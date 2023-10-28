«Васнецова»: Как не отделять котлеты от расследования

На платформе ВГТРК «Смотрим» вышли первые восемь серий «Васнецовой» – отечественной адаптации сериала «Кандис Ренуар» – с Анной Михалковой, героиню которой хоть, как и во французском оригинале, вернули после 10-летнего декрета к расследованиям, но все же сконцентрировались на ее образе благочестивой матери большого семейства.
Вероника Васнецова (Михалкова) когда-то работала следователем в Санкт-Петербурге, но потом, словно декабристка, отправилась за мужем (Виктор Васильев
) на Сахалин, где, видимо, долгие годы занималась воспитанием четверых детей, а не профессией. Но дети подросли – старшие Игнат (Иван Бычков
) и Агата (Глафира Голубева
) уже почти оканчивают школу, близнецы помладше Паша (Артем Борзовский
) и Саша (Роман Борзовский
) в преддверии пубертата еще наслаждаются детством, – а брак родителей затрещал по швам. Так что после развода Вероника вместе с детьми, а также чуть позже прибывшей из Хабаровска няней Мирелой (Евгения Туркова
) теперь пытаются наладить новый быт – на другом конце страны, в Калининграде, куда по протекции бывшего мужа и устраивается на работу Васнецова.
В новом коллективе ее принимают в штыки: начальница Лидия Зайцева (Полина Кутепова
) недовольна упавшей как снег на голову, да еще по указке сверху главой отдела, тем более, что хотела поставить на эту должность своего протеже Антона Лескова (Всеволод Болдин
). Последний, понятно, не ожидал такой конкурентки, да еще и стал настраивать против нее рядовых сотрудников – Илью Рубинштейна (Саид-Магомед Хасаев
) и Кристину Мацкевич (Мария Корытова
). К поначалу нелепой Васнецовой, то и дело вспоминающей не только и не столько про прошлые громкие дела, сколько про своих детей, дружелюбно относится разве что помощница местного судмедэксперта Жеромского, он же Жером (Андрей Курносов
) Светлана (Наталья Рева-Рядинская
), которая вдруг и становится если не подругой, то как минимум приятельницей Васнецовой, подчас сообщающей ей про очередные трупы, которые до поры до времени от новой начальницы скрывает амбициозный Лесков.
Каждая серия «Васнецовой» – это и отдельное расследование, и маленький шажок на пути главной героини к взаимопониманию в коллективе и собственной идентификации уже не в качестве жены успешного человека, но хорошей матери и профессионала. Детективную составляющую создатели российского аналога (сценаристка Анастасия Чеховская
при участии Анны Графковой
) французского сериала «Кандис Ренуар», начавшего выходить в 2013 году, не списывают точь-в-точь, делая скидку и на прошедшее с релиза оригинала время, и на страну. Дела Васнецовой внешне хоть и напоминают те, которые вела Ренуар, но связи между жертвами и преступниками, с одной стороны, осовременены за счет реалий в духе, например, влияния интернета и социальных сетей, но с другой – социальный их градус существенно снижен. В «Васнецовой», как, кстати, и в российской версии
скандинавского «Моста
», общественную проблематику стараются особо не упоминать, сводя дела к по большому счету бытовым преступлениям.
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Сама героиня тоже существенно отличается от французского оригинала. Несмотря на развод, она остается прилежной матерью семейства, пусть и большую часть времени с уже, впрочем, не маленькими детьми, здесь тоже проводит няня. Если у Кандис Ренуар, подколки которой часто сводились к внешнему виду повзрослевшей Барби, помимо активной профессиональной присутствует еще и не менее активная личная жизнь, то создатели российской «Васнецовой» решили поступить более целомудренно и сводить Веронику разве что с бывшим мужем, который не только постоянно названивает, но потом и приезжает в Калининград, чтобы построить дом по соседству с новым жильем его семьи.
Тем не менее обаяния Веронике Васнецовой вполне хватает – и чтобы влиться в новый коллектив, пусть и через тернии с начальницей Зайцевой, и чтобы раскрывать дела, исходя из собственного даже не профессионального опыта, а именно семейного опыта матери четверых разновозрастных детей, и, главное, завоевать симпатию зрителей, наблюдающих за тем, как героиня Анны Михалковой с подцепленной на вилку котлетой, приготовленной старшим сыном, начинающим кулинаром, пускается в новое расследование.
Смотрите сериал «Васнецова» на платформе «Смотрим».
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