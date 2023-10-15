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Просто психанул: рецензия на второй сезон «Локи»

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15 октября 2023
На Disney+ стартовал второй сезон «Локи» — сериала о боге хитрости из киновселенной Marvel, который оказывается в Управлении временными изменениями и вынужден спасать множественные миры. Разбираемся на примере первых двух эпизодов, насколько успешно шоу с Томом Хиддлстоном развивает находки оригинала.

Просто психанул: рецензия на второй сезон «Локи»

За два года с премьеры «Локи» кое-что поменялось: пандемия закончилась, в киновселенной Marvel началась пятая фаза (первый сезон шоу формировал возможные маршруты развития после «финальных» «Мстителей»), а популярность супергероики пошла на спад. Вдобавок новые шесть эпизодов лишены фактора неожиданности: оригинальная концепция «антигерой-трикстер путешествует во времени» требует развития в тени основной франшизы, где мультивселенные стали общим местом, если не сказать «утомили».

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Итак, как-то раз Локи Лафейсон (Том Хиддлстон) попал в бюрократический лабиринт Управления временными изменениями — организации, расположенной в «никогде» и следящей, чтобы всё в мире шло по плану, а простые смертные (ровно как и герои со злодеями) не шлялись по чужим измерениям и временным отрезкам. Бог хитрости, как известно, хронологическим постоянством не отличался, а потому угодил на «суд времени». Правда, его прегрешения быстро ушли на второй план, когда оказалось, что шухер наводит Локи из другого мира: отзывается на имя Сильвия (София Ди Мартино), скрывается от УВИ с детства, когда её арестовали за нарушение порядка вещей (ну, или времени).

Просто психанул: рецензия на второй сезон «Локи»

Пока знакомый зрителям Лафейсон копается в себе, пытаясь понять, злодей ли он вообще, его альтернативная версия ведет крестовый поход против тех, кто определяет «хорошо» и «плохо». Спойлер: в результате «внутреннего расследования« вскрывается, что УВИ — структура, созданная «Тем, кто остается» (Джонатан Мэйджерс), чтобы альтернативные личности (вроде Канга Завоевателя из нового «Человека-муравья») не претендовали на его власть. Сильвия и Локи оказываются перед выбором: самим управлять так называемым Священным таймлайном, либо нарушить статус-кво — и посмотреть, не приведет ли торжество свободы воли к новой Войне мультивселенных. Перевешивает второй вариант: и вот Сильвия отправляется в Брокстон, штат Оклахома, чтобы мирно работать в McDonald's 1982 года, а Локи оказывается в потоке времени, который непрредсказуемо бросает его из прошлого в будущее, демонстрируя разруху в УВИ и безрадостную перспективу развития событий.

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В продолжении «Локи» ставки закономерно повышаются: на кону уже не порядок, а существование (мульти)вселенной. Ну а перед богом коварства встает вопрос, кем он хочет быть: обиженным подростком, который на эмоциях устраивает инопланетное вторжение на Землю (именно так он интерпретирует события первых «Мстителей»), или неидеальным героем в поисках баланса для мира, сваливающегося то в хаос, то в диктатуру вневременных силовиков. Разбираться в «политике времени» ему помогают агент УВИ Мобиус М. Мобиус (Оуэн Уилсон), охотница Б-15 (Вунми Мосаку) и главный инженер Уроборос (Ке Хюи Куан), написавший ультимативную инструкцию для всех примочек борцов за чистоту таймлайна.

Просто психанул: рецензия на второй сезон «Локи»

То ли перемена ведущего автора (вместо повышенного Майкла УолдронаЭрик Мартин), то ли наследие первого сезона, но за два эпизода из запланированных шести не слишком сдвигают «Локи» с мертвой точки. Контраст абсурдных ситуаций, ходов и изобретений с гримасами (мульти)вселенской скорби сначала усиливается, потом достигает подобия баланса. Персонажа Хиддлстона продолжают подталкивать к коридору «хорошего парня», облаченного теперь в «шерлоковское» пальто и снабженного напарником — любителем пирогов доктором Ват агентом Морбиусом. Спроецированный на вселенную (вселенные?) внутренний конфликт уступает дилемме «лучшего» и «хорошего».

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Осознав, что нет на самом деле ни бога, ни таймлайна, агенты УВИ пускаются во все тяжкие: местная военщина стремится уничтожить все альтернативные ветки времени, кто-то пытается начать новую жизнь в прекрасную другую эпоху (например, в качестве кинозвезды), Локи задумывается, а нет ли где-то его несломленной, благополучной версии — и только фанат квадроциклов Мобиус по-обывательски мудро замечает, что зрелище более счастливого себя страшнее, чем неведение.

Просто психанул: рецензия на второй сезон «Локи»

По сути, диснеевский «Локи» оказывается в похожей ловушке: с такими красочными условиями задачи любое решение проигрывают самому факту открывавшихся возможностей. Трикстер в бюрократическом лимбе, где «время течет иначе», одномоментно и вестник хаоса, и трагическая фигура, и жертва асгардской политики, и часть той силы, что хочет зла и вечно совершает благо. Однако стоит грубо распутать этот клубок, как Уроборос — мифический, не сериальный — превращается из многозначного символа в банальную змейку; и даже режиссура Аарона Мурхеда с Джастином Бенсоном, снявших первый эпизод, не спасает это зрелище от эффекта игры в наперстки.

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Сеанс психоанализа для скандинавского бога можно провести без многозначительных пасов руками — и корпоративных намеков, что студиям сегодня хочется [своё] «Всё, везде и сразу» (если не поняли, мы позвали актера из вашего любимого фильма). Другой вопрос, действительно ли вселенной нужен Локи-спаситель — тем более герой-любовник? Возможно, ответ есть в подробной инструкции Уробороса — уже сериального.


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