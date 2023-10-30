«Теория больших денег»: Софья Шидловская, Евгений Егоров и Даня Киселев – о героях сериала

На прошлой неделе в онлайн-кинотеатре Иви вышли все серии детективно-ироничной драмы «Теория больших денег», и мы уже рассказывали про главного героя в исполнении Ильи Маланина – гениального преподавателя статистики Михаила Нефедова, который делает идеально просчитанную спортивную ставку, но вместо крупного денежного выигрыша оказывается в водовороте криминальных интриг подпольных букмекеров. Но этот сюжет не закрутился бы так лихо, если бы у Нефедова не было помощников, которых он нашел среди своих студентов. Ребят сыграли молодые актеры Евгений Егоров, Даня Киселев и Софья Шидловская. Вместе с ними рассказываем о непростых героях «Теории больших денег» и атмосфере на съемочной площадке.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
«Егор Мараев – зубрила, отличник и выскочка. Так кажется на первый взгляд, но затем мы узнаём про его вид заработка и чувства к Владе, его жертвенность и заботу, и получается двоякий, но всё же положительный персонаж», – характеризует своего героя Даня Киселев, который все чаще появляется в громких сериальных проектах. Именно он сыграл одни из главных ролей в предыдущих релизах Иви – «Райцентре» и «Разрешите обратиться».
Под стать своему герою – действительно лучшему ученику Нефедова, хоть и не отличающемся прилежным поведением, Киселев особенно вспоминает съемки именно лекций: «Мы снимали в Краснодарском институте на протяжении недели, и каждое утро я вставал на смены, как на реальные пары, шел в кабинет, слушал лекции Ильи Маланина по математической статистике. Вообще было классно. Теплая атмосфера на съемочной площадке, Краснодарское солнце в декабре и классный актёрский ансамбль – мне запомнились больше всего».
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
Актриса Софья Шидловская, которой досталась роль отличницы Влады, тоже вспоминает не по-зимнему солнечный краснодарский декабрь, который тем не менее смог подарить актерам даже предновогоднее настроение. «Мы снимали сцены с невероятной артисткой Ольгой Науменко. Я считаю – поработать с такого уровня актрисой – это огромная честь. Мы снимали сцену, когда мы ее буквально воруем из дома престарелых. Я была за рулем, и было прикольно все это попробовать в движении, а у меня до этого не было съемок, где я была за рулем. А потом у нас была сцена дома у брата Михаила Александровича, вернее – на даче. Это было под Новый год. Естественно, в Краснодаре никаким Новым годом не веяло – там была золотая осень. Но где-то были уже гирлянды. И мы пришли в этот дом, и там было сделано все, как будто бы завтра 31 декабря. Новогодняя ель, праздничный стол, оливье, шампанское. И мы там должны были с Даней Киселевым целоваться. Была какая-то невероятная атмосфера, и монолог Ольги про сына – невероятно душевная сцена, которая нас всех погрузила в это предновогоднее самочувствие. И мы так все прониклись, как будто бы мы у бабушки с дедушкой на даче и сейчас будем праздновать Новый год. Конечно, мы долго это снимали, но в кино не бывает по-другому, когда хочется сделать все хорошо. Вот такая чудесная новогодняя смена у нас была. Вот в чем магия кино – мы на какое-то время погрузились в предновогоднее настроение, а потом вышли и поняли, что до Нового года еще две недели. Но на какой-то промежуток мы погрузились в это чудесное время», – говорит актриса.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
В первых сериях Влада – девушка немного закрытая, замкнутая в себе, но постепенно она раскрывается. Шидловская объясняет это романтическими чувствами: «Она влюбилась в своего преподавателя и ради него была готова переодеться, соблазнить футболиста. Она была готова броситься за ним на крышу, когда тот стоял с оптической винтовкой, и помешать ему совершить преступление. Она была готова идти за ним до конца, даже на разборку с бандитами, хотя, конечно же, Влада – приличная студентка, отличница. И я уверена, если бы не любовь – она бы никогда в жизни не могла представить, что способна на такие вещи. Когда она говорит Михаилу Александровичу, что хочет от него ребенка, – это осознанно принятое решение. Она руководствовалась каким-то невероятным объемом чувств и действительно была готова родить, чтобы спасти его геном. Потому что она была уверена, что это правильно. Я думаю, когда ты любишь, то все, что ты хочешь сделать, – это правильно. Влада меня этим и привлекла – невероятной самоотверженностью, невероятной женской силой и своей отдачей этому чувству». И в работе над ролью Шидловская вдохновлялась собственными чувствами – и в ее жизни были ситуации, когда она была готова на все ради другого человека.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
А вот Евгению Егорову, сыгравшему троечника Петра, в какие-то моменты наоборот пришлось бороться с собой. «В сериале я достаточно круто обвожу в кадре игроков и забиваю. Вот только в футбол я играть совсем не умею, и по воротам ни разу не попал», – смеется актер. Своего героя он характеризует как «абсолютно беззаботного парня», которым и сам Егоров был когда-то. «Для моего персонажа я искал краски просто из жизни, вспоминал себя, ребят со двора из детства. Правда, герой моя не шибко отличается большим умом, он, скорее, просто выполняет поставленные им преподавателем задачи, чтобы получить хорошую оценку. Пожалуй, он даже про аутизм Михаила Александровича не догадывается», – заключает Егоров.
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