Не сотвори из себя кумира: кавайная и криминальная изнанка японского шоубизнеса в аниме «Звездное дитя»

Новый летний аниме-сезон озаряет продолжение «Звездное дитя» — экранизация манги Аки Акасаки («Госпожа Кагуя: В любви как на войне») и Мэнго Ёкояри («Тайные желания отверженных») от студии Doga Kobo («Моя девушка не только милая», «Рыбалка для школьниц после занятий»). Тематический канал «Покебол с предсказанием» поможет вам вспомнить, с чего всё началось и почему шоу стало одним из хитов 2023 года: о закулисье японского шоубизнеса, фрейдистских мотивах и сходстве криминально-музыкальной драмы со знаковой картиной Ингмара Бергмана читайте в обзоре Алексея Филиппова.
Ай Хосино
— звезда айдол-группы B-Komachi, тянущая весь коллектив на небосклон: юная артистка обладает такой аурой, что никто не может глаз отвести. Правда, узнать, насколько высоко она способна взлететь, поклонницам и поклонникам не суждено: уже в 19 карьеру Ай оборвет нож одержимого фаната
. Группа распадется, маленькое агентство Strawberry Productions перестанет работать с айдолами (и лишится президента
), а главное — сиротами останутся малютки-близнецы Аква
и Руби
. Их рождение тщательно скрывали от публики — и именно оно послужило поводом для «мести» ревнивого обожателя Ай.
Читать
🫶 Ромком «Госпожа Кагуя» и её школьные многоходовочки
Юной звездочке посвящена часовая первая серия — нарастающий тренд прошлого года (см. «Истребитель демонов
», «Ооку
», «Провожающая в последний путь Фрирен
»), — а настоящими героями «Звездного дитя»
оказываются Руби и Аквамарин, унаследовавшие от матери звездный блеск глаз. Воспитанные Мияко Сайто
, возглавившей Strawberry Productions после отставки супруга, они по-разному относятся к индустрии развлечений: если сестра хочет стать айдолом и пойти по стопам матери, то брат неохотно снимается в избранных проектах, чтобы разузнать в процессе, кто же их биологический отец. Ведь убийца откуда-то знал, что Ай беременна, и родитель №2 — его главный подозреваемый.
Детективная линия позволяет сочинившему мангу Аке Акасаки
, автору «Госпожи Кагуи
», раскрывать закулисье разных форматов шоу-бизнеса: сериалов, стримов, реалити-шоу, концертов — всего, что привлекает зрителей возможностью лицезреть любимых персонажей. В интервью он ссылается на опыт знакомых
актеров-стримеров-продюсеров-талантов и резонансные случаи, когда слава вредила артистам, однако ждать от «Звездного дитя» откровений по этой части не стоит. Кабальные контракты, продюсерский диктат, повышенное внимание и холодный расчет — известные издержки медийности в Японии и мире, описанные не хуже механизма сетевой травли (и возможных печальных последствий).
Читать
🫶 Почему «Провожающая в последний путь Фрирен» — современная классика
Сквозной сюжет расследования с целью мести соединяет «цеха» производственной драмы, чью рутину раскрашивает динамика ромкома. На пути к цели насупленный Аква эксплуатирует семейную харизму: одни подпадают под обаяние его байронического образа, других привлекает артистический талант.
Баланс игры и истины, «власти и логики» (Акасаки) — ключевые темы Oshi no Ko, где одаренные и целеустремленные подростки оказываются в зеркальном лабиринте ситуаций на грани «быть» или «казаться». Если Ай Хосино в часовом прологе провозглашала «ложь есть любовь», то максималист Аквамарин испытывает неприязнь к малейшему проявлению лицедейства, хотя и вынужден регулярно прибегать к нему на сцене и в жизни.
Читать
🫶 «Богиня идола-мерзавца» — еще один взгляд на индустрию
Из этой расшифровки сюжета — в духе вокально-инструментальной версии бергмановской
«Персоны
» (1966) — как будто выпадает значимая деталь: Аквамарин и Руби — не просто дети. Они — фанаты Хосино, сельский гинеколог
и онкологическая больная
, после смерти переродившиеся её отпрысками.
В их фиксации на матери смешиваются кровная и фанатская привязанность, а восхищение родителем рифмуется с обожествлением звезды, чей образ — благодаря медиа и фантазиям — начинает жить отдельной жизнью, как в коновском
кошмаре «Истинной грусти
» (1997). Правда, этот фактор в первом сезоне используется скорее как дополнительная краска, без которой «Звездное дитя» потеряло бы лишь в энигматичности и крипотце (sic!).
Читать
🫶 Почему Ингмар Бергман остается актуальным сегодня
Показательно и то, что Акасаки в рамках размышления о жерновах шоу-бизнеса собирает обилие специфических тропов: с разных ракурсов Oshi no Ko напоминает и исекай (реинкарнация с новыми талантами и старым опытом), и гаремник (Аквамарин вербует девушек-айдолов не без помощи привлекательности), и что-то на отакувском, где ужасы закулисья изображены как привычная пропаганда трудоголизма, который, мол, и помогает достичь всего в этом мире. Иными словами, «Звездное дитя» столь же двойственно, как и индустрия развлечений, способная и мотивировать, и раздавить, и вознести, и выесть без остатка.
Если Осаму Тэдзука
превращал работу с персонажами в аналог студийной системы, где типажи варьировались в зависимости от назначаемого им статуса (и «получали зарплату»), то Ака Акасака как будто задается вопросом о влиянии общества на индустрию — и наоборот. Ведь люди воздействуют друг на друга аналогичным образом: экс-ребенок-звезда Кана Арима
, берущаяся за любую работу, чтобы о ней не забыли, под занавес сезона выбирает романтическое внешнее подтверждение (своей значимости) вместо родительского и профессионального. И в этом бермудском треугольнике мерцает одинокая звездочка призрачной цели. Славы. Истины. Любви.
«Ребёнок идола». 2 сезон. Трейлер с русскими субтитрами
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с автором манги «Звездное дитя» и «Госпожа Кагуя», а также беседы с режиссером и арт-директором сериала.
обсуждение >>