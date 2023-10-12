ФК «Родина»: О спорт, ты – женьшень!

12 октября в онлайн-кинотеатре more.tv и видеосервисе Wink стартует сериал «ФК "Родина"» – криминальная комедия о футболистах, пытающихся уберечь свой провинциальный клуб от разорения. В надежде спасти «Родину», герои ввязываются в бандитские дела, и тут уже не до футбола: сериал Ивана Плечева, режиссера рэпкор-драмы «Солдаут», очень быстро сходит с рельс спортивной комедии, превращаясь в еще одну оду «веселым девяностым». Которые, как известно, в моде при любой погоде, а сейчас – особенно.
Жители дальневосточного города Приамурска химерами локального патриотизма явно не страдают: местная футбольная команда «Родина» не вызывает интереса ни у дворовой шпаны (ей больше нравится питерский «Зенит»), ни у чахнущих на злате муниципальных властей. Мэр Олег Олегович (Владимир Виноградов
) так и говорит елейным голосом: мол, клубу обрубили финансирование, так что придется сниматься с чемпионата и готовиться к процедуре закрытия. ФК «Родина», год назад отпраздновавший столетний юбилей, не переживет бюджетную оптимизиацию, так что команде стоит задуматься о поиске новой работы. Если, конечно, вдруг не объявится какой-нибудь новый спонсор, готовый выкупить неликвидный актив за баснословные 10 миллионов рублей. Да только кто же в Приамурске вообще располагает такими деньгами, чтобы инвестировать состояние в раскуроченный стадион и команду, не хватающую звезд с неба даже в своей завалящей лиге?
Кому «Родина» все еще нужна, так это самим игрокам, пришедшими на стадион в отрочестве, да так и зависшими в лимбе между раздевалкой и пожухлым газоном. Заряженный идеями городского футбола Илюха (Роман Евдокимов
) истово верит, что Приамурску нужна местная футбольная команда: какая есть, зато своя. Он и становится главным активистом, собирая товарищей по команде в поход за деньгами. Взяв в дружину ловеласа Денчика (Максим Белбородов
), колдыря-харизматика Деда (Игорь Хрипунов
) и Малого (Тихон Асеев
) – недалекого, но с чистым сердцем, эдакого архетипичного Иванушку-дурачка – Илюха идет на поклон к единственной в городе силе, которая может себе позволить слить десяток миллионов в понты. Деньги на «Родину» готов выделить криминальный авторитет Краб (Александр Клюквин
), с комфортом расквартированный на местной зоне. Средства в обмен на пару незамысловатых услуг. Во-первых, «Родину» переименуют в ФК «Алла» (в честь мамы Краба – такая нежность). Во-вторых, футболистам нужно примерить на себя роль «маленьких лошадок» и переправить через российско-китайскую границу сумку с корнями дикого женьшеня.
Китайские товарищи приписывают растению чудотворную силу, таможня же за сбыт краснокнижного реликта приписывает реальные сроки. Естественно, приамурские спортсмены на контрабанде прогорают: еле ноги унесли от погранцов, товар потеряли, влезли в баснословные долги. «Родина» в опасности, Краб в ярости, да и местное крыло китайской мафии, одурев от запаха женьшеня, тоже падает незадачливым преступникам на хвост. Начинаются дальневосточные казаки-разбойники с китайскими музыкальными мотивами и гэгами о житухе на цивилизационном отшибе. Погони на праворульках, захват заложников, золотой «калаш», притараканенный Дедом из Приднестровья – своеобразный символ творящегося на экране бурлеска.
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От текущего сериального сезона очень тревожное чувство: не за проекты российских стримингов, за саму державу страшно. На границах ее, где «Бог высоко, а Царь далеко» как будто творится первобытный хаос. Еще не успела улечься пыль от «Лады Голд»
, истории бегства двух миллениалов (один из них – тот же Евдокимов) в Казахстан, как прилетела аналогичная по замыслу комедия с Дальнего Востока. Разница во флагах непринципиальна, а вот сама эстетика криминала приграничных территорий государства российского, похоже, захватила онлайн-кинотеатры всерьез. Оно, может, и неплохо: уставшему от богемной Москвы зрителю предоставлена возможность посмотреть на веселую побасенку о провинции, заодно высмеяв канон 90-х. От «ФК "Родина"» – нового сериала объявивших о помолвке онлайн-сервисов Wink и more.tv, в довесок поддержанного Институтом развития интернета и созданного продюсерами хитовых «Трудных подростков»
– справедливо было бы ждать «комедии третьего дивизиона»: эдакого отечественного «Теда Лассо»
, только с разбойниками. Название вроде как обязывает. Но авантюра режиссера Ивана Плечева уже в первой серии дистанцируется от футбольного драмеди-симулятора, как некогда сериал «Солдаут» (тоже за его авторством) спрыгнул с темы музыки на вечный поколенческий конфликт. И если путешествие «Лады Голд» изо всех сил старается быть (и у нее отчасти удается) отечественным аналогом фильмов Гая Ричи
, то «Родина» – продолжение юмористической линии, заложенной фильмом Романа Каримова «Все и сразу»
.
Исток вроде бы один, а настроение разное: золотые «Жигули» гнали вперед вообще без тормозов, выбрасывая на экран все, что кажется брутальным и соответствующим стереотипу о реальных пацанах: «Каспийский Груз», VHS-фильтры, Даниила Воробьева
и визуальные отсылки к «Криминальной России»
. Это был круто сваренный аттракцион. «Родина» так не умеет и брать будет не безумствами, а березками. Уже из названия понятно, что главнее всего для проекта оказывается размышление о месте человеческой силы. «С чего начинается Родина? С заветной скамьи
(запасных) у ворот»
. За эту самую обшарпанную скамейку, старенького Палыча (Юрий Нифонтов
), то ли завхоза, то ли тренера, не стыдно и в передрягу вляпаться – чтобы потом выбираться из нее всем светом. Такая вот соборность на футбольный лад, сдобренная комедией и китайским хором, напевающим где-то на фоне державное «Боже, Царя храни!».
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Разумеется, напасти, предостерегающие героев на каждом шагу, трудно назвать по-настоящему серьезными: ни всемогущий Краб, ни китайские молодчики, будто бы законсервированные в эпоху расцвета гонконгских боевиков, не кажутся угрожающими. Да и не должны. «ФК "Родина"» пытается не культивировать миф о девяностых – тех, которые или вернутся, или вовсе никуда не уходили, – а доводит его до состояния шутки. Терапия смехом – последний рубеж борьбы с фобией нового лихого периода. Все переживем, и бандитов, и чинушей-казнокрадов. Может даже, в футбол играть научимся. Если уж мечтать о светлом будущем, то по-крупному. Возможно, российской футбольной сборной только и не хватает, что веры в великую миссию и простого советского... женьшеня?
Смотрите сериал «ФК "Родина"» с 12 октября на more.tv и Wink.
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