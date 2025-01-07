Любовь и сакура: «Мой счастливый брак» — чуткое аниме о Золушке эпохи Тайсё

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Новости кино Первая часть «Волшебника Изумрудного города» заработала два миллиарда рублей В истории российского кино это двенадцатый отечественный фильм, достигший заветной отметки в прокате, и первый за 2025 год