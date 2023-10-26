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«Цикады»: Детки в клетке

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26 октября 2023
Вышел первый эпизод сериала «Цикады» — оригинального проекта Кинопоиска и новой режиссерской работы Евгения Стычкина, драматического триллера про школьников, их отцов и матерей и одну вечеринку, закончившуюся трагически. Начало получилось многообещающим не только за счет интригующего сценария со множеством персонажей и, очевидно, сюжетных линий, но и благодаря актерскому составу. В кадре встречаются как новые лица во главе с уверенно восходящей звездой — Григорием Верником, так и известные артисты — некоторые, вроде Елизаветы Боярской, в весьма непривычном для себя амплуа родителей.

«Цикады»: Детки в клетке

Камера, установленная следователем Андреем Толбоевым (Артем Быстров) в типичном, обшитом деревянными панелями кабинете в отделении полиции, фокусируется сперва на растрепанном и запачканном (своей? чужой?) кровью Марке (Илья Виногорский), потом на заплаканном лице его подруги и одноклассницы Сони (Екатерина Воронина). Оба сбивчиво пытаются рассказать, что делали прошлой ночью — на вечеринке, где они веселились с одноклассниками, кто-то устроил стрельбу. Зрителю подробности знать пока рано — достаточно обрывочных флэшбеков и быстрых кадров с места преступления. И рассказов молодых людей, которые, начав с описания того, где они находились в тот самый момент и что делали, переходят к более давним воспоминаниям. Что же случилось? И когда это все началось? Может быть, со странного, предшествовавшего роковой вечеринке, исчезновения девочки Алины (Софья Аржаных), чьи родители в исполнении Ольги Сутуловой и Сергея Уманова подняли шум, не дождавшись дочь домой, а от ее друзей — каких-либо внятных объяснений. Или еще раньше — когда в класс, где учится и Алина, и Марк с Соней, пришел новенький Антон (Григорий Верник), умный, спортивный сын богатого папы (Евгений Стычкин). Конечно, очень загадочный.

«Цикады»: Детки в клетке

По очереди в комнату для допросов врываются и родители, о некоторых из которых в первом эпизоде тоже удается кое-что узнать. Помимо расставшейся — и не на самой позитивной ноте — пары Сутуловой и Уманова, где она выступает тревожной, но понимающей и чуткой матерью, а он строгим и несдержанным отцом, показывают хоть и давно женатых родителей подростка-выпускника, но все также безумно влюбленных друг в друга маму и папу Марка — их играют Елизавета Боярская и Евгений Санников. Сына они любят и опекают, но в то же время, будучи сосредоточенными на себе, кажется, понятия не имеют, чем живет парень. Намечается и драма директора школы в исполнении Виктории Толстогановой, чья дочь Елена (Анна Завтур) в этой же школе работает учительницей. И одна из первых попадает под темное и деструктивное обаяние новенького Антона.

«Цикады»: Детки в клетке


Здешние дети — не совсем уж и дети, что тоже весьма интересная деталь. Судя по диалогам, большинству из них уже исполнилось 18, однако, все еще учась в школе, пусть и в 11 классе, они остаются зависимы от взрослых. При этом, конечно, ведут параллельную жизнь, в которой есть место не только запрещенным веществам, но и вполне серьезным личным переживаниям. Не пубертат, но еще один, не менее тревожный и даже опасный для жизни переходный возраст. Не так заметный со стороны и взрослыми, потому что эти дети — из благополучных семей, из элитной школы, и вроде бы нет очевидного повода для беспокойства.

«Цикады»: Детки в клетке

Форма повествования работает на жанр и рождает дополнительное напряжение. Все происходящее, по крайней мере поначалу, выглядит этакой мозаикой, некоторые кусочки которой пока не подобраны, так что полной картины нет ни у кого — ни у героев, ни у зрителя. Непонятно даже, есть ли труп. Вроде бы разговоры о стрельбе, ружье и лужи крови указывают на наличие жертвы. В то же время все потенциальные участники событий и, следовательно, потенциальные мертвецы вроде как живы. Но это не точно. Сюда же можно отнести в целом гнетущую атмосферу — несмотря на весьма жизнерадостные картины школьных будней и образы благополучных, счастливых семей. Но стоит им всем оказаться на допросе, как наружу вылезают темные стороны не такого уж безоблачного юношества. Есть ли труп или нет, точно одно — эта вечеринка умерла.

Смотрите сериал «Цикады» на Кинопоиске с 26 октября.


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обсуждение >>
№ 2
Dima111   27.10.2023 - 01:36
Ну это прям очевидная пародия на «Элиту» и всё эти сериалы про школьников. Ну сделали же классный сериал «Трудные подростки». Зачем копировать с других стран. Продвигайте свое. читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   27.10.2023 - 01:20
Меня очень удивила роль Григория Верника в фильме "Кентавр". Он там играет настоящего психопата. Здесь же его практически не видно. Да и тема мне как-то не интересна читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Цикады»: Детки в клетке фотографии
«Цикады»: Детки в клетке фотографии
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