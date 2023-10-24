«Стой! Не то мама будет гадать»: Битва экстрасенсов и следователей

На канале ТВ-3 начался показ детективного сериала «Стой! Не то мама будет гадать», название которого, естественно, отсылает к популярной семейной комедии с Сильвестром Сталлоне и Эстель Гетти. В новом российском проекте уже не просто полицейского, а настоящего следователя играет Михаил Кремер, а в роли вдруг свалившейся на голову родительницы выступает Инга Оболдина. Впрочем, сериал пытается не только сохранить настроение американского фильма начала 1990-х, но и иронизировать над особой отечественной верой во всевозможных экстрасенсов.
Артем Быстров (Михаил Кремер
) опаздывает на место преступления, где уже работают коллеги – следовательница и по совместительству бывшая жена Полина (Кристина Убелс
) с криминалисткой Софией (Нино Нинидзе
), которая, кажется, нравится вновь холостому мужчине. Быстров звезд с неба не хватает, хотя его папа когда-то наводил шороху в Екатеринбурге, о чем неизменно с восторгом вспоминает начальник Артема (Сергей Громов
), что следака, конечно, подбешивает. К тому же прямиком из уральской столицы к Быстрову неожиданно заявляется мать Татьяна (Инга Оболдина
), с которой они не общались несколько лет: она даже про женитьбу, пускай и скоропостижную, не знала, да и в детстве, кажется, общий язык они не находили. «Тяжелое время было, 90-е, приходилось на трех работах пахать
», – как бы в оправдание, как присказку, повторяет Татьяна. Женщина, очевидно, непростой судьбы — так как и побег из Екатеринбурга для нее вовсе не акт вдруг вспыхнувшей любви к сыну, а следствием каких-то других, более чем загадочных дел.
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Тайн у новоиспеченной мамы хватает. Взять хотя бы её московского «друга» Вадика — соседского сына, тоже когда-то метнувшегося в столицу и работающего теперь консьержем модного ЖК. Возле него (дома, не Вадика) Татьяна после долгой «завязки» и дает волю «экстрасенсорным» способностям. Помощник-энтузиаст успел многое разузнать про одну из местных обитательниц, так что заезжей «ясновидящей», обладающей, естественно, и актерским даром, ничего не стоило разыграть душещипательную сцену на тему связи мира живых и мертвых. Только подобный трюк с родным сыном не проходит: Артем не верит ни в какие способности матери (и, кажется, из-за экстрасенсорики они когда-то давно и поругались). Татьяна, однако, настаивает на правдивости видений, которые вдруг и впрямь помогают Быстрову раскрывать преступления.
Героиня Инги Оболдиной с её живой речью и комедийной – порой на грани – манерой игры, пожалуй, главное, ради чего стоит смотреть новый сериал ТВ-3. Татьяна Быстрова отчасти повторяет Ларису Левину из «Мамы-детектива
», сыгранную Оболдиной десять лет назад: та хоть и была профессиональным следователем, но тоже больше полагалась на интуицию и общение, а вовсе не на улики и результаты всевозможных экспертиз. Потому и тогда Левиной, и теперь Быстровой люди доверяют секреты более охотно, нежели штатным сотрудникам Следственного комитета. Сотрудников «органов» в России всё еще не то чтобы любят, а вот экстрасенсы, домохозяйки и прочие энтузиасты, ведущие расследования и готовые рассмотреть дело под другим углом, дав надежду страждущим, – всегда в почете.
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Впрочем, и многие дела в «Стой! Не то мама будет гадать» находятся на грани суда законного и человеческого. Создатели сериала не делят густонаселенный мир, хотя и находящийся на втором плане, на черное и белое: осужденные здесь порой совершают преступления от отчаяния, а у некоторых жертв хватает грехов, в том числе — по статьям Уголовного кодекса РФ. Да и горизонтальная линия сериала – с взаимоотношениями Артема Быстрова с матерью – хоть и зиждется на всепрощении, но, очевидно, таит в себе множество нелицеприятных «скелетов». И в том, найдут их быстрее доморощенные экстрасенсы или профессиональные следователи, пожалуй, и заключается главная интрига сериала.
«Стой! Не то мама будет гадать» на ТВ-3 с 23 октября
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