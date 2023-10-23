Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Родные люди
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Бизон»

Обзор сериалов >>
23 октября 2023

На Первом канале перевалил за середину показ нового сериала «Бизон. Дело манекенщицы» продюсера Валерия Тодоровского. Главная роль у давно не появлявшегося на экране Сергея Безрукова, играющего следователя эпохи брежневского застоя. Редакция Кино-Театр.Ру решила узнать, что думают зрители об этом проекте на странице обсуждения фильма. Первое, что мы отметили, что фильм будит воспоминания: количество комментариев о том, как жилось в СССР в разы превышает обсуждение героев и сюжета. Но мы все же нашли и собрали интересные оценки. Надеемся, к окончанию показа комментариев станет еще больше.

Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Бизон»

Kaseke: Фильм складывается по мелочам, а мелочи какие-то уродливые.

Флорина: Песня «Не обещай» не могла звучать в 1973, она появилась в 1979 в исполнении ВИА «Здравствуй песня», потом спели «Поющие сердца», где Пугачева изменила и текст, и мелодию, но её вариант более известен…. Официанты так тогда не одевались, сужу по фильмам. Никаких фартуков до колен и ниже, или как они там называются. Практически всегда - белый верх, черный низ. В «Бриллиантовой руке» в ресторане официанты в черных брюках были и в белых рубашках и пиджаках. В «Родне» — и Михалков, и Адабашьян в строгих черных костюмах, но белых рубашках… В ретроспекции 1973 года у девушек другие прически, и это не может не радовать. Потому как у нас начнут показывать героинь – и они не меняют прически годами.

Neo Kinescop: Большинство постановочных сцен этого фильма — ФАЛЬШИВО и НЕПРАВДОПОДОБНО… Никто меня не убедит, что солдатики срочной службы так ловко и привычно били прикладами безоружных белошвеек при задержании. И если киноделы втюхивают зрителю такую туфту, то им вообще ни в чём верить нельзя. Повторяю в последний раз: это нелепая, неумело сделанная карикатура, а не художественное полотно.

Смотреть онлайн Сериал «Бизон»
Сергей_25: После просмотра восьмой серии становится понятно, что единственным светлым пятном этого недоразумения являются игра Безрукова, любовная линия лейтенанта и манекенщицы. И всё. Очень нравится актёрская игра Яценко, но тут он не попал, от слова совсем. Какие-то дикие кривляния дёрганого человечка. Не удивлюсь, если он будет замешан в этом деле, но не как главарь.

Neo Kinescop: Вот, кстати, о персонаже Стеклова. Пока он самый главный из всех действующих лиц. У него и геройских звёзд больше всех, и представили его членом ЦК КПСС и КГБ-шный киллер только перед ним по стойке смирно стоит. Так что, главным злодеем именно он должен быть, если только сам Леонид Ильич не выйдет на арену.

nord: А рейтинг сериала низкий. Хотя обсуждение бурное. Оно местами даже интереснее. Чего только не вспомнили про СССР. От джинсов до архитектуры.

Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Бизон»

Крэг Хэк: Первый канал благодаря этому сериалу возвращается в лидеры. По России на 10-м месте среди всех сериалов, фильмов и программ, а по Москве на 5-м. Это отличный результат.

Irina_k2000: добавила плюсик.. так Безрукову за активность..

Рожденная в СССР: может ошибаюсь, это чисто восприятие, но сюжет и роль как-то тесноваты для Безрукова, слишком мелко ему там, а другим актерам наоборот всё как-то велико, не дотягивают, поэтому те, кто четко попал в роль, хорошо заметны, тот же Вершинин, да и Адаев в роли мутного злодея гб-шника, хоть его и мало пока в кадре, отдельно Яценко расстраивает, очень невнятно выглядит, и образ и воплощение.. может, рядом с Безруковым теряется.

Читать Резенцию на сериал «Бизон. Дело манекенщицы»
Kaseke: Если взять каждого актера в отдедьности, играют хорошо. Не переигрывают, и юмор есть, и образы вырисовываются… вот в целом как-то кисло.

Е.Маркова: Кино неинтересное, нудное, серое, в дыму, все в каких-то комнотушках ходят-бродят. Выбор «героев» — диссидентов-писателей и манекенщиц, думаю, добавил минусов, они нисколько не интересовали подавляющее число живших в СССР. Не прониклась их «ценностями»)). Ну, понятно, для кого-то, может, и интересно. По мне – так тоска зеленая, а не детектив. Серии короткие, все чересчур затянуто, скучно. Какое же тут «ретро»? Много небылиц и очернительства. Ну что ж, захотели очередной пасквиль снять – получилось, деньги заработали, отчитались перед хозяевами, а нам – можно плюнуть и забыть.

Calvados: всё слабо и всё мимо, либо перебор: с курением, мороженым, стихами и сценой под стихи, либо недобор – с консультантами, с чёткой речью, да и с актерской игрой за редким исключением. Вершинин был вполне гармоничен и выразителен в роли лейтенанта Зуева, так и того убрали.

Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Бизон»

Altruist: Весь сериал, к сожалению, это сплошная антисоветчина в каждой фразе и каждом кадре. Нарочное очернение советской эпохи. Можно написать, «жаль, что Безруков в таком участвует». Но на самом деле не жаль, потому что про него это уже давно не новость.

Борис Арт: Сергей Безруков тащит сериал. Максимально точен, с жутким состоянием взрыва внутри, отчаяния, неопределённостью в следующем шаге. Герой непредсказуем, потерян в моменте, он как взведённый курок, то ли улыбка, то ли бешеная атака. Трансформируя личное в работу, рыщет в яростном поиске (розыске) добычи, для тотального уничтожения, избавляя себя от боли. Остальные конечно, на его фоне, чуть не дотягивают. Атмосфера и картинка просто премиум, обязательно в коллекцию, даже со всеми возможными, будущими недочётами в следующих сериях.

ete: …дикция у Безрукова отвратительная, если кино – это культура, то и демонстрироваться должна культура, профессионализм в актерском мастерстве, как раньше. Грим отвратительный, парики, накладные бакенбарды – ещё хуже. Демонстрируют зачуханные квартиры, хотя в 70е в Москве вполне можно было себе позволить хорошую мебель, даже импортную, хорошую одежду, косметику и т.д.

Читать 44 новых российских сериала этой осени
Мортон Бихаус: …слишком заунывно и тоскливо. Глянув немного и в другие серии, переключили канал, ибо это не фильм, а плохой Безруков. Он уже оскомину набил своей бесталанной игрой.

nord: Фильм – художественный. Поэтому к действительности имеет мало отношения. И не надо ждать, что там покажут СССР 70-х годов. Причём, в хорошем смысле. Очернение советского прошлого – это тренд нашего времени. По фильму: по-прежнему скучно. Безруков – чересчур жестокий. Так избивать – это за гранью. Фильм рекламируется как ретро-детектив. Пока и того и другого маловато.

Шиповник: В сериале «Бизон» платья показаны не такими вызывающими, как бывает иногда в журналах мод. Кроме как подиума, никуда в них не выйдешь, настолько они неудобные при движении.

Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Бизон»

Masha Kireeva: Очень красивая картинка. Такой советский пин-ап. Визуальное наслаждение.

Lipa 06: Бизон, кто ты? Жеглов? Высоцкий? Как говорится, не узнаю в гриме. Главному герою не веришь и не сопереживаешь. Жаль. Странный выбор Тодоровского.

Грома: Когда этот сериал смотришь, сразу статья Л.Н. Толстого «Об искусстве» вспоминается. В которой Л.Н. очень просто объясняет, что является искусством, а что – нет. Через проверочный вопрос, «вызывает произведение искусства сопереживание или нет». Вот в этом сериале ни сюжет, ни игра актёров сопереживания не вызывают. Ни малейшего. Одно лишь раздражение от просмотра.

Эдуард Терела: Наверное, нужно было показать народу фильм о времени, когда не было всё так страшно и ужасно ни в программе «Время», ни в жизни, которую эта программа показывала. А вместо обещанного живого, радостного, сильного и доброго СССР 1970-х зрителям показали опять страх и ужас. Обманули, короче.

пастор Шлаг или светлый образ его: просмотренные серии пока напоминают описанный у Тынянова аттракцион с фокусом на русской ярмарке. Фокусник ставит шляпу и уходит за ширму. Все ожидают, что сейчас он из шляпы зайца достанет. Но каждый раз, когда фокусник выходит из-за ширмы и смотрит в шляпу, а в ней ничего нет. Градус нетерпения среди публики растет и растет с каждым выходом фокусника, пока кто-то не закричал: Омманул! Вот так вот и с каждой тутошней серией.

Сериал «Бизон: Дело манекенщицы» на Первом с 9 октября.

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 8
армагедон   27.10.2023 - 12:24
Ничего против Безрукова не имею, он неплохо во многих фильмах сыграл. читать далее>>
№ 7
Сергей Борисович Колчин   26.10.2023 - 19:21
Ошибся Ох ошибся в этот раз Тодоровский... Ну а про Безрукова всё Валентин Гафт сказал в своё время читать далее>>
№ 6
galina shafikova   24.10.2023 - 19:40
Фильм отстой, и вообще на телевидиние показывают и снимают фантики да ещё проплаченная демонократами и лизобюрократами топорная лож про СССР смахивающая на Гебельщину расчитанную на невежд, а актёры,что... читать далее>>
№ 5
Юля Наумова   24.10.2023 - 13:14
скорее всего попробую посмотреть, помню, что трейлер и пару отрывков понравились. тут бы не забыть про него. читать далее>>
№ 4
Vladislav [XzedX] (Москва)   24.10.2023 - 13:00
Рецензия отличная, в отличие от самого «Бизона» и его последнего? дела. Все четко и емко. Спасибо Маше Токмашевой за этот разбор очередного псевдоретродетектива, с заделом на... Непросмотр! Тем более... читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Бизон. Дело манекенщицы»: Безруков. Спасибо, что живой
Сергей Безруков начнет расследовать смерть манекенщицы 9 октября
Анна Богомолова: «Даже фифочек можно сыграть по-разному»
Трепачи. Золотой век: 44 российских сериала осени, которые постучат в вашу дверь
Жюри Пятого фестиваля «Пилот» возглавит Сергей Урсуляк
Сколько людей, столько и мнений: Зрительницы о сериале «Земский доктор»
Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Топор»
Сколько людей, столько и мнений: Как зрители сериала «Скорая помощь» просили вернуть Раю
Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Шифр»
Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Художник»
Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Зорге»
Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Первый отдел»
Сергей Безруков расследует «Смерть манекенщицы»
«Не просто друг»: Зрители о сериале «Пес»
Бэйби, я просто блефую: Зрители о сериале «За час до рассвета»
Поиск по меткам
зрителиКинопоискПервый канал
персоны
Константин АдаевСергей БезруковДаниил ВершининВладимир СтекловАлександр Яценко
фильмы
Бизон: Дело манекенщицыРодня

фотографии >>
Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Бизон» фотографии
Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Бизон» фотографии
Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Бизон» фотографии
Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Бизон» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Родные люди

Скорбим

Станислав Потапов
24 октября ушёл из жизни каскадёр, актёр Станислав Потапов.
Нина Кашляева
22 октября ушла из жизни актриса Нина Кашляева.

День рождения >>

Неонила Белецкая
Михаил Жаров
Владимир Земляникин
Николай Караченцов
Александр Новиков (II)
Даниил Сагал
Геннадий Свирь
Артур Смольянинов
Марина Шиманская
Роберто Бениньи
Мишель Галабрю
Жан-Пьер Кассель
Роберт Пикардо
Тереза Райт
Питер Ферт
Патрик Фьюджит
все родившиеся 27 октября >>

Афиша кино >>

По щучьему велению
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2023
Догмен
боевик, драма, фильм о животных
Франция, 2023
Sуперкопы: Миссия «Бабушка»
комедия
Франция, 2023
Императрицы
исторический фильм
Россия, 2023
Дом-ловушка
триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Кошки-мышки
драма, триллер, экранизация
США, Франция, 2023
8 мертвецов
фильм ужасов
США, 2022
Доктор Джекилл
детектив, драма, мистика, фильм ужасов, экранизация
США, 2023
Игра ведьм
фильм ужасов
Аргентина, 2023
Лукавый
фильм ужасов
Великобритания, 2023
Отпуск в октябре
драма
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?