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Они среди нас: «Онимуся» — экранизация культовой видеоигры от Такаси Миике

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16 ноября 2023
На Netflix вышел амбициозный сериал «Онимуся», основанный на видеоигровой франшизе Onimusha, где оживают демоны японских истории и фольклора. Вдобавок детище SublimationДогма дракона», «Слова пузырятся подобно газировке») интриговало именем режиссера: за аниме-адаптацию взялся неутомимый Такаси Миикэ — режиссер «Кинопробы», «Ичи-киллера» и еще порядка сотни проектов. Главного персонажа при этом срисовали с Тосиро Мифунэ — не только любимца Акиры Куросавы, снявшегося в «Семи самураях» и «Расёмоне», но и сыгравшего мечника Миямото Мусаси в трилогии «Самурай». Что получилось из встречи такого количества легенд, докладывает Максим Бугулов.

Они среди нас: «Онимуся» — экранизация культовой видеоигры от Такаси Миике

Для подавления деревенского восстания небогатый самурайский род отправляет умелого воина Иэмона, который вместо этого возглавляет непокорных селян. Тогда в дело вступает небольшой отряд лучших бойцов клана, предварительно заручившихся поддержкой легендарного меченосца Миямото Мусаси и монаха Кайдзэна, не расстающегося с таинственной запечатанной шкатулкой. В разграбленной деревне путников ждет мистический враг, к битве с которым не готова даже объединенная армия сёгуната.

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Изначально «Онимуся» — то есть воин-они — видеоигровая боевая повесть от студии Capcom, призванная повторить лучшие приемы Resident Evil, но в эпоху «воюющих провинций» Сэнгоку. Как это часто бывает, Onimusha ушла далеко от изначальной концепции, мутировав в непростой хэк-н-слэш о борьбе парочки самураев с армией демонов-генма самого Оды Нобунаги — одного из военачальников, почитаемого как объединителя Японии.

Они среди нас: «Онимуся» — экранизация культовой видеоигры от Такаси Миике

События сериала Netflix, в свою очередь, разворачиваются в ранние годы периода Эдо, что позволяет дистанцироваться от видеоигрового цикла Capcom и непростого антагониста. Нобунаги — персонаж достаточно противоречивый, чтобы изображать его только как трагического героя, или ультимативного злодея, или заложника эпохи, или необходимое зло. Назначенный протагонистом и носителем перчатки немолодой Миямото Мусаси в этом плане — фигура более гибкая: в биографии ронина и легендарного фехтовальщика исторические факты неотличимы от вымысла, подобного схваткам с демонами-генма.

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Период Эдо, конечно, лишен размаха и бесконечных междоусобиц Сэнгоку, но имеет неповторимые интонации: судя по всему, поход Мусаси и его товарищей в деревню произошел незадолго до введения сакоку (японской политики самоизоляции). В полураскрытых намеках на исторические события, кажется, и кроется ударная сила «Онимуси». Сценарист Хидэюки КуратаСозданный в Бездне», «Хеллсинг») бережно ведет сюжет по рельсам экшн-драмы с эмоциональными диалогами в духе «Падения замка Ако» (только компактнее), продолжительными боевыми сценами и редкими рудиментами сёнэна (обязательные названия для наиболее мощных атак).

Они среди нас: «Онимуся» — экранизация культовой видеоигры от Такаси Миике

В руках режиссера Такаси Миикэ — человека, который может снять что угодно, — повествование обретает ледяное спокойствие, подобно тому, что сквозило в «Клинке бессмертного», поэтому технически «Онимуся» не проваливается и не вихляет на узких горных дорогах Японии эпохи Эдо. Даже 3D-анимация, вселявшая страх и трепет после трейлеров, (почти) не раздражает глаз. С другой стороны, за исключением предусмотренных сценарием моментов, фэнтези-эпос не предлагает адреналиновых всплесков: твердая рука маститого постановщика позволила самураям, они и генма всласть погулять по японской глубинке да порубить друг друга на гёдза. Но и только.

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Как будто вглядываться в исторические осколки — подлинный аттракцион сериала. Долгая прелюдия и тщательно подготовленная атмосфера таинственности, не лишенная иронических вкраплений, готовят почву для повторной встречи Мусаси с Сасаки Кодзиро — еще одним легендарным фехтовальщиком. О реальной битве двух меченосцев до сих пор спорят историки и фольклористы. Окружение антагониста одновременно кричит о западнофильской политике Оды Нобунаги — и пророчит скорое сакоку с японским милитаристским кризом. К сожалению, слишком высокой оказывается ставка на личную образованность: иначе взгляд быстро соскальзывает с исторических аспектов в бездну, которая и сама не дура поглазеть в ответ. Любопытно, что обо всем этом думают японские зрители.

Они среди нас: «Онимуся» — экранизация культовой видеоигры от Такаси Миике

В целом, «Онимуся» оставляет россыпь двойственных впечатлений. Чего-то особенно насыщенного студия Sublimation не предлагает, но и скромной поделкой их аниме-адаптацию не назовешь. Драматургическая простота шагает рука об руку с яркими виньетками и любопытными акцентами. Двойственность и противоречивость не рассеиваются даже на титрах: финальный трек Måneskin вроде обещает будущее, где гайдзинам есть место в Стране восходящего солнца, а японской культуре — на Западе. И то же время он ощущается настолько инородно, что хочется перевести название группы на катакану, заменить текст песни японским и передать творческий контроль андрогинным молодчикам из Нагои. Видимо, в каждом из нас живет они. Но, как учат и видеоигра, и аниме, — это обратимо.


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Они среди нас: «Онимуся» — экранизация культовой видеоигры от Такаси Миике фотографии
Они среди нас: «Онимуся» — экранизация культовой видеоигры от Такаси Миике фотографии
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