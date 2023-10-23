«Уроки химии»: Формула любви — к себе

Пока в российском онлайн-кинотеатре PREMIER показывают сериал «Убить Риту» про пустившуюся в бега загадочную учительницу химии, на стриминге Apple TV+ начала выходить ретродрама «Уроки химии» — уже не про учительницу, а про лаборантку и ученую, живущую не в центре российских криминальных разборок, а в консервативных американских 1950-х, когда женщинам, вне зависимости от их способностей, можно было разве что быть домохозяйками и воспитывать детей. Сериал основан на одноименном романе Бонни Гармус, вошедшем в двадцатку лучших книг прошлого года по версии Amazon и ставшем лучшим дебютным романом среди читателей Goodreads. Одним из продюсеров и исполнительницей главной роли в сериале стала Бри Ларсон, которая здесь борется со стереотипами не хуже, чем в «Капитане Марвел», используя, правда, не суперспособности, а познания в химии и острый карандаш.
В начале 1960-х по американскому телевидению гремит программа «Ужин в шесть» — сотни домохозяек выстраиваются у павильона, чтобы попасть на съемку, еще тысячи собираются у телевизоров, чтобы записать новый рецепт от Элизабет Зотт (Бри Ларсон), которая не только учит готовить вкусную и полезную пищу, но и старается предлагать быстрые и сбалансированные рецепты, так как понимает, что к одной готовке увлечения и времяпрепровождение женщин сводиться не должны. Зотт — с неизменным остро заточенным карандашом в волосах — химик по профессии, долгое время изучавшая абиогенез и стоявшая на пороге открытия. Но череда трагических жизненных обстоятельств в итоге привела ее на телекухню, которую она, впрочем, воспринимает тоже как своего рода лабораторию, где за ароматами свежеприготовленной еды скрываются научные формулы, а за всегда идеальным видом стоящей у плиты женщины — бессонные ночи, предательство, депрессии, потери и приобретения.
Автор «Уроков химии» Бонни Гармус когда-то изучала английскую литературу и работала в научном издательстве, но всегда мечтала о писательской карьере. «Уроки химии» стали ее третьим романом — первый так и не был закончен, а второй отвергли все издательства. Так что во многом судьбу писательницы можно сравнить с участью ее героини Элизабет Зотт, которая тоже очень долго шла к своему успеху. Правда, если литературно-киношной Зотт к моменту выхода «Ужина в шесть» около 40, то Гармус наконец-то смогла опубликовать «Уроки химии» накануне своего 65-летия.
Несмотря на этот успех, книгу можно, конечно, назвать противоречивой. Трагический, во многом мелодраматичный путь Элизабет Зотт в личной жизни, здесь во многом уходит на второй план, выводя в авангард феминистические посылы, впрочем, вовсе не радикальные, а по нынешним меркам и вовсе обыденные, сводящиеся к тому, что женщина может быть и высокопрофессиональным ученым, и не менее прекрасной матерью, даже если воспитывает ребенка одна. Но в 1950-1960-х, когда происходит действие «Уроков химии», право женщины на занятие профессией и тем более на рожденных вне брака детей еще нужно было доказать.
Создатели сериала погружают зрителей в этот ретромир американских отчаянных домохозяек постепенно, полагаясь на структуру книги, но не ставя ее во главу угла. «Уроки химии» даже начинаются с существенных отхождений от литературного первоисточника, призванного — довольно утрированно — показать место женщины в профессиональной иерархии того времени. Научно-исследовательский институт, в котором работает Элизабет Зотт, проводит ежегодный конкурс красоты, где участвуют, как правило, машинистки и прочие сотрудницы условной бухгалтерии, но Зотт, которой несмотря на ученую степень, приходится работать только лишь лаборанткой, решительно от конкурса отказывается, из-за чего наживает врагов не только в мужском, но и в женском коллективах. Исключением является лишь ученый Кельвин Эванс (Льюис Пуллман
), которого вот-вот номинируют на Нобелевскую премию. Их во многом дурацкое для ученых их типа знакомство предопределяет жизнь и судьбу каждого.
Именно на романтической линии и делают упор создатели кинематографических «Уроков химии», хотя таковая в романе до определенного момента и не ставилась во главу угла. Зотт и Эванс в первую очередь были партнерами — в науке и жизни, и только потом возлюбленными, как в сериале, из-за чего от первых двух серий возникает некий диссонанс. Кинематографические «Уроки химии» поначалу будто бы и концентрируются вовсе не на Элизабет Зотт, а на симпатичном, независимом от общественного мнения, без пяти минут Нобелевском лауреате Эвансе. Однако начиная с третьей серии «Урокам химии», кстати, снятом исключительно женщинами-режиссерами, удается найти баланс между мужским и женским, между закованной в формулы наукой и вечно идущей не по плану жизнью. Когда мужчины отступают на второй план, на авансцену выходит подавленная, но не готовая сдаваться женщина, точнее сразу несколько. Это не только натянутая как струна Бри Ларсон, но и Эйджа Наоми Кинг
, которой здесь досталась, кстати, тоже отличная от книги роль соседки Эванса — темнокожей правозащитницы Гарриэт Слоун. Но не забыли создатели «Уроков химии» и о трогательном псе по кличке Шесть-Тридцать, который, следуя кинематографическим, но не литературным законам, часто перетягивает внимание на себя и становится полноценным рассказчиком этой пусть во многом и неординарной, но не самой сбалансированной на вкус истории.
Смотрите «Уроки химии» на Apple TV+.
обсуждение >>