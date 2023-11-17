«Уголь»: И в забой отправился парень молодой

В онлайн-кинотеатрах начался показ 8-серийной социальной драмы Владимира Котта «Уголь» о непростой жизни российских шахтеров. В проекте приняли участие большое количество именитых актеров: Андрей Соколов, Виктория Толстоганова, Инга Оболдина, Александр Коршунов, Елена Цыплакова, Юра Борисов, Дмитрий Куличков и многие другие артисты, выглядящее здесь невероятно свежо и молодо. Последнее объясняется тем, что снимали «Уголь» летом 2016 года для Первого канала, а затем, как нередко бывает, положили на полку — на долгие семь с половиной лет. Да и весь сериал, снятый так давно, будто в другой стране, выглядит не по сегодняшнему нежным и даже наивным, словно сон о потерянном прошлом.
История начинается в 1993 году в маленьком вымышленном российском городе Углегорске, роль которого сыграли Красные Сулины и Шахты, расположенные в Ростовской области. В центре событий оказываются представители шахтерской династии – семья Журавлевых, главе которой Петру (Александр Коршунов) осталось всего несколько лет до пенсии. Журавлев – заслуженный горняк, живет с женой Лидией (Елена Цыплакова) и тремя взрослыми детьми. Сын Федор (Александр Горбатов
) трудится с отцом в одной бригаде, собирается жениться, но предложение невесте еще не сделал. Старшая дочь Тома (Татьяна Полосина
) встречалась с непутевым Ваней (Антон Шпинкьков
) и родила от него мальчика, но отношения у них не задались – парень оказался слабохарактерным, пьющим, и, что хуже, играющим в карты на деньги. Долги незадавшегося отца и супруга послужат одним из главных источников нерешаемых проблем всей семьи. Младшая Журавлева — бойкая Полина (Юлия Хлынина
) влюблена в подающего большие надежды боксера Гену (Юра Борисов) из другой шахтерской семьи. Их любовь взаимна, и пара мечтает уехать из родного города далеко-далеко, может быть даже в другую страну, но пока хотя бы в областной центр — Ростов.
В самом деле, в жизни всех шахтеров страны наступили тяжелые времена. Зарплату не платят почти нигде, по телевизору показывают бесконечные стачки: горняки бастуют, стучат касками по асфальту перед администрациями города, но что может сделать местное начальство, если все шахты теперь – частные и управляются жадными акционерами. В Углегорске вот начальник шахты Олег Зуев (Алексей Матошин
) старался для народа да родного города, за что получил прозвище «красный», но все равно нажил врага в лице бизнесмена, занимающегося реализацией угля Константина Макарова (Андрей Соколов). Волей этого Макарова рабочие уже полгода живут без зарплаты, зато у него с женой по внедорожнику Мерседес-Бенц последней модели, массажные салоны и отдых на море. Макаров решает вопросы так, как это было принято в 90-х – при помощи оружия, договорняков, скупки акций и постановки на место неугодного Зуева своего ручного человечка. Само собой, простым рабочим от этого становится только хуже. А тут еще и старое, с 40-х годов не менявшееся оборудование в шахте выходит из строя — случается взрыв, с жертвами. В семье Журавлевых погибает сын Федор, а у Гены – отец.
«Уголь», с одной стороны, — производственная драма о людях, которые работают в забое, сделанная с большим уважением к человеку труда, к тем, кто всю жизнь посвятил такой непростой работе. Шахтеры показаны как симпатичные неунывающие работяги, любящие работу, землю, на которой живут с незапамятных времен, и полагающиеся во всем на себя и свои семьи. Петр Журавлев – не просто глава большой семьи, но целая архитипичная ролевая модель для настоящего русского человека: ответственный, добрый, дружелюбный, но готовый, если надо защитить и дочерей, и свою родную бригаду. Другие мужики в основном ему подстать. Трудяги и балагуры, даже в забое шутят: «Хлеб и вода – шахтерская еда». Простые ребята, но надежные. Ну а те, кто в шахтах не работает, как правило, дрянь-людишки: криминальные элементы да вороватые начальники. С другой стороны, это семейная сага, добрая и поучительная человеческая история о нескольких поколениях, рассказывающая об особенном образе существования людей в таких местах, о их радостях и чаяниях, бедах и мечтах о лучшей жизни.
Поскольку сериал снимали на натуре, непосредственно в шахтах и городке, где проходит всамделишная жизнь горняков, большое значение придается художественному пространству, воспроизводящему не только работу, но и быт угольщиков. Тому, как проводят время жители города как в будни, так и в праздники. Сериал и начинается в праздник – День Шахтера. Энергетику этих людей мы впервые видим на уличном концерте, а затем на товарищеском футбольном матче между командами «Шахтер» и «Угольпром». В день долгожданной зарплаты семьи собираются на большие ужины-посиделки во дворе дома, а для молодых так романтично горят костры на берегу реки. Приметные временные особенности заметны и в деталях – малиновые пиджаки, мини-юбки, уличное пиво на разлив, и, конечно, символ мирной жизни — деревянная голубятня возле дома. Главные переплеты сюжета еще впереди, ведь героям «Угля» предстоит повзрослеть и оказаться в другом временном отрезке – в 2015 году. Героиня Юлии Хлыновой превратится в Викторию Толстоганову, Татьяны Полосиной – в Ингу Оболдину, с Юрой Борисовым тоже придется попрощаться, взрослого Гену будет играть Александр Бухаров
. Что ждет героев дальше, через какие невзгоды придется им пройти, что смогут они противопоставить подлости и жадности сильных мира сего, защищая свою любовь, детей и дело жизни, узнают те, кто ищет в кино не мудрость, но утешение.
Смотрите сериал «Уголь» на Кинопоиске и иви.
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