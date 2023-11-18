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«Корона». 6 сезон: Гибель принцессы Дианы

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18 ноября 2023
На Netflix вышли первые четыре серии финального сезона «Короны» – крупнейшего кинопортрета британской монархии времен Елизаветы II. Заключительные серии появятся в середине декабря – и нехарактерное для стриминг-сервиса деление одного сезона на две части выглядит не только продуманным пиар-ходом, но и вполне вписывается в смысловые нагрузки финала «Короны», в котором первые четыре серии практически полностью посвящены гибели принцессы Дианы, единственной из женщин королевской семьи, которая могла обойти по популярности саму Елизавету II.

«Корона». 6 сезон: Гибель принцессы Дианы
фото: Netflix

Новый сезон начинается ровно там же, где закончился предыдущий – летом 1997 года, когда в должность активно вступил самый молодой за век премьер-министр Великобритании Тони Блэр (Берти Карвел). Но этот историко-политический контекст бессменного автора «Короны» Питера Моргана пока особо не волнует – под летом 1997-го главную и трагическую черту подводит гибель принцессы Дианы, 31 августа скончавшейся в результате травм, полученных в автокатастрофе в туннеле у парижского моста Альма, в которую она попала вместе с сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом.

Читать: Как Диана впервые появилась в 4-м сезоне «Короны»
Тони Блэр в шестой «Короне» не прагматичный политик, а неожиданный приятель принцессы Уэльской (Элизабет Дебики) – к 1997-му прошло уже пять лет, как они расстались с Чарльзом (Доминик Уэст), и год с их развода. Диана при этом не утратила народную любовь, но обрела суровую холодность со стороны королевской семьи, которая лишь иногда позволяет ей встречаться и даже проводить выходные и каникулы с сыновьями Уильямом (Руфус Кампа) и Гарри (Флин Эдвардс). Собственно с ними она сначала и навещает Блэра, который порой ненавязчиво пытается выступить дипломатом между Дианой и королевой (Имелда Стонтон), но последняя не особо горит желанием идти на контакт. Новую избранницу Чарльза – Камиллу Паркер-Боулз (Оливия Уильямс) – она, впрочем, тоже не одобряет и демонстративно отказывается присутствовать на ее 50-летии. Кризис королевской семьи становится главной темой таблоидов, а снимки Дианы – основным источником заработков папарацци. Особенно если она отдыхает на яхте миллиардера Аль-Файеда (Салим Дау) с его сыном Доди (Халид Абдалла).

«Корона». 6 сезон: Гибель принцессы Дианы
фото: Netflix

Отцы Аль-Файеда и Спенсер были дружны, однако процесс воспитания детей у них сильно отличался – именно диалог на эту тему становится связующим звеном и началом будто бы романтических отношений Дианы и Доди. Последний вообще уже готовился к свадьбе с актрисой Келли Фишер, когда строгий отец, согласно «Короне», буквально заставил его приехать на яхту, чтобы развлечь и очаровать Диану и ее сыновей. Сама же бывшая принцесса в тот момент продолжала находиться в депрессии, пусть уже и не так ярко и отчасти преувеличенно показанной в прошлых сезонах «Короны». В общем, два одиночества с семейными травмами встретились, и это привело к трагическим последствиям.

Читать: Как «Корона» фиксирует закат монархии
Историю последних месяцев жизни Дианы – а именно она тут находится в центре повествования – Питер Морган тягостно размазывает на четыре серии финального сезона. Для увеличения хронометража создатели пытаются делать вид, что не забывают членов королевской семьи. Сравнивая, например, активную медийную, но далеко не радостную жизнь Дианы с наконец обретшим счастье с Камиллой Чарльзом, которым, правда, не очень интересуется пресса. Фокусируя – ближе к четвертой серии – внимание на принце Уильяме, но, кстати, почти игнорируя фигуру Гарри. Вкладывая в уста Елизаветы II негодование репутацией королевской семьи и мудрые пророчества в духе «Как же я хочу, чтобы она наконец обрела покой» – разумеется, про Диану Спенсер, подчеркнуто бывшую принцессу Уэльскую.

«Корона». 6 сезон: Гибель принцессы Дианы
фото: Netflix

Неожиданно Питер Морган, на протяжении пяти сезонов честно старавшийся даже в этой исторической, но все же сказке, придерживаться реалистичности, вводит спиритические беседы, в которых с духами Дианы и Доди беседуют Мохамед Аль-Файед, принц Чарльз и, конечно же, сама королева. Призрак принцессы Уэльской витает над замком Виндзоров – их прошлом, настоящем и будущем. Действие заключительной части финала будет развиваться уже в начале 2000-х и затронет в том числе (а, может быть, и в первую очередь) знакомство Уильяма с Кэтрин Миддлтон – принцессой Уэльской, которая устроит всех. До Гарри и Меган Маркл дойти не должно – скандалов в этом королевском семействе уже более, чем достаточно.

Сериал «Корона» доступен, хоть и не для всех стран, на Netflix.


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