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Выдохни своих демонов: 5 причин посмотреть сериал «Черное облако»

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29 октября 2023
В онлайн-кинотеатре Okko целиком вышло «Черное облако» — 8-серийная психологическо-мистическая драма Карена Оганесяна по сценарию Дарьи Грацевич. Несмотря на небольшой хронометраж, шоу получилось очень объемным, многолюдным и запутанным — а еще и многожанровым. То, что поначалу выглядит мистическим триллером легко может обернуться психологической драмой, хотя доверять в этой истории не стоит никому, даже авторам — рассказчики все сплошь ненадежные. Досмотрев «Черное облако» до конца, Кино-Театр.Ру не просто рекомендует его, но и объясняет, по каким причинам стоит уделить внимание этому проекту.

Выдохни своих демонов: 5 причин посмотреть сериал «Черное облако»

Психология на грани мистики

Режиссер Карен Оганесян как никто умеет совместить зрительское с авторским — его сериалы и фильмы отличает умелое смешение экшена, драмы, психологического триллера. «Черное облако» не стало исключением, так как с самого начала сериал балансирует на границе жанров и вводит смотрящего в замешательство. То ли это мистическая история про девочку, одержимую неким злым духом и несущую смерть всем, кто оказывается рядом – подруге, учительнице, психологу, парню, самой себе. То ли семейная драма про ментальные проблемы — мамы и папы не ладят с детьми, дети обижены на весь мир, все посещают психолога, даже сам психолог. То ли полицейский детектив со множеством трупов и отсутствием подозреваемых — недаром действие разворачивается в Санкт-Петербурге.

Выдохни своих демонов: 5 причин посмотреть сериал «Черное облако»


С ног на голову — и обратно

Все это, впрочем, цветочки по сравнению с тем, какой твист делает сериал в середине — тут авторы переплюнули и пресловутый «Твин Пикс», с которым уже привычно сравнивают любой мало-мальски необычный отечественный проект. Придется буквально забыть все, что вы напридумывали себе в течение первых четырех эпизодов, так как любые догадки наверняка окажутся ложными. А герои — не теми, кем казались. При этом история не перестает быть относительно логичной и интригующей, так как на место одним загадкам приходят другие. А на место уже привычным героям — новые, и вот это действительно неожиданно.

Выдохни своих демонов: 5 причин посмотреть сериал «Черное облако»

Первый состав актеров

У «Черного облака» не только по меньшей мере два сюжетных слоя, но и несколько актерских составов. Первым на свет выходит звездный — Маша Мацель, Филипп Янковский, Светлана Камынина, Виктория Толстоганова, Юрий Колокольников и Евгений Гришковец в эпизодическом образе колоритного циника-патологоанатома. Все, как на подбор (кроме, по сути, единственного комедийного героя Гришковца) — тонкие, звонкие, с надрывом и надломом. Вписанные в по-разному эстетские декорации обшарпанных университетских аудиторий и полицейских участков, интеллигентских апартаменты и жутковатых дворов-колодцев. Еще одна интересная деталь — возвращение на экраны дуэта Марьяны Спивак и Алексея Розина, которые играли женатую пару в «Нелюбви», а теперь исполнили роли напарников. И определенная химия, надо отметить, между ними все еще есть — по-прежнему не романтическая.

Выдохни своих демонов: 5 причин посмотреть сериал «Черное облако»

Дублирующий каст

Где сюжетный поворот, там и смена исполнителей — на середине действия появляются новые лица и персонажи (не тот сериал назвали «Подменыш»). Вдаваться в подробности на этом этапе означает преступно сыпать спойлерами, но стоит отметить, что взаимодействие звезд первой величины, кишащих на экране поначалу, с не столь известными лицами, заступающими позднее, рождает очередные новые смыслы «Черного облака». И выводит сериал в плоскость сеанса психоанализа, который авторы проводят над зрителем. Что касается героев, то и они, несущие в себе различные современные травмы и маленькие трагедии, — иллюстрация к учебнику психологии. Чем ближе к финалу, тем более душераздирающими кажутся истории и судьбы — и болезненно узнаваемыми.

Выдохни своих демонов: 5 причин посмотреть сериал «Черное облако»

Финал, в котором не будет ответов на все вопросы

Что касается концовки, то она одновременно обескураживает, разочаровывает и восхищает. Тем, что не разрешает все возникшие по ходу проблемы и загадки, что, с одной стороны, оставляет некий флер заявленной с самого начала мистики, с другой – кажется избыточным, как с художественной, так и со смысловой точек зрения. Детективная интрига будет раскрыта частично, психологическая, напротив, дойдет до пика, фантастическая будто бы склеит и подытожит все вышесказанное. Никто (почти) здесь не умрет окончательно и бесповоротно, но это не означает хэппи-энда – напротив. Впрочем, некий терапевтический эффект обеспечен — пока не мерещатся Янковский с Колокольниковым, есть шанс. Остальное — облака, которые рассеиваются, даже самые черные.

Смотрите сериал «Черное облако» в онлайн-кинотеатре Okko.


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обсуждение >>
№ 1
Dima111   30.10.2023 - 00:38
Меня и уговаривать не надо. Очень понравился трейлер и сам сюжет. Выглядит необычно для нашего кинематографа. Явно стоит посмотреть многим подросткам для контроля гнева. читать далее>>
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Выдохни своих демонов: 5 причин посмотреть сериал «Черное облако» фотографии
Выдохни своих демонов: 5 причин посмотреть сериал «Черное облако» фотографии
Выдохни своих демонов: 5 причин посмотреть сериал «Черное облако» фотографии
Выдохни своих демонов: 5 причин посмотреть сериал «Черное облако» фотографии
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