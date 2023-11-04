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«Никто никого не дискриминирует»: каким получился подростковый сериал «Саша против!»

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4 ноября 2023

В онлайн-кинотеатре PREMIER вышли первые две серии подросткового драмеди «Саша против!» от создательницы другого тинейджерского хита «Сама дура» Анны Зайцевой. Причем в новой работе главную роль сыграла Анна Потебня из одноименной, набравшей миллионы просмотров на YouTube, короткометражки. На этот раз актриса лишь отчасти предстает в знакомом образе старшей сестры: теперь она не пытается сгладить зарождающиеся конфликты, а, напротив, их провоцирует.

«Никто никого не дискриминирует»: каким получился подростковый сериал «Саша против!»

Саня с говорящей фамилией Бурьян (Анна Потебня) растет против правил. На уроках литературы критично высказывается о произведениях Льва Толстого, который, по ее мнению, транслирует патриархальные убеждения о том, что роль женщины сводится к борщам и детям. В свободное от школы время занимается не йогой или танцами, а тайским боксом. Правда, ничего не выигрывает: несмотря на профессионализм, тренер к Сане относится всё равно, в первую очередь, как к девочке — не то что конкурент Быков (Александр Власенко), чьи подопечные занимают весь призовой пьедестал.

Смотреть онлайн «Сама дура»
К спорту, в отличие от учебы, Саня относится серьезно, хотя ее мама (Настасья Кербенген) настроена решительно против бокса. К тому же приводит в дом нового мужа – бизнесмена «из солнечного Казахстана» (Азамат Нигманов), причем сразу с сыном Мамажаном (Алихан Нуржауов). Ровесник Сани и новичок в классе, он сразу включается в конкуренцию за сердце ее приятельницы (Полина Денисова), по совместительству — первой любви главного красавчика школы (Кирилл Русин).

«Никто никого не дискриминирует»: каким получился подростковый сериал «Саша против!»

И тут проявляется весь характер Сани – не хватающей звезд с неба, но и не желающей оставаться на задворках. Анна Потебня с короткой стрижкой и брекетами вполне могла бы сыграть как задиру-националистку, предводительницу травли, так и, напротив, жертву абьюза, несимпатичную школьницу, которая, избегая всеобщего внимания, бросается во все тяжкие очень странных дел. Сане удивительным образом удается балансировать: она, хоть и для многих пацанка, но всё же, в первую очередь, подросток – со своими проблемами и взглядами на жизнь.

Читать «Мне понятны проблемы каждого нашего героя»: интервью с Анной Зайцевой
«Саша против!» во многом повторяет конфликты не только короткометражки, но и веб-сериала Анны Зайцевой «Сама дура». Там общий язык не могли найти слепая девочка-подросток в исполнении Елизаветы Ищенко и зрячая сестра постарше, которую играет Полина Гухман, а здесь практически тот же пубертатный взрыв назревает между, по большому счету, чужими людьми, которых связывает между собой разве что возраст и решившие создать семью родители. Да, Санек и Мамажан – разных национальностей, но именно этот, будто бы лежащий на поверхности конфликт в первых сериях не уходит дальше имени (новенького довольно быстро все начинают называть просто Жан). У них просто разные увлечения и интересы: Саша любит бокс, а Мамажан – рэп. И это не хобби, а настоящая страсть.

«Никто никого не дискриминирует»: каким получился подростковый сериал «Саша против!»

Именно поэтому гораздо важнее оказывается общее противостояние «своих» и «чужих» в широком понимании. Тот же Мамажан рассматривается исключительно как новичок – вне зависимости от национальности. Саня, отправившаяся в секцию Быкова, на всякий случай притворяется мальчиком. Водораздел между занятыми взрослыми и подростками подобен Мариинской впадине: и речь не только о родителях, но и об учителях, которые не могут выйти за рамки школьной программы и на автомате транслируют консервативное «разумное, доброе, вечное». В их неосознанном лицемерии, как и в эмоциональных подростковых масках, кажется, и таится главная боль этого сериала, где путь к принятию «чужих» лежит, в первую очередь, через принятие себя.


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«Никто никого не дискриминирует»: каким получился подростковый сериал «Саша против!» фотографии
«Никто никого не дискриминирует»: каким получился подростковый сериал «Саша против!» фотографии
«Никто никого не дискриминирует»: каким получился подростковый сериал «Саша против!» фотографии
«Никто никого не дискриминирует»: каким получился подростковый сериал «Саша против!» фотографии
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