«Реальные пацаны в деревне – как рыба в воде»: Репортаж со съемок прощального сезона народного сериала

23 октября на телеканале ТНТ начнется показ нового, прощального сезона «Реальных пацанов». Сериал про друзей из Перми продержался в эфире 13 лет, и за это время герои пробовали себя во всевозможных ролях и ипостасях — становились мужьями и женами, родителями, депутатами, писателями, владельцами бизнесов и узниками мест не столь отдаленных — и оказывались в разных местах, от Москвы до Турции. В грядущих сериях судьба забросит Коляна и его окружение в настоящую русскую деревню, которая, как известно, умирает — и кому, как не «Реальным пацанам», ее спасать и поднимать. Прошедшим летом Кино-Театр.Ру побывал на съемках сериала в Подмосковье, понаблюдал за рождением нескольких сцен и расспросил авторов и исполнителей главных ролей о том, чего ждать зрителю и как они сами ощущают себя накануне финала шоу.
Горки Ленинские – ближайшее, тихое, заповедное Подмосковье, где о близости мегаполиса и шумной цивилизации напоминают разве что пролетающие невысоко над головой самолеты из расположенного вблизи Домодедово. Свои последние годы в здешней, нынче еще больше затерянной среди деревьев и одноэтажных коттеджей, усадьбе XVIII века провел Владимир Ильич Ленин. И здесь же в 1921 году они с Надеждой Крупской отрыли школу для детей из окрестных деревень, которая проработала почти 100 лет, пережив и своих основателей, и все потрясения XX века. В 2018 учебное заведение закрылось якобы для необходимого ремонта, который не завершен и по сей день – зато территорию облюбовали киношники. На этот раз – команда сериала «Реальные пацаны», превратившая здание и некоторые внутренние помещения в декорации для сцен в сельской школе где-то в Пермском крае.
В деревню, где на протяжении предыдущих сезонов проживали родственники Коляна Наумова по отцовской линии, главный герой перебирается после смерти матриарха семьи: «Бабушка Коляна обещала, обещала и наконец-то умерла»
, — шутит исполнитель роли, актер Николай Наумов
. И добавляет, что, едва успев насладиться бескрайними угодьями, свалившимися на него в качестве наследства, его персонаж тут же осознает, что все это разрушено и никому не нужно. Никому, кроме него. «Поэтому Колян весь это сезон стремится осознать, что он хозяин, что от него зависит, как будут жить люди на этой земле»
, — добавляет актер. Вслед за Наумовым в село перебираются все остальные – от жены Леры до предприимчивых друзей Вована и Шакала, и даже участковый Игорь Сергеевич примеряет на себя роль этакого деревенского детектива Анискина.
«Нам показалось интересным, чтобы он [Колян] переехал в деревню. И так получилось, что, когда мы это придумали, начался какой-то тренд — все пошли в деревню, даже “Беспринципные”»
, - рассказывает креативный продюсер «Реальных пацанов» Владимир Морозов
, добавляя, что деревенские серии, которых и в предыдущих сезонах было немало, всегда были одними из самых необычных и интересных. «Мы взрослеем, нас начинает тянуть к земле – и мы решили привезти Николая в его родовое имение, место силы»
.
Сами Горки вряд ли сошли бы за пермское село, потому основным местом съемок выбрали Ступино, где группа провела в экспедиции не одну неделю. Однако подходящего помещения для школьных сцен там не оказалось — а вот школа в Горках подошла идеально. Деревянная изнутри, с крутой витой лестницей и просторными классами на втором этаже, где как раз и разворачивается история противостояния Леры, пришедшей в качестве учительницы английского на замену, и дерзких старшеклассников, не жалеющих пересдавать предмет. К конфликту, который из словесного перерастает в чуть ли не физическое противостояние — Леру запирают в комнате, закрывая дверь на швабру, — подключаются все, от Коляна до Шакала. И Вована, чей крик «Руки прочь от Шакалика!» в какой-то момент слышен и с первого этажа.
Отношения Коли и Леры, как и всегда, станут одной из центральных тем сезона. И тут зрителей ждут серьезные перемены. Перебравшись за мужем в деревню, городская мажорка, какой всегда была героиня, по словам исполнительницы роли, актрисы Зои Бербер
, быстро сориентируется и примет правила «игры в деревню» — сколько бы это ни продлилось и каким бы серьезным ни было для Николая. Вот уж действительно неожиданный поступок для вечно несогласной с Наумовым Леры.
«Леру в предпоследнем сезоне авторы сделали уж больно строгой, грубой, где-то стервой. Даже я настаивала — можно уже как-то смягчить эту историю? Конечно, в супружеской жизни мы все становимся жестче, когда пытаемся чего-то добиться несколько лет. Но хочется видеть не только это, и Лера в этом сезоне делает работу над ошибками. В этот раз она ничего менять в Николае не хочет, а делает акцент на себя
, — делится Зоя Бербер. — Все предлагаемые обстоятельства принимает как данность, не противостоит, не спорит, не требует ни от кого другого — только от себя. Ее задача — и быть в деревне, и вернуть то отношение Коляна к себе, которое было раньше, и измениться самой»
.
Впрочем, и Колян, по словам сыгравшего его Николая Наумова, сделает для себя определенные выводы и задумается, что же пошло не так в их с Лерой жизни: «С Лерой они пришли к той фазе, что все есть, но где же главное — куда же пропала искра? Колю бесит не Лера, а он сам. Он хочет, чтобы женщина любимая в нем видела героя, самца, добытчика. В какой-то момент он говорит: “Я хочу, чтобы она восхищалась мной”. И мне тут стало очень многое понятно»
.
Создатели сериала дают новый шанс не только Николаю и Валерии, которые начнут работать над отношениями и познают секрет семейного счастья, но и остальным. Все сюжетные линии в этом сезоне авторы так или иначе ведут к развязке и грандиозному — судя по намекам актеров, увиливающих от прямых вопросов и подробностей, — финалу. Базанов (Алексей Базанов
), оставшийся в городе, займет место начальника и встретится со всеми своими женщинами. Эдик (Станислав Тляшев
) и Машка (Мария Скорницкая
) выиграют в лотерею — и, как обещают авторы, обретя столь долгожданное богатство, поведут себя вовсе не так, как можно было бы от них ожидать. Шакал (Максим Тихонов
) с Вованом, конечно, продолжат искать пути быстрого обогащения и будут пытаться зарабатывать всеми доступными в деревне способами, но все-таки даже эти двое заметно повзрослеют.
«Есть несколько серий, где мы с Шакалом придумываем, как заработать денег в деревне – может, для кого-то это станет методичкой
, — смеется Владимир Селиванов
, он же Вован. — Это наша стихия, деревенская. Чем дальше и глубже в Россию «реальных пацанов» посылаешь, тем интереснее сюжет. Убежден, что это будет очень смешной сезон, мне он нравится тем, что в нем много анекдотов и мало лирики. Тем не менее, мой герой, конечно, растет вместе со мной. Мне уже претит играть его также, как я играл его 15 лет назад. Поэтому добавляю новые краски, выстраиваю своего персонажа от нынешнего себя»
.
Самое интересное, пожалуй, — помимо того, что героям предстоит доить коз и похищать коров — именно эти изменения в характерах персонажей, о которых говорят все без исключения актеры и креативный продюсер. По его словам, целью было сделать сериал взрослее, показать, что «Реальные пацаны» выросли — это уже «Реальные мужики». Так что главному герою, Коляну, обещают амнистию от косяков.
«Герой повзрослел, и некоторые поступки сейчас уже странно от него видеть. Он стал мудрее. В этом сезоне мы решили, чтобы Николай, наконец, перестал косячить. И у него начало получаться то, что он делает. Нас уже упрекали зрители, что он постоянно косячит, и мы решили подарить ему обычное человеческое счастье. И старались писать истории так, чтобы они заканчивались успехом Николая»
, — объясняет такой поворот Владимир Морозов.
Впрочем, основное все же останется неизменным. То, что обеспечило сериалу без преувеличения культовый статус, долголетие и поистине народную любовь. Каждый из создателей по-своему объясняет секрет успеха. Может, как думает продюсер Морозов, — близость персонажей к народу. Возможно, анекдотичные ситуации и афористичные диалоги, которые так ценит актер Селиванов. А, может быть, все дело в искренности и правильной подаче, живой камере и отсутствии «четвертой стены», что позволяет, по мнению Зои Бербер, выстроить диалог со зрителем. А вдруг все дело в Коляне, через которого, как через основного персонажа, раскрываются все остальные?
«Продюсеры хотели, чтобы Колян перестал косячить и в кого-то превратился, но это эксперимент
, — уверен Николай Наумов. — Колян наш тем и прекрасен, что он — константа. Можно уехать из Перми в любой уголок планеты, но Пермь никогда не уедет из тебя. И надо понимать, осознавать, любить и культивировать это в себе. Оставить в себе эту непосредственность, детскость, ребячество — эту любовь к самому себе»
. Будто в подтверждение этих слов на площадку для очередной сцены въезжает неизменный черный «гелик», который смотрится еще неуместнее и комичнее на фоне входа в сельскую школу, пусть это даже Ленинские Горки. Что уж говорить про настоящее село, откуда Колян, Лера и друзья обязательно будут мотаться на дорогом внедорожнике, в перерывах между дойкой коз и возрождением деревни, в пермские рестораны. «Понимаете уровень полета этих людей?»
, — философски посмеивается Николай Наумов.
Смотрите прощальный сезон «Реальных пацанов» на ТНТ с 23 октября.
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