 октября), 2-й сезон «Убийцы гоблинов
» (6 октября), «Низкоквалифицированный ниндзя
» (6 октября), 3-й сезон «Восхождения героя щита
» (6 октября), 2-й сезон «Далекий паладин
» (7 октября), 2-й сезон «Аркнайтс
» (7 октября), «Мой новый босс глупый» (7 октября), «Семь смертных грехов: Четыре всадника Апокалипсиса
» (8 октября), «Телепат звездной пыли
» (9 октября), «Поющие мальчики из Кавагоэ
» (9 октября), 2-й кур «Смертельной игры мертвой горы
» (10 октября), «Спокойной ночи, мир
» (12 октября).
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