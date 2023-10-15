«Падение дома Ашеров»: Черный ворон, что ж ты вьешься

На Netflix вышел сериал «Падение дома Ашеров» – пятый и последний для стриминг-сервиса проект одного из самых популярных режиссеров психологических хорроров Майка Флэнегана. В нем он вновь, как и в первом своем сериале «Призраки дома на холме», исследует травмы отдельно взятой семьи, выкопанной из литературных недр. Только вместо произведений Шерли Джексон, в середине XX века повлиявшей на Стивена Кинга, берет классика американского романтизма, мистики и детектива Эдгара Аллана По.
Владелец огромной фармацевтической компании Fortunato Pharmaceuticals Родерик Ашер (Брюс Гринвуд
) хоронит всех своих детей. В церкви – никого, кроме священника, вместо прощальной речи зачитывающего поэму «К Энни» Эдгара Аллана По, сестры Родерика – Маделин (Мэри Макдоннел
), его молодой жены Джуно (Рут Кодд
), внучки Леноры (Кайли Керран
) и верного помощника Ашеров, подчищающего все их дела, Артура (Марк Хэмилл
). А еще призраков – не только скоропостижно погибших молодых Ашеров, но и таинственной женщины в маске ворона. Она – по имени Верна (анаграмма Raven – с английского ворон) и в исполнении любимицы Флэнегана Карлы Гуджино
– еще сыграет ключевую роль в этой окутанной тайнами прошлого истории.
Похороны наследников являются то ли следствием, то ли финальной точкой долгоиграющего судебного процесса против компании Fortunato, который ведет прокурор Огюст Дюпен (Карл Ламбли
), еще с 1970-х, пытающийся подловить фармацевтов на популяризации опиоидной зависимости: главный препарат Fortunato «Легадон» рекламируется и выписывается врачами как универсальное обезболивающее, но в итоге после длительного применения вызывает зависимость хуже героина и смерть. По оценкам Дюпена, «Легадон» только в США свел в могилу почти миллион человек, еще больше людей стали наркоманами. И следователь уверен, что сможет это доказать, так как главным секретным свидетелем по этому делу выступает информатор из семьи Ашеров. В попытках найти «крота» среди многочисленной семьи – а Родерик особо не был разборчив в половых связях и к своим 73 годам успел стать отцом как минимум шести детей, четверо из которых родились уже после единственного и давно завершившегося брака с Аннабель Ли (Кэти Паркер
), – глава Fortunato назначает вознаграждение за поимку предателя семейной корпорации, даже не подозревая, что к смертельному падению дома Ашеров ведут в первую очередь его собственные ошибки.
Символичное название одного из самых известных рассказов Эдгара Аллана По шоураннер Майк Флэннеган, кстати, сам снявший большую часть серий, берет лишь для начала сюжетной канвы, где породивший множество последователей сыщик Огюст Дюпен отчасти и выступает Рассказчиком сразу нескольких произведений великого мистификатора. В сериале Флэнегана Дюпона в тот самый дом Ашеров, трещина по которому пошла далеко не физическая и едва уловимая, а вполне существенная нравственная, вызывает на своего рода исповедь Родерик Ашер, готовый покаяться во всех своих грехах или точнее убийствах, ставших их следствием. Откуда-то из подвала, как и в первоисточнике, порой, кажется, раздается голос якобы умершей сестры Маделин, но большую часть экранного времени Флэннеган посвящает другим рассказам, по мотивам которых и гибнут наследники дома Ашеров.
Сказать, что смерти становятся неожиданными или таинственными, конечно, нельзя. Название каждой серии отсылает к тому или иному рассказу По, но даже без этого зритель, знакомый с творчеством американского писателя, с первых серий угадает намеки на «Маску красной смерти» – младший Ашер собирается открыть эротический клуб «Просперо», «Черного кота» – у среднего и самого зависимого из детей семейства Лео (Рахул Коли
) партнер завел кошку по кличке Плутония, «Золотого жука» – так и вовсе называется новое бьюти-предложение Тамерлан Ашер (Саманта Слоян
), которое она делает вместе со своим мужем-тренером (Мэтт Бидел
), и, конечно, «Сердце-обличитель» вместе с «Убийством на улице Морг», недаром же самая старшая сестра Викторина (Т’Ниа Миллер
), единственная родившаяся – вместе с братом Фредериком (один из любимых артистов Флэнегана – Генри Томас
) – в законном браке, испытывает кардиостимулятор нового поколения на обезьянах. Пусть и не на органутанах, а шимпанзе.
В «Падении дома Ашеров» Флэнеган будто и сам играет в викторину по произведениям Эдгара Аллана По, приправляя ее отсылками к современности или как минимум к произведениям XX, а не XIX, когда творил писатель, века – от лежащих на поверхности «Наследников
» до «Седьмой печати
» Ингмара Бергмана
и даже «Телохранителя
» с Уитни Хьюстон
и Кевином Костнером
. «Да если бы вы на год прекратили снимать кино и сериалы, вы бы решили все проблемы, еще бы и что-то осталось
», – к финалу декларирует голос то ли мистики, то ли разума. И, кажется, именно в этой фразе, а не в постоянном цитировании поэзии Эдгара Аллана По, которая тут сродни Нагорной проповеди, и заключается главный, финальный аккорд Флэннегана как шоураннера сериалов Netflix. После не только своего дебютного для стриминга «Призрака дома на холме», но и последовавших за ним «Призраков усадьбы Блай
», «Полуночной мессы
» и даже «Клуба полуночников
», действительно исследующего травмы прошлого, Флэннеган, кажется, разочаровался не только и не столько в сериальном формате, сколько в своих героях.
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Рецензия на «Получную мессу»
Дом, а точнее семья Ашеров в исполнении Флэнегана не пытается вызвать ни капли сочувствия, и кажется, впервые здесь постановщика волнует вопрос не «почему?», а «как?» Вернее – по мотивам какого рассказа со всеми дежурными для Флэннегана «монстрами» в виде погребенных заживо может умереть тот или иной персонаж. Черный ворон, или та же Верна, вьются над каждым. Главное – вовремя исповедоваться в своих преступлениях, порочных мыслях или желаниях. Священный набат Флэнегана здесь бьет так настойчиво и прямолинейно, что хочется пройти эту восьмисерийную мессу как можно быстрее. Как то и дело зевающий и собирающийся уйти Огюст Дюпон, перешедший в сериал со страниц Эдгара Аллана По, мастера именно краткого, а вовсе не романного формата.
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