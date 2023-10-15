Просто психанул: рецензия на второй сезон «Локи»

На Disney+ стартовал второй сезон «Локи» — сериала о боге хитрости из киновселенной Marvel, который оказывается в Управлении временными изменениями и вынужден спасать множественные миры. Разбираемся на примере первых двух эпизодов, насколько успешно шоу с Томом Хиддлстоном развивает находки оригинала.
За два года с премьеры «Локи
» кое-что поменялось: пандемия закончилась, в киновселенной Marvel началась пятая фаза (первый сезон шоу формировал возможные маршруты развития после «финальных» «Мстителей
»), а популярность супергероики пошла на спад. Вдобавок новые шесть эпизодов лишены фактора неожиданности: оригинальная концепция «антигерой-трикстер путешествует во времени
» требует развития в тени основной франшизы, где мультивселенные стали общим местом, если не сказать «утомили».
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Итак, как-то раз Локи Лафейсон
(Том Хиддлстон
) попал в бюрократический лабиринт Управления временными изменениями — организации, расположенной в «никогде» и следящей, чтобы всё в мире шло по плану, а простые смертные (ровно как и герои со злодеями) не шлялись по чужим измерениям и временным отрезкам. Бог хитрости, как известно, хронологическим постоянством не отличался, а потому угодил на «суд времени». Правда, его прегрешения быстро ушли на второй план, когда оказалось, что шухер наводит Локи из другого мира: отзывается на имя Сильвия
(София Ди Мартино
), скрывается от УВИ с детства, когда её арестовали за нарушение порядка вещей (ну, или времени).
Пока знакомый зрителям Лафейсон копается в себе, пытаясь понять, злодей ли он вообще, его альтернативная версия ведет крестовый поход против тех, кто определяет «хорошо» и «плохо». Спойлер: в результате «внутреннего расследования« вскрывается, что УВИ — структура, созданная «Тем, кто остается» (Джонатан Мэйджерс
), чтобы альтернативные личности (вроде Канга Завоевателя из нового «Человека-муравья
») не претендовали на его власть. Сильвия и Локи оказываются перед выбором: самим управлять так называемым Священным таймлайном, либо нарушить статус-кво — и посмотреть, не приведет ли торжество свободы воли к новой Войне мультивселенных. Перевешивает второй вариант: и вот Сильвия отправляется в Брокстон, штат Оклахома, чтобы мирно работать в McDonald's 1982 года, а Локи оказывается в потоке времени, который непрредсказуемо бросает его из прошлого в будущее, демонстрируя разруху в УВИ и безрадостную перспективу развития событий.
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В продолжении «Локи» ставки закономерно повышаются: на кону уже не порядок, а существование (мульти)вселенной. Ну а перед богом коварства встает вопрос, кем он хочет быть: обиженным подростком, который на эмоциях устраивает инопланетное вторжение на Землю (именно так он интерпретирует события первых «Мстителей
»), или неидеальным героем в поисках баланса для мира, сваливающегося то в хаос, то в диктатуру вневременных силовиков. Разбираться в «политике времени» ему помогают агент УВИ Мобиус М. Мобиус
(Оуэн Уилсон
), охотница Б-15
(Вунми Мосаку
) и главный инженер Уроборос
(Ке Хюи Куан
), написавший ультимативную инструкцию для всех примочек борцов за чистоту таймлайна.
То ли перемена ведущего автора (вместо повышенного Майкла Уолдрона
— Эрик Мартин
), то ли наследие первого сезона, но за два эпизода из запланированных шести не слишком сдвигают «Локи» с мертвой точки. Контраст абсурдных ситуаций, ходов и изобретений с гримасами (мульти)вселенской скорби сначала усиливается, потом достигает подобия баланса. Персонажа Хиддлстона продолжают подталкивать к коридору «хорошего парня», облаченного теперь в «шерлоковское
» пальто и снабженного напарником — любителем пирогов
доктором Ват
агентом Морбиусом. Спроецированный на вселенную (вселенные?) внутренний конфликт уступает дилемме «лучшего» и «хорошего».
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Осознав, что нет на самом деле ни бога, ни таймлайна, агенты УВИ пускаются во все тяжкие: местная военщина стремится уничтожить все альтернативные ветки времени, кто-то пытается начать новую жизнь в прекрасную другую эпоху (например, в качестве кинозвезды), Локи задумывается, а нет ли где-то его несломленной, благополучной версии — и только фанат квадроциклов Мобиус по-обывательски мудро замечает, что зрелище более счастливого себя страшнее, чем неведение.
По сути, диснеевский «Локи» оказывается в похожей ловушке: с такими красочными условиями задачи любое решение проигрывают самому факту открывавшихся возможностей. Трикстер в бюрократическом лимбе, где «время течет иначе», одномоментно и вестник хаоса, и трагическая фигура, и жертва асгардской политики, и часть той силы, что хочет зла и вечно совершает благо. Однако стоит грубо распутать этот клубок, как Уроборос — мифический, не сериальный — превращается из многозначного символа в банальную змейку; и даже режиссура Аарона Мурхеда
с Джастином Бенсоном
, снявших первый эпизод, не спасает это зрелище от эффекта игры в наперстки.
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Сеанс психоанализа для скандинавского бога можно провести без многозначительных пасов руками — и корпоративных намеков, что студиям сегодня хочется [своё] «Всё, везде и сразу
» (если не поняли, мы позвали актера из вашего любимого фильма). Другой вопрос, действительно ли вселенной нужен Локи-спаситель — тем более герой-любовник? Возможно, ответ есть в подробной инструкции Уробороса — уже сериального.
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