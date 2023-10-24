Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Родные люди
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Стой! Не то мама будет гадать»: Битва экстрасенсов и следователей

Обзор сериалов >>
24 октября 2023

На канале ТВ-3 начался показ детективного сериала «Стой! Не то мама будет гадать», название которого, естественно, отсылает к популярной семейной комедии с Сильвестром Сталлоне и Эстель Гетти. В новом российском проекте уже не просто полицейского, а настоящего следователя играет Михаил Кремер, а в роли вдруг свалившейся на голову родительницы выступает Инга Оболдина. Впрочем, сериал пытается не только сохранить настроение американского фильма начала 1990-х, но и иронизировать над особой отечественной верой во всевозможных экстрасенсов.

«Стой! Не то мама будет гадать»: Битва экстрасенсов и следователей

Артем Быстров (Михаил Кремер) опаздывает на место преступления, где уже работают коллеги – следовательница и по совместительству бывшая жена Полина (Кристина Убелс) с криминалисткой Софией (Нино Нинидзе), которая, кажется, нравится вновь холостому мужчине. Быстров звезд с неба не хватает, хотя его папа когда-то наводил шороху в Екатеринбурге, о чем неизменно с восторгом вспоминает начальник Артема (Сергей Громов), что следака, конечно, подбешивает. К тому же прямиком из уральской столицы к Быстрову неожиданно заявляется мать Татьяна (Инга Оболдина), с которой они не общались несколько лет: она даже про женитьбу, пускай и скоропостижную, не знала, да и в детстве, кажется, общий язык они не находили. «Тяжелое время было, 90-е, приходилось на трех работах пахать», – как бы в оправдание, как присказку, повторяет Татьяна. Женщина, очевидно, непростой судьбы — так как и побег из Екатеринбурга для нее вовсе не акт вдруг вспыхнувшей любви к сыну, а следствием каких-то других, более чем загадочных дел.

Читать «Друг на час» — еще один сериал об отношениях поколений с Михаилом Кремером
Тайн у новоиспеченной мамы хватает. Взять хотя бы её московского «друга» Вадика — соседского сына, тоже когда-то метнувшегося в столицу и работающего теперь консьержем модного ЖК. Возле него (дома, не Вадика) Татьяна после долгой «завязки» и дает волю «экстрасенсорным» способностям. Помощник-энтузиаст успел многое разузнать про одну из местных обитательниц, так что заезжей «ясновидящей», обладающей, естественно, и актерским даром, ничего не стоило разыграть душещипательную сцену на тему связи мира живых и мертвых. Только подобный трюк с родным сыном не проходит: Артем не верит ни в какие способности матери (и, кажется, из-за экстрасенсорики они когда-то давно и поругались). Татьяна, однако, настаивает на правдивости видений, которые вдруг и впрямь помогают Быстрову раскрывать преступления.

«Стой! Не то мама будет гадать»: Битва экстрасенсов и следователей

Героиня Инги Оболдиной с её живой речью и комедийной – порой на грани – манерой игры, пожалуй, главное, ради чего стоит смотреть новый сериал ТВ-3. Татьяна Быстрова отчасти повторяет Ларису Левину из «Мамы-детектива», сыгранную Оболдиной десять лет назад: та хоть и была профессиональным следователем, но тоже больше полагалась на интуицию и общение, а вовсе не на улики и результаты всевозможных экспертиз. Потому и тогда Левиной, и теперь Быстровой люди доверяют секреты более охотно, нежели штатным сотрудникам Следственного комитета. Сотрудников «органов» в России всё еще не то чтобы любят, а вот экстрасенсы, домохозяйки и прочие энтузиасты, ведущие расследования и готовые рассмотреть дело под другим углом, дав надежду страждущим, – всегда в почете.

Читать «Праздники» — народная комедия с Ингой Оболдиной
Впрочем, и многие дела в «Стой! Не то мама будет гадать» находятся на грани суда законного и человеческого. Создатели сериала не делят густонаселенный мир, хотя и находящийся на втором плане, на черное и белое: осужденные здесь порой совершают преступления от отчаяния, а у некоторых жертв хватает грехов, в том числе — по статьям Уголовного кодекса РФ. Да и горизонтальная линия сериала – с взаимоотношениями Артема Быстрова с матерью – хоть и зиждется на всепрощении, но, очевидно, таит в себе множество нелицеприятных «скелетов». И в том, найдут их быстрее доморощенные экстрасенсы или профессиональные следователи, пожалуй, и заключается главная интрига сериала.

«Стой! Не то мама будет гадать» на ТВ-3 с 23 октября.


версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 5
565897 Дубынина   27.10.2023 - 11:19
Очень ждала премьеру фильма с Ингой Оболдиной! Результат превзошёл все мои ожидания! Настолько легко, живо, с юмором! Инга и Михаил так точно, так убедительно смотрятся вместе, замечательный... читать далее>>
№ 4
Nadine18   26.10.2023 - 05:54
Инга Оболдина украсит собой любой фильм. Одна из лучших актрис современности. читать далее>>
№ 3
Vladislav [XzedX] (Москва)   25.10.2023 - 16:24
... Ну так вперед! Предлагайте варианты, что ж, только комменты писать? Да норм название, звучно-комичное. Мы же не его смотрим, а сериал. А он весьма (по первым) неплох. И придирки к названию не... читать далее>>
№ 2
Юля Наумова   25.10.2023 - 13:33
Кстати, Сталлоне считает фильм "Стой! Или моя мама будет стрелять" худшим в своей карьере. С его же слов. читать далее>>
№ 1
Владимир Черт   25.10.2023 - 12:53
Название сериала можно было и получше придумать читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Экстрасенс Инга Оболдина поможет следствию в сериале «Стой, не то мама будет гадать!»
Поиск по меткам
ДетективМария ТокмашеваРоссийские сериалыТВ-3
персоны
Эстелль ГеттиМихаил КремерНино НинидзеИнга ОболдинаСильвестр СталлонеКристина Убелс
фильмы
Мама-детективСтой! Или моя мама будет стрелятьСтой! Не то мама будет гадать

фотографии >>
«Стой! Не то мама будет гадать»: Битва экстрасенсов и следователей фотографии
«Стой! Не то мама будет гадать»: Битва экстрасенсов и следователей фотографии
«Стой! Не то мама будет гадать»: Битва экстрасенсов и следователей фотографии
«Стой! Не то мама будет гадать»: Битва экстрасенсов и следователей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Родные люди

Скорбим

Станислав Потапов
24 октября ушёл из жизни каскадёр, актёр Станислав Потапов.
Нина Кашляева
22 октября ушла из жизни актриса Нина Кашляева.

День рождения >>

Неонила Белецкая
Михаил Жаров
Владимир Земляникин
Николай Караченцов
Александр Новиков (II)
Даниил Сагал
Геннадий Свирь
Артур Смольянинов
Марина Шиманская
Роберто Бениньи
Мишель Галабрю
Жан-Пьер Кассель
Роберт Пикардо
Тереза Райт
Питер Ферт
Патрик Фьюджит
все родившиеся 27 октября >>

Афиша кино >>

По щучьему велению
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2023
Догмен
боевик, драма, фильм о животных
Франция, 2023
Sуперкопы: Миссия «Бабушка»
комедия
Франция, 2023
Императрицы
исторический фильм
Россия, 2023
Дом-ловушка
триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Кошки-мышки
драма, триллер, экранизация
США, Франция, 2023
8 мертвецов
фильм ужасов
США, 2022
Доктор Джекилл
детектив, драма, мистика, фильм ужасов, экранизация
США, 2023
Игра ведьм
фильм ужасов
Аргентина, 2023
Лукавый
фильм ужасов
Великобритания, 2023
Отпуск в октябре
драма
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?