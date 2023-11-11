«Живите лучшую жизнь»: Самый простой способ достичь счастья – делать то, что нравится

На Кинопоиске состоялась премьера документального эксплейн-альманаха «Живите лучшую жизнь». Проект посвящен изменениям, которые произошли в пяти сферах человеческой жизни за последнее время. Пять серий и пять высказываний режиссеров, представляющих своё индивидуальное стилистическое решение, о том, как изменилось качество жизни современного человека. Среди героев и экспертов проекта группы «Самолет» — актер Павел Рязанов, блогер Ксения Дукалис, шоумен Эмир Кашоков, актриса Мила Ершова, актер Вова Аверьянов, шеф-повар Евгений Викентьев, фуд-блогер Борис Кузин.
Мы выбрали самые интересные цитаты, мотивирующие присмотреться к своей жизни повнимательнее и ответить себе на вопрос, как перестать ничего не успевать и начать качественно жить.
О ДОСУГЕ
Эпизод «Выход в открытый город»
рассказывает, почему люди стремятся за досугом именно в центр города. Что такое досуг, и как сделать так, чтобы комфортно и интересно стало жить в нашем собственной районе, рассказывают ландшафтный архитектор Алена Панова, социолог-урбанист Варвара Носова, юморист Эмир Кашоков, музыкант Павел Галкин
, тульский предприниматель Андрей Колбасинов, создатель культурного кластера Дмитрий Барсенков.
⬤ Контраст между центром и окраиной – это обычная ситуация не только для постсоветских городов, но и для городов по всему миру. Центр города часто предоставляет гораздо больше возможностей для досуга, чем периферия. Это легко объяснить с помощью теории центральных мест: чем ближе точка расположена к центру, тем больше зона, которую она может охватить.
⬤ Досуг – неотъемлемая часть качества жизни. Может создаться иллюзия, что нам достаточно есть, пить, спать, чтобы чувствовать себя счастливыми, но это совсем не так. Нам важно интересно проводить свободное время, причем, чем более разнообразен будет наш досуг, чем больше у нас будет возможностей, тем более счастливыми мы будем себя чувствовать, потому что у нас таким образом увеличивается количество жизненных стратегий.
⬤ В России есть ярко выраженная тенденция создания культурных пространств. И все культурные учреждения дрейфуют в сторону мультиформатных центров. Третьяковская галерея, ГЭС-2, Суперметалл, Октава – эти пространства используют разные техники, чтобы объединять вокруг себя заинтересованных творческих людей.
⬤ Самые лучшие проекты дворовых территорий сделаны совместно с теми, кто там уже живет либо собирается жить. Чтобы полюбить свой район, его нужно начать изучать, присматриваться, больше по нему гулять, читать. Так он становится любимым и самым лучшим.
⬤ Ландшафтная архитектура очень классно влияет на качество жизни других людей. В скверах, на бульварах и в маленьких парках есть возможность людям побыть наедине и перезагрузиться. Это очень важно для современного человека – побыть наедине со своими мыслями.
О МЕНТАЛЬНОМ ЗДОРОВЬЕ
Эпизод «Коридор отвлечений»
дает ориентиры современному человеку, склонному часами проводить время в интернете. Как перестать смотреть в телефон и сосредоточиться на работе, — расскажут психолог Ксения Бекенова и социолог Сергей Дубровский, с помощью актрисы Милы Ершовой и модели Ксении Истоминой.
⬤ Цифровой шум уничтожает нашу способность концентрироваться. Первая стадия этого – дофаминовая петля обратной связи – это процесс, который усиливает сам себя. Внутри этой петли мы становимся менее сфокусированными. Мы начинаем прокрастинировать, отвлекаться и опускать что-то действительно важное. Если эта система запущена, то она будет приводить к деструктивным последствиям не только в виде поглощения нашего свободного времени, но и досрочных когнитивных изменений тоже. Информационный шум делает нас аморфными.
⬤ Интернет – такое место, где даже рассказ об информационном шуме может сам стать информационным шумом.
⬤ Медитация – работа с вниманием. Она дает отдых нашему вниманию и помогает нам выйти из режима моментального подкрепления.
⬤ Если вы ставите большие задачи – идите к ним маленькими шажками.
⬤ Рекомендуется разделить инфоконтент на «иногда», «всегда» и «никогда». Это мягкие формы самоограничения вместо жесткого насилия над собой. Любое насилие над собой приведет вас в состояние внутренней оппозиции.
О САМОРАЗВИТИИ
Эпизод «Я вчера, сегодня, завтра»
рассказывает, чему учиться и как строить карьеру в мире, где постоянно все меняется и устаревает. Своим опытом делятся предприниматель Александр Панов, ювелир Александр Карпинский, театральный режиссер Александр Легчаков, телеведущая и блогер Ксения Дукалис.
⬤ Мотивация – самое важное, что есть в этом мире. Если люди мотивированы и имеют профильное образование, в целом, этого достаточно для того, чтобы покорить мир.
⬤ Освоить можно что угодно, было бы желание и каждодневная дисциплина.
⬤ Образование – не для новых знаний, потому что мы и так много знаем, а для вдохновения. Ты что-то слышишь, что дает тебе энергию изменения.
⬤ В молодых людях я больше всего ценю не победы и поражения, а спокойствие при принятии побед и поражений, потому что они в нашей жизни будут неизбежно.
⬤ Чувствовать себя на своем месте – это самое большое счастье, которое есть у человека
О ФИЗИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ
Эпизод «Еда, давай дружить»
устами экспертов, среди которых нутрициолог Надя Шарк, историк русской кухни Павел Сюткин, шеф-повар Евгений Викентьев, отвечает на десятки вопросов: зачем мы вообще едим, какое наследие в отношениях с едой оставил нам СССР и как не заедать стресс.
⬤ Пища выполняет в нашей жизни две базовые функции: одна биологическая, вторая культурная – в нее входит все, от национальной кухни до настроения в обществе. Именно культура определяет наши отношения с едой.
⬤ С одной стороны, еду всегда превозносили. С другой, чревоугодие является смертным грехом во многих культурах. Это не удивительно, ведь у еды много общего с другим явлением – с наркотиками. Научно доказано, что процесс употребления пищи, особенно вкусной, сопровождается выработкой в головном мозге дофамина. Это один из нейромедиаторов, который влияет на наше настроение, психо-эмоциональное состояние и в том числе работает на возникновение у человека различного рода зависимостей.
⬤ Сначала человек обедает за подготовкой отчета, затем покупает круассан после сложного совещания, потом начинает есть всегда, испытывая дискомфорт. Стресс оказывает большое влияние на наше питание. Если у человека много стрессов и мало источников положительных эмоций, то закономерно он будет искать эти положительные эмоции в еде.
⬤ Как сделать еду приключением? Есть два пути. Первый – это правильные люди. Второй – история. Исследование ученых из Оксфорда подтвердило: чем больше времени человек проводит за обеденным столом с разными людьми, тем больше он доволен своей жизнью.
⬤ Иногда еда не несет никакой гастрономической ценности, но имеет другую ценность и опыт. Постарайтесь сделать этот опыт максимально приятным для себя.
ОБ ОТНОШЕНИЯХ
Эпизод «В отношениях»
посвящен социальным связям, которые играют первостепенно важную роль в жизни человека, создавая для него сеть поддержки. Как переплелись и расширились роли социальных роли, говорят доктор психологии Людмила Запорожцева, психотерапевт Светлана Григорьева, городской планировщик Линар Марданов и блогер Поля из деревки.
⬤ Число Дамбора – термин, описывающий число устойчивых связей, которые мы способны удерживать на протяжении жизни. Оно колеблется между 150 и 250 людьми, с которыми мы можем устойчиво взаимодействовать. Дамбор разработал эту теорию в конце ХХ-го века, однако совсем скоро все изменится. Быстрый мобильный интернет в десятки раз увеличил количество человеческих социальных соприкосновений. При этом наш мозг не эволюционировал, а в сутках все столько же часов.
⬤ Разница между друзьями, знакомыми и другими людьми в окружении сильно размылись. Этому способствовала «тройная революция» - это некий новый социальный порядок, описывающий устройство нашей цивилизации, который сложился вследствие трех факторов: развития интернета, мобильной коммуникации и социальных сетей.
⬤ Чувство одиночества – это чувство отчужденности и изолированности, когда нет возможности реализовать свою потребность в принадлежности и совместности с кем-то. Постоянное включение в сеть и нахождение онлайн создает иллюзию постоянного контакта и возможности дотянуться до любого человека в любой момент времени.
⬤ Мобильная коммуникация – это возможность общаться с людьми на большом расстоянии и достаточно быстро менять круг нашего общения, не привязываясь к территориальному принципу.
⬤ Парадоксально, но именно слабые связи часто могут помочь преуспеть. Исследователи выяснили, что поиск работы, особенно в сфере современных технологий, информационных технологий, которые мы осуществляем среди дальнего круга знакомств, гораздо более эффективны и приводят к более интересному результату, дает больше возможностей человеку, чем, если мы ищем работу среди ближайшего круга знакомств.
Смотрите сериал «Живите лучшую жизнь» в онлайн-кинотеатре Кинопоиск с 11 ноября.
обсуждение >>