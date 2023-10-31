«Банда ЗИГ ЗАГ»: Ну что, старшой, окропим снежок красненьким?

В онлайн-кинотеатре KION начинается показ десятисерийного остросюжетного ретро-детектива «Банда ЗИГ ЗАГ» с Игорем Петренко, Александром Устюговым, Павлом Трубинером, Екатериной Вилковой и Марией Лисовой в главных ролях. 1 ноября будут показаны первые две серии проекта, а телевизионную премьеру следует ожидать на РЕН ТВ.
Сериал начинается хроникой жизни в блокадном Ленинграде, большинство преступлений в котором было связано с незаконным получением продуктов питания. В первой же сцене мы становимся свидетелями нападения банды налетчиков на продовольственный фургон. Оставленный на дороге лже-труп в санках вынуждает машину остановиться; так сопровождающие продукты сотрудники милиции оказываются под обстрелом грабителей. На место преступления прибывает следователь ленинградского УГРО – лейтенант Тихон Львов (Игорь Петренко), статный и грустный одинокий мужчина, чьи жена и дочь не так давно погибли под обстрелом у него на глазах. Начинается расследование, в которое включается московский гость в шляпе – сотрудник НКВД Феликс Свидерский (Александр Устюгов), имеющий небывалую чуйку и подозрительный чемодан с двойным дном и шифрованной рукописью. Шаг за шагом следы приводят служителей закона к организованной преступной группировке «ЗИГ ЗАГ», состоящей не только из местных уголовников и отморозков, но и из настоящих предателей, находящихся на службе у Третьего рейха Гитлера. Один из них – диверсант Федор Кириллов (Павел Трубинер), которого все в городе считают умершим, десантируется из немецкого самолета и проникает в Ленинград, чтобы наладить производство поддельных продуктовых карточек, и тем самым, деморализовав и сломив боевой дух защитников города, ускорить вступление в северную столицу немецких войск. О себе он говорит, что его «немцы оживили», и теперь они «наши главные союзники». «Лучше с немцами, чем с советами», — убежден предатель Кириллов.
В российском кино фильмы и сериалы о Великой Отечественной войне снимаются регулярно, и нередко в их основу положены реальные события. «Банда ЗИГ ЗАГ» рассказывает малоизвестную историю преступной артели, действительно существовавшей во время блокады. В условиях фактически осадного режима, члены этой группировки не только совершали налеты, но наладили масштабный выпуск поддельных продуктовых карточек, по которым похитили в голодающем городе около 17 тонн продуктов питания. В банду входило 12 человек, в основном бывших уголовников, которые вовлекали в преступления директоров магазинов. О своем сотрудничестве с абвером преступники сообщили во время допросов НКВД после ареста. Действовали они по указу немецкой разведки на самом деле или их бесчеловечные преступления показательно усугубили особисты во время следствия, точно сказать нельзя, но в любом случае сериал утверждает именно эту историческую правду, зафиксированную в обвинительных приговорах вероломцам. Кстати, «ЗИГ ЗАГ» — аббревиатура, которая расшифровывается как «Защитники интересов Германии, Знамя Адольфа Гитлера».
Главным референсом «Банды ЗИГ ЗАГ» видится культовый сериал «Место встречи изменить нельзя
», сходств много и по настроению, и по содержанию, и конкретным героям. Здесь также показаны будни как честных сотрудников правопорядка, выполняющих свой долг в нечеловечески трудных военных условиях, так и жизнь уголовников, окутавших преступной сетью весь город и совершенно не похожих на голодающих ленинградцев. В паре Свидерский—Львов, первый, несомненно, Жеглов, он носит похожие плащ и шляпу, говорит далеко не все, что думает, да и вообще, человек по характеру жесткий и сложный. Его ленинградский напарник, напротив, по-шараповски сердоболен, прямолинеен и открыт. Третий главный герой – диверсант Кириллов, сыгранный Павлом Трубинером, точно Фокс в «Черной кошке», отличается от корешей образованностью и привлекательной внешностью. Благодаря природному обаянию да военной форме ему удается вводить в заблуждение городской патруль, призванный пресечь появление в Ленинграде посторонних личностей. «ЗИГ ЗАГ» даже в конкретных сценах косплеит «Место встречи», хотя мощная литературная основа и не менее мощная режиссура Говорухина
оставляют классику недосягаемой. Здесь же за постановку отвечал Виталий Воробьев
, в заслугу которому можно поставить разве что сериал «Мотыльки
» с Юрой Борисовым
в самом начале его карьеры.
Кириллов, кстати, — персонаж реальный, как и Виталий Кошарный (сыгранный Дмитрием Куличковым
), главный умелец по подделке продуктовых карточек. Тому, правда, в действительности было только 24 года. Именно он на суде о хищениях впоследствии рассказал, как решил мстить коммунистам, перейдя на сторону врага. Кириллов же дал показания о том, как специально сдался в плен фашистам, чтобы осуществить контакт с немецкой разведкой и начать работать на них, затем прошел школу диверсантов, где немцы готовили карателей и полицаев, и уже после этого отправился на задание в Ленинград. Эти бандиты – центральные антигерои, но вообще уголовников и изменников родины в сериале так много, что поначалу можно в них запутаться. «Странный вы народ, блатные, ни имен, ни фамилий, одни кликухи позорные», – говорил когда-то Глеб Егорыч. Вареник, Индус, Циклоп — несмотря на звучные имена бандитов, роль каждого в сюжете не всегда ясно изложена. Женские образы тоже имеются. Среди положительных – инсулинозависимая еврейка Серафима (Юлия Майборода
), соседка Львова по квартире, из семьи самых близких ему людей после смерти жены. Или самоотверженная Юлия Виноградова (Мария Лисовая), сотрудница Всесоюзного института растениеводства, которая осталась в Ленинграде, чтобы сберечь уникальную вавиловскую коллекцию семян. В стане бандитов самая яркая женщина, та самая баба, которую не проведешь, потому что она «сердцем видит» — любовница Кириллова Зинаида (Екатерина Вилкова), чей муж, вор в законе, отбывает очередной срок на киче.
Исторический проект снимался в павильонах и на натуре – в Санкт-Петербурге, который, как и любой вечный город, не сильно меняется со временем, а в зимнее время его и сейчас практически не отличить от военного Ленинграда. Что касается предметного мира сериала, то он максимально достоверный: здесь и керосиновые лампы, и тканевые абажуры с бахромой, и старинные серванты с посудой в домах побогаче, и другие атрибуты того времени, а также вневременные петербургские особенности – какой является «парадная» вместо «подъезда» или расчлененный труп в чемодане. Оператором на картине работал опытный Алексей Морозов
, набивший руку на ретросериалах «Магомаев
», «Мата Хари
» и прошлогоднем «Смерше
», тоже про диверсантов и с Игорем Петренко в главной роли. Не удивительно, ведь и «Смерш. Новое», и «ЗИГ ЗАГ» придумал один и тот же человек – продюсер и гендиректор РЕН ТВ Владимир Тюлин
.
В том, какая участь ждет уголовников-предателей в 1942 году, сомневаться не приходится, даже тем, кто не очень хорошо знает историю: 11 человек из 12 членов банды признали свою вину и получили высшую меру, а один умер за три дня до суда (не выдержал пыток?), пусть это знание не помешает просмотру тем, кого заинтересовал новый проект.
Смотрите сериал «Банда ЗИГ ЗАГ» в онлайн-кинотеатре KION с 1 ноября.
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