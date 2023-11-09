«Волшебный участок»: Гнома-матершинника вызывали?

На волне популярности семейных сказок – кинематографический год начался «Чебурашкой», а к ключевому предновогоднему сезону осенних каникул подошел с «По щучьему велению» – онлайн-кинотеатр Okko выпускает «Волшебный участок», где «реальный пацан» Коля Наумов встречается с разного рода нечистью, в том числе с харизматичным гномом-матершинником в исполнении комика Ильи Соболева. По-настоящему взрослый сказочный сериал, который, впрочем, вполне можно посмотреть с подростками.
Один из банков, расположенных в сердце нынешней столицы – Москве-Сити, – грабят не просто неопознанные, а и вовсе невидимые преступники. Налички, правда, нет: даже в санкционную пору деньги существуют, в основном, на карточках и в банкоматах, к которым и отправляют заложников незадачливые воришки. СОБР работает, а вот ОБСП – или отдел по борьбе со сказочными преступлениями – кажется, не очень (в роли выдающегося фасада с всевидящим оком выступает вполне узнаваемое здание ИА ТАСС). Черный ворон, он же полковник Воронов (Филипп Янковский
) действиями службы — вернее их отсутствием — не доволен. Майор Боков (Андрей Добровольский
) обещает, что скоро преступление раскроет, – найдет тех, на ком горят эти грабительские шапки-невидимки.
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«Волшебный участок»
Отдел Бокова, конечно, звезд с неба не хватает. Единственный подчиненный мужского пола Олег Заяц (Алексей Золотовицкий
) в притонах заразился проклятьем молчания. Экзальтированная Валентина Краснова (Мария Смольникова
) может разве что подсовывать бумажки на подпись. Ставки сделаны только на Елену Федотову (Дарья Мельникова
), которая, впрочем, слишком реалистична для работы на столь волшебном участке. Отделу требуется свежая сила, но просто в интернете борца со злом (тем более чудодейственным) не найдешь, поэтому в ход идет волшебное блюдце. Оно демонстрирует в качестве соискателя находящегося в глубоком запое Алексея Попова (Николай Наумов
) — не путать с Алешей Поповичем — бывшего опера, по нелепой случайности уволенного с работы и заработавшего ПТСР.
У Попова дела так себе: он спокойно пил в провинции, пока к нему не нагрянула сестра Катя (Мария Ахметзянова
), чтобы под предлогом экстренной медицинской помощи сообщить, что она совсем скоро умрет, а значит, дочь с волшебным именем Василиса (Ева Смирнова
) останется сиротой. Чтобы Василису не отправили после смерти матери в детдом, неплохо бы Алексею стать опекуном. Правда, для начала дядьке хорошо бы устроиться на работу. И тут всё, как в сказке, складывается чудесным образом: Попов выходит из запоя и только заносит палец над клавиатурой с целью трудоустройства, как уже звонят из того самого ОБСП. Поначалу он, конечно, не воспринимает оффер всерьез, понимая, что до белой горячки еще не допился, но постепенно проникается вакансией богатыря, которому идут в плюс опыт ментовских войн и сказочный интерес к профессии и семье.
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«1703»
По количеству мифологем, отсылок, сатире и иронии «Волшебный участок
» – явный конкурент прошлогоднему хиту OKKO «1703
». Только если в последнем было больше от Пушкина
, Есенина
и Серебряного века
, то здесь балом правит Афанасьев
, изложивший те самые сказки, считающиеся русскими народными. Придумал проект Александр Носков
, работавший над «Гостями из прошлого
» и «Капельником
». Мысль о взрослой версии якобы русских народных сказок, казалось бы, не нова, потому что у того же Афанасьева тексты мало похожи на те произведения, которые родители читают детям, но, кажется, именно в «Волшебном участке» она буквально доведена до предела, причем вполне современного. Баба Яга тут не только всегда против
, но и в минуты домашнего ареста развлекается вебкамом, Кащей восстает из пепла на пиксельном экране, Джин выбирает новый чайник на Озон, а Змей Горыныч, как Билли Миллиган, страдает множественным расстройством личности – пусть и всего в трех (зато каких!) – ипостасях. Или самый яркий персонаж – Гном-матершинник, который наконец-то обрел визуализацию в образе комика Ильи Соболева
.
При этом «Волшебный участок» чудесным образом не держится только на второстепенных персонажах, которые, как свойственно детективу (а сериал претендует и на этот жанр), меняются от эпизода к эпизоду. Николай Наумов из «Реальных пацанов
» отыгрывает здесь вовсе не комедию, а трагедию. Посттравматический синдром, столь часто встречающийся в американском кино, у нас обсуждают редко – и здесь он не сводится к запою, а раскрывает новые грани чувств к семье и профессии. Плюс Ева Смирнова, несмотря на юный возраст, играет совершенно иную – во всех смыслах – героиню, чем в «Вампирах средней полосы
», хотя на «Волшебном участке» её и ждет встреча с такими же наглыми, но теперь сказочными героями.
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