Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Бизон»

На Первом канале перевалил за середину показ нового сериала «Бизон. Дело манекенщицы» продюсера Валерия Тодоровского. Главная роль у давно не появлявшегося на экране Сергея Безрукова, играющего следователя эпохи брежневского застоя. Редакция Кино-Театр.Ру решила узнать, что думают зрители об этом проекте на странице обсуждения фильма. Первое, что мы отметили, что фильм будит воспоминания: количество комментариев о том, как жилось в СССР в разы превышает обсуждение героев и сюжета. Но мы все же нашли и собрали интересные оценки. Надеемся, к окончанию показа комментариев станет еще больше.
Kaseke
: Фильм складывается по мелочам, а мелочи какие-то уродливые.
Флорина
: Песня «Не обещай» не могла звучать в 1973, она появилась в 1979 в исполнении ВИА «Здравствуй песня», потом спели «Поющие сердца», где Пугачева изменила и текст, и мелодию, но её вариант более известен…. Официанты так тогда не одевались, сужу по фильмам. Никаких фартуков до колен и ниже, или как они там называются. Практически всегда - белый верх, черный низ. В «Бриллиантовой руке
» в ресторане официанты в черных брюках были и в белых рубашках и пиджаках. В «Родне
» — и Михалков, и Адабашьян в строгих черных костюмах, но белых рубашках… В ретроспекции 1973 года у девушек другие прически, и это не может не радовать. Потому как у нас начнут показывать героинь – и они не меняют прически годами.
Neo Kinescop
: Большинство постановочных сцен этого фильма — ФАЛЬШИВО и НЕПРАВДОПОДОБНО… Никто меня не убедит, что солдатики срочной службы так ловко и привычно били прикладами безоружных белошвеек при задержании. И если киноделы втюхивают зрителю такую туфту, то им вообще ни в чём верить нельзя. Повторяю в последний раз: это нелепая, неумело сделанная карикатура, а не художественное полотно.
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Сериал «Бизон»
Сергей_25
: После просмотра восьмой серии становится понятно, что единственным светлым пятном этого недоразумения являются игра Безрукова, любовная линия лейтенанта и манекенщицы. И всё. Очень нравится актёрская игра Яценко
, но тут он не попал, от слова совсем. Какие-то дикие кривляния дёрганого человечка. Не удивлюсь, если он будет замешан в этом деле, но не как главарь.
Neo Kinescop
: Вот, кстати, о персонаже Стеклова
. Пока он самый главный из всех действующих лиц. У него и геройских звёзд больше всех, и представили его членом ЦК КПСС и КГБ-шный киллер только перед ним по стойке смирно стоит. Так что, главным злодеем именно он должен быть, если только сам Леонид Ильич не выйдет на арену.
nord
: А рейтинг сериала низкий. Хотя обсуждение бурное. Оно местами даже интереснее. Чего только не вспомнили про СССР. От джинсов до архитектуры.
Крэг Хэк
: Первый канал благодаря этому сериалу возвращается в лидеры. По России на 10-м месте среди всех сериалов, фильмов и программ, а по Москве на 5-м. Это отличный результат.
Irina_k2000
: добавила плюсик.. так Безрукову за активность..
Рожденная в СССР
: может ошибаюсь, это чисто восприятие, но сюжет и роль как-то тесноваты для Безрукова, слишком мелко ему там, а другим актерам наоборот всё как-то велико, не дотягивают, поэтому те, кто четко попал в роль, хорошо заметны, тот же Вершинин, да и Адаев в роли мутного злодея гб-шника, хоть его и мало пока в кадре, отдельно Яценко расстраивает, очень невнятно выглядит, и образ и воплощение.. может, рядом с Безруковым теряется.
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Резенцию на сериал «Бизон. Дело манекенщицы»
Kaseke
: Если взять каждого актера в отдедьности, играют хорошо. Не переигрывают, и юмор есть, и образы вырисовываются… вот в целом как-то кисло.
Е.Маркова
: Кино неинтересное, нудное, серое, в дыму, все в каких-то комнотушках ходят-бродят. Выбор «героев» — диссидентов-писателей и манекенщиц, думаю, добавил минусов, они нисколько не интересовали подавляющее число живших в СССР. Не прониклась их «ценностями»)). Ну, понятно, для кого-то, может, и интересно. По мне – так тоска зеленая, а не детектив. Серии короткие, все чересчур затянуто, скучно. Какое же тут «ретро»? Много небылиц и очернительства. Ну что ж, захотели очередной пасквиль снять – получилось, деньги заработали, отчитались перед хозяевами, а нам – можно плюнуть и забыть.
Calvados
: всё слабо и всё мимо, либо перебор: с курением, мороженым, стихами и сценой под стихи, либо недобор – с консультантами, с чёткой речью, да и с актерской игрой за редким исключением. Вершинин
был вполне гармоничен и выразителен в роли лейтенанта Зуева, так и того убрали.
Altruist
: Весь сериал, к сожалению, это сплошная антисоветчина в каждой фразе и каждом кадре. Нарочное очернение советской эпохи. Можно написать, «жаль, что Безруков в таком участвует». Но на самом деле не жаль, потому что про него это уже давно не новость.
Борис Арт
: Сергей Безруков тащит сериал. Максимально точен, с жутким состоянием взрыва внутри, отчаяния, неопределённостью в следующем шаге. Герой непредсказуем, потерян в моменте, он как взведённый курок, то ли улыбка, то ли бешеная атака. Трансформируя личное в работу, рыщет в яростном поиске (розыске) добычи, для тотального уничтожения, избавляя себя от боли. Остальные конечно, на его фоне, чуть не дотягивают. Атмосфера и картинка просто премиум, обязательно в коллекцию, даже со всеми возможными, будущими недочётами в следующих сериях.
ete
: …дикция у Безрукова отвратительная, если кино – это культура, то и демонстрироваться должна культура, профессионализм в актерском мастерстве, как раньше. Грим отвратительный, парики, накладные бакенбарды – ещё хуже. Демонстрируют зачуханные квартиры, хотя в 70е в Москве вполне можно было себе позволить хорошую мебель, даже импортную, хорошую одежду, косметику и т.д.
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Мортон Бихаус
: …слишком заунывно и тоскливо. Глянув немного и в другие серии, переключили канал, ибо это не фильм, а плохой Безруков. Он уже оскомину набил своей бесталанной игрой.
nord
: Фильм – художественный. Поэтому к действительности имеет мало отношения. И не надо ждать, что там покажут СССР 70-х годов. Причём, в хорошем смысле. Очернение советского прошлого – это тренд нашего времени. По фильму: по-прежнему скучно. Безруков – чересчур жестокий. Так избивать – это за гранью. Фильм рекламируется как ретро-детектив. Пока и того и другого маловато.
Шиповник
: В сериале «Бизон» платья показаны не такими вызывающими, как бывает иногда в журналах мод. Кроме как подиума, никуда в них не выйдешь, настолько они неудобные при движении.
Masha Kireeva
: Очень красивая картинка. Такой советский пин-ап. Визуальное наслаждение.
Lipa 06
: Бизон, кто ты? Жеглов? Высоцкий? Как говорится, не узнаю в гриме. Главному герою не веришь и не сопереживаешь. Жаль. Странный выбор Тодоровского.
Грома
: Когда этот сериал смотришь, сразу статья Л.Н. Толстого «Об искусстве» вспоминается. В которой Л.Н. очень просто объясняет, что является искусством, а что – нет. Через проверочный вопрос, «вызывает произведение искусства сопереживание или нет». Вот в этом сериале ни сюжет, ни игра актёров сопереживания не вызывают. Ни малейшего. Одно лишь раздражение от просмотра.
Эдуард Терела
: Наверное, нужно было показать народу фильм о времени, когда не было всё так страшно и ужасно ни в программе «Время», ни в жизни, которую эта программа показывала. А вместо обещанного живого, радостного, сильного и доброго СССР 1970-х зрителям показали опять страх и ужас. Обманули, короче.
пастор Шлаг или светлый образ его
: просмотренные серии пока напоминают описанный у Тынянова аттракцион с фокусом на русской ярмарке. Фокусник ставит шляпу и уходит за ширму. Все ожидают, что сейчас он из шляпы зайца достанет. Но каждый раз, когда фокусник выходит из-за ширмы и смотрит в шляпу, а в ней ничего нет. Градус нетерпения среди публики растет и растет с каждым выходом фокусника, пока кто-то не закричал: Омманул! Вот так вот и с каждой тутошней серией.
Сериал «Бизон: Дело манекенщицы» на Первом с 9 октября.
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